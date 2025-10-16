Mirela Reţegan şi Edward Aninaru, amintiri din Columbia şi America, sâmbătă, la „Vacanţă de vedetă”
SpyNews, 16 octombrie 2025 12:50
Ediția de sâmbătă a emisiunii „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi promite o doză dublă de inspirație și aventură.Ca de fiecare dată, prezentatoarea are alături invitați speciali, fiecare cu o poveste spectaculoasă despre călătorii, emoții și experiențe care le-au rămas în suflet.
Acum 15 minute
13:00
Ioana Grama, imagini romantice alături de iubit. Cei doi se află în Dubai. Rar ai mai văzut-o pe influenceriță în astfel de ipostaze # SpyNews
Ioana Grama și iubitul ei s-au revăzut în Dubai, după două săptămâni în care au stat despărțiți. Cei doi formează un cuplu de câteva luni și se pare că lucrurile evoluează frumos în relația lor. Imagini romantice cu influencerița și bărbatul din viața ei.
13:00
Vrei să-ţi creezi un 2026 așa cum îți dorești? Cerasela Rogen te învață! Sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută sens, echilibru și înțelegerea propriului drum, “Lumea nevăzută” aduce o ediție specială dedicată puterii interioare și artei de a ne crea viitorul conștient. Dana Bălăceanu o are ca invitată pe Cerasela Rogen, un ghid al transformării și al conștienței, într-o conversație profundă despre energiile care modelează realitatea noastră.
Acum 30 minute
12:50
12:50
Autoritățile au publicat raportul final în cazul tragediei submersibilului Titan, care a făcut implozie în Oceanul Atlantic în vara anului trecut. Ce arată raportul final.
12:50
Diana Matei, dezvăluiri despre partener, sâmbătă, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuţ # SpyNews
Pregătește-te pentru două zile pline de povești sincere, emoție și inspirație. Sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, Natalia Mteuţ scoate la lumină detalii neştiute din viaţa vedetelor.
Acum o oră
12:20
Sfârșit tragic pentru un preot român! A murit în Italia. Patru copii au rămas fără tată: "A plecat să slujească în Ceruri" # SpyNews
Sfârșit tragic pentru un preot român în Italia. Bărbatul în vârstă de 50 de ani și-a pierdut viața la câteva zile după ce a fost implicat într-un grav accident rutier. Patru copii au rămas acum fără tată.
Acum 2 ore
12:10
Crima care a zguduit Italia. Un model celebru, înjunghiat de iubit de 24 de ori. Femeia a murit pe loc, sub privirile vecinilor # SpyNews
Un model celebru în Italia a murit la 29 de ani. Femeia a fost înjunghiată de iubit, un om de afaceri, de 24 de ori, în apartamentul lor din Milano. Cei doi s-ar fi certat, iar mai apoi bărbatul ar fi atacat-o pe Pamela, care a murit pe loc.
12:00
Leonard și Monica Doroftei au sărbătorit 31 de ani de căsnicie! Mesajul transmis de fostul pugilist: "Încă ne bucurăm..." # SpyNews
Leonard și Monica Doroftei formează, fără îndoială, unul dintre cele mai discrete și solide cupluri din România. Cei doi au sărbătorit 31 de ani de căsnicie, iar cu această ocazie fostul pugilist a transmis un mesaj simplu, dar plin de emoție.
12:00
Cursa pentru ultima șansă din Hue: Provocări inspirate de obiceiurile împărătești. Asia Express, record de audiență la nivelul întregului sezon # SpyNews
Cursa de pe Drumul Eroilor a continuat cu o nouă provocare care a pus la încercare încrederea dintre coechipieri. În episodul difuzat aseară, concurenții au avut parte de una dintre cele mai tensionate misiuni de până acum – o probă a încrederii oarbe, în care comunicarea și curajul au făcut diferența. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate: Asia Express a fost din nou lider de audiență pe toate segmentele de public, marcând totodată un nou record de audiență al sezonului.
11:50
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, tortilla omletă, un fel principal, paste cu bacon şi broccoli, şi un desert, gogoşi fără frământare cu ciocolată.
