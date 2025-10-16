A fost bătută în cuie perioada când se va organiza FOTE 2027. Până la sfârșitul acestei luni, vor fi trimise invitațiile de participare către comitete naționale
BizBrasov.ro, 16 octombrie 2025 15:50
Miercuri, 15 octombrie, a avut loc prima reuniune a comitetului director al Asociației pentru organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediția de iarnă 2027, condusă de primarul George Scripcaru, președintele comitetului de organizare, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). La eveniment a participat, on-line, și viceprim-ministru Tánczos Barna, nominalizat [...]
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:20
Luminițele de Crăciun se aprind la Brașov pe 30 noiembrie. „Austeritate, austeritate, dar nu o să renunțăm la ceea ce ne-a făcut celebri la nivel național!” # BizBrasov.ro
Municipalitatea a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă și deschiderea Târgului de Crăciun. Anul acesta luminițele Crăciunului vor lumina orașul începând cu data de 30 noiembrie, moment în care își va deschide porțile și târgul, dedicat, în primul rând, promovării produselor și meșteșugurilor locale.
Acum 2 ore
15:00
Românii din marile orașe comandă mâncare acasă sau la birou mai des decât ies la restaurant. Delivery-ul reprezintă deja 27% din piața totală HoReCa urbană, depășind restaurantele clasice cu servire la masă (26%). Piața HoReCa din România, estimată la 7.3 miliarde euro în 2024, potrivit studiului Hospitality Culture Research. În ultimele șase luni, peste 80% [...]
14:40
SRI: Doar două aeroporturi din România au anulat limita de 100 ml pentru lichide în bagajul de mână # BizBrasov.ro
Serviciul Român de Informații a anunțat joi care sunt condițiile de transport pentru lichide în bagajul de mână pentru fiecare aeroport din România. Condiţiile privind limita lichidelor în avion diferă pe aeroporturi, „în funcţie de echipamentele de securitate instalate”, atrage atenția SRI.
14:20
Escrocii online nu se potolesc. Au început să transmită mesaje (false) în numele Poliției Române # BizBrasov.ro
IGPR atenționează că, în ultima perioadă, “au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că pentru a impune plata unei .
Acum 4 ore
13:50
Circulația pe strada Mureșenilor a fost blocată astăzi, din cauza unui copac căzut pe carosabil # BizBrasov.ro
Circulația pe strada Mureșenilor din Brașov a fost blocată astăzi pentru aproximativ 40 de minute, din cauza unui copac bătrân, aflat în zona Spitalului de Obstretică și Ginecologie Brașov, care s-a prăbușit pe carosabil.
13:40
ANAF a pus ochii pe gemul făcut în casă. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susține că gemul produs în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României. El arată că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA. Șeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat că datele care [...]
13:20
Breșă de securitate la un retailer de modă, prezent și în România. Ce date ale clienților au fost expuse # BizBrasov.ro
Mango a început să trimită notificări către clienți, după ce unul dintre furnizorii săi de servicii de marketing a suferit o breșă de securitate, care a dus la expunerea unor date personale. Retailerul spaniol de modă, fondat în 1984 la Barcelona și prezent în peste 120 de țări cu aproximativ 2.800 de magazine fizice și [...]
13:10
ING transmite clienților din România o alertă legată de noi fraude online. Metoda vehiculată acum se referă la cupoane de privatizare. În vară, ING transmitea un nou avertisment clienților din România legat de fraudele online. „Fraudatorii caută zilnic noi metode de a te lăsa fără bani. Tu trebuie să fii cu ochii în patru și [...]
13:00
Tess Rally revine la final de săptămână pe șoselele din Brașov și Covasna. Peste 60 de echipaje vor fi la linia de start # BizBrasov.ro
Campionatul Național de Raliuri revine pe asfalt la sfârșitul acestei săptămâni, odată cu cea de-a 54-a ediție a TESS Rally Brașov & Târgu Secuiesc, eveniment ce se va desfășura de-a lungul a trei județe și tot atâtea drumuri naționale Cu prima zi concentrată în zona municipiului Târgu Secuiesc respectiv cea de-a doua în apropierea municipiului [...]
13:00
„PSD va insista în Coaliție pentru creșterea salariului minim în 2026” – Marius Dunca, președintele PSD Brașov (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Președintele social democraților brașoveni, Senatorul Marius Dunca, spune că Partidul Social Democrat va susține cu determinare majorarea salariului minim brut la 4.325 lei/lună începând cu 1 ianuarie 2026, precum și prelungirea facilității prin care 300 de lei din plata salariului rămân neimpozabili.
