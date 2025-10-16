One United Properties a aprobat vânzarea One Tower, cea mai scumpă clădire de birouri din România
Economica.net, 16 octombrie 2025 15:50
Acționarii One United Properties au aprobat vânzarea turnului de birouri One Tower din București pentru cel puțin 114 milioane de euro.
Acum 30 minute
16:00
Ministrul Apărării urmează să facă mai multe precizări privitor la exerciţiul de mobilizare a rezerviştilor # Economica.net
Ministrul Apărării Naţionale urmează să facă, vineri, mai multe precizări cu privire la exerciţiul de mobilizare a rezerviştilor din Bucureşti şi Ilfov, care se desfăşoară în această perioadă, a precizat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.
16:00
Subiectul privind salariul minim este în analiza premierului, mi-a precizat că, "în principiu, nu va creşte", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
15:50
AFM va finanţa din bugetul Fondului pentru Mediu proiecte suspendate de la finanţare prin PNRR # Economica.net
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) va prelua şi finanţa proiectele critice pentru comunităţi, în valoare de 3,7 miliarde de lei, suspendate de la finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 41/2025, după ce Guvernul României a aprobat un Memorandum în acest sens, informează instituţia, într-un comunicat de presă.
15:50
15:10
Plan complex de acţiune împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva Europei, anunţat de Germania # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi elaborarea "în următoarele zile" a "unui plan de acţiune cuprinzător" împotriva "războiului hibrid" dus de Rusia împotriva Europei, potrivit AFP.
15:10
Tehnici de economisire la români: jumătate dintre noi punem apă în șapon, 70% stoarcem tubul cu pastă de dinți. Cum arată „Ghidul românului chibzuit” # Economica.net
Românii aplică variate tehnici de economisire, la vedere sau mai pe ascuns, convențional sau neconvențional. Un studiu Provident, făcut public cu ocazia lansării proiectului "Ghidul românului chibzuit", scoate la iveală tactici pe care mulți le aplicăm fără să știm că majoritatea celorlalți fac același lucru.
14:30
Cât curent electric și gaze se mai fură în România: Delgaz Grid a găsit aproape 1.000 de hoți doar în rețeaua sa, în primele nouă luni din 2025 # Economica.net
Delgaz Grid, compania de distribuţie din cadrul Grupului german E.ON, anunţă că a identificat peste 980 de cazuri de potenţial consum fraudulos de energie în primele nouă luni ale acestui an, în 18 dintre cele 20 de judeţe în care operează, potrivit unui comunicat de presă.
14:30
Televiziunea rămâne rege. Care sunt principalele surse de informare pentru europeni – Eurobarometru social media # Economica.net
Un sondaj realizat de Eurobarometru în iunie 2025 privind social media, şi ale cărui rezultate au fost date publicităţii în octombrie, a constatat că 66 % dintre respondenţi utilizează mass-media tradiţionale pentru a urmări zilnic subiecte sociale şi politice de actualitate, iar 59 % dintre respondenţi utilizează alte surse digitale.
13:40
Prosumatorii români nu mai oferă energie pe credit furnizorilor, iar legea îi pune în sfârşit pe picior de egalitate după ce a fost eliminat termenul de 24 de luni pentru plata energiei electrice injectate în reţea, a anunţat, joi, Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE).
13:40
Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi, o reformă care a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga, transmite EFE.
13:40
Lidl inaugurează pe 16 octombrie 2025 un nou magazin în orașul Agnita, potrivit unui comunicat de presă al retailerului.
13:40
China respinge „intimidările” lui Trump. Achiziţia de petrol rusesc este „legitimă”, spun autoritățile de la Beijing # Economica.net
China a asigurat joi că "cooperarea sa economică, comercială şi energetică" cu Rusia este "legitimă", după ce preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că se aşteaptă ca Beijingul să înceteze să mai achiziţioneze de petrol rusesc, lucru cu care, potrivit lui Trump, ar fi fost de acord prim-ministrul indian, Narendra Modi, relatează EFE.
13:40
Clienții PPC Energie au acces la oferte speciale și discount-uri la comercianți, prin PPC myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România, arată compania într-un comunicat de presă.
13:00
Horse, al treilea producător de motoare din lume, mizează pe producătorii care nu vor să mai investească în dezvoltarea de sisteme clasice de propulsie # Economica.net
Horse, companie fondată de francezii de la Renault și chinezii de la Geely, dar care are în acționariat și Aramco, are ca principală țintă vânzarea de motoare cu ardere internă către producătorii de vehicule care, investind în tehnologia electrică, au nevoie de furnizori de propulsoare clasice în perioada tranziției către mașinile cu emisii zero.
