Producția de mașini electrice în Europa, îngenuncheată de China. Producătorii anunță risc de haos
Newsweek.ro, 16 octombrie 2025 12:50
China a impus noi restricții la exportul de pământuri rare și, cum circa 70% din aceste resurse esen...
Acum 5 minute
13:10
Alertă în Marea Baltică. Armata suedeză a detectat un submarin rusesc în strâmtoarea Kattegat # Newsweek.ro
Armata Suediei a confirmat joi că urmărește un submarin aparținând Rusiei în apele Mării Baltice. Su...
Acum 30 minute
12:50
Producția de mașini electrice în Europa, îngenuncheată de China. Producătorii anunță risc de haos # Newsweek.ro
China a impus noi restricții la exportul de pământuri rare și, cum circa 70% din aceste resurse esen...
Acum o oră
12:40
Un român a strâns 2.300.000 lei la pilonul II de pensii. Alți 2.000.000 români au sub 400 lei # Newsweek.ro
Peste 8.000.000 de români au bani lka pilonul II de pensii și alți aproape 1.000.000 au pensii la pi...
12:30
Un număr de 930 de cereri de azil au fost depuse de la începutul acestui an, a informat joi Inspecto...
12:30
Cât costă să închizi balconul cu termopan în octombrie 2025. Ce avantaje aduce în factura la energie # Newsweek.ro
Odată cu venirea frigului, tot mai mulți români aleg să-și închidă balcoanele cu termopane din PVC, ...
Acum 2 ore
12:10
Trump îi dă o nouă lovitură lui Putin. Cere Japoniei să nu mai cumpere energie din Rusia # Newsweek.ro
După ce președintele SUA a anunțat că India va înceta achiziţiile de petrol din Rusia, Trump cere Ja...
11:50
Trump a dat o mega-petrecere la Casa Albă. I-a omenit pe miliardarii care donează pentru sala de bal # Newsweek.ro
Miliardarii și reprezentanții companiilor care donează zeci de milioane de dolari pentru construcția...
11:30
VIDEO&FOTO Cum arată betonul turnat de turci pe un ciot al Autostrăzii Sibiu-Pitești? Mii de fisuri! # Newsweek.ro
Imagini filmate din dronă arată că betonul turnat de turci la capătul lotului 2 al Autostrăzii Sibiu...
11:30
Nestle a anunțat că va disponibiliza 16.000 de angajați în următorii doi ani, noul său director gene...
Acum 4 ore
11:10
Protest anti-război în orașul natal al lui Putin. Sute de tinerii au sfidat cenzura Kremlinului # Newsweek.ro
Un moment rar de disidență a avut loc marți seara la Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir ...
11:00
Escrocherii cu apartamente și mașini. Sora unui fost ministru, implicată. Prejudiciu: 1.300.000 € # Newsweek.ro
Poliția face percheziții în București și 3 județe într-un caz de înșelăciune. Mai mulți medici stoma...
10:40
Escrocii exploatează încrederea oamenilor și obțin acces la informații sensibile. Cum ne protejăm? # Newsweek.ro
Experții în sercuritate cibernetică spun că este momentul să fim foarte atenți la orice informație f...
10:30
Mașinile plug-in hybrid „mint”. Real, poluează doar cu 19% mai puțin ca cele diesel și pe benzină # Newsweek.ro
Un raport realizat de organizația non-profit Transport and Environment afirmă că mașinile plug-in hy...
10:20
Avertismentul lui Ben Hodges: „Dacă Rusia atacă NATO, Kaliningrad și Sevastopol vor fi nimicite" # Newsweek.ro
Fostul comandant al trupelor americane în Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că, în cazul unu...
10:10
Un cutremur de6,5 grade s-a produs în Indonezia. Autoritățile nu au emis alertă de tsunami. Unde est...
09:50
Spionii lui Putin amenință NATO: „Riscul maxim al unui război nuclear va fi atins între 2025-2026” # Newsweek.ro
Serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) avertizează că între anii 2025 și 2026 lumea va atin...
09:40
România bolnavă: Copiii nu fac nici măcar 60 minute de mișcare pe zi, dar stau enorm la televizor # Newsweek.ro
La 11 ani, doar 14% din fete fac 60 de minute de activitate fizică pe zi şi 16% dintre băieţi, a pre...
09:20
Blocaj în coaliție. Ciucu acuză PSD de atacuri coordonate la adresa lui Bolojan. Grindeanu îl toacă # Newsweek.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare, acuz...
Acum 6 ore
09:00
Un nou pumn în inima economiei Rusiei. India îi promite lui Trump că nu va mai cumpăra petrol rusesc # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că premierul Indiei, Narendra Modi, l-a asigurat că țara sa va ...
09:00
32.000 lei salariu pe an pentru șefa Spitalului Militar. Acuzată de prejudiciu de 1.500.000 euro # Newsweek.ro
Directoarea de la Spitalul Militar este acuzată de abuz în serviciu cu un prejudiciu de peste 8.000....
08:50
Majoritatea statelor NATO, gata să cumpere arme de la SUA pentru Ucraina. Ce a decis România? # Newsweek.ro
Anunț neașteptat miercuri noaptea. Majoritatea statelor NATO sunt gata să cumpere arme de la SUA pen...
08:40
Criză de sânge într-un oraș din România. Grupa 0 este aproape inexistentă în stocurile spitalelor # Newsweek.ro
Este criză de sânge la Arad, unde medicii sunt nevoiți să amâne unele intervenții chirurgicale. Prob...
