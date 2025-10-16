b1TV: Prima femeie general din sistemul medical militar, anchetată de DNA pentru fapte de corupție

Newsweek.ro, 16 octombrie 2025 15:50

Procurorii DNA au descins joi la domiciliul Florentinei Ioniță, comandantul Spitalului Universitar d...

Acum 10 minute
16:10
România a pierdut peste 2 miliarde de euro din PNRR pentru mediu. Proiectele vitale vor fi salvate Newsweek.ro
România a pierdut peste 2 miliarde de euro din PNRR pentru mediu. Proiectele vitale vor fi salvate. ...
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:40
Salariul minim nu crește. Guvernul folosește metoda care a înghețat pensiile. Cine pierde 300 lei? Newsweek.ro
Salariul minim nu va crește, deși există o prevedere legală care cere ca acest lucru să se facă la f...
Acum 2 ore
15:10
AGM-158 XR, noua rachetă mortală testată de Lockheed Martin. Lovește cu precizie ținte la 1.800 km Newsweek.ro
Gigantul american din industria de apărare Lockheed Martin a anunțat că „progresează către testarea ...
15:00
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Cum a ajuns la 5.000 lei pensie cu 31 ani contribuiți Newsweek.ro
Un pensionar a avut o surpriză foarte plăcută. A primit 170 lei în plus la pensie la Mica Recalcular...
14:50
Încă un sector din Transalpina se închide, din cauza condiţiilor meteorologice Newsweek.ro
Încă un sector din Transalpina, cel dintre Obârşia Lotrului şi Curpăt, se închide, din cauza condiţi...
14:30
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri. În ce țară se implementează? Newsweek.ro
Șoferii de vehicule mai mari, precum Range Rover și SUV-uri, s-ar putea confrunta cu taxe mai mari p...
Acum 4 ore
14:00
Școlile vor primi un ghid de utilizare a inteligenței artificiale. Mesajul lui Daniel David Newsweek.ro
Daniel David a anunțat că școlile vor primi în una-două săptămâni un ghid care explică cum să folose...
13:50
Trump amenință Rusia cu rachetele Tomahawk: „Ucrainenii vor trece la ofensivă”. Criză la Kremlin Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că Ucraina se pregătește de o nouă ofensivă î...
13:40
Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise în UE, conform unui proiect de lege Newsweek.ro
UE analizează posibilitatea de a interzice țigările cu filtru și țigările electronice în cadrul efor...
13:20
VIDEO Imagini cu Andreea Marin la 18 ani defilând la Miss România. La 21 ani s-a măritat prima oară Newsweek.ro
VIDEO Imaginile cu Andreea Marin la 18 ani defilând la Miss România s-au viralizat, zilele acestea, ...
13:10
Alertă în Marea Baltică. Armata suedeză a detectat un submarin rusesc în strâmtoarea Kattegat Newsweek.ro
Armata Suediei a confirmat joi că urmărește un submarin aparținând Rusiei în apele Mării Baltice. Su...
12:50
Producția de mașini electrice în Europa, îngenuncheată de China. Producătorii anunță risc de haos Newsweek.ro
China a impus noi restricții la exportul de pământuri rare și, cum circa 70% din aceste resurse esen...
12:40
Un român a strâns 2.300.000 lei la pilonul II de pensii. Alți 2.000.000 români au sub 400 lei Newsweek.ro
Peste 8.000.000 de români au bani lka pilonul II de pensii și alți aproape 1.000.000 au pensii la pi...
12:30
Inspectoratul pentru Imigrări: 930 de cereri de azil, depuse în acest an Newsweek.ro
Un număr de 930 de cereri de azil au fost depuse de la începutul acestui an, a informat joi Inspecto...
12:30
Cât costă să închizi balconul cu termopan în octombrie 2025. Ce avantaje aduce în factura la energie Newsweek.ro
Odată cu venirea frigului, tot mai mulți români aleg să-și închidă balcoanele cu termopane din PVC, ...