11:40
CRBL, dezvăluiri despre relația cu fiica lui. Relația lor s-ar fi răcit: „M-a pus la zid”. Cum le răspunde celor care spun că a uitat de Alessia # SpyNews
CRBL și fosta soție au împreună o fiică adolescentă, pe Alessia, în vârstă de 15 ani. Artistul recunoaște că relația dintre el și fata lui s-a răcit și că s-a simțit pus la zid de Alessia. Cei doi vorbesc rar, iar cântărețul spune că nu are altceva de făcut decât să aștepte ca fiica să se deschidă în fața lui.
Acum 4 ore
11:00
Jador reacționează, după ce DeSanto a spus că a uitat de unde a plecat: „Mi s-au închis uși”. Replica manelistului în scandalul cu producătorul muzical # SpyNews
Scandalul dintre Jador și DeSanto pare că nu a ajuns la final. Producătorul muzical spune că manelistul a făcut unele lucruri pe care nu și-a asumat și că a uitat de unde a plecat. Jador a reacționat, după declarațiile lui DeSanto.
10:50
Marele Premiu al Statelor Unite se vede duminică, de la 22:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY # SpyNews
Eroii moderni ai vitezei se aliniază pentru o nouă cursă care va ține fanii motorsportului cu sufletul la gură! Limitele sunt depășite atunci când fiecare viraj poate schimba rezultatul final, emoțiile cresc și orice secundă le va tăia respirația privitorilor. Un nou capitol din Formula 1 se scrie duminică, de la ora 22:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, cu Marele Premiu al Statelor Unite.
10:40
Momente dificile pentru Adrian Cuculis. Avocatul trece printr-o perioadă de profundă durere. Acesta a anunțat public că a pierdut o persoană extrem de importantă din viața lui, pe bunica, femeia care l-a crescut.
10:20
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: "Cred sincer că e..." # SpyNews
Cabiria Morgenstern, fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern, a vorbit pentru prima dată despre rolul de mamă. Discretă în general cu viața personală, actrița a făcut câteva mărturisiri emoționante despre această nouă etapă din viața ei.
10:20
Pluto își reia mersul direct în Vărsător. Ce impact are asupra zodiilor. Nativii care vor trece printr-o transformare majoră # SpyNews
Pluto și-a reluat mersul direct în Vărsător pe 14 octombrie 2025, după ce a fost retrograd din 4 mai. Este o perioadă care vine cu schimbări importante. Unii dintre nativi vor intra într-un proces de transformare și sunt încurajați să încheie relațiile cu oamenii care nu aduc ceva bun în viața lor.
09:50
S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Ce s-a întâmplat cu starul în ultimele luni de viață # SpyNews
Vestea că Diane Keaton s-a stins din viață a îndurerat milioane de fani din întreaga lume. După câteva zile în care s-au făcut diferite speculații, a fost făcută publică și cauza oficială a morții celebrei actrițe. Ce s-a întâmplat cu starul în ultimele luni de viață.
09:40
Sora și soția lui Dani Balint, primele declarații după ce bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. E acuzat că și-a bătut copilul în plină stradă # SpyNews
După ce Dani Balint a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că și-ar fi agresat copilul în plină stradă, sora și soția acestuia au oferit primele declarații. Vizibil afectate de situație, cele două femei au vorbit despre incident și au oferit explicații.
09:40
Caz tulburător. O influenceriță și fiica ei adolescentă au fost găsite moarte în apartamentul lor. Vecinii au alertat poliția din cauza mirosului puternic. Ce au descoperit anchetatorii # SpyNews
O influenceriță și fiica ei adolescentă au fost găsite moarte în apartamentul lor. Cele două nu au mai fost văzute de cinci zile înainte să fie descoperite fără suflare. Vecinii au fost cei care au alertat poliția, după ce au sesizat un miros puternic.
Acum 6 ore
09:10
Andra Volos îi dă replica Danei Roba, după ce a spus că i-a distrus căsnicia lui Robert Lele. Soția unui manelist celebru a sărit în apărarea ei: „Tu rămâi un exemplu” # SpyNews
Dana Roba a pus-o la zid pe Andra Volos, spunând că șatena a fost cea care a intervenit în căsnicia lui Robert Lele cu fosta lui soție, cu care are o fiică. Soția manelistului nu a rămas indiferentă la vorbele make-up artistei și a transmis un mesaj acid.
