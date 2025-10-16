Cabiria, fiica de 26 de ani a actriței Maia Morgenstern, despre primele săptămâni ca mamă: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum!”
DigiFM.ro, 16 octombrie 2025 12:50
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a vorbit pentru prima dată despre experiența maternității. Tânăra a devenit mamă la 26 de ani, în urmă cu câteva săptămâni, când a născut un băiețel, și spune că se bucură din plin de acest nou rol.
• • •
Acum 30 minute
12:50
12:50
Carmen Dan, fost ministru de Interne, audiată la Poliţie în dosarul surorii ei bănuite de înşelăciune # DigiFM.ro
Carmen Dan, fost ministru al Afacerilor Interne, a ajuns joi la sediul Poliţiei pentru a da declaraţii în faţa anchetatorilor într-un dosar în care sora ei alături de o altă femeie sunt cercetate pentru că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.
12:50
Un polițist a fost acuzat că a agresat un minor, în urma unui conflict izbucnit la o petrecere. IPJ Iaşi face cercetări # DigiFM.ro
Un poliţist din judeţul Iaşi este acuzat că a agresat un minor, incidentul având loc în urma unei petreceri în localitatea Răducăneni. Poliţistul se afla în timpul liber, iar la locul incidentului s-ar fi aflat şi o patrulă de Poliţie, care însă nu ar fi intervenit. Inspectoratul de Poliţie Judeţean anunţă că a deschis o anchetă internă şi subliniază că se delimitează de astfel de comportamente.
Acum 2 ore
11:20
George Russell şi Kimi Antonelli vor fi piloţii Mercedes şi în 2026. „O pereche solidă. Suntem încântaţi să continuăm călătoria împreună” # DigiFM.ro
Britanicul George Russell şi italianul Kimi Antonelli vor fi piloţii echipei de Formula 1 Mercedes şi în sezonul 2026, informează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.
11:20
Papa Leon, un călăreţ amator, a primit în dar un pursânge arab. „A fost încântat” de acest dar” # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea, un călăreţ amator, a primit miercuri un pursânge arab, un cadou neobişnuit, din partea unui credincios, proprietar al unei herghelii din Polonia, a anunţat Vaticanul.
Acum 4 ore
11:10
Al Pacino şi Robert De Niro s-au reunit pentru prima lor campanie comună în lumea modei. „Prietenia este cel mai important lucru pe care îl poţi avea” # DigiFM.ro
Legendele marelui ecran Al Pacino şi Robert De Niro, care au jucat împreună în filme precum „The Irishman” din 2019, „Righteous Kill” din 2008, „Heat” din 1995 şi „The Godfather Part II” din 1974, s-au reunit pentru prima lor campanie comună de promovare a unui brand de modă.
10:40
Stephen Graham, creatorul serialului „Adolescence”, invită taţii să le scrie o scrisoare fiilor lor, în cadrul unui proiect global # DigiFM.ro
Creatorul serialului de succes "Adolescence", actorul britanic Stephen Graham, i-a invitat pe taţii din întreaga lume să le scrie o scrisoare fiilor lor despre propria viziune şi experienţă privind masculinitatea, pentru un proiect de carte.
09:40
Avionul care îl transporta pe şeful Pentagonului a aterizat de urgenţă. Aeronava prezenta fisuri în parbriz # DigiFM.ro
Avionul C-32 care îl transporta pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei crăpături apărute în parbrizul aeronavei, a anunţat Pentagonul, adăugând că şeful apărării americane este în siguranţă, relatează Reuters şi BBC.
09:40
Gemul făcut de bunica intră în calculul GAP-ului de TVA. ANAF explică de ce și cum influențează economia României # DigiFM.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.
09:30
Percheziţii DNA la Spitalul Militar Central din Capitală. General maior Florentina Ioniţă, suspectată într-un dosar cu prejudiciu uriaș # DigiFM.ro
Mai multe percheziţii au avut loc joi dimineaţă la Spitalul Militar Central din Capitală, fiind vizată general maior Florentina Ioniţă, directorul general al unităţii sanitare, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție care au intrat de mai demult timp în atenția procurorilor.
09:30
Un funcţionar de rang înalt din cabinetul Netanyahu îl contrazice pe Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat” # DigiFM.ro
Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a terminat încă”, în ciuda insistenţelor preşedintelui american Donald Trump de la începutul acestei săptămâni şi a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor în care se afirma că războiul s-a încheiat.
09:20
Şeful ANAF: „Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri” # DigiFM.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că ”fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte.
Acum 24 ore
16:50
Piedone a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează un control # DigiFM.ro
Cristian Popescu-Piedone, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.