13:00
În anul 2023, în Uniunea Europeană s-au irosit aproximativ 130 de kilograme de alimente pe cap de locuitor, iar în total, blocul comunitar a generat 58,2 milioane de tone de deşeuri alimentare, inclusiv părţi comestibile şi necomestibile, în creştere cu 0,7% faţă de situaţia din 2022 (57,8 milioane de tone), arată datele publicate joi de Eurostat.
13:00
A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investiţiile în hidrocentralele neterminate # Economica.net
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că România face un pas important spre independenţa sa energetică odată cu adoptarea proiectului de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice. Prin această lege, repornesc lucrările la şapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul naţional, spune el.”România face un pas important spre independenţa sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice, proiecte esenţiale pentru securitatea energetică a ţării”, a scris ministrul pe Facebook.El precizează că, prin această lege, repornesc lucrările la şapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul naţional: Răstoliţa – 35,3 MW, Bumbeşti-Livezeni – 65,2 MW, Surduc-Siriu (Nehoiaşu) – 55 MW, Paşcani (Siret) – 9,4 MW, Cerna-Belareca – 14,7 MW, Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW, Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW.”Energie sigură şi curată produsă în România, locuri de muncă şi stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”, a mai spus ministrul.
13:00
Cloud-ul Guvernamental prinde contur. A fost semnat contractul pentru migrarea aplicațiilor guvernamentale pe noua platformă # Economica.net
Endava, furnizor global de servicii de transformare digitală prin soluții avansate, anunță că a semnat acordul cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), pentru a susține migrarea aplicațiilor guvernamentale în Cloud-ul Privat al Guvernului României, un pilon strategic finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
13:00
Firmele din şase judeţe ar putea primi credit fiscal pentru impozitul pe profit – proiect # Economica.net
Operatorii economici din judeţele Hunedoara, Gorj, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş ar putea beneficia de credit fiscal pentru impozitul pe profit, potrivit unui proiect de lege depus la Senat.
12:20
Un nou trend ANAF: decizii de impunere cu sume estimate ale impozitelor datorate de contribuabili – avocat # Economica.net
Contribuabilii, în multe cazuri, întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale sau a bilanțului ori, dacă le-au depus, există situații în care pot fi incomplete sau prezintă neconcordanțe. În astfel de circumstanțe, mai nou, ANAF emite decizii de impunere, făcând estimări ale impozitelor datorate, chiar dacă contribuabilul are la dispoziție 60 de zile ca să depună respectivele declarații.
12:20
Bombă pentru fumători. UE vrea să interzică țigările cu filtru şi țigaretele electronice # Economica.net
Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice într-un efort de a reduce consumul de tutun, informează AP.
12:10
SolarToday Eastern Europe, furnizor de soluții complete de stocare a energiei, a finalizat punerea în funcțiune a unui sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 10,32 MWh în localitatea Zorleni, județul Vaslui, potrivit unui comunicat de presă.
12:00
O platformă digitală inovatoare îşi propune să eficientizeze comunicarea dintre pacienţii oncologici şi medicii lor, prin instrumente AI, clipuri educaţionale și un podcast dedicat # Economica.net
Sănătatea capătă noi valențe prin OncoRCP, o platformă românească inovatoare dezvoltată cu sprijinul Pfizer și MedicHub. Proiectul folosește tehnologia pentru a eficientiza comunicarea dintre medicii oncologi și pacienți, contribuind la creșterea aderenței la tratament și la o mai bună înțelegere a parcursului medical. Inițiativa demonstrează cum digitalizarea poate aduce valoare reală în sistemul de sănătate.
12:00
Pentru modernizarea echipamentelor și o operare cât mai sigură și cu un impact cât mai redus asupra mediului, rafinăria PETROTEL-LUKOIL S.A. va derula, în perioada 17 octombrie – 30 noiembrie 2025, revizia capitală planificată, arată compania într-un conunicat de presă.
12:00
Ce probleme are România în cursa de dezvoltare a industriei hidrogenului curat – analiză AEI # Economica.net
România începe să dezvolte industria hidrogenului curat, sprijinită de Strategia Naţională şi Legea care stabileşte reguli pentru utilizarea hidrogenului regenerabil în industrie şi transport, însă problema majoră rămâne lipsa normelor de aplicare, fără de care investiţiile nu pot demara, băncile nu pot finanţa proiectele, iar autorităţile nu pot monitoriza progresul, potrivit unei analize a Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
12:00
Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat un amplu program de formare pentru 1.200 de noi piloți până în anul 2028.
