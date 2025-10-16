Sondaj alarmant pentru Viktor Orban
Cotidianul de Hunedoara, 16 octombrie 2025 11:20
Cu șase luni înaintea alegerilor, opoziția conduce în preferințele electoratului, arată un sondaj, care este acuzat de manipulare de tabăra Orban [...] The post Sondaj alarmant pentru Viktor Orban appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:20
Acum 4 ore
09:30
E furios tare Dan Negru pe faptul că „Televiziunea statului are un buget de aproape 100 de milioane de euro [...] The post Negru de furie appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Toți cei care nu-și pot justifica veniturile s-ar putea trezi fără 70% din sumele deţinute pentru că ANAF le va confisca. [...] The post Bombardieri lăsați fără bolizi de ANAF appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Persoanele care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activității la Salina Praid vor primi câte [...] The post Bani pentru șomerii din Praid appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru constituirea în Secții Unite în vederea exercitării [...] The post Ședință importantă la ICCJ pe pensiile private appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:10
Bateria teleghidată, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Bateria teleghidată, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Bateria teleghidată appeared first on Cotidianul RO.
06:50
România va beneficia de un împrumut în valoare de 16,68 miliarde de euro, fiind a doua ţară din UE din perspectiva sumelor disponibilizate prin Programul SAFE. [...] The post Guvernul, ajutat de experți străini la unele proiecte appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
11:00
”De fapt, mă gândeam să le dau pedeapsa comercială prin tarife, și pot face asta”, spune Donald Trump [...] The post O țară NATO este lipsită de respect și ar trebui pedepsită appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Î”n Rusia, în acest moment, sunt cozi lungi la benzină, vă puteți imagina?, a spus Donald Trump [...] The post Trump, foarte dezamăgit de Putin, laudă Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Băutul cafelei este un obicei zilnic, o sursă de confort, dar și o experiență senzorială care poate spune povești [...] The post Cafeaua boabe: o experiență completă de la boabă la ceașcă appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Securitatea telefonului și a conturilor conectate depinde de măsuri simple, aplicate cu consecvență. [...] The post Cum să-ți securizezi conturile de pe telefon în câțiva pași simpli appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Fondurile obținute în urma vânzării biletelor vor fi direcționate către Asociația Autism Transilvania pentru a [...] The post Gala Opera Fantastică 2025 are loc la Cluj appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Un corp returnat Israelului de către Hamas ieri nu este un ostatic israelian, au declarat oficialii presei locale. [...] The post Hamas a returnat un corp care nu era israelian appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Cu ajutorul specialiștilor și al unei abordări bine gândite, vei găsi rochia care nu doar că te avantajează, dar îți reflectă personalitatea și îți oferă confort pe tot parcursul zilei. [...] The post Top 5 greșeli în alegerea rochiei de mireasă. Află cum să le eviți appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Deținuții accesează sistemul modificând pedepse, acordând drepturi și vizite intime. Este acuzația adusă de membrii Sindicatului Național al Polițiștilor din Penitenciare. [...] The post Breșă de securitate în penitenciare. Deținuții și-au modificat pedepsele appeared first on Cotidianul RO.
08:40
S-a mișcat puțin România, mai ales în zona de nord. Un cutremur cu magnitudinea [...] The post S-a cutremurat România. De la nord appeared first on Cotidianul RO.
08:10
În ciuda opoziției tot mai mari din partea sindicatelor și a partidelor de opoziție, proiectul de lege este așteptat să fie adoptat [...] The post Zi de lucru de 13 ore și 6 zile/săptămână appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Misiune urgentă, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Misiune urgentă, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Misiune urgentă appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Pentru talpa țării, sărăcia românească face parte din tradiție. Este aproape un mod de a fi, un răspuns acceptat la atîtea și atîtea promisiuni, [...] The post Prăbușirea din sondaje appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Fundaţia Gojdu s-a constituit pe baza testamentului din 6 noiembrie 1869 semnat de Emanoil Gojdu, [...] The post Lichidarea unui simbol național. Fundația Gojdu appeared first on Cotidianul RO.
14 octombrie 2025
22:50
Acțiunile corecte ale Statelor Unite pot contribui, de asemenea, la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei [...] The post Zelenski: Acesta este fundamentul păcii appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară [...] The post Primărița Craiovei nu crede în sondaje. La cât vede scorul PSD appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Olguța Vasilescu, despre Bolojan. ”Ca premier a avut foarte multe scăpări” # Cotidianul de Hunedoara
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine [...] The post Olguța Vasilescu, despre Bolojan. ”Ca premier a avut foarte multe scăpări” appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu [...] The post Bogdan Ivan, insistă. ”Avem cea mai scumpă energie… cifrele vorbesc” appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări [...] The post Bujduveanu dă asigurări. ”O să fie şi este mai bine. Mă uit pe hartă… appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Patul din dormitor trebuie să îndeplinească mai multe cerințe: să-ți ofere un somn odihnitor, să fie funcțional și să se potrivească spațiului și stilului tău. [...] The post 5 criterii pentru a alege mai ușor patul pentru dormitor appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Botezul este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unei familii, un moment plin de emoție și semnificație [...] The post Arcade spectaculoase din baloane pentru botez appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Premierul francez Sébastien Lecornu p [...] The post Criza din Franţa. Premierul Lecornu suspendă reforma pensiilor appeared first on Cotidianul RO.
