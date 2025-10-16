Sondaj alarmant pentru Viktor Orban

Cotidianul de Hunedoara, 16 octombrie 2025 11:20

Cu șase luni înaintea alegerilor, opoziția conduce în preferințele electoratului, arată un sondaj, care este acuzat de manipulare de tabăra Orban [...] The post Sondaj alarmant pentru Viktor Orban appeared first on Cotidianul RO.

Acum 30 minute
11:20
Acum 4 ore
09:30
Negru de furie Cotidianul de Hunedoara
E furios tare Dan Negru pe faptul că „Televiziunea statului are un buget de aproape 100 de milioane de euro [...] The post Negru de furie appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Bombardieri lăsați fără bolizi de ANAF Cotidianul de Hunedoara
Toți cei care nu-și pot justifica veniturile s-ar putea trezi fără 70% din sumele deţinute pentru că ANAF le va confisca. [...] The post Bombardieri lăsați fără bolizi de ANAF appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Bani pentru șomerii din Praid Cotidianul de Hunedoara
Persoanele care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activității la Salina Praid vor primi câte [...] The post Bani pentru șomerii din Praid appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Ședință importantă la ICCJ pe pensiile private Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru constituirea în Secții Unite în vederea exercitării [...] The post Ședință importantă la ICCJ pe pensiile private appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:10
Bateria teleghidată Cotidianul de Hunedoara
Bateria teleghidată, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Bateria teleghidată, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Bateria teleghidată appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Guvernul, ajutat de experți străini la unele proiecte Cotidianul de Hunedoara
România va beneficia de un împrumut în valoare de 16,68 miliarde de euro, fiind a doua ţară din UE din perspectiva sumelor disponibilizate prin Programul SAFE. [...] The post Guvernul, ajutat de experți străini la unele proiecte appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
11:00
O țară NATO este lipsită de respect și ar trebui pedepsită Cotidianul de Hunedoara
”De fapt, mă gândeam să le dau pedeapsa comercială prin tarife, și pot face asta”, spune Donald Trump [...] The post O țară NATO este lipsită de respect și ar trebui pedepsită appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Trump, foarte dezamăgit de Putin, laudă Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Î”n Rusia, în acest moment, sunt cozi lungi la benzină, vă puteți imagina?, a spus Donald Trump [...] The post Trump, foarte dezamăgit de Putin, laudă Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Cafeaua boabe: o experiență completă de la boabă la ceașcă Cotidianul de Hunedoara
Băutul cafelei este un obicei zilnic, o sursă de confort, dar și o experiență senzorială care poate spune povești [...] The post Cafeaua boabe: o experiență completă de la boabă la ceașcă appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Cum să-ți securizezi conturile de pe telefon în câțiva pași simpli Cotidianul de Hunedoara
Securitatea telefonului și a conturilor conectate depinde de măsuri simple, aplicate cu consecvență. [...] The post Cum să-ți securizezi conturile de pe telefon în câțiva pași simpli appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Gala Opera Fantastică 2025 are loc la Cluj Cotidianul de Hunedoara
Fondurile obținute în urma vânzării biletelor vor fi direcționate către Asociația Autism Transilvania pentru a [...] The post Gala Opera Fantastică 2025 are loc la Cluj appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Hamas a returnat un corp care nu era israelian Cotidianul de Hunedoara
Un corp returnat Israelului de către Hamas ieri nu este un ostatic israelian, au declarat oficialii presei locale. [...] The post Hamas a returnat un corp care nu era israelian appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Top 5 greșeli în alegerea rochiei de mireasă. Află cum să le eviți Cotidianul de Hunedoara
Cu ajutorul specialiștilor și al unei abordări bine gândite, vei găsi rochia care nu doar că te avantajează, dar îți reflectă personalitatea și îți oferă confort pe tot parcursul zilei. [...] The post Top 5 greșeli în alegerea rochiei de mireasă. Află cum să le eviți appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Breșă de securitate în penitenciare. Deținuții și-au modificat pedepsele   Cotidianul de Hunedoara
Deținuții accesează sistemul modificând pedepse, acordând drepturi și vizite intime. Este acuzația adusă de membrii Sindicatului Național al Polițiștilor din Penitenciare. [...] The post Breșă de securitate în penitenciare. Deținuții și-au modificat pedepsele   appeared first on Cotidianul RO.