12:00
Breșă de securitate la un mare magazin de haine din România. MANGO și-a anunțat clienții despre incident # Economica.net
Retailerul MANGO, prezent cu magazine fizice și online pe piața din România, și-a anunțat prin e-mail clienții că unul dintre serviciile externe de marketing a fost supus accesului neautorizat la anumite date cu caracter personal ale consumatorilor.
11:20
Proiect pentru înființarea unui fond de locuinţe de necesitate, la Primăria Sectorului 1 # Economica.net
Consiliul Local Sector 1 va discuta, în şedinţa de săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre privind constituirea unui fond de locuinţe de necesitate, având în vedere implicarea Primăriei acestei zone administrative în Programul de consolidare a blocurilor cu risc seismic din Capitală, derulat de municipalitate.
11:20
Rusia – Rafinăriile amână lucrările de mentenanţă pentru a aproviziona pieţele cu petrol # Economica.net
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările de întreţinere planificate anterior, pentru a putea satura piaţa, a declarat miercuri ministrul Energiei, Serghei Ţiviliov, transmite Reuters.
11:10
Vid legislativ în construcţii: legea nu prevede utilizarea plaselor de protecţie. Efectul – accidente de muncă, unele soldate cu decese # Economica.net
Anul trecut, România a înregistrat 5.347 de accidente de muncă, cu aproape 12% mai multe decât în 2023, dar numărul celor mortale a crescut cu 20%, la 108, potrivit datelor Ministerului Muncii. Țara noastră se află constant printre primele state UE în ceea ce privește accidentele de muncă fatale, iar sectorul construcțiilor înregistrează cel mai mare număr la nivelul Uniunii, conform Eurostat. Acest lucru se datorează atât nerespectării normelor în vigoare în ceea ce privește sistemele de protecție colectivă, cât și lipsurilor legislative din domeniu, avertizează specialiștii Romnets într-un comunicat de presă.
11:00
Inelul de logodnă este, prin natura sa, o declarație publică. Este un simbol strălucitor, așezat pe deget pentru a fi văzut și admirat, o mărturie vizibilă a unei promisiuni și a unui nou început. Întreaga lume poate vedea frumusețea diamantului și eleganța designului. Dar ce-ar fi dacă cel mai profund și mai personal mesaj al inelului ar fi invizibil pentru toți ceilalți? Ce-ar fi dacă adevărata sa magie ar consta într-un detaliu ascuns, un mic secret împărtășit doar de voi doi?
11:00
71% dintre companii anticipează o deteriorare a mediului de afaceri și amână investițiile – sondaj Concordia # Economica.net
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în septembrie 2025.
10:30
Cris-Tim vine la Bursă, ASF a aprobat prospectul de emiune. Care este prețul acțiunii și detaliile ofertei # Economica.net
Producătorul român de preparate din carne Cris-Tim va derula o ofertă publică de vânzare de acțiuni la prețul de 17,5 lei pe acțiune, potrivit prospectului de emisiune aprobat de ASF
10:30
Executarea silită trebuie să rămână cu termen fix la 15 zile. Guvernul respinge extinderea invocării prescripției # Economica.net
Executivul de la Palatul Victoria a decis să ofere un aviz negativ la proiectul depus în Parlamentul României care ar permite invocarea prescripției executării silite oricând. Executivul vrea să să mențină termenul de 15 zile pentru contestație, invocând disciplina procesuală, securitatea juridică și evitarea abuzurilor, în linie cu CCR. Altfel, ar fi afectate și executările fiscale. Punctul de vedere al executivului este doar unul consultativ, parlamentarii vor decide dacă vor aproba sau nu inițiativa, scrie Termene.ro.
10:00
Un gigant cu afaceri de 1,5 miliarde de lei în România anunţă concedieri masive. 16.000 de posturi desfiinţate din întreaga lume # Economica.net
Noul director general de la Nestle, Philipp Navratil, a anunţat joi că intenţionează să desfiinţeze 16.000 de posturi din întreaga lume în următorii doi ani, în contextul în care grupul elveţian a anunţat o cifră de afaceri la nouă luni în scădere cu 1,9%, până la 65,9 miliarde franci (71 miliarde de euro), transmite AFP. Nestle a avut o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de lei, în România, în 2024 şi are 622 de angajaţi în ţara noastră.
09:50
„Războiul” pentru pământuri rare – SUA cer unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de China asupra exporturilor # Economica.net
Guvernul american a făcut miercuri apel la unirea eforturilor împotriva restricţiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare denumite şi metale rare, esenţiale pentru economia mondială, potrivit AFP şi France 24.
09:30
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, intenţionează să viziteze Ucraina la o dată care nu a fost încă stabilită, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al instituţiei financiare internaţionale, transmite Reuters.