09:00
Donald Trump, supărat pe una dintre cele mai cunoscute reviste din lume! Deși articolul a fost frumos, ceva l-a scos din sărite # SpyNews
Chiar și atunci când pare că presa îl laudă, Donald Trump găsește motive de nemulțumire. Fostul președinte al Statelor Unite s-a arătat vizibil iritat de un articol publicat de una dintre cele mai cunoscute reviste din lume. Deși materialul a fost, în mare parte, pozitiv și l-a prezentat într-o lumină favorabilă, un alt detaliu, aparent minor, l-a scos din sărite.
08:40
Betty Salam și-a sărbătorit iubitul. Fiica lui Florin Salam, declarație de dragoste pentru Roberto: „Datoria mea este...” # SpyNews
Zi importantă pentru Betty Salam. Cântăreața își sărbătorește iubitul, care a împlinit 25 de ani. Fiica lui Florin Salam i-a făcut o declarație superbă de dragoste lui Roberto. Cei doi sunt împreună de câteva luni și se pare că sunt extrem de fericiți împreună.
Acum 12 ore
00:20
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cătălin Bordea a cerut-o în căsătorie pe Olga Barcari cu un borcan de zacuscă: ”Sacrificiu că nu am mâncat-o” # SpyNews
Cătălin Bordea a făcut un gest neașteptat la Asia Express, sezonul 8. Comediantul a ”cerut-o în căsătorie” pe Olga Barcari cu... un borcan de zacuscă! iată care a fost reacția concurentei, după ce Cătălin Bordea s-a pus în genunchi în fața ei.
Acum 24 ore
23:50
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă! Concurenții au donat medalia pentru prima dată # SpyNews
Premieră la Asia Express, sezonul 8! Una dintre cele trei echipe a câștigat proba de amuletă, iar concurenții au făcut un gest emoționant, pentru prima dată în competiție: au decis să doneze amuleta unui alt concurent, pentru un scop nobil! Chiar și Irina Fodor a fost surprinsă!
23:50
Simona Trașcă a vorbit, în exclusivitate, la Un show păcătos, despre o posibilă sarcină. Marian Buzilă, logodnicul vedetei, în culmea fericirii. Este blondina sau nu însărcinată?
23:20
Are sau nu Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii o nouă iubită? A apelat la psiholog în urma relației cu Ella Vișan # SpyNews
Andrei Lemnaru a făcut declarații exclusive despre viața sa de după despărțirea de Ella Vișan. Fostul concurent de la Insula Iubirii a mărturisit că a apelat chiar și la psiholog. Multă lume se întreabă acum dacă Andrei Lemnaru are sau nu o nouă iubită. Iată răspunsul!
23:00
Doliu imens în Biserica Ortodoxă Română! Îndrăgitul preot din Argeș, Ciprian Necula, s-a stins din viață la vârsta de doar 48 de ani. Părintele și-ar fi pierdut viața în urma unui infarct, pe care l-ar fi suferit în urmă cu o zi.
22:20
Exclusiv! Apropiații Denisei Răducu, revoltați după ce fratele vitreg al cântăreței a fost găsit mort! Care este, de fapt, adevărul # SpyNews
Apropiații regretatei Denisei Răducu sunt revoltați, după ce în ultimele zile au apărut informații în presă potrivit cărora fratele artistei ar fi murit. Toată lumea se întreabă cine este, de fapt, acest frate al cântăreței, întrucât se știa că Denisa avea doar o soră mai mare, pe Adelina. Care este adevărul, aflați în exclusivitate pe Spynews.ro!
22:20
Reacția lui Alexandru Ciucu, după ce Alina Sorescu a făcut declarații tranșante la adresa lui. Designerul ar fi recurs inclusiv la amenințări. Cum se apără # SpyNews
Tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu s-au încheiat, chiar dacă au divorțat. Fetițele celor doi sunt la mijloc, iar aceștia vor rămâne mereu părinți, indiferent de neînțelegeri. De când s-au separat, designerul se pare că încearcă să-i facă probleme artistei, după cum chiar ea a declarat, ba chiar ar fi ajuns să pună presiuni și să recurgă la amenințări, conform declarațiilor făcute de Alina Sorescu. Ce are de spus Alexandru Ciucu după ultimele acuzații.
