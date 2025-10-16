One United Properties a aprobat vânzarea One Tower, cea mai scumpă clădire de birouri din România

13:00

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că România face un pas important spre independenţa sa energetică odată cu adoptarea proiectului de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice. Prin această lege, repornesc lucrările la şapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul naţional, spune el.”România face un pas important spre independenţa sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice, proiecte esenţiale pentru securitatea energetică a ţării”, a scris ministrul pe Facebook.El precizează că, prin această lege, repornesc lucrările la şapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul naţional: Răstoliţa – 35,3 MW, Bumbeşti-Livezeni – 65,2 MW, Surduc-Siriu (Nehoiaşu) – 55 MW, Paşcani (Siret) – 9,4 MW, Cerna-Belareca – 14,7 MW, Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW, Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW.”Energie sigură şi curată produsă în România, locuri de muncă şi stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”, a mai spus ministrul.