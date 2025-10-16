Prima ţară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Legea a fost aprobată în Parlament
Primanews.ro, 16 octombrie 2025 14:20
Prima ţară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Legea a fost aprobată în Parlament
Acum 30 minute
14:20
Prima ţară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Legea a fost aprobată în Parlament
Acum 2 ore
13:20
ULTIMA ORĂ. Guvernul francez a supravieţuit celor două moţiuni depuse de extrema stângă şi dreaptă
13:10
VIDEO. Adrian Streinu-Cercel, la Prima News: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Când ai aur în pământ, când ai gaze şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? Când se doreşte, vin Banca Mondială sau FMI-ul şi şterg din pix
13:00
Lovitură pentru fumători. UE analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice
13:00
ULTIMA ORĂ. Guvernul Lecornu supravieţuieşte primei moţiuni, depusă de extrema stângă
13:00
Planul lui Trump de a concedia mii de funcţionari publici în perioada ”shutdown-ului”, blocat
12:50
”Vom avea o guvernare mai bună şi o creştere a ratingului de ţară”. Când poate intra România în OCDE
12:50
Şeful ANAF afirmă că gemul pe care îl face în casă bunica este calculat astăzi la GAP-ul de TVA
Acum 4 ore
12:40
Transgaz a finalizat şi pus în exploatare conductele Neptun Deep şi Mintia
12:40
Când poate intra România în OCDE. ”Vom avea o guvernare mai bună şi o creştere a ratingului de ţară”
12:30
Ai zburat low-cost, dar ai pozat ca un milionar? ANAF zice „interesant...”
12:00
AUR sesizează Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private
11:50
Ministrul Energiei: România face un pas important spre independenţa sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice
11:00
Sociologul Vasile Dîncu vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00
11:00
VIDEO. Victor Angelescu a explicat cât de gravă e accidentarea lui Borza: "Sper să mai prindă nişte meciuri"
Acum 24 ore
23:30
Trump ameninţă cu reluarea ofensivei israeliene în Gaza: „Israelul va reveni pe străzi imediat ce dau ordinul, dacă Hamas nu respectă acordul”
23:10
Şeful ANAF avertizează: „Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte să urce într-o maşină de lux. ANAF poate veni să o confişte.”
23:00
Şeful ANAF: Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte
20:40
Moşteanu: Avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat / Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă
20:30
Reuniunea miniştrilor apărării din NATO: Îndemnuri de creştere a cheltuielilor militare şi a ajutorului pentru Ucraina
20:20
VIDEO. Liderul sindicatului Europol, la FOCUS, despre breşa de securitate din penitenciare: S-a încercat o muşamalizare, conducerea ANP e numită politic
17:00
Armata recunoaşte că sunt şi probleme la mobilizarea rezerviştilor: Scopul exerciţiului este de a remedia ce nu funcţionează
15:50
VIDEO. Ce mai face Justin Trudeau la câteva luni după ce a părăsit funcţia de premier al Canadei
15:20
Hotărârile judecătoreşti vor putea fi redactate într-un timp mai scurt şi vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor şi stabilirea soluţiei corecte
15:10
Grindeanu participă vineri la Congresul PES organizat sub deviza ”mobilizare progresistă” după ce a propus eliminarea sintagmei "partid progresist" din statutul PSD
Ieri
14:30
O delegaţie ucraineană s-a întâlnit în SUA cu producătorii de rachete Tomahawk
14:20
Ungaria critică politica energetică a UE de la Moscova
14:20
Legea pensiilor private a trecut de Parlament. Cine va putea retrage toţi banii odată
13:30
Breşă majoră de securitate în penitenciare. Deţinuţii au accesat sistemul modificând pedepse, acordând drepturi şi vizite intime
12:50
Ministrul Finanţelor, în SUA: România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ
12:50
Dezastru pentru Cosmin Olăroiu. Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea directă la Campionatul Mondial
12:40
Reuniune NATO miercuri în vederea consolidării ripostei în urma incursiunilor ruse în spaţiul aerian european
12:30
Socialiştii nu vor vota pentru demiterea lui Lecornu, după ce premierul francez a suspendat reforma pensiilor
12:00
Oprah, celebra realizatoare de televiziune din SUA, vine în premieră în România
12:00
SURSE. Comisia Europeană vrea să dezvolte proiectul ”zidul dronelor” pentru întreg continentul, nu doar pentru flancul estic
11:40
Elena Andrei este noua prezentatoare a ştirilor sportive Focus Sport, la Prima TV
14 octombrie 2025
23:00
Australia anunţă constituirea unui Grup parlamentar de prietenie cu România
22:20
Lia Olguţa Vasilescu: Coaliţia se rupe dacă PNL şi USR au candidat comun la Capitală
22:10
VIDEO. Tudorel Toader: Problema sistemului actual nu este lipsa cadrului legal, ci aplicarea acestuia. Avem o Constituţie bună, trebuie doar să o respectăm / SRI poate furniza informaţii, dar doar într-un cadru legal clar delimitat
21:50
VIDEO. Fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, cere clarificări în cazul Călin Georgescu: „Trebuie făcută lumină cu lupa pentru a creşte credibilitatea instituţiilor”
21:50
VIDEO. Alina Gorghiu, la Prima News: Există două decizii ale CCR care trasează o linie roşie fermă. Serviciile pot să informeze, dar nu să investigheze. E nevoie de cooperare între instituţii, dar doar în limitele legii
21:40
VIDEO. Stelian Ion cere clarificări în cazul Călin Georgescu: „Trebuie făcută lumină cu lupa pentru a creşte credibilitatea instituţiilor”
19:50
Stelian Bujduveanu: Alegerile locale în Capitală trebuie organizate cât mai curând. Un candidat comun ar stabiliza administraţia până în 2028
19:30
Muraru (PNL), după retragerea lui Titus Corlăţean din cursa pentru şefia PSD: Sper ca PSD să înţeleagă că schimbarea reală nu vine doar cu feţe noi
19:20
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţii vizează cei doi europarlamentari
19:20
Condiţia pusă de PSD în negocierile pentru reforma în administraţie, blocate de două luni / O nouă şedinţă fără acord în coaliţie
19:00
FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei româneşti în acest an
18:50
”Frumoasa” Meloni şi biletele la Mondial. 11 momente bizare de la summitul lui Trump din Gaza
18:30
Rusia salută dorinţa lui Trump de a se concentra pe căutarea păcii în Ucraina, după armistiţiul din Gaza
18:00
Legi mai dure pentru şoferii băuţi şi drogaţi