22:20
Imagini exclusive cu Bianca Păsat! Ce face după ce Cornel Păsat a spus la televizor că a fost părăsit! | PAPARAZZI # SpyNews
În timp ce Cornel Păsat vorbește despre divorț și declară public că o iubește, Bianca Păsat își vede de viața ei! Încă soția dansatorului a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro, pentru prima dată după ce vestea despărțirii dintre ei a făcut valuri în showbiz!
22:20
Scandalul momentului a escaladat cu amenințări și interlopi! Jador face declarații exclusive: "Este foarte delicat" # SpyNews
Scandalul momentului în lumea manelelor a escaladat cu amenințări și interlopi. Jador a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Ce spune artistul despre situația prin care trece, dar și ce le transmite colegilor de breaslă, care s-au aliat împotriva lui.
22:20
O influenceriţă celebră, probleme peste probleme! "Nu îmi amintesc să mai fi avut așa stări urâte". Ce se întâmplă cu diva # SpyNews
Săptămâna și problema pentru Sensy! Influencerița ne-a mărturisit care sunt neplăcerile care se țin lanț de familia ei. Mai mult decât atât, creatoarea de conținut ne spune și de ce, timp de trei zile, nu a putut mânca nimic. Declarații exclusive.
22:20
Simona Halep a dat uitării tenisul! Ce preocupări are acum fosta sportivă? Imaginile vorbesc de la sine! # SpyNews
Simona Halep, una dintre cele mai cunoscute sportive de la noi din țară, dacă nu chiar cea mai cunoscută, are alte preocupări de când s-a lăsat de tenis! Fostul număr 1 mondial este o femeie obișnuită, iar paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite cu aceasta. Iată despre ce este vorba!
22:20
Marian Aliuță, implicat în dosarul șefului din Poliția Română arestat pentru camătă | Legături periculoase # SpyNews
Marian Aliuță și firma sa, prin care fostul fotbalist a construit un complex imobiliar, sunt citați în fața instanței, în dosarul cămătarilor dirijați de comisarul Marius Maghiari, fost șef al Poliției Rutiere București.
22:20
Unul dintre asasinii milionarului Kreiner, gest disperat, înainte de condamnare | Detalii exclusive # SpyNews
Încercând să profite de protestul magistraților, care au amânat deja de trei ori pronunțarea în dosarul crimei, unul dintre ucigașii milionarului Adrian Kreiner a apelat la un gest disperat, în încercarea de a-și asigura o pedeapsă mai mică.
22:20
Ce a scos-o din minți pe Monica Tatoiu, la întoarcerea din Portugalia. Afacerista a ajuns în România cu un gust amar # SpyNews
Monica Tatoiu a fost într-o escapadă în Portugalia, alături de câțiva prieteni. La întoarcerea spre casă, femeia de afaceri a fost scoasă din minți. Iată ce a declarat, în exclusivitate, la Spynews TV!
22:20
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Ce probă au primit concurenții în cursa pentru amulet. Echipele fac spectacol pe plajă # SpyNews
Cele trei echipe care s-au clasat pe primele locuri în urma cursei de ieri au ajuns la proba de amuletă, la Asia Express, sezonul 8. Irina Fodor a anunțat jocurile pe care le vor face pe plajă concurenții pentru a câștiga amuleta. Iată cine s-a calificat în această etapă.
21:50
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea. O altă echipă a fost afectată de victoria lor # SpyNews
Irina Fodor a anunțat cine a câștigat imunitatea la Asia Express, sezonul 8! Ediția din 15 septembrie 2025 a venit cu o mulțime de provocări pentru concurenți, dar și cu o surpriză mult așteptată: imunitatea.
21:30
Mireasa - Capriciile Iubirii. Florina, noua concurentă, s-a deschis rapid în fața fetelor! Le-a făcut mărturisiri despre fosta relație # SpyNews
Florina a intrat recent în casa Mireasa - Capriciile Iubirii, dar s-a acomodat rapid! Concurenta a vorbit deschis despre fosta relație cu colegele sale, care i-au adresat multe întrebări. Iată ce a declarat Florina!
21:00
Primele imagini cu Elena, femeia de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni, în Apărătorii Patriei. Tatăl ei, declarații sfâșietoare înainte de înmormântare # SpyNews
Familia Elenei, femeia ucisă luni după amiază, pe trecerea de pietoni din Apărătorii Patriei, trece prin momente dureroase. Tatăl ei se pregătește să o conducă pe ultimul drum. Bărbatul este cutremurat de durere și a făcut declarații tulburătoare.