12:40
Brașovenii pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire. Ce venit trebuie să ai pentru a te încadra # BizBrasov.ro
Direcția de Asistență Socială Brașov a început campania pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025-2026 și a suplimentului la energie. Consumatorii vulnerabili vor beneficia de ajutor pentru încălzire (în perioada 01.11.2025-31.03.2026) pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei şi de suplimentul pentru energie (pe întreaga [...]
12:40
Un șofer beat a provocat un accident la Rupea, după o manevră greșită. Polițiștii au deschis dosar penal # BizBrasov.ro
Un șofer beat a provocat un accident la Rupea. În cadrul cercetărilor, polițiștii au stabilit că un bărbat, care ar fi condus autoturismul pe strada Republicii din Rupea, ar fi efectuat o manevră de viraj stânga fără a se asigura corespunzător și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din față. „Conducătorul auto [...]
12:20
VIDEO Acoperișul Bibliotecii Județene Brașov s-a deteriorat accentuat. Pentru a evita degradarea unui reper arhitectonic unic al orașului este nevoie de un efort comun al mediului de afaceri # BizBrasov.ro
Palatul Camerei de Comerț și Industrie din Brașov, actualul sediu al Bibliotecii Județene, ridicat în 1928 prin contribuția comercianților brașoveni este o parte vie din istoria economică și culturală a Brașovului. Astăzi, acest monument istoric are nevoie de sprijinul comunității. Acoperișul clădirii, afectat de trecerea timpului și de condițiile meteo specifice zonei, trebuie reabilitat urgent [...]
12:20
ForestAria, turneul internațional de concerte multimedia ajunge și la Brașov. Lucrările, prezentate în premieră mondială # BizBrasov.ro
Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) anunță lansarea proiectului ForestAria, o serie de concerte multimedia ce îmbină muzica contemporană, arta fotografică și peisaje naturale și culturale pline de expresivitate. Desfășurat între 7 și 24 noiembrie 2025, turneul include cinci concerte susținute în Marea Britanie, România și Irlanda de către renumitul Cvartet ConTempo, [...]
12:20
Se circulă pe o singură bandă în zona serpentinelor de pe Dealul Perșani, până la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii ranforsează și asfaltează șoseaua # BizBrasov.ro
Pe DN1 Brașov - Făgăraș, între localitățile Vlădeni și Perșani, se circulă pe o singură bandă pe sens, în zona serpentinelor de pe Dealul Perșani, din cauza unor lucrări importante efectuate de DRDP la drumul național.
Acum 6 ore
12:00
Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa se deschide duminică, cu un festin denumit „Gustul toamnei la înălțime” # BizBrasov.ro
După aproape 20 de ani de așteptare, restaurantul Panoramic de pe Tâmpa va fi redeschis duminică, 19 octombrie, după un an de lucrări și o investiție de 12 milioane de euro făcută de cei de la Ana Teleferic.
12:00
Automatul cu cartofi: Modul inedit prin care un producător din județul Brașov a ales să își vândă marfa # BizBrasov.ro
De la clasicele automate de cafea, sucuri sau dulciuri, în ţara noastră au început să apară tot mai multe asfel de aparate care „vând” produse pe care eram obişnuiţi să le luăm doar de la magazin sau piaţă. E comod pentru clienți, disponibil oricând și poate, cel mai important, automatul nici nu fură la cântar. [...]
11:50
Avantajele chirurgiei robotice în cancerul colorectal pentru o recuperare mai rapidă, cu precizie milimetrică și mai puțină suferință # BizBrasov.ro
Avantajele chirurgiei robotice în cancerul colorectal pentru o recuperare mai rapidă, cu precizie milimetrică și mai puțină suferință
11:00
Primăria Râșnov ajunge în secolul 21. De la „avizier”, la monitoare digitale de informare a cetățenilor # BizBrasov.ro
Noua administrație din Râșnov continuă procesul de modernizare a Primăriei, pentru a face interacțiunea cu cetățenii mai rapidă și mai confortabilă. La parterul instituției au fost instalate două monitoare digitale, care vor afișa permanent anunțuri și informații utile pentru public.
10:50
Proiect pentru interzicerea dispozitivelor de unică folosință pentru vapat, tot mai populare și în rândul minorilor. Amenzi pentru comercianți și influenceri # BizBrasov.ro
Un grup de parlamentari români a depus o propunere legislativă care vizează interzicerea dispozitivelor de vapat de unică folosință
10:50
Crimă în Vulcan. Un individ condamnat anterior pentru mai multe infracțiuni violente și-a înjunghiat ieri noapte concubina # BizBrasov.ro
Procurorii brașoveni au pus în mișcare o acțiune penală,, prin reținerea și arestarea preventivă a unei persoanepentru săvârșirea infracțiunii de „violență în familie în forma omorului calificat”.