16:20
Acuzaţii de viol în casa lui Michael Schumacher. Presupusa victimă, o asistentă medicală a campionului de Formula 1 # DigiFM.ro
O asistentă medicală din echipa care se ocupă de Michael Schumacher acuză de viol un fost pilot australian apropiat de Mick Schumacher, fiul fostului campion. Faptele descrise în detaliu de presupusa victimă s-ar fi petrecut la domiciliul septuplului campion mondial de Formula 1.
16:20
Liderul mondial al tenisului profesionist feminin, Arina Sabalenka, a explicat, într-un interviu acordat AFP, miercuri, că "adoră" să se antreneze cu Novak Djokovic, "un tip genial", care o "ajută" în cariera sa.
16:20
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce i-a spus că vrea să pună capăt relației # DigiFM.ro
Pamela Genini, model și prezentatoare TV în vârstă de 29 de ani, a fost ucisă cu sânge rece de partenerul ei, Gianluca Soncin, un bărbat de 52 de ani, care ulterior a încercat să-și ia viața.
16:00
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulați în fonduri private de pensii. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților # DigiFM.ro
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, 15 octombrie, în calitate de for decizional. S-au înregistrat 178 de voturi ”pentru”, 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri.
15:50
Margaret Thatcher ar fi avut două relații extraconjugale, potrivit unei noi cărți. Una dintre ele, chiar când era premier # DigiFM.ro
Margaret Thatcher, fosta şefă conservatoare a guvernului britanic, ar fi avut două relaţii extraconjugale pe parcursul carierei sale politice, afirmă scriitoarea Tina Gaudoin în cartea "The Incidental Feminist", prezentată la festivalul de literatură de la Cheltenham şi despre care scrie publicaţia The Times, preluată de agenţia EFE.
15:40
Două şcoli, evacuate temporar după cutremurul de miercuri. Pompierii au intervenit și pentru securizarea unui coş de fum şi a unor cărămizi desprinse # DigiFM.ro
Două şcoli din judeţul Satu Mare - cea din Odoreu şi cea din Culciu - au fost evacuate, miercuri, în urma cutremurului cu magnitudine 4 resimţit în judeţ, anunţă ISU, precizând că măsura a fost luată preventiv de reprezentanţii unităţilor de învăţământ, iar ulterior activitatea s-a reluat.
15:20
Şofer de TIR, cetăţean străin, cercetat după ce a încercat să îşi însceneze o tâlhărie, reclamând că i s-au furat 6.600 de euro # DigiFM.ro
Un şofer de TIR, cetăţean străin, este cercetat de poliţiştii din Vâlcea după ce a încercat să îşi însceneze o tâlhărie. El a reclamat că doi bărbaţi cu feţele acoperite i-au furat circa 6.600 de euro din banii firmei de transport la care lucrează şi l-au rănit la un picior. Atunci când poliţiştii au încercat să facă reconstituirea, l-au văzut când încerca să ascundă ceva în lenjerie, iar la controlul corporal au găsit banii despre care susţinea că i s-au furat. Bărbatul a recunoscut înscenarea, inclusiv că s-a rănit singur pentru a fi mai credibil.
15:10
Armata recunoaşte că sunt şi probleme la mobilizarea rezerviştilor: „Scopul exerciţiului este de a remedia ce nu funcţionează” # DigiFM.ro
Reprezentanţii Armatei recunosc că există şi probleme la desfăşurarea exerciţiilor de mobilizare a rezerviştilor, însă susţin că aceste exerciţii au tocmai scopul de a identifica şi remedia deficienţele care apar pe parcurs.
Ieri
13:10
Pîslaru: „Nu ai cum, cu o țară care e șantier în derulare și cu 15-17 miliarde de euro, să ai o recesiune” # DigiFM.ro
Românie nu ar avea cum să intre în recesiune în condiţiile în care este "un şantier în derulare", iar din PNRR urmează să intre 15-17 miliarde de euro, a declarat, miercuri, la o conferinţă de specialitate, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
13:10
Breșă uriașă la Penitenciarul Târgu Jiu. Doi deținuți au accesat sistemul informatic și au modificat pedepse, vizite și fonduri interne # DigiFM.ro
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a dispus măsurile legale necesare pentru a remedia breşa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu, după ce doi deţinuţi ar fi accesat sistemul informatic al centrului de detenţie şi ar fi modificat date privind pedepsele, vizitele intime şi cumpărăturile efectuate de persoane aflate în detenţie.
12:00
Donald Trump, remarci neobișnuit de entuziaste despre purtătoarea sa de cuvânt: „Acea față… acele buze… se mișcă precum o mitralieră” # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump a făcut din nou comentarii neobișnuit de entuziaste despre purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, în vârstă de 28 de ani, pe care a lăudat-o public, atât pentru profesionalism, cât și pentru aspectul fizic.