08:40
S-a cutremurat România. De la nord Cotidianul de Hunedoara
S-a mișcat puțin România, mai ales în zona de nord. Un cutremur cu magnitudinea [...] The post S-a cutremurat România. De la nord appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Zi de lucru de 13 ore și 6 zile/săptămână Cotidianul de Hunedoara
În ciuda opoziției tot mai mari din partea sindicatelor și a partidelor de opoziție, proiectul de lege este așteptat să fie adoptat [...] The post Zi de lucru de 13 ore și 6 zile/săptămână appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Misiune urgentă Cotidianul de Hunedoara
Misiune urgentă, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Misiune urgentă, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Misiune urgentă appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Prăbușirea din sondaje Cotidianul de Hunedoara
Pentru talpa țării, sărăcia românească face parte din tradiție. Este aproape un mod de a fi, un răspuns acceptat la atîtea și atîtea promisiuni, [...] The post Prăbușirea din sondaje appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Lichidarea unui simbol național. Fundația Gojdu Cotidianul de Hunedoara
Fundaţia Gojdu s-a constituit pe baza testamentului din 6 noiembrie 1869 semnat de Emanoil Gojdu, [...] The post Lichidarea unui simbol național. Fundația Gojdu appeared first on Cotidianul RO.
14 octombrie 2025
22:50
Zelenski: Acesta este fundamentul păcii Cotidianul de Hunedoara
Acțiunile corecte ale Statelor Unite pot contribui, de asemenea, la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei [...] The post Zelenski: Acesta este fundamentul păcii appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Primărița Craiovei nu crede în sondaje. La cât vede scorul PSD Cotidianul de Hunedoara
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară [...] The post Primărița Craiovei nu crede în sondaje. La cât vede scorul PSD appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Olguța Vasilescu, despre Bolojan. ”Ca premier a avut foarte multe scăpări” Cotidianul de Hunedoara
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine [...] The post Olguța Vasilescu, despre Bolojan. ”Ca premier a avut foarte multe scăpări” appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Bogdan Ivan, insistă. ”Avem cea mai scumpă energie… cifrele vorbesc” Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu [...] The post Bogdan Ivan, insistă. ”Avem cea mai scumpă energie… cifrele vorbesc” appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Bujduveanu dă asigurări. ”O să fie şi este mai bine. Mă uit pe hartă… Cotidianul de Hunedoara
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări [...] The post Bujduveanu dă asigurări. ”O să fie şi este mai bine. Mă uit pe hartă… appeared first on Cotidianul RO.
20:20
5 criterii pentru a alege mai ușor patul pentru dormitor Cotidianul de Hunedoara
Patul din dormitor trebuie să îndeplinească mai multe cerințe: să-ți ofere un somn odihnitor, să fie funcțional și să se potrivească spațiului și stilului tău. [...] The post 5 criterii pentru a alege mai ușor patul pentru dormitor appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Arcade spectaculoase din baloane pentru botez Cotidianul de Hunedoara
Botezul este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unei familii, un moment plin de emoție și semnificație [...] The post Arcade spectaculoase din baloane pentru botez appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Criza din Franţa. Premierul Lecornu suspendă reforma pensiilor Cotidianul de Hunedoara
Premierul francez Sébastien Lecornu p [...] The post Criza din Franţa. Premierul Lecornu suspendă reforma pensiilor appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Primarul Bujduveanu pariază pe un candidat comun la Capitală Cotidianul de Hunedoara
N-am văzut o comunicare oficială din partea coaliţiei [...] The post Primarul Bujduveanu pariază pe un candidat comun la Capitală appeared first on Cotidianul RO.
19:00
CNA, solicitare pentru preşedintele Nicuşor Dan Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în şedinţa publică [...] The post CNA, solicitare pentru preşedintele Nicuşor Dan appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Arestat preventiv, după accidentul mortal de pe Şos. Berceni Cotidianul de Hunedoara
Tânărul care a produs, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat [...] The post Arestat preventiv, după accidentul mortal de pe Şos. Berceni appeared first on Cotidianul RO.
