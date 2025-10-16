Producția de mașini electrice în Europa, îngenuncheată de China. Producătorii anunță risc de haos

Newsweek.ro, 16 octombrie 2025 12:50

China a impus noi restricții la exportul de pământuri rare și, cum circa 70% din aceste resurse esen...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
13:10
Alertă în Marea Baltică. Armata suedeză a detectat un submarin rusesc în strâmtoarea Kattegat Newsweek.ro
Armata Suediei a confirmat joi că urmărește un submarin aparținând Rusiei în apele Mării Baltice. Su...
Acum 30 minute
12:50
Producția de mașini electrice în Europa, îngenuncheată de China. Producătorii anunță risc de haos Newsweek.ro
China a impus noi restricții la exportul de pământuri rare și, cum circa 70% din aceste resurse esen...
Acum o oră
12:40
Un român a strâns 2.300.000 lei la pilonul II de pensii. Alți 2.000.000 români au sub 400 lei Newsweek.ro
Peste 8.000.000 de români au bani lka pilonul II de pensii și alți aproape 1.000.000 au pensii la pi...
12:30
Inspectoratul pentru Imigrări: 930 de cereri de azil, depuse în acest an Newsweek.ro
Un număr de 930 de cereri de azil au fost depuse de la începutul acestui an, a informat joi Inspecto...
12:30
Cât costă să închizi balconul cu termopan în octombrie 2025. Ce avantaje aduce în factura la energie Newsweek.ro
Odată cu venirea frigului, tot mai mulți români aleg să-și închidă balcoanele cu termopane din PVC, ...
Acum 2 ore
12:10
Trump îi dă o nouă lovitură lui Putin. Cere Japoniei să nu mai cumpere energie din Rusia Newsweek.ro
După ce președintele SUA a anunțat că India va înceta achiziţiile de petrol din Rusia, Trump cere Ja...
11:50
Trump a dat o mega-petrecere la Casa Albă. I-a omenit pe miliardarii care donează pentru sala de bal Newsweek.ro
Miliardarii și reprezentanții companiilor care donează zeci de milioane de dolari pentru construcția...
11:30
VIDEO&#38;FOTO Cum arată betonul turnat de turci pe un ciot al Autostrăzii Sibiu-Pitești? Mii de fisuri! Newsweek.ro
Imagini filmate din dronă arată că betonul turnat de turci la capătul lotului 2 al Autostrăzii Sibiu...
11:30
Nestle concediază 16.000 de angajați. În România au afaceri de 1.600.000.000 lei Newsweek.ro
Nestle a anunțat că va disponibiliza 16.000 de angajați în următorii doi ani, noul său director gene...
Acum 4 ore
11:10
Protest anti-război în orașul natal al lui Putin. Sute de tinerii au sfidat cenzura Kremlinului Newsweek.ro
Un moment rar de disidență a avut loc marți seara la Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir ...
11:00
Escrocherii cu apartamente și mașini. Sora unui fost ministru, implicată. Prejudiciu: 1.300.000 € Newsweek.ro
Poliția face percheziții în București și 3 județe într-un caz de înșelăciune. Mai mulți medici stoma...
10:40
Escrocii exploatează încrederea oamenilor și obțin acces la informații sensibile. Cum ne protejăm? Newsweek.ro
Experții în sercuritate cibernetică spun că este momentul să fim foarte atenți la orice informație f...
10:30
Mașinile plug-in hybrid „mint”. Real, poluează doar cu 19% mai puțin ca cele diesel și pe benzină Newsweek.ro
Un raport realizat de organizația non-profit Transport and Environment afirmă că mașinile plug-in hy...
10:20
Avertismentul lui Ben Hodges: „Dacă Rusia atacă NATO, Kaliningrad și Sevastopol vor fi nimicite&#34; Newsweek.ro
Fostul comandant al trupelor americane în Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că, în cazul unu...
10:10
Un cutremur de 6,5 grade a lovit Indonezia. Ce au anunțat autoritățile? Newsweek.ro
Un cutremur de6,5 grade s-a produs în Indonezia. Autoritățile nu au emis alertă de tsunami. Unde est...
09:50
Spionii lui Putin amenință NATO: „Riscul maxim al unui război nuclear va fi atins între 2025-2026” Newsweek.ro
Serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) avertizează că între anii 2025 și 2026 lumea va atin...
09:40
România bolnavă: Copiii nu fac nici măcar 60 minute de mișcare pe zi, dar stau enorm la televizor Newsweek.ro
La 11 ani, doar 14% din fete fac 60 de minute de activitate fizică pe zi şi 16% dintre băieţi, a pre...
09:20
Blocaj în coaliție. Ciucu acuză PSD de atacuri coordonate la adresa lui Bolojan. Grindeanu îl toacă Newsweek.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare, acuz...
Acum 6 ore
09:00
Un nou pumn în inima economiei Rusiei. India îi promite lui Trump că nu va mai cumpăra petrol rusesc Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că premierul Indiei, Narendra Modi, l-a asigurat că țara sa va ...
09:00
32.000 lei salariu pe an pentru șefa Spitalului Militar. Acuzată de prejudiciu de 1.500.000 euro Newsweek.ro
Directoarea de la Spitalul Militar este acuzată de abuz în serviciu cu un prejudiciu de peste 8.000....
08:50
Majoritatea statelor NATO, gata să cumpere arme de la SUA pentru Ucraina. Ce a decis România? Newsweek.ro
Anunț neașteptat miercuri noaptea. Majoritatea statelor NATO sunt gata să cumpere arme de la SUA pen...