Acum 8 ore
09:50
Începând cu 30 noiembrie ar urma să se deschidă Tradiționalul Târg de Crăciun de la Brașov, care se va desfășura în trei locații, ca și anul trecut. Începând de astăzi, Serviciul de Administrare Piețe care se ocupă de organizare evenimentului a dat startul înscrierilor pentru comercianți. Aceștia își pot depune oferta până pe 31 octombrie. [...]
09:40
Ce progrese sunt la noile tuneluri Ormeniș și Homorod. Ministrul Transporturilor a inspectat șantierul de pe calea ferată Brașov – Sighișoara # BizBrasov.ro
CFR Infrastructură a detaliat stadiul lucrărilor la Tunelul Ormeniș (7 km) din cadrul liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara. Potrivit datelor administratorului rețelei naționale de cale ferată, la portalul numărul 2, s-au executat 2.268 metri cu primul utilaj TBM și 1.800 metri cu cel de-al doilea TBM. De altfel, CFR Infrastructură a menționat că [...]
09:30
Păduri seculare „rărite” cu acte în regulă în județul Brașov: tăieri ilegale ascunse de șefi, descoperite de Garda Forestieră # BizBrasov.ro
România continuă să piardă mii de hectare de păduri seculare sub privirea pasivă a autorităților. O anchetă realizată de Știrile ProTV, în cadrul campaniei „Uscați de nepăsare”, scoate la iveală modul în care abuzurile și tăierile ilegale sunt acoperite chiar din interiorul sistemului silvic. În primăvara acestui an, Florin Nan, inspector în cadrul Gărzii Forestiere [...]
Acum 12 ore
05:50
Nodul rutier care va lega Ocolitoarea de drumul spre aeroport și viitoarea autostradă Brașov – Făgăraș, în analiza Comisiei de Circulație # BizBrasov.ro
Proiectantul care schițează drumul de legătură ce va face legătura între centura Brașovului, drumul spre Aeroportul Internațional Brașov și viitoarea autostradă Brașov – Făgăraș va prezenta astăzi documentația tehnică Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Brașov în vederea analizei și avizării nodului rutier proiectat pe strada Lânii. Nodul rutier include un sens giratoriu cu o [...]
05:40
Peste 260.000 de lei pentru proiectarea construcției unei noi săli de gimnastică la Școala 2 din Brașov. Vechea sală va fi demolată # BizBrasov.ro
După numeroasele contre iscate în jurul sălii de gimnastică de la Școala Gimnazială nr 2, și acceptarea unei soluții pentru ca elevii să își poată susține orele de sport în condiții optime, edilii au început demersurile pentru a demola vechea sală de sport și a construi o nouă structură de antrenament unde să se desfășoare [...]
05:40
Pasajul din noua zonă rezidențială Tractorul spre Dedeman, primul „test” al proiectului tehnic din punct de vedere al circulației # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat în luna august contractul pentru finalizarea studiului de fezabilitate al viitorului pasaj rutier din zona Tractorul. Proiectul, esențial pentru dezvoltarea infrastructurii urbane, va asigura o legătură rapidă și eficientă între două artere importante ale cartierului. Acum, proiectantul va prezenta forma propusă pentru acest pasaj Comisiei de Circulație pentru obținerea avizului de [...]
05:10
Românii vor putea retrage, după pensionare, cel mult 30% din banii din fondurile private de pensii. Legea a trecut de Parlament # BizBrasov.ro
Proiectul de lege inițiat de Guvernul Bolojan care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților.
04:30
Metodele prin care îți înveți copilul să folosească tehnologia pentru a deveni mai deștept, nu mai… obosit # BizBrasov.ro
Tehnologia a devenit limbajul nativ al generației Alpha, iar copiii o descoperă mai devreme decât învață să-și lege șireturile. Părinții, prinși între teamă și curiozitate, încearcă să găsească echilibrul între interdicție și libertate. Tehnologia nu e o amenințare Primul pas este să înțelegem că tehnologia nu e o amenințare în sine, ci un instrument care [...]
04:20
Subînchirierea unui apartament în regim hotelier a devenit o modă. Piața închirierilor pe termen scurt a căpătat tot mai mult avânt și tot mai multă vizibilitate în marile orașe din România, impulsionată de platforme precum Airbnb sau Booking. Grație acestor oportunități, mulți proprietari au descoperit că pot transforma o locuință obișnuită într-o sursă consistentă de venit. [...]
