A venit rezultatul RMN-ului! Ultimele veşti despre accidentarea lui Alexandru Musi

Primasport.ro, 16 octombrie 2025 14:20
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
14:20
Acum 4 ore
12:40
Patrick Kluivert nu mai este selecţionerul Indoneziei
12:20
Cristi Borcea are din nou probleme cu legea! Fostul finanţator de la Dinamo este audiat într-un caz de înşelăciune
11:40
Dinamo poate intra în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid! Anunţul făcut de clubul din Ştefan cel Mare: „Haideţi, câinilor”
11:30
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui „tricolor” : „Vreau să spun public”
11:00
FCSB va trece pe listă un jucător pe care nu îl va putea folosi! Anunţul făcut de MM Stoica: „Are nişte probleme” | EXCLUSIV
Acum 6 ore
10:20
Marius Şumudică, exploziv la 5 luni de la plecarea de la Rapid: „Nu mai calc pe Giuleşti! Mi-e greu să mai dau ochii cu unii de acolo” . Clauza incredibilă pe care o are antrenorul: „Timp de doi ani”
10:00
Cine va arbitra Csikszereda - CFR Cluj, restanţă din etapa a V-a a Superligii
09:40
OFICIAL | Surpriza anului în fotbal! Adrian Mutu a bătut palma cu Fiorentina!
09:30
LIVE VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii se pot apropia de play-off
09:20
Nataţie: Marea campioană Ariarne Titmus se retrage din activitate la 25 de ani
Acum 24 ore
00:00
Brigadă românească de arbitri la un meci din UEFA Women’s Europa Cup
00:00
Fabio Paratici a revenit la Tottenham după suspendarea de 30 de luni impusă de FIFA
00:00
Fundaşul brazilian Gleison Bremer a fost operat şi va fi indisponibil până în decembrie
00:00
Campioana la volei Dinamo Bucureşti, victorie în amical cu Dunav Ruse şi prezentarea lotului
15 octombrie 2025
23:50
S-a pus capăt zvonurilor despre Max Verstappen la Mercedes! George Russell şi Kimi Antonelli, confirmaţi pentru sezonul 2026
23:50
Enzo Maresca, suspendat şi amendat după eliminarea de la meciul cu Liverpool
23:40
Frenkie De Jong şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona
23:40
Reacţie neaşteptată a jucătorilor naţionalei din Surinam după ce suporterii selecţionatei din Panama au făcut gălăgie în faţa hotelului
23:40
Rapid a încasat o penalizare de 10.000 de lei din partea Comisiei de Disciplină din cauza suporterilor
23:40
CSM Oradea, învinsă de FTC Budapesta, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor la polo, în primul meci din grupa C
23:30
Selecţionerul Cehiei, demis după înfrângerea din meciul cu Insulele Feroe
23:20
Victor Angelescu a explicat cât de gravă e accidentarea lui Borza: "Sper să mai prindă nişte meciuri" | EXCLUSIV VIDEO
23:10
MM Stoica anunţă o plecare şoc de la FCSB: "Sunt şanse mari să fi fost ultimul lui meci" | EXCLUSIV VIDEO
22:20
Gigi Becali surprinde! Vrea să renunţe la un jucător de naţională. ”La altă echipă!”
22:10
VIDEO | Slask Wroclaw - UBT Cluj 94-93. Eşec dramatic pentru ardeleni în BKT EuroCup
21:30
VIDEO | Aalborg - Dinamo 34-28. Misiune imposibilă contra starurilor daneze
21:00
România a cedat cu Norvegia în EHF EuroCup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026
20:10
Cosmin Contra a semnat cu penultima clasată din Qatar!
19:40
Drama lui Lukaku! Atacantul lui Napoli se confruntă cu o situaţie bizară după decesul tatălui său
19:00
Veste bună pentru CFR! Va juca pe teren propriu încă un meci din Cupa României
18:40
Koljic a spus ce preferă dintre un titlu în Superligă cu Rapid şi participarea cu Bosnia la Mondial!
18:20
Primele două nume pe care le va contacta Varga să vină la CFR în locul lui Balaj!
17:30
Cristi Ignat a revenit la antrenamente şi a anunţat în cât timp va putea juca
16:50
"Nu v-a întrebat nimeni din Italia despre Louis Munteanu?" Ce a răspuns Andrea Mandorlini
16:40
Ultimele noutăţi despre transferul lui Coubiş la Dinamo: "Poate nu e o opţiune să vină în România"
16:20
Şumudică a bătut palma şi revine în antrenorat: "Ne-am înţeles!" Despre ce echipă e vorba
16:10
Metaloglobus – FCSB se va disputa pe stadionul din Clinceni! Justin Ştefan: „Căutăm soluţii pentru alte stadioane”
15:50
Sorin Cârţu, uimit de performanţa unei echipe din SuperLigă: „E o mare supriză că sunt acolo”
15:00
Moment de reculegere în memoria lui Flavius Domide, la meciurile din Superligă, Liga 2 şi Liga 3
14:50
Mircea Lucescu răspunde după declaraţia în care şi-a însuşit victoria cu Austria: „Întrebarea a fost pusă de aşa natură că m-a enervat”
Ieri
14:30
Legendă a gimnasticii, rusul Aleksandr Diteatin a murit la vârsta de 68 de ani
13:50
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în sferturi la Japan Open. Cea mai bine clasată sportivă din România o va întâlni pe Naomi Osaka
13:40
Situaţia de la CFR nu este pe placul lui Iuliu Mureşan! Ce spune fostul preşedinte al clujenilor despre o posibilă revenire
12:50
Metaloglobus – FCSB se va disputa pe stadionul din Clinceni! Justin Ştefan: „Căutăm soluţii pentru alte stadione”
12:10
Gino Iorgulescu, nemulţumit de cum tratează Metaloglobus şi Unirea Slobozia problema stadionului de la Clinceni: “Văd că nu fac nimic”
10:20
Cătălin Cîrjan, amintiri despre perioada petrecută la Rapid! Ce a declarat căpitanul lui Dinamo înainte de derby-ul de duminică: „Nu mi-au dat încredere”
09:50
Gigi Becali, reacţie uluitoare după ce a auzit de accidentarea lui Valentin Creţu: „Eh, nu are nimic”
09:20
Naţionala Emiratelor Arabe Unite a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial! Cosmin Olăroiu, nemulţumit total de jucătorii săi: „E foarte dezamăgitor”
00:10
VIDEO | Letonia – Anglia 0-5. "The Three Lions" merge la Campionatul Mondial după un parcurs perfect în preliminarii