Acum 6 ore
12:10
Trump îi dă o nouă lovitură lui Putin. Cere Japoniei să nu mai cumpere energie din Rusia Newsweek.ro
După ce președintele SUA a anunțat că India va înceta achiziţiile de petrol din Rusia, Trump cere Ja...
11:50
Trump a dat o mega-petrecere la Casa Albă. I-a omenit pe miliardarii care donează pentru sala de bal Newsweek.ro
Miliardarii și reprezentanții companiilor care donează zeci de milioane de dolari pentru construcția...
11:30
VIDEO&#38;FOTO Cum arată betonul turnat de turci pe un ciot al Autostrăzii Sibiu-Pitești? Mii de fisuri! Newsweek.ro
Imagini filmate din dronă arată că betonul turnat de turci la capătul lotului 2 al Autostrăzii Sibiu...
11:30
Nestle concediază 16.000 de angajați. În România au afaceri de 1.600.000.000 lei Newsweek.ro
Nestle a anunțat că va disponibiliza 16.000 de angajați în următorii doi ani, noul său director gene...
11:10
Protest anti-război în orașul natal al lui Putin. Sute de tinerii au sfidat cenzura Kremlinului Newsweek.ro
Un moment rar de disidență a avut loc marți seara la Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir ...
11:00
Escrocherii cu apartamente și mașini. Sora unui fost ministru, implicată. Prejudiciu: 1.300.000 € Newsweek.ro
Poliția face percheziții în București și 3 județe într-un caz de înșelăciune. Mai mulți medici stoma...
10:40
Escrocii exploatează încrederea oamenilor și obțin acces la informații sensibile. Cum ne protejăm? Newsweek.ro
Experții în sercuritate cibernetică spun că este momentul să fim foarte atenți la orice informație f...
10:30
Mașinile plug-in hybrid „mint”. Real, poluează doar cu 19% mai puțin ca cele diesel și pe benzină Newsweek.ro
Un raport realizat de organizația non-profit Transport and Environment afirmă că mașinile plug-in hy...
10:20
Avertismentul lui Ben Hodges: „Dacă Rusia atacă NATO, Kaliningrad și Sevastopol vor fi nimicite&#34; Newsweek.ro
Fostul comandant al trupelor americane în Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că, în cazul unu...
Acum 8 ore
10:10
Un cutremur de 6,5 grade a lovit Indonezia. Ce au anunțat autoritățile? Newsweek.ro
Un cutremur de6,5 grade s-a produs în Indonezia. Autoritățile nu au emis alertă de tsunami. Unde est...
09:50
Spionii lui Putin amenință NATO: „Riscul maxim al unui război nuclear va fi atins între 2025-2026” Newsweek.ro
Serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) avertizează că între anii 2025 și 2026 lumea va atin...
09:40
România bolnavă: Copiii nu fac nici măcar 60 minute de mișcare pe zi, dar stau enorm la televizor Newsweek.ro
La 11 ani, doar 14% din fete fac 60 de minute de activitate fizică pe zi şi 16% dintre băieţi, a pre...
09:20
Blocaj în coaliție. Ciucu acuză PSD de atacuri coordonate la adresa lui Bolojan. Grindeanu îl toacă Newsweek.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare, acuz...
09:00
Un nou pumn în inima economiei Rusiei. India îi promite lui Trump că nu va mai cumpăra petrol rusesc Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că premierul Indiei, Narendra Modi, l-a asigurat că țara sa va ...
09:00
32.000 lei salariu pe an pentru șefa Spitalului Militar. Acuzată de prejudiciu de 1.500.000 euro Newsweek.ro
Directoarea de la Spitalul Militar este acuzată de abuz în serviciu cu un prejudiciu de peste 8.000....
08:50
Majoritatea statelor NATO, gata să cumpere arme de la SUA pentru Ucraina. Ce a decis România? Newsweek.ro
Anunț neașteptat miercuri noaptea. Majoritatea statelor NATO sunt gata să cumpere arme de la SUA pen...