03:20
Presa maghiară din Brașovul comunist de la sfârșitul anilor 80. Cum au subminat jurnaliștii cerințele ideologice ale momentului # BizBrasov.ro
Un sondaj realizat în această vară de INSCOP Research în România a arătat că 66,2% dintre români îl considerau pe Nicolae Ceaușescu un bun lider, în ciuda naturii represive a regimului său. Doar 24,1% dintre respondenți au exprimat o opinie negativă.
Acum 24 ore
18:00
Cele mai frumoase mașini de epocă, la „Retroparada Toamnei” de la Sfântu Gheorghe şi Bodoc # BizBrasov.ro
În 25 octombrie, pasionații de vehicule clasice sunt invitați la Retroparada Toamnei, ultimul eveniment retromobilistic din județul Covasna, din acest an. Manifestarea va avea loc în Sfântu Gheorghe și la Bodoc, reunind expozanți din țară și din străinătate cu automobile și motociclete antebelice și postbelice, scrie weradio.ro. Expoziție de vehicule retro în Piața Libertății Evenimentul [...]
17:10
Alstom va livra toate cele 37 de trenuri noi până în mai 2026. Încă nouă rame Coradia vor ajunge până la sfârșitul acestui an # BizBrasov.ro
Alstom va livra României încă nouă trenuri Coradia până la sfârșitul acestui an, iar livrarea completă de 37 de rame va fi finalizată în luna mai 2026, acesta fiind termenul asumat pentru finalizarea contractului, cu o întârziere de aproape un an şi jumătate, a spus preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF) Mihai Barbu pentru Agerpres. [...]
16:50
Fostul preşedinte al ANPC Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de procurorii DNA. El ar fi anunțat angajații unui hotel din Sinaia că vine în control # BizBrasov.ro
Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru că ar fi divulgat informaţii privind un control care urma să se desfăşoare la un hotel din Sinaia, pentru a evita sancţionarea operatorului. DNA a anunţat, miercuri, că procurorii de la Secţia [...]
16:40
Un autoturism a luat foc în jurul orei 16.15, într-o parcare din zona magazinului chinezesc de pe Șoseaua Cristianului.
Ieri
15:20
A crescut numărul cazurilor de infecții respiratorii la Brașov, față de săptămâna trecută # BizBrasov.ro
Pe parcursul acestei săptămâni, la Brașov au fost raportate 2.260 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna trecută când au fost înregistrate 2.101 cazuri, potrivit datelor oferite de Direcția de Sănătate Publică Brașov. Potrivit specialiștilor, în județul Brașov, în perioada 06.10.2025-12.10.2025 , au fost raportate: -1 caz de gripă clinică, comparativ cu 4 cazuri înregistrate în [...]
15:20
Lucrare de anvergură pentru fluidizarea DN 13, între Brașov și Feldioara. Giratorii „gemene” pentru accesul spre/dinspre Hălchiu și Bod # BizBrasov.ro
Au început lucrările pentru reamenajarea intersecției dintre DN13 și DJ112Aspre Bod, în zona „Hanul din Ardeal”. Proiectul prevede amenajarea a două sensuri giratorii care să permită fluidizarea traficului. Astfel, primul sens giratoriu se amenenahează în intersecția DN13 – DJ112A, la Hanul din Ardeal (ieșirea de pe drumul național spre Bod), iar cel de-al doilea sens [...]
15:00
Furnizorii de energie electrică vor factura lunar, pentru prosumatorii cu sisteme de producție de cel mult 200 kW, consumul, producția și diferența dintre acestea. Lege votată astăzi # BizBrasov.ro
Camera Deputaților a adoptat astăzi, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, reexaminată, la cererea președintelui României (Klaus Iohannis), care aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor.
14:50
Brașovul, Predealul și Poiana Brașov, în topul destinațiilor căutate pentru vacanța copiilor din octombrie # BizBrasov.ro
Familiile preferă orașe și stațiuni care oferă activități recreative pentru copii și experiențe ușor de accesat. Analiza Travelminit arată care sunt destinațiile cele mai căutate pentru vacanțele copiilor și cum se situează bugetul mediu pentru această perioadă, ideală pentru escapade familiale. Brașovul rămâne o alegere populară datorită traseelor montane potrivite pentru întreaga familie și obiectivelor [...]