08:30
Guvernul Bolojan extinde termenul programului INVESTALIM. Cine poate beneficia de aceste investiții # Newsweek.ro
Termenul de implementare al programului INVESTALIM va fi prelungit, potrivit unui proiect de hotărâr...
08:20
George Simion spune că se sacrifică și vrea un guvern cu PSD. Ce i-a răspuns Grindeanu # Newsweek.ro
George Simion se victimizează, se sacrifică și, în final, trimite bezele către PSD și către Grindean...
08:10
Vreme extremă în România. În unele orașe vor fi 19 grade, în altele temperaturile scad drastic # Newsweek.ro
Vremea se răceşte uşor în următoarele ore, mai ales în regiunile nordice şi centrale, unde dimineţil...
07:50
Suedia umple silozurile cu alimente în caz de război cu Rusia. „Nu mai e timp de pierdut” # Newsweek.ro
Suedia începe să-și umple silozurile cu alimente pentru prima dată de la Războiul Rece, pe fondul te...
07:50
Trump ia în calcul atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene. CIA va face operațiunea # Newsweek.ro
Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare” atacuri terestre împotriva cartelurilor vene...
07:40
3 trucuri simple ca să-ți încălzești mai repede caloriferele din casă. Iată ce trebuie să faci # Newsweek.ro
Pe măsură ce temperaturile scad, mulți români se confruntă cu problema caloriferelor care rămân reci...
07:30
EXCLUSIV Cine sunt „specialii” din anticamera lui Bolojan cu pensie de 8.000 lei și salariu de 7000? # Newsweek.ro
Secretariatul General al Guvernului este burdișit de speciali care cumulează pensia și salariul de l...
07:20
Horoscop 17 octombrie. Luna în Fecioară aduce o zi tensionată Racilor. Săgetătorii, decizii pripite # Newsweek.ro
Horoscop 17 octombrie. Luna în Fecioară aduce o zi tensionată Racilor. Săgetătorii iau decizii pripi...
Acum 8 ore
07:10
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii! # Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă trebuie să știe că toate dosa...
Acum 24 ore
22:10
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire la telefon cu președintele Consiliului Europ...
21:50
Adrian Nica, şeful ANAF, avertisment pentru "bombardieri". "Să se gândească de trei ori!" # Newsweek.ro
Adrian Nica, noul şef al ANAF, a transmis un avertisment "bombardierilor". "Să se gândească de trei ...
21:40
UE ar putea interzică vânzarea țigărilor cu filtru și electronice. Se va aplica și în România # Newsweek.ro
UE ia în considerare interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, în cadrul eforturi...
21:40
Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic: 73 km/h, pe contrasens, beat, vorbind la telefon # Newsweek.ro
Cazul tragediei din Poiana Brașov, în care un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc de un polițist ieșe...
21:30
4 administratori din firme de ride-sharing au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală # Newsweek.ro
Patru administratori de la firme din domeniul ride-sharing au fost reţinuţi de DNA, pentru fapta de ...
21:20
Grecia votează ziua de muncă de 13 ore plus, sâmbăta lucrătoare. Se anunță mari proteste # Newsweek.ro
Va fi haos în Grecia. Parlamentul votează ziua de lucru de 13 ore plus sâmbăta lucrătoare. Se anunță...
21:00
Ilie Bolojan: Cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că aceia care lucrează în companiile private sunt cei ce duc Român...
20:30
Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini? # Newsweek.ro
Zeci de mii de credincioși au participat ieri, 14 octombrie, la slujba de hram a Sfintei Cuvioase Pa...
20:20
25% spor la salariu dacă munceşti noaptea. Aşa arată un proiect de schimbare a Codului Muncii # Newsweek.ro
25% ar urma să fie sporul la salariu, dacă munceşti noaptea, pe care l-ai primi dacă ar intra în vig...
20:00
VIDEO Andrada Busuioc, Concelex: Să-ţi faci strategia ESG în acord cu ceea ce are sens pentru tine # Newsweek.ro
Andrada Busuioc, director de marketing şi comunicare la Concelex, spune că trebuie să-ţi faci strate...
19:50
VIDEO Dan Chelaru, Iulius: "Transparența este esențială pentru noi, e un principiu de business" # Newsweek.ro
Dan Chelaru, group sustainability officer la Iulius, spune că transparența este esențială pentru gru...
19:40
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor # Newsweek.ro
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor. Fe...
19:30
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală # Newsweek.ro
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală. Atunci...
19:10
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump # Newsweek.ro
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump în Egi...
18:50
Mark Rutte: "NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios" # Newsweek.ro
Mark Rutte: "NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios". ...
18:50
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online # Newsweek.ro
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online. I...
18:30
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă # Newsweek.ro
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă. P...
18:20
Moldova s-ar pregăti să scoată Transnistria de sub influența Rusiei. O autostradă va ajunge la Odesa # Newsweek.ro
Transnistria este o regiune a Moldovei ocupată de Rusia. Și aceasta nu este o evaluare politică: ace...
18:00
Accidentele vasculare cerebrale sunt diagnosticate și tratate cu o tehnologie de top, la Iași # Newsweek.ro
Cel mai modern laborator de neuroradiologie intervențională din România a fost inaugurat la Spitalul...
