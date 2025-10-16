Sector 1 | Cum se acordă ajutorul pentru încălzire și cine poate beneficia de el

15:40

Cererile pentru ajutorul de căldură se pot depune începând din 20 octombrie până la data de 20 noiembrie, anunță Primăria Sectorului 5. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem de încălzire a locuinței, în funcție de venit. Autoritatea locală precizează că, dacă cererile sunt depuse după 20 noiembrie, nu vor mai fi luate […] The post Sector 5 | Cum se acordă ajutorul de căldură și cine îl poate obține appeared first on Buletin de București.