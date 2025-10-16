”Cabaretul cuvintelor”, ”o pledoarie pentru limba română, în maniera lui Matei Vișniec”, pe 18 și 19 octombrie la teatrul din Suceava. Mihai Pînzaru – PIM: Are emoții. I-a consumat multă energie, spunea că mai are două liniuțe, ca la baterie

09:00

Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mircea Oroian, este de acord că trebuie făcută o distincție între produsele din carne și cele care nu conțin carne, dar care au denumiri asemănătoare. Recent, Parlamentul European a adoptat un text care interzice folosirea unor termeni ca ”steak”, ”cîrnat” sau ”hamburger” în […] Articolul Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian, de acord că trebuie făcută o distincție între produsele din carne și cele vegetale cu denumiri asemănătoare: A mai fost o decizie pentru produsele lactate. Nu ai voie să spui pe etichetă că este unt dacă produsul este obținut din grăsimi vegetale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.