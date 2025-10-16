Consiliul Județean Suceava, discuții cu marile lanțuri de magazine, pentru amenajarea unor rafturi pentru mărfuri comercializate sub brandul ”Din Bucovina”

14:10

Inspectoratul Județean de Poliție Suceava informează că s-a întocmit un dosar penal pentru înșelăciune, după ce o femeie din Vicovu de Sus a fost păcălită cu suma de 50.000 de lei. Pe 10 octombrie, la ora 18.30, la sediul Poliției Orașului Vicovu de Sus, s-a prezentat o femeie din localitate, care sesizat că în aceeași