18:10
O nouă ședință a coaliției de guvernare. ,,S-a terminat în sânge” Cotidianul de Hunedoara
O nouă ședință a coaliției de guvernare fără concluzii privind [...] The post O nouă ședință a coaliției de guvernare. ,,S-a terminat în sânge” appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Apele Române, către operatorii economici. Au obligaţia să predea terenurile libere de sarcini Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă că [...] The post Apele Române, către operatorii economici. Au obligaţia să predea terenurile libere de sarcini appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Ursula von der Leyen propune o „iniţiativă europeană împotriva dronelor” Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a propus extinderea iniţiativei ce prevede un [...] The post Ursula von der Leyen propune o „iniţiativă europeană împotriva dronelor” appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Poliția România. Venitul, bonusul și excelența Cotidianul de Hunedoara
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) vine să lămurească [...] The post Poliția România. Venitul, bonusul și excelența appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Fifor, despre înghețarea veniturilor. „Până la finele lui 2026… de neacceptat!” Cotidianul de Hunedoara
Deputatul Mihai Fifor (PSD) afirmă că îngheţarea veniturilor [...] The post Fifor, despre înghețarea veniturilor. „Până la finele lui 2026… de neacceptat!” appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Sf. Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai îndrăgite sfinte de la noi din țară Cotidianul de Hunedoara
Sfânta Cuvioasă Parascheva este sărbătorită de credincioși [...] The post Sf. Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai îndrăgite sfinte de la noi din țară appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Bosnia – România: doar 750 de bilete pentru români Cotidianul de Hunedoara
Federația bosniacă a stabilit prețuri unitare pentru toate meciurile de pe teren propriu din actuala campanie. [...] The post Bosnia – România: doar 750 de bilete pentru români appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Tot mai puțini tineri vor să fie jandarmi. Care e motivul Cotidianul de Hunedoara
A scăzut numărul tinerilor care se înscriu la școlile de jandarmi. [...] The post Tot mai puțini tineri vor să fie jandarmi. Care e motivul appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Guvernul a împrumutat 15 miliarde euro Cotidianul de Hunedoara
Economist: În 2025, Guvernul a împrumutat în 10 luni de la bănci straine mai mult decât tot ajutorul FMI din perioada 2009-2013 (...) Guvernul plateste  cele mai mari dobanzi la credite [...] The post Guvernul a împrumutat 15 miliarde euro appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Negrescu face echipă cu Grindeanu. La ce funcție aspiră în PSD Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul Victor Negrescu anunţă marţi că se alătură echipei conduse [...] The post Negrescu face echipă cu Grindeanu. La ce funcție aspiră în PSD appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Polemică în Italia La ce servesc excursiile la Auschwitz? Cotidianul de Hunedoara
Sugerând că tinerilor ar trebui să li ceara să combată antisemitismul mai degrabă decât fascismul, un ministru italian a iscat o mare controversă [...] The post Polemică în Italia La ce servesc excursiile la Auschwitz? appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Budăi se laudă că salariul minim va crește Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, se laudă că va crește salariul minim. Pe ce se bazează? [...] The post Budăi se laudă că salariul minim va crește appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Țiriac va demola o veche fabrică înființată în comunism Cotidianul de Hunedoara
După privatizarea din 1998,  fabrica a ajuns să nu isi mai poată desfășura activitatea. [...] The post Țiriac va demola o veche fabrică înființată în comunism appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Se închide o bancă din România. Ce fac clienții Cotidianul de Hunedoara
Clienții trebuie să știe că la multifuncționale băncii nu se vor mai putea efectua o serie de operațiuni: [...] The post Se închide o bancă din România. Ce fac clienții appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Noua amenințare nucleară a lui Medvedev Cotidianul de Hunedoara
”Este este imposibil să distingi o rachetă nucleară Tomahawk de una convențională în zbor” [...] The post Noua amenințare nucleară a lui Medvedev appeared first on Cotidianul RO.
13:00
O națiune cât două sectoare din București merge la Mondiale Cotidianul de Hunedoara
Titular la această națională este jucătorul Oțelului Galați, Joao Paulo, care a fost și acum pe teren. [...] The post O națiune cât două sectoare din București merge la Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Bursucul despre Ianis: Chiar nimeni nu vede? Cotidianul de Hunedoara
Deși au împărțit și bune și rele, nu s-ar putea spune că între Hagi și Dan Petrescu s-a dezvoltat o relație specială [...] The post Bursucul despre Ianis: Chiar nimeni nu vede? appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Reguli mai drastice pentru șoferi. Unele schimbări sunt capitale Cotidianul de Hunedoara
Valabilitatea permiselor de conducere va fi schimbată, iar proprietarul unei mașini poate fi sancționat chiar dacă nu este la volan [...] The post Reguli mai drastice pentru șoferi. Unele schimbări sunt capitale appeared first on Cotidianul RO.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Majoritatea germanilor susţin reintroducerea serviciului militar obligatoriu Cotidianul de Hunedoara
Acum, coaliția încearcă să ajungă la un compromis privind legislaţia privind un nou serviciu militar pe bază de voluntariat [...] The post Majoritatea germanilor susţin reintroducerea serviciului militar obligatoriu appeared first on Cotidianul RO.
