ULTIMA ORĂ Plasamente de 5 milioane euro la finalul programului de subscriere în oferta EM
Profit.ro, 16 octombrie 2025 12:50
Aproximativ 37% din titlurile oferite de grupul configurat în jurul Electromontaj au fost subscrise de investitori.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0884 lei, de la 5,0885 lei, înregistrat miercuri.
Anunțul vine înainte de alegerile parlamentare programate pentru primăvara anului viitor.
Probleme pentru fumători - UE analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice # Profit.ro
Într-un efort de a reduce consumul de tutun, Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, informează AP.
MANGO a început să trimită notificări către clienți după ce unul dintre furnizorii săi de servicii de marketing a suferit o breșă de securitate, care a dus la expunerea unor date personale.
VIDEO "Mă doare în cot de deficitul bugetar!". Adrian Streinu-Cercel, Președintele Comisiei pentru sănătate din Senat: Când ai aur în pământ, când ai gaze și tu nu faci nimic, de ce ne plângem? Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI-ul și șterg din p # Profit.ro
Președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, spune, la Profit Health.forum, că nu îl interesează deficitul bugetar mare din prezent, fiind nevoie de investiții și de dezvoltarea țării. Acesta a mai opinat că în prezent nu se guvernează, ci se fac doar tăieri, iar un guvern bun este unul în care nici nu se cunosc miniștrii.
Industria băuturilor spirtoase cere taxare în funcție de conținutul de etanol al băuturilor # Profit.ro
Un grup de lucru cu autoritățile ar putea fi constituit în perioada următoare pentru a analiza soluții concrete.
Planul lui Trump de a concedia mii de funcționari publici în perioada „shutdown-ului”, blocat # Profit.ro
O judecătoare federală din California a ordonat administrației președintelui Donald Trump să oprească concedierile în masă în timpul perioadei de „shutdown” în care se află guvernul.
Honor a anunțat dezvoltarea unui smartphone inovator, echipat cu o cameră care se extinde din dispozitiv printr-un braț robotic pliabil, marcând un nou pas în integrarea inteligenței artificiale în designul hardware-ului mobil, relatează CNBC.
VIDEO Taxe care apar peste noapte. Daniel Bran, APMGR: Sectorul farmaceutic are nevoie de predictibilitate, mai ales la taxare. Streinu-Cercel, Senat: Vreți deduceri fiscale? Care sunt cele care vă ajută să construiți 20 de fabrici? - Profit Health.forum # Profit.ro
România are nevoie de predictibilitate pentru sectorul farmaceutic, mai ales în ce privește taxarea, dacă vrea să atragă investiții în producția de medicamente generice, a declarat Daniel Bran Președinte, Asociația pentru Medicamente Generice România (APMGR). "În momentul în care avem taxe care apar peste noapte, cum este taxa clawback, nu ne oferă predictibilitate", a spus Daniel Bran, prezent la Profit Health.forum. România pierde, din acest motiv, investiții în fabrici de sute de milioane de euro. Prezent la dezbatere, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, a răspuns că așteaptă de la companii propuneri concrete pentru măsuri care să le ajute să deschidă unități de producție în România. Cercel a pus în discuție și facilități fiscale pentru cei care vor să investească în fabrici.
Sunt vinovate bunicuțele gospodine pentru încasările reduse la buget, cum spune șeful ANAF? Ce zic datele # Profit.ro
Șeful Fiscului a declarat că în spatele încasărilor mici din taxa pe valoarea adăugată (cele mai scăzute din UE) se află probleme statistice: gemul făcut în casă de bunici e tratat ca și cum ar fi impozabil, deși e autoconsum. Normele europene iau însă în calcul impactul autoconsumului gospodăriilor, astfel încât acesta să nu distorsioneze datele. Mai mult, cei care realizează rapoartele UE cred că în spatele cifrelor rele ale României stau alte lucruri: proasta guvernare, neîncrederea în autorități, digitalizarea înapoiată și capacitatea administrativă redusă.
VIDEO Trebuie plătite exclusiv serviciile medicale. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților: Sunt spitale în care medicii de gardă dorm foarte liniștiți și primesc salarii mai mari decât la un spital de urgență din # Profit.ro
Finanțarea sistemului de sănătate trebuie să aibă în vedere plata serviciilor medicale prestate efectiv, în condițiile în care în prezent există spitale care își cheltuiesc banii exlcuisv pe salarii și nu fac altceva decât să transfere pacienții altor spitale, a declarat, în deschiderea Profit Health.forum, Prof. Dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.
România face un pas important spre independența sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, afirmă ministrul Energiei # Profit.ro
Ministrul Energiei afirmă că România face un pas important spre independența sa energetică odată cu adoptarea proiectului de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice
Retailerul german Lidl inaugurează un nou magazin, în orașul Agnita, județul Sibiu.
