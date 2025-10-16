Diana Buzoianu: România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu. Cum vor fi salvate proiectele începute
Digi24.ro, 16 octombrie 2025 15:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că, din cele 3,6 miliarde de euro alocate inițial de Comisia Europeană pentru proiectele de mediu din PNRR, România mai are disponibile doar 1,35 miliarde. Potrivit acesteia, proiectele care nu au avansat vor fi mutate pe finanțare prin AFM, pentru a fi salvate și finalizate.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
16:10
Transgaz anunță finalizarea conductei care va prelua gazele din Neptun Deep. Precizările unui fost ministru al Energiei # Digi24.ro
Transgaz a anunțat finalizarea și punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep, din Marea Neagră, a celei care va alimenta cu gaze noua centrală de generare de energie electrică de la Mintia, de 1.800 MW, a declarat fostul ministru al Energiei și actualul eurodeputat PNL Virgil Popescu.
16:10
Donald Trump lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele SUA i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington DC, vineri, potrivit The Telegraph.
16:10
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD): „Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă” # Digi24.ro
Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor din partea PSD, a criticat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, după ce aceasta a transmis că, în principiu, salariul minim nu va crește în 2026. Social-democratul susține că, din contră, veniturile vor fi majorate.
Acum 30 minute
16:00
„Să danseze lebedele”. Cum a reușit o tânără de doar 18 ani să spargă zidul cenzurii în Rusia lui Putin # Digi24.ro
Un caz rar de opoziție stradală a zguduit presa și societatea din Rusia. O artistă de doar 18 ani a interpretat o piesă cântată de către o trupă aflată în exil și interzisă în Federația Rusă, pe principalul bulevard din Sankt Petersburg.
16:00
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix” # Digi24.ro
Adrian Străinu-Cercel, președinte al comisiei pentru Sănătate din Senat, a afirmat joi că nu îl interesează gaura mare de la buget, fiind nevoie de investiții şi de dezvoltarea ţării. „Deficitul bugetar e o bulibășeală. Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut? Nu mai ai”, a spus senatorul PSD. Mai mult, acesta a invocat perioada comunistă, când „România și-a plătit toate datoriile externe”.
15:50
Diana Buzoianu: România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu. Cum vor fi salvate proiectele începute # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că, din cele 3,6 miliarde de euro alocate inițial de Comisia Europeană pentru proiectele de mediu din PNRR, România mai are disponibile doar 1,35 miliarde. Potrivit acesteia, proiectele care nu au avansat vor fi mutate pe finanțare prin AFM, pentru a fi salvate și finalizate.
15:50
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu Trump. „Subiectul principal”: rachetele Tomahawk # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească joi la Washington, pentru a discuta cu liderul american Donald Trump despre livrări militare şi să se întâlnească cu reprezentanţi ai industriei americane de apărare. Racheta de croazieră de tip Tomahawk este „subiectul principal” al vizitei.
Acum o oră
15:40
Fotbalistul care acuza vaccinurile anti-Covid că i-au provocat accidentările a pierdut procesul împotriva Pfizer şi Federaţiei Franceze # Digi24.ro
Fostul fotbalist al echipei Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo (30 de ani), cu 141 de meciuri la profesionişti şi 2 selecţii în echipa Franţei U20, şi-a încheiat prematur cariera în 2024, la doar 29 de ani, după mai multe accidentări.
15:30
Moscova susține că a obținut informații despre presupuse planuri ale Kievului și a Londrei de a comite acte de sabotaj împotriva „TurkStream”. Declarația a fost făcută de directorul FSB, Alexander Bortnikov.
15:20
Italia vrea să colecteze peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări pentru a finanţa bugetul # Digi24.ro
Guvernul italian intenţionează să colecteze, în perioada 2026-2028, peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, pentru a îmbunătăţi situaţia finanţelor publice, arată proiectul de buget trimis joi Comisiei Europene pentru aprobare, transmite Reuters.
Acum 2 ore
15:00
Încă un sector din Transalpina se închide din cauza ninsorilor și a viscolului. Anunțul CNAIR # Digi24.ro
Încă un sector al DN 67C Transalpina se închide, joi, din cauza condiţiilor meteorologice, fiind vorba de tronsonul cuprins între Obârşia Lotrului şi Curpăt, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
15:00
Deputatul PNL de Iași, Alexandru Muraru, a anunțat că a sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibilele încălcări ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale de către AUR. Liberalul solicită să fie oprită rambursarea cheltuielilor electorale făcute de partidul condus de George Simion.
15:00
Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Dogioiu: „Nu a fost absolut niciun scandal” # Digi24.ro
Modificările la OUG 52/2025 au fost amânate pentru săptămâna viitoare, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu. Ea a spus că la guvern au venit propuneri de modificare de la primari până miercuri seară, târziu, și că la începutul săptămânii viitoare va fi stabilită o formă finală. Ioana Dogioiu a mai precizat că „nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern” pe această temă.
15:00
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele # Digi24.ro
Autoritatea supremă de securitate din Polonia a declarat că este în „interesul vital” al Varșoviei ca presupușii sabotorii ai Nord Stream să nu fie urmăriți penal, adăugând că distrugerea conductelor din Marea Baltică a întrerupt o sursă importantă de finanțare pentru mașina de război a Rusiei, relatează TVPWorld. În Polonia, aruncarea în aer a conductelor Nord Stream este privită drept un act eroic. Prezumitivul cofăptaş Volodimir Z., arestat acolo, nu va fi probabil extrădat către Germania. Dar există şi alte motive, comentează Deutsche Welle.