14:20
Comisia Europeană va impune reguli mai stricte pentru închirierile Airbnb și Booking, deoarece îngreunează accesul cetățenilor la locuințe accesibile în favoarea turiștilor # BizBrasov.ro
Comisia Europeană va propune un set de reguli pentru a aborda „problema uriașă” pe care o reprezintă închirierile pe termen scurt, prin intermediul unor platforme precum Airbnb și Booking.com. Propunerea reprezintă o încercarea de a combate „criza socială”, pe măsură ce tot mai multe persoane își permit cu greu o locuință. Într-un interviu acordat pentru [...]
14:20
Persoanele neasigurate pot beneficia gratuit de controale medicale de specialitate, precum și de investigații sau analize # BizBrasov.ro
Ministerul Sănătății face un apel public pentru accesarea gratuită a serviciilor medicale de prevenție, prin medicii de familie. Indiferent dacă sunt asigurați sau nu, adulții peste 18 ani beneficiază gratuit de controale medicale de specialitate precum și investigații și analize, cu bilet de trimitere de la medicul de familie. „Prevenția medicală redevine o prioritate națională. [...]
14:00
ANA Holding a investit 20 de milioane de euro în modernizarea Restaurantului Panoramic și în Telecabina Tâmpa. De duminică, cele două obiective redevin operaționale # BizBrasov.ro
ANA Holding a investit 20 de milioane de euro în modernizarea Restaurantului Panoramic și în Telecabina Tâmpa. De duminică, cele două obiective redevin operaționale
13:20
Testări oncologice gratuite, în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”, care ajunge în două localități din județul Brașov # BizBrasov.ro
Testări oncologice gratuite pentru locuitorii din comunele Șoars și Dumbrăvița. Aceștia vor beneficia de testări, în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”, organizate de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Calendarul testărilor: – 18 octombrie – prelevare probe de sânge și urină în comuna Șoarș, jud. Brașov – 25 & 26 octombrie – consultații cu [...]
12:40
Vineri, 17 octombrie și duminică, 19 octombrie se vor opera unele modificări în traseele și orarele unor linii de transport public RATBV determinate de desfășurarea competiției automobilistice „Tess Rally Brașov”. Astfel, vineri seară, în intervalul orar 18.00 – 23.30, va fi deviată circulația autobuzelor în zona Bartolomeu (Hornbach/pasajul DN 1 – Calea Făgărașului – strada [...]
12:20
VIDEO Animalele din Piatra Craiului folosesc aceeași „autostradă”, fără să depășească, fără să claxoneze, fără să facă scandal în trafic. Urși, cerbi, mistreți, căprioare, iepuri # BizBrasov.ro
În anul 1990, masivul Piatra Craiului era declarat parc național, alături de alte 12 parcuri din România. Suprafaţa totală a Parcului Naţional Piatra Craiului este de 14766 ha, din care 7807,5 ha în județul Braşov şi 6958,5 în judeţul Argeş.
12:10
Un brașovean drogat a plecat la plimbare cu o mașină neînmatriculată. A fost „pândit” însă de polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au oprit un autoturism care circula pe DN 11, la intrare în Brașov. În cadrul controlului, polițiștii au stabilit că la volanul mașinii se află un bărbat, de 42 de ani, din județul Brașov, iar după verificarea documentelor și interogarea bazelor de date, aceștia au constatat că autovehiculul nu [...]
12:00
După o investiție de 1,5 milioane de lei, un brașovean a început producția de case modulare pe care le vinde cu doar 3.000 de euro bucata # BizBrasov.ro
După o investiție de 1,5 milioane de lei, un brașovean a început producția de case modulare pe care le vinde cu doar 3.000 de euro bucata
11:50
Tânărul, implicat într-o altercație cu un vârstnic care a ajuns la spital, a fost arestat pentru 30 zile # BizBrasov.ro
Tânărul de 28 de ani, din localitatea Apața, care a împins un vârstnic pe stradă, a fost arestat pentru 30 de zile. „În urma administrării probatoriului, prin ordonanța procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, emisă la data de 14 septembrie, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de [...]
11:30
Universitatea Transilvania din Brașov va specializa medici în tratarea cancerelor musculo-scheletale. „Este primul program naţional dedicat formării specialiştilor în acest domeniu complex” # BizBrasov.ro
Ministerul Sănătăţii (MS) anunţă că 800 de medici români vor fi instruiţi în centre Universitare din întreaga ţară, printr-un proiect destinat formării specialiştilor în domeniul cancerelor musculo-scheletale, „o patologie rară, dar cu impact major asupra vieţii pacienţilor”.