10:20
O echipă de astronomi susţine că a găsit indicii cu privire la existenţa celei de-a 9-a planete a Sistemului Solar, pe care au denumit-o "Planeta Y", pentru a o diferenţia de cealaltă planetă candidată, Planeta X, conform unui studiu publicat la 25 august în jurnalul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, transmite Live Science.
10:10
Cântăreţul american D'Angelo, o figură marcantă a muzicii soul contemporane, care s-a bucurat de un succes notabil în anii 1990-2000 înainte de a fi mult mai rar prezent pe scena muzicală, a murit la vârsta de 51 de ani, au relatat mai multe publicaţii americane.
09:50
Cristiano Ronaldo a devenit, marţi, la vârsta de 40 de ani, cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal, cu 41 de reuşite, după ce a înscris două goluri pentru Portugalia în meciul terminat la egalitate cu Ungaria (2-2).
09:40
Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii: „Nu mai dăm drumul la niciun şantier pe perioada iernii” # DigiFM.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că nu vor mai da drumul la niciun şantier pe perioada iernii iar în momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului, astfel că toate cele patru CET-uri vor funcţiona.
09:30
Un român s-a furişat în Muzeul Drents chiar înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti: „Posibil o investigaţie preliminară” # DigiFM.ro
Cu cinci zile înainte de furtul mediatizat al Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu. Acest lucru reiese din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Acest bărbat, Andrei B., ar avea legături cu o bandă care fură obiecte de artă la comandă.
09:30
Trump avertizează Hamas: „Dacă nu se dezarmează singuri, îi vom dezarma noi, probabil violent” # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că a transmis grupării Hamas că trebuie să se dezarmeze, altfel vor fi nevoite să o facă Statele Unite, relatează AFP şi Reuters.
14 octombrie 2025
17:00
Trump, profund nemulţumit de fotografia sa de pe coperta revistei Time: „Ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au 'şters' părul. Foarte ciudat!” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a plâns marţi de fotografia folosită de revista Time pe coperta sa, criticând faptul că publicaţia i-a "şters" părul şi numind imaginea "foarte rea", informează EFE.
16:20
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la accident: „E o rază de speranță!” # DigiFM.ro
Starea de sănătate a lui Michael Schumacher rămâne, chiar și la aproape 12 ani de la tragicul accident de schi, unul dintre cele mai bine păzite secrete din lumea sportului. Totuși, câteva indicii apărute în ultima perioadă le dau fanilor motive să creadă că fostul campion de Formula 1 ar putea fi pe drumul spre recuperare.
15:10
Alec Baldwin a dezvăluit luni, pe Instagram, că el şi fratele său Stephen au fost victime ale unui accident de maşină în East Hampton, New York.
13:40
Marius Budăi de la PSD: "Salariul minim va creşte în anul următor. Nu va fi îngheţat! Vă asigur de acest lucru" # DigiFM.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat, menţionând că social-democraţii nu vor accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Armata israeliană anunţă că a deschis focul asupra unor persoane suspecte. Palestinienii anunţă că patru persoane au fost ucise # DigiFM.ro
Armata israeliană a declarat, marţi, că a deschis focul asupra unor persoane suspecte care se îndreptau spre soldaţii israelieni în nordul Fâşiei Gaza.
13:10
Pelerinajul de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 32.000 de oameni au participat la Sfânta Liturghie. IPS Teofan a premiat trei familii de preoţi care au câte 10, 11 şi 12 copii # DigiFM.ro
Aproximativ 32.000 de persoane au asistat, marţi, la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, desfăşurată pe pietonalul Ştefan cel Mare în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Slujba a fost oficiată de 27 de preoţi din ţară şi din străinătate, fiind prezenţi înalţi prelaţi din Republica Moldova, Grecia, Muntenegru, Albania şi Siria.
13:10
Eurovision 2026. Votul privind participarea Israelului la concurs este amânat pentru luna decembrie # DigiFM.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), ai cărei membri urmau să se reunească la începutul lunii noiembrie pentru a vota participarea Israelului la Eurovision, a anunţat luni amânarea votului pentru luna decembrie „în lumina recentelor evoluţii din Orientul Mijlociu”.
11:50
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a dezamăgit în niciun aspect al vieții" # DigiFM.ro
Adela Popescu se poate bucura de o relație extraordinară cu ambii ei părinți. Deși rareori apar în public alături de celebra ei fiică, actrița a făcut o excepție pentru că nu putea lăsa neserbată ziua de naștere a mamei ei, Doina.