14:50
Igor Koval, secretarul Consiliului Local Odesa, s-a autoproclamat primar interimar al orașului la două zile după ce președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care i-a retras cetățenia ucraineană lui Ghennadi Trukhanov, acuzat că deține pașaport rusesc, potrivit Kyiv Independent.
14:30
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu va crește de anul viitor” # Digi24.ro
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat anul viitor, în ciuda presiunilor din interiorul Coaliției. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026.
Acum 4 ore
14:10
Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, vine în această seară la Digi24 să discute despre reforma administrației, alegerile din București și nesfârșitele certuri din Coaliție. Negoiță va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.
14:00
Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit # Digi24.ro
Un norvegian care a lucrat ca agent de securitate la Ambasada SUA din Oslo a fost condamnat la trei ani şi şapte luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului, conform unei hotărâri judecătoreşti publicate joi.
14:00
Şeful unui post de Poliţie din Gorj, cercetat după ce şi-a ameninţat fosta soţie. I s-a montat dispozitiv de monitorizare # Digi24.ro
Şeful postului de Poliţie din comuna Muşeteşti, judeţul Gorj, este cercetat penal după ce şi-a hărţuit şi ameninţat fosta soţie. Colegii lui i-au montat un dispozitiv de monitorizare şi bărbatul nu mai are dreptul de a purta armă. În paralel, şefii poliţistului au dispus declanşarea unor proceduri interne de cercetare disciplinară în cadrul cărora să fie analizat şi comportamentul acestuia în comunitate.
13:50
Hamas susține că are nevoie de echipament special pentru recuperarea trupurilor ostaticilor. Israel amenință cu reluarea luptelor # Digi24.ro
Hamas a anunțat că a predat Israelului toate trupurile ostaticilor israelieni pe care le-a putut recupera, însă a precizat că pentru restul are nevoie de echipamente speciale de intervenție, necesare pentru a-i extrage din ruinele Fâșiei Gaza, potrivit The Guardian.
13:40
Ne apropiem de un dezastru nuclear? Ce se întâmplă la cea mai mare centrală nucleară din Europa, ocupată ilegal de armata lui Putin # Digi24.ro
Centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP), cea mai mare centrală nucleară din Ucraina și Europa, se află în prezent într-o stare de pană de curent de aproape trei săptămâni consecutive. În tot acest timp, centrala a funcționat cu generatoare diesel de urgență, care furnizează energie pentru răcirea reactoarelor și asigurarea siguranței.
13:30
Serbia confirmă că în tabăra secretă de antrenament pentru agitatorii moldoveni și români au fost prezenți ruși # Digi24.ro
Câțiva ruși au fost prezenți într-o tabără secretă din Serbia, unde cetățeni moldoveni și români ar fi fost instruiți să submineze recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova, a confirmat președintele sârb, Aleksandar Vucic, informează TVPWorld.
13:30
Cum vrea Berlinul să lupte cu războiul hibrid declanșat de către Moscova. Anunțul cancelarului Friedrich Merz # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi elaborarea "în următoarele zile" a "unui plan de acţiune cuprinzător" împotriva "războiului hibrid" dus de Rusia împotriva Europei.
13:20
Un nou caz de femicid în România: o femeie din Brașov a fost ucisă de iubitul recidivist. Bărbatul a fost arestat preventiv # Digi24.ro
O femeie din comuna Vulcan, județul Brașov, a fost ucisă de iubitul recidivist. Bărbatul de 40 de ani este cercetat, în stare de arest preventiv, pentru violenţă în familie sub forma omorului calificat.
13:20
Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator, care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi în sectorul privat. Reforma a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga.
13:10
Animalele de companie rămân considerate „bagaje” la zborurile cu avionul. Cum îi afectează pe pasageri decizia Curții de Justiție a UE # Digi24.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât, joi, că animalele de companie pot fi considerate „bagaje” în sensul legislației internaționale privind transportul aerian, ceea ce reprezintă un pas înapoi pentru proprietarii de animale care sperau la despăgubiri mai mari în caz de pierdere a acestora în timpul zborurilor internaționale, potrivit Politico.
13:10
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe economie: Cum încurajăm tinerii să vină în sistem? # Digi24.ro
O învățătoare suplinitoare necalificată, încadrată la plata cu ora după ultimele modificări din sistemul de Educație, a încasat în luna septembrie un salariu de 1.844 de lei, deși salariul minim net în România este de 2.574 de lei.
12:40
Cum a acționat hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu. Șeful ANP: „A adăugat câte un zero la sumele de bani primite de deținuți” # Digi24.ro
Deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu nu a micșorat pedepse și nu a spart baza de date, ci a avut acces la o platformă web a acelei baze de date, a declarat pentru Digi24 șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu. În infracțiune au fost implicați mai puțin de 10 deținuți, a precizat șeful ANP.
12:40
Ce comune din România ar putea să devină municipii. Zeci de orașe riscă să își piardă statutul din cauza lipsei de locuitori # Digi24.ro
Mai multe comune din România ar putea deveni municipii, în timp ce unele orașe riscă să-și piardă acest statut