08:40
Criză de sânge într-un oraș din România. Grupa 0 este aproape inexistentă în stocurile spitalelor Newsweek.ro
Este criză de sânge la Arad, unde medicii sunt nevoiți să amâne unele intervenții chirurgicale. Prob...
08:30
Guvernul Bolojan extinde termenul programului INVESTALIM. Cine poate beneficia de aceste investiții Newsweek.ro
Termenul de implementare al programului INVESTALIM va fi prelungit, potrivit unui proiect de hotărâr...
08:20
George Simion spune că se sacrifică și vrea un guvern cu PSD. Ce i-a răspuns Grindeanu Newsweek.ro
George Simion se victimizează, se sacrifică și, în final, trimite bezele către PSD și către Grindean...
08:10
Vreme extremă în România. În unele orașe vor fi 19 grade, în altele temperaturile scad drastic Newsweek.ro
Vremea se răceşte uşor în următoarele ore, mai ales în regiunile nordice şi centrale, unde dimineţil...
07:50
Suedia umple silozurile cu alimente în caz de război cu Rusia. „Nu mai e timp de pierdut” Newsweek.ro
Suedia începe să-și umple silozurile cu alimente pentru prima dată de la Războiul Rece, pe fondul te...
07:50
Trump ia în calcul atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene. CIA va face operațiunea Newsweek.ro
Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare” atacuri terestre împotriva cartelurilor vene...
07:40
3 trucuri simple ca să-ți încălzești mai repede caloriferele din casă. Iată ce trebuie să faci Newsweek.ro
Pe măsură ce temperaturile scad, mulți români se confruntă cu problema caloriferelor care rămân reci...
07:30
EXCLUSIV Cine sunt „specialii” din anticamera lui Bolojan cu pensie de 8.000 lei și salariu de 7000? Newsweek.ro
Secretariatul General al Guvernului este burdișit de speciali care cumulează pensia și salariul de l...
07:20
Horoscop 17 octombrie. Luna în Fecioară aduce o zi tensionată Racilor. Săgetătorii, decizii pripite Newsweek.ro
Horoscop 17 octombrie. Luna în Fecioară aduce o zi tensionată Racilor. Săgetătorii iau decizii pripi...
Acum 8 ore
07:10
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii! Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă trebuie să știe că toate dosa...
Acum 24 ore
22:10
Ce a discutat Nicuşor Dan cu António Costa, despre sprijinul pentru Ucraina? Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire la telefon cu președintele Consiliului Europ...
21:50
Adrian Nica, şeful ANAF, avertisment pentru &#34;bombardieri&#34;. &#34;Să se gândească de trei ori!&#34; Newsweek.ro
Adrian Nica, noul şef al ANAF, a transmis un avertisment "bombardierilor". "Să se gândească de trei ...
21:40
UE ar putea interzică vânzarea țigărilor cu filtru și electronice. Se va aplica și în România Newsweek.ro
UE ia în considerare interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, în cadrul eforturi...
21:40
Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic: 73 km/h, pe contrasens, beat, vorbind la telefon Newsweek.ro
Cazul tragediei din Poiana Brașov, în care un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc de un polițist ieșe...
21:30
4 administratori din firme de ride-sharing au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală Newsweek.ro
Patru administratori de la firme din domeniul ride-sharing au fost reţinuţi de DNA, pentru fapta de ...
21:20
Grecia votează ziua de muncă de 13 ore plus, sâmbăta lucrătoare. Se anunță mari proteste Newsweek.ro
Va fi haos în Grecia. Parlamentul votează ziua de lucru de 13 ore plus sâmbăta lucrătoare. Se anunță...
21:00
Ilie Bolojan: Cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că aceia care lucrează în companiile private sunt cei ce duc Român...
20:30
Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini? Newsweek.ro
Zeci de mii de credincioși au participat ieri, 14 octombrie, la slujba de hram a Sfintei Cuvioase Pa...
20:20
25% spor la salariu dacă munceşti noaptea. Aşa arată un proiect de schimbare a Codului Muncii Newsweek.ro
25% ar urma să fie sporul la salariu, dacă munceşti noaptea, pe care l-ai primi dacă ar intra în vig...
20:00
VIDEO Andrada Busuioc, Concelex: Să-ţi faci strategia ESG în acord cu ceea ce are sens pentru tine Newsweek.ro
Andrada Busuioc, director de marketing şi comunicare la Concelex, spune că trebuie să-ţi faci strate...
19:50
VIDEO Dan Chelaru, Iulius: &#34;Transparența este esențială pentru noi, e un principiu de business&#34; Newsweek.ro
Dan Chelaru, group sustainability officer la Iulius, spune că transparența este esențială pentru gru...
19:40
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor Newsweek.ro
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor. Fe...
19:30
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală Newsweek.ro
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală. Atunci...
19:10
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump Newsweek.ro
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump în Egi...
18:50
Mark Rutte: &#34;NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios&#34; Newsweek.ro
Mark Rutte: "NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios". ...
18:50
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online Newsweek.ro
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online. I...
18:30
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă Newsweek.ro
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă. P...
18:20
Moldova s-ar pregăti să scoată Transnistria de sub influența Rusiei. O autostradă va ajunge la Odesa Newsweek.ro
Transnistria este o regiune a Moldovei ocupată de Rusia. Și aceasta nu este o evaluare politică: ace...
18:00
Accidentele vasculare cerebrale sunt diagnosticate și tratate cu o tehnologie de top, la Iași Newsweek.ro
Cel mai modern laborator de neuroradiologie intervențională din România a fost inaugurat la Spitalul...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.