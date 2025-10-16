Fiica Adinei Buzatu a fost cerută în căsătorie! Primele declarații despre momentul emoționant: "A fost cu peripeții, s-a pierdut inelul..."

12:00

Cursa de pe Drumul Eroilor a continuat cu o nouă provocare care a pus la încercare încrederea dintre coechipieri. În episodul difuzat aseară, concurenții au avut parte de una dintre cele mai tensionate misiuni de până acum – o probă a încrederii oarbe, în care comunicarea și curajul au făcut diferența. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate: Asia Express a fost din nou lider de audiență pe toate segmentele de public, marcând totodată un nou record de audiență al sezonului.