19:40
N-am văzut o comunicare oficială din partea coaliţiei [...] The post Primarul Bujduveanu pariază pe un candidat comun la Capitală appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în şedinţa publică [...] The post CNA, solicitare pentru preşedintele Nicuşor Dan appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Tânărul care a produs, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat [...] The post Arestat preventiv, după accidentul mortal de pe Şos. Berceni appeared first on Cotidianul RO.
18:10
O nouă ședință a coaliției de guvernare fără concluzii privind [...] The post O nouă ședință a coaliției de guvernare. ,,S-a terminat în sânge” appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Apele Române, către operatorii economici. Au obligaţia să predea terenurile libere de sarcini # Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă că [...] The post Apele Române, către operatorii economici. Au obligaţia să predea terenurile libere de sarcini appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Comisia Europeană a propus extinderea iniţiativei ce prevede un [...] The post Ursula von der Leyen propune o „iniţiativă europeană împotriva dronelor” appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) vine să lămurească [...] The post Poliția România. Venitul, bonusul și excelența appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Fifor, despre înghețarea veniturilor. „Până la finele lui 2026… de neacceptat!” # Cotidianul de Hunedoara
Deputatul Mihai Fifor (PSD) afirmă că îngheţarea veniturilor [...] The post Fifor, despre înghețarea veniturilor. „Până la finele lui 2026… de neacceptat!” appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Sf. Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai îndrăgite sfinte de la noi din țară # Cotidianul de Hunedoara
Sfânta Cuvioasă Parascheva este sărbătorită de credincioși [...] The post Sf. Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai îndrăgite sfinte de la noi din țară appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Federația bosniacă a stabilit prețuri unitare pentru toate meciurile de pe teren propriu din actuala campanie. [...] The post Bosnia – România: doar 750 de bilete pentru români appeared first on Cotidianul RO.
14:50
A scăzut numărul tinerilor care se înscriu la școlile de jandarmi. [...] The post Tot mai puțini tineri vor să fie jandarmi. Care e motivul appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Economist: În 2025, Guvernul a împrumutat în 10 luni de la bănci straine mai mult decât tot ajutorul FMI din perioada 2009-2013 (...) Guvernul plateste cele mai mari dobanzi la credite [...] The post Guvernul a împrumutat 15 miliarde euro appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Europarlamentarul Victor Negrescu anunţă marţi că se alătură echipei conduse [...] The post Negrescu face echipă cu Grindeanu. La ce funcție aspiră în PSD appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Sugerând că tinerilor ar trebui să li ceara să combată antisemitismul mai degrabă decât fascismul, un ministru italian a iscat o mare controversă [...] The post Polemică în Italia La ce servesc excursiile la Auschwitz? appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, se laudă că va crește salariul minim. Pe ce se bazează? [...] The post Budăi se laudă că salariul minim va crește appeared first on Cotidianul RO.
13:50
După privatizarea din 1998, fabrica a ajuns să nu isi mai poată desfășura activitatea. [...] The post Țiriac va demola o veche fabrică înființată în comunism appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Clienții trebuie să știe că la multifuncționale băncii nu se vor mai putea efectua o serie de operațiuni: [...] The post Se închide o bancă din România. Ce fac clienții appeared first on Cotidianul RO.
13:00
”Este este imposibil să distingi o rachetă nucleară Tomahawk de una convențională în zbor” [...] The post Noua amenințare nucleară a lui Medvedev appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Titular la această națională este jucătorul Oțelului Galați, Joao Paulo, care a fost și acum pe teren. [...] The post O națiune cât două sectoare din București merge la Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Deși au împărțit și bune și rele, nu s-ar putea spune că între Hagi și Dan Petrescu s-a dezvoltat o relație specială [...] The post Bursucul despre Ianis: Chiar nimeni nu vede? appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Valabilitatea permiselor de conducere va fi schimbată, iar proprietarul unei mașini poate fi sancționat chiar dacă nu este la volan [...] The post Reguli mai drastice pentru șoferi. Unele schimbări sunt capitale appeared first on Cotidianul RO.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Majoritatea germanilor susţin reintroducerea serviciului militar obligatoriu # Cotidianul de Hunedoara
Acum, coaliția încearcă să ajungă la un compromis privind legislaţia privind un nou serviciu militar pe bază de voluntariat [...] The post Majoritatea germanilor susţin reintroducerea serviciului militar obligatoriu appeared first on Cotidianul RO.
