Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu Trump. „Subiectul principal”: rachetele Tomahawk

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că prin adoptarea de către Parlament a proiectului care modifică o ordonanță de urgență din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, au fost deblocate investițiile hidroenergetice și pot reportni lucrările la 7 hidrocentrale care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul naţional. Ministra Mediului Diana Buzoianu a precizat că această lege este „o rușine care va distruge, însă, păduri extraordinar de valoroase din țară pentru generații întregi de acum încolo”. Ea a mai spus că legile pe mediu nu blochează hidrocentralele, ci doar pe cele ineficiente care „nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele respective”.