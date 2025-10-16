FCSB vrea un fundaș din străinătate Detalii despre căutările campioanei: „Așa am înțeles”

18:10

Adrian Bumbescu (65 de ani), fost jucător la Steaua, a discutat cu foștii săi colegi despre viitorul echipei din Liga 2. Legendele Stelei intenționează să solicite o audiență la prim-ministrul României, Ilie Bolojan (56 de ani), și la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (51 de ani).