ULTIMA ORĂ Plasamente de 5 milioane euro la finalul programului de subscriere în oferta EM

România are nevoie de predictibilitate pentru sectorul farmaceutic, mai ales în ce privește taxarea, dacă vrea să atragă investiții în producția de medicamente generice, a declarat Daniel Bran Președinte, Asociația pentru Medicamente Generice România (APMGR). "În momentul în care avem taxe care apar peste noapte, cum este taxa clawback, nu ne oferă predictibilitate", a spus Daniel Bran, prezent la Profit Health.forum. România pierde, din acest motiv, investiții în fabrici de sute de milioane de euro. Prezent la dezbatere, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, a răspuns că așteaptă de la companii propuneri concrete pentru măsuri care să le ajute să deschidă unități de producție în România. Cercel a pus în discuție și facilități fiscale pentru cei care vor să investească în fabrici.