Avocata lui Gabi Bădălău, dovezi din dosar! De ce a cerut Claudia Pătrășcanu executarea silită în instanță

O femeie din Prahova ar fi fost înșelată cu aproape 200.000 de euro de un nigerian! Bărbatul ar fi apelat la latura sensibilă a femeii și ar fi reușit să obțină de la ea suma de 170.000 de euro. Nigerianul ar fi inovcat mai multe motive pentru care ar avea nevoie de bani, inclusiv faptul că ar fi bolnav.