11:10
Biden şi Clinton îl laudă pe Trump pentru contribuţia la negocierea armistiţiului din Gaza # DigiFM.ro
Foştii preşedinţi democraţi americani Joe Biden şi Bill Clinton l-au lăudat luni pe Donald Trump pentru contribuţia sa la negocierea unui armistiţiu în războiul din Gaza, o dovadă rară de aprobare bipartizană pentru liderul republican de la Casa Albă, relatează dpa.
11:00
Procesul de construire a Catedralei Naţionale este unul contemporan, deşi prima iniţiativă de construire a unei catedrale în Bucureşti datează din vremea regelui Carol I, fiind strâns legată de obţinerea independenţei de stat a României şi de idealul eliberării neamului românesc de sub stăpânire străină.
10:50
Trump: Giorgia Meloni este „o sursă de inspiraţie pentru toţi”. Anterior, președintele SUA a descris-o drept „o femeie tânără şi frumoasă”: „Îmi asum riscul” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a adus marţi un omagiu înflăcărat prim-ministrului italian Giorgia Meloni, numind-o "o inspiraţie pentru toţi".
10:40
Fiica Danei Rogoz, la primul job la numai 5 ani: "Azi am fost doar mama Liei. Sunt tare mândră de ea" # DigiFM.ro
Dana Rogoz este mândra mamă a doi copii, un băiat de 10 ani, Vlad, care în această toamnă a început gimnaziul la Liceul de Informatică, și o fetiță de cinci ani, Lia, care tocmai se bucură, zilele acestea, de prima ei experiență pe un platou de filmare.
10:40
Un şobolan a intrat pe teren la meciul Ţara Galilor - Belgia, din preliminariile CM-2026. Courtois a încercat în zadar să-l prindă # DigiFM.ro
Meciul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Ţara Galilor şi Belgia (2-4) a fost întrerupt pentru câteva momente în repriza a doua. Un şobolan a pătruns pe gazonul stadionului Cardiff City, obligând cei 22 de jucători să se oprească.
10:30
Ce i-a cerut preşedintele Indoneziei lui Donald Trump la summitul din Egipt. Microfonul deschis l-a dat de gol # DigiFM.ro
Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă ar putea să se întâlnească cu fiul acestuia, Eric, vicepreşedinte executiv al Trump Organization, potrivit unei discuţii surprinse de un microfon rămas deschis după ce Trump a ţinut un discurs la summitul din Egipt dedicat situaţiei din Gaza, relatează Reuters.
10:20
După valul de frig, urmează două săptămâni cu temperaturi peste cele specifice perioadei. De când se "îndreaptă" vremea # DigiFM.ro
Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, în săptămâna 13 - 20 octombrie, însă din 20 octombrie, urmează două săptămâni cu temperaturi peste cele specifice acestei perioade, în toate regiunile ţării, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.
10:20
Primarul Capitalei vrea să interzică maşinile de aprovizionare, curierat şi salubrizare la orele de vârf: „Oraşul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum” # DigiFM.ro
Primarul general Stelian Bujduveanu propune interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00, pentru reducerea blocajelor în trafic şi a poluării accentuate. Potrivit lui Bujduveanu, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane, cărora li se adaugă aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine.
10:10
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Parascheva. Ce să nu faci în ziua de 14 octombrie. Cum au ajuns moaștele ei la Iași # DigiFM.ro
Credincioșii o sărbătoresc pe 14 octombrie pe Sfânta Parascheva, considerată ocrotitoare a Moldovei. Sfânta Parascheva, numită "cea Nouă", de la Iaşi, "a Moldovei luminătoare" şi lauda întregii Ortodoxii, este prăznuită astăzi.
09:50
Premierul francez Lecornu va prezenta un buget care vizează reducerea deficitului la 4,7% până la sfârşitul anului 2026, potrivit unui ziar francez # DigiFM.ro
Guvernul premierului francez Sebastien Lecornu va prezenta un buget care vizează reducerea deficitului la 4,7% până la sfârşitul anului viitor, a relatat luni ziarul financiar francez La Tribune, potrivit France24.
09:20
Nicuşor Dan nu vede niciun argument pentru o eventuală suspendare a sa din funcţie: „E o chestiune serioasă, un preşedinte e votat de milioane de oameni” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la discuţiile din spaţiul public privind o posibilă suspendare a sa din funcţie, că nu vede niciun argument pentru un astfel de demers şi a atras atenţia că este o chestiune ”foarte serioasă”, pentru că un preşedinte este votat de câteva milioane de oameni.
09:10
Zelenski prezintă posibile surse de finanţare pentru achiziţionarea rachetelor Tomahawk, în cazul în care decizia va fi aprobată # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că finanţarea potenţială pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” negociat cu Statele Unite şi activele ruseşti îngheţate, relatează Ukrinform.
