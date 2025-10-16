Mirela Reţegan şi Edward Aninaru, amintiri din Columbia şi America, sâmbătă, la „Vacanţă de vedetă”

22:20

Tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu s-au încheiat, chiar dacă au divorțat. Fetițele celor doi sunt la mijloc, iar aceștia vor rămâne mereu părinți, indiferent de neînțelegeri. De când s-au separat, designerul se pare că încearcă să-i facă probleme artistei, după cum chiar ea a declarat, ba chiar ar fi ajuns să pună presiuni și să recurgă la amenințări, conform declarațiilor făcute de Alina Sorescu. Ce are de spus Alexandru Ciucu după ultimele acuzații.