VIDEO ANUNȚ Când poate intra România în OCDE. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe: Vom avea acces la datele organizației. Ne putem bucura de ele, ne putem întrista - Profit Health.forum # Profit.ro
România poate adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la începutul sau în cursul anului viitor, în funcție de ritmul în care avansează procesul intern, anunță Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE, la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Filip & Company a asistat ACP Credit în acordarea unei investiții de capital grupului Dental Elite Clinics # Profit.ro
Firma de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică ACP Credit („ACP Credit”), parte a grupului Accession Capital Partners, în legătură cu acordarea unei investiții de capital grupului Dental Elite Clinics, unul dintre cei mai dinamici jucători din sectorul stomatologic din România.
Artesana, producător de lactate artizanale, își concentrează în prezent eforturile pe extinderea internațională, amânând planurile de listare la bursă.
Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești va fi oprită integral timp de 45 de zile pentru revizie capitală, lucrările vizând atât instalațiile tehnologice, cât și unitățile auxiliare.
Meta anunță o investiție de 1,5 miliarde de dolari într-un centru de date pentru dezvoltarea infrastructurii AI # Profit.ro
Meta Platforms a anunțat că va investi 1,5 miliarde de dolari într-un centru de date în El Paso, Texas, al treilea din stat și al 29-lea la nivel global, pentru a susține extinderea infrastructurii dedicate inteligenței artificiale, relatează Reuters.
VIDEO ANUNȚ Fiecare pacient va primi un cod personal de sănătate, diferit de CNP. Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat: CNP-ul fiecare și-l aruncă pe unde vrea - Profit Health.forum # Profit.ro
Fiecare pacient va avea un cod personal de sănătate, diferit de CNP, în contextul digitalizării sistemului de sănătate, reformă în curs de pregătire acum, a anunțat, în deschiderea Profit Health.forum, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat.
Grupul Cris-Tim, liderul pieței de carne procesată și al segmentului ready meal din România, dar și un jucător important în piața de lactate, prezintă datele cu care va veni la bursă, indicând o evaliare de circa 1,4 miliarde lei.
Vânzările globale de vehicule electrice și hibride plug-in au crescut cu 26% în septembrie, atingând un nivel record de 2,1 milioane de unități, potrivit datelor publicate de firma de cercetare Rho Motion, citate de Reuters.
Philipp Navrati, noul director general de la Nestle, a anunțat că intenționează să desființeze 16.000 de posturi din întreaga lume în următorii doi ani, în contextul în care grupul elvețian a anunțat o cifră de afaceri la nouă luni în scădere cu 1,9%, până la 65,9 miliarde franci (71 miliarde de euro), transmite AFP.
FOTO PartnerVet își extinde operațiunile în București prin achiziția clinicii de urgență Vet 4 Life # Profit.ro
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet, integrează clinica veterinară de urgență Vet 4 Life din București.
Mai multe percheziții au loc la Spitalul Militar Central din Capitală, fiind vizată general maior Florentina Ioniță, directorul general al unității sanitare.
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport (SNT) al gazelor naturale, a anunțat finalizarea și punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească, precum și a celei care va alimenta cu gaze noua centrală de generare de energie electrică de la Mintia, de 1.800 MW, care va fi cea mai mare din Uniunea Europeană.
Vinul zilei: un Sauvignon Blanc din inima Transilvaniei, cu note olfactive de pomelo, flori de soc și fructul pasiunii. Excelent alături de brânzeturi maturate, plăcintă cu brânză sărată sau preparate cremoase # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Isprava Soniei 2022, este un Sauvignon Blanc din inima Transilvaniei, medaliat cu argint la Mundus Vini 2025
Pentru mașinile electrice, Google Maps din Android Auto devine un planificator util dacă îi dai informațiile corecte despre mașină și preferințe
La aproximativ trei luni de când a lansat o funcție directă de comunicare între utilizatori, cea mai nouă rețea socială dezvoltată de Meta aduce această funcționalitate și în Europa.
Copiii care folosesc de la vârste fragede platformele de socializare nu citesc la fel de bine și nu au un vocabular la fel de dezvoltat precum ceilalți, arată un nou studiu.
Un nou MacBook Pro și un nou iPad Pro se numără, alături de noua cască Vision Pro, printre primele produse Apple cu noua generație de cipuri M5.
Guvernul ia la buget mai mulți bani din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și lasă o parte mai mică la Fondul de Mediu, prin care se finanțează programe cum este Rabla # Profit.ro
Guvernul va lua la bugetul statului o parte mai mare din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, 45% față de 29% în prezent, iar la Fondul de Mediu, din care se finanțează programe precum Rabla, destinat reînnoirii parcului auto, va rămâne 40% din suma brută, comparativ cu 47% în prezent, prevede un proiect de ordonanță de urgență.
