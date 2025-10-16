Papa Leon, un călăreţ amator, a primit în dar un pursânge arab. „A fost încântat” de acest dar”

15:20

Un şofer de TIR, cetăţean străin, este cercetat de poliţiştii din Vâlcea după ce a încercat să îşi însceneze o tâlhărie. El a reclamat că doi bărbaţi cu feţele acoperite i-au furat circa 6.600 de euro din banii firmei de transport la care lucrează şi l-au rănit la un picior. Atunci când poliţiştii au încercat să facă reconstituirea, l-au văzut când încerca să ascundă ceva în lenjerie, iar la controlul corporal au găsit banii despre care susţinea că i s-au furat. Bărbatul a recunoscut înscenarea, inclusiv că s-a rănit singur pentru a fi mai credibil.