20:50
Bianca Drăgușanu și-a topit acidul hialuronic, din nou! Motivul pentru care a decis să revină la buze mici # SpyNews
Bianca Drăgușanu a revenit la buzele mici! Vedeta a ales să-și topească, din nou, acidul hialuronic. Motivul? L-a spus chiar ea! Ce a făcut după ce s-a văzut cu buzele mici.
20:30
O femeie de 61 de ani din Prahova a rămas fără 170.000 de euro, după ce a fost înșelată de un nigerian. Bărbatul s-ar fi plâns că e bolnav # SpyNews
O femeie din Prahova ar fi fost înșelată cu aproape 200.000 de euro de un nigerian! Bărbatul ar fi apelat la latura sensibilă a femeii și ar fi reușit să obțină de la ea suma de 170.000 de euro. Nigerianul ar fi inovcat mai multe motive pentru care ar avea nevoie de bani, inclusiv faptul că ar fi bolnav.
20:10
Cum își controlează Francesca Sarao de la Insula Iubirii stările de anxietate: "M-a ajutat foarte mult să nu mă comport..." # SpyNews
Francesca Sarao a vorbit deschis despre afecțiunea cu care se confruntă și anume: anxietatea. Cu toate acestea, fosta concurentă de la Insula Iubirii încearcă să-și controleze stările și a explicat ce o ajută. Iată ce o face pe Francesca Sarao să se simtă așa!
19:50
Acces Direct. Mărturisire bombă în dosarul gemenilor morți la stână! Un martor a făcut declarații explozive: ”Luau bătaie de la patron” # SpyNews
O mărturisire explozivă ar putea produce o răsturnare de situație în cazul gemenilor morți la stâna din Mehedinți! Tragedia a lăsat în urmă multe semne de întrebare despre contextul în care s-a produs și cine ar fi de vină pentru cele două morți fulgerătoare.
19:30
Ce gânduri avea Oana Roman, în urmă cu 14 ani. Vedeta a mărturisit că a trecut prin momente dificile: Cum mai trăiesc..." # SpyNews
Oana Roman s-a lăsat copleșită de amintiri. Vedeta a primit amintire cu un mesaj pe care l-a postat în urmă cu 14 ani, pe Facebook. Pe atunci, Oana Roman trăia cu un gol imens în suflet. Iată cum este viața acesteia acum!
19:20
Dana Roba a pus-o la zid pe Andra Volos în scandalul momentului! Vedeta o acuză că i-a distrus lui Robert Lele căsnicia: ”Să te duci la muncă” # SpyNews
Dana Roba îi răspunde Andrei Volos în scandalul care a ocupat primele titluri ale ziarelor. Make-up artistul a acuzat-o pe vedetă că a intervenit în căsnicia lui Robert Lele cu fosta soție și i-a transmis un avertisment dur!
18:50
Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre viața de mămică. Influencerița și partenerul ei dorm separat # SpyNews
Carmen Grebenișan a discutat deschis despre viața de mămică. Influencerița s-a acomodat rapid cu acest rol și a dezvăluit că nu doarme alături de iubitul ei, în această perioadă.
18:10
Ioana Grama și iubitul ei s-au reîntâlnit! Influencerița și-a luat inima-n dinți și a zburat singură, timp de 5 ore pentru a-și vizita iubitul, plecat din România! Iată unde sunt cei doi acum!
18:00
Fiul lui Sile Cămătaru, arestat preventiv pentru 30 de zile! Daniel și-ar fi bătut crunt copilul în public # SpyNews
Problemele cu legea se adâncesc în familia lui Sile Cămătaru! Băiatul său a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi bătut copilul pe stradă. Scenele agresive ar fi avut loc în public, sub privirile trecătorilor.
17:40
Fragmente de ADN cu o presupusă origine extraterestră, găsite în genomul a milioane de oameni! Cum explică cercetătorii fenomenul # SpyNews
Descoperire halucinantă! Cercetătorii ar fi identificat fragmente de ADN cu origine extraterestră în genomul a milioane de oameni. Specialiștii au oferit explicații cu privire la acest fenomen unic.