09:00
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care ar fi vizat directorul unităţii medicale, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
08:30
Germania – Cancelarul Merz vrea reducerea birocraţiei în domeniul bancar, pentru a stimula economia # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz va pleda pentru dereglementarea sectorului bancar european, în cea mai recentă încercare a sa de a stimula creşterea celei mai mari economii a continentului, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
08:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va vizita Japonia la sfârşitul lunii octombrie, înaintea unui summit APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) prevăzut în Coreea de Sud, a anunţat miercuri secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, citat de AFP.
08:10
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că a autorizat operaţiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi a luat în considerare atacuri asupra teritoriului venezuelean, stârnind furia autorităţilor de la Caracas care au denunţat "loviturile de stat puse la cale de CIA", notează AFP.
08:10
Producţia industrială a României s-a diminuat, în primele opt luni ale anului, atât ca serie brută (-1,5%), cât şi ca serie ajustată (-0,7%), faţă de acelaşi interval din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
08:00
Umbrărescu se luptă cu cel mai bogat ucrainean pentru combinatul Liberty Galaţi – Economedia.ro # Economica.net
„Regele asfaltului” Dorinel Umbrărescu se luptă cu cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest (grup de companii metalurgice şi miniere), pentru preluarea integrală a Liberty Galați, conform surselor apropiate situației, consultate de Economedia. Situația combinatului va fi discutată azi, joi, 16 octombrie, într-o nouă ședință a comitetului interministerial.
07:50
România ar putea înregistra anul acesta o creştere economică între 0 şi 1%, iar pentru anul viitor rămâne de văzut dacă ritmul va fi mai ridicat decât în 2025, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.
07:50
Trump spune că premierul Modi i-a promisă că India nu va mai achiziţiona petrol rusesc # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei, scrie AFP.
07:50
Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără cod QR vor fi suspendate din nou. ANAF nu a dat încă amenzi, dar Poliția Economică a aplicat deja câteva sancțiuni în București – Profit.ro # Economica.net
Obligația ca pe bon să fie tipărite unele informații sub formă de cod QR a fost introdusă anul trecut, dar sancțiunile - amânate întrucât autoritățile nu au actualizat normele necesare - au intrat în vigoare de la 1 septembrie anul acesta.
22:30
Profi deschide oficial Raftul cu Bunătăți Locale în magazine selectate din București, oferind producătorilor din mai multe regiuni ale țării posibilitatea să aducă în retailul modern bunătățile făcute după rețete tradiționale, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
22:30
Motorola lansează în exclusivitate la eMAG noul smartphone ultra-subțire printr-o ofertă limitată # Economica.net
Motorola anunță că lansează în exclusivitate la eMAG un nou dispozitiv ultra-subțire, cu un profil impresionant și performanțe de top. Oferta de lansare este limitată și include beneficii premium pentru cei care se înscriu în campanie, înainte de lansarea oficială a produsului.
22:30
Se închide firma de IT High Tech Systems & Software, cu 300 de angajați în România și afaceri de 118 milioane de lei. AMOFM București spune că nu a fost notificată # Economica.net
Dezvoltatorul de software High Tech Systems & Software, prezent în ţara noastră din anul 2012, se va dizolva, a decis asociatul unic al acesteia Kaseke Limited din Cipru, societate deţinută de Penta Investments, arată hotărârea firmei, obţinută de Economica.net. Oficialii AMOFM Bucureşti au răspuns pentru Economica.net că deocamdată nu au fost notificaţi de către firmă privind concedieri colective care ar urma să fie operate.
22:30
Inflația începe în sfârșit să scadă. Unde se duce și când vor scădea și ratele. Deciziile așteptate de la BNR # Economica.net
Este probabilă o încetinire lentă a ritmului de creștere al inflației în lunile care urmează. Economistul șef al BCR, Ciprian Dascălu, rămâne la estimarea că rata inflației la sfârșitul lui 2025 va fi de 9,7% față de 2024, iar dobânda de politică monetară va scădea în cel mai fericit caz în februarie 2026. Datorită expirării plafonării prețurilor la unele produse, luna mai pare mult mai fezabilă pentru o primă scădere a dobânzii cheie.
22:30
Salariile nete cu care UniCredit Bank face angajări: de la 7.000 de lei pentru specialist în administrarea investiţiilor şi de la 3.000 de lei pentru studenţi sau absolvenţi de facultate # Economica.net
Candidaţii cu experienţă relevantă în banking şi în administrarea investiţiilor sunt ofertaţi de UniCredit Bank cu salarii nete care încep de la circa 7.000 de lei lunar. Studenţii şi absolvenţii de facultate sunt ofertaţi cu salarii de la 3.000 de lei net lunar, potrivit anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.