08:40
Criză de sânge într-un oraș din România. Grupa 0 este aproape inexistentă în stocurile spitalelor Newsweek.ro
Este criză de sânge la Arad, unde medicii sunt nevoiți să amâne unele intervenții chirurgicale. Prob...
08:30
Guvernul Bolojan extinde termenul programului INVESTALIM. Cine poate beneficia de aceste investiții Newsweek.ro
Termenul de implementare al programului INVESTALIM va fi prelungit, potrivit unui proiect de hotărâr...
08:20
George Simion spune că se sacrifică și vrea un guvern cu PSD. Ce i-a răspuns Grindeanu Newsweek.ro
George Simion se victimizează, se sacrifică și, în final, trimite bezele către PSD și către Grindean...
Acum 12 ore
08:10
Vreme extremă în România. În unele orașe vor fi 19 grade, în altele temperaturile scad drastic Newsweek.ro
Vremea se răceşte uşor în următoarele ore, mai ales în regiunile nordice şi centrale, unde dimineţil...
07:50
Suedia umple silozurile cu alimente în caz de război cu Rusia. „Nu mai e timp de pierdut” Newsweek.ro
Suedia începe să-și umple silozurile cu alimente pentru prima dată de la Războiul Rece, pe fondul te...
07:50
Trump ia în calcul atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene. CIA va face operațiunea Newsweek.ro
Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare” atacuri terestre împotriva cartelurilor vene...
07:40
3 trucuri simple ca să-ți încălzești mai repede caloriferele din casă. Iată ce trebuie să faci Newsweek.ro
Pe măsură ce temperaturile scad, mulți români se confruntă cu problema caloriferelor care rămân reci...
07:30
EXCLUSIV Cine sunt „specialii” din anticamera lui Bolojan cu pensie de 8.000 lei și salariu de 7000? Newsweek.ro
Secretariatul General al Guvernului este burdișit de speciali care cumulează pensia și salariul de l...
07:20
Horoscop 17 octombrie. Luna în Fecioară aduce o zi tensionată Racilor. Săgetătorii, decizii pripite Newsweek.ro
Horoscop 17 octombrie. Luna în Fecioară aduce o zi tensionată Racilor. Săgetătorii iau decizii pripi...
07:10
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii! Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă trebuie să știe că toate dosa...
Acum 24 ore
22:10
Ce a discutat Nicuşor Dan cu António Costa, despre sprijinul pentru Ucraina? Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire la telefon cu președintele Consiliului Europ...
21:50
Adrian Nica, şeful ANAF, avertisment pentru &#34;bombardieri&#34;. &#34;Să se gândească de trei ori!&#34; Newsweek.ro
Adrian Nica, noul şef al ANAF, a transmis un avertisment "bombardierilor". "Să se gândească de trei ...
21:40
UE ar putea interzică vânzarea țigărilor cu filtru și electronice. Se va aplica și în România Newsweek.ro
UE ia în considerare interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, în cadrul eforturi...
21:40
Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic: 73 km/h, pe contrasens, beat, vorbind la telefon Newsweek.ro
Cazul tragediei din Poiana Brașov, în care un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc de un polițist ieșe...
21:30
4 administratori din firme de ride-sharing au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală Newsweek.ro
Patru administratori de la firme din domeniul ride-sharing au fost reţinuţi de DNA, pentru fapta de ...
21:20
Grecia votează ziua de muncă de 13 ore plus, sâmbăta lucrătoare. Se anunță mari proteste Newsweek.ro
Va fi haos în Grecia. Parlamentul votează ziua de lucru de 13 ore plus sâmbăta lucrătoare. Se anunță...
21:00
Ilie Bolojan: Cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că aceia care lucrează în companiile private sunt cei ce duc Român...
20:30
Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini? Newsweek.ro
Zeci de mii de credincioși au participat ieri, 14 octombrie, la slujba de hram a Sfintei Cuvioase Pa...