Bucureștiul nu suportă un hotel de 600-800 de euro pe noapte. VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Ionuț Nicolescu, fondator Grand Development: În orice ține de real estate, produsul e singura problemă. Ne uităm la două locații pentru extindere # Profit.ro
Ionuț Nicolescu, fondator al Grand Development și fost co-fondator la SVN România și Meta Estate Trust, explică modul în care proiectele de tip branded residence pot schimba piața imobiliară locală, subliniază obstacolele majore — produsul lipsă și standardele slabe de execuție — și detaliază planurile sale pentru Brașov, resorturi de munte, sustenabilitate, impact social și viitoare extinderi la Constanța și București.
Facilități fiscale pregătite pentru firmele din Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș - credit fiscal, deduceri, scutiri de impozit # Profit.ro
Firmele din județele Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș ar urma să beneficieze de credit fiscal care să acopere parțial și chiar integral impozitul pe profit datorat statului, precum și de o serie de deduceri, amortizări accelerate și chiar de scutiri de impozit pe imobil în cazul investițiilor de tip greenfield, conform unui program pentru investiții și locuri de muncă, inițiat ca proiect analizat de Profit.ro.
România riscă să repete o greșeală istorică: să stea pe o resursă valoroasă, dar să nu știe ce să facă cu ea.
FOTO Uzina Mecanică București, care produce transportoare blindate Piranha, și producția de drone în România - propuse la finanțare prin Programul SAFE # Profit.ro
Experți ai Comisiei Europene au vizitat Uzina Mecanică București, unde se produc transportoarele blindate Piranha, având în vedere că, la această uzină, România își propune să dezvolte un proiect prin Programul SAFE. De asemenea, Guvernul își propune dezvoltarea de capabilități din categoria dronelor (aeriene sau maritime) în parteneriat cu Ucraina, prin capabilități de producție în România.
O Dacia Spring va costa 12.000 de euro, în Germania. După o oprire abruptă, va fi reluat programul de subvenții la mașini electrice, inclusiv pentru mașini second-hand # Profit.ro
Cea mai mare piață auto din Europa, Germania, își redeschide în sfârșit bugetul pentru subvenționarea achiziției de mașini electrice, după o oprire abruptă în 2023 și o repornire parțială pentru companii.
Economiștii UniCredit Bank au redus prognoza de creștere a economiei românești, atât pentru anul în curs, cât și pentru următorul, pe fondul unui consum și al unor investiții mai reduse.
Vânzările grupului grec Jumbo în România au frânat brusc avansul în septembrie, după creșteri în fiecare lună de la începutul anului, în contextul în care retailerul spune că a decis să nu transfere majorarea TVA în prețuri.
Ministrul Sănătății deschide astăzi, la ora 9.30, Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a.
TAROM contractează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
EXCLUSIV Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără cod QR vor fi suspendate din nou. ANAF nu a dat încă amenzi, dar Poliția Economică a aplicat deja câteva sancțiuni în București # Profit.ro
Ministerul Finanțelor pregătește un proiect de ordonanță care va suspenda, din nou, sancțiunile aplicabile firmelor care emit bonuri fiscale fără ca acestea să includă sub formă de cod QR o serie de informații, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Grupul spaniol Fondolugar, unul dintre principalii jucători de pe piața iberică de prăjire și distribuție de cafea în industria hotelieră și de catering, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
01:00
EXCLUSIV Tranzacție în pregătire. Intesa Sanpaolo analizează mutarea celor aproximativ 300 de angajați din sediul central în turnul First Bank, al One United Properties # Profit.ro
Intesa Sanpaolo Bank România, parte a celui mai mare grup bancar din Italia și al doilea cel mai mare din Europa, analizează varianta mutării sediului central al băncii din clădirea de birouri America House, aflată în centrul Bucureștiului, în turnul învecinat, One Victoriei Plaza, în care își are sediul central First Bank, instituție financiară aflat în proces de fuziune cu Intesa, potrivit surselor Profit.ro. Tranzacția este considerată importantă pe piața închirierilor.
EXCLUSIV Planul pentru România al Action, noul magazin cu prețuri mici de pe piața locală: Avem ținte ambițioase; ne dorim și producători locali; următoarea lansare, lângă București # Profit.ro
Cel mai nou jucător de pe piața de retail din România, lanțul olandez de magazine non-food de tip discount Action, care a deschis primele trei unități locale în ultimele două săptămâni, a programat următoarea lansare la Bragadiru, lângă București, și anunță planuri ambițioase de consolidare.
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susține că gemul produs în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României.
ING transmite clienților din România o alertă legată de noi fraude online.
Tranzacții pe o emisiune de titluri de stat cu o valoare aproape egală cu întrega activitate de pe piața de acțiuni de la BVB # Profit.ro
Bursa românească nu se poate smulge din etapa de încremenire, cu lichiditate redusă și fluctuații minore ale indicilor.
Cu 24 de ore înainte de închiderea etapei de subscriere, oferta grupului care include Electromontaj a depășit doar cu puțin o cincime din totalul titlurilor puse în vânzare. Relativa prudență a investitorilor poate fi explicată printr-o combinație între amintiri nefaste din trecut și întrebări fără răspuns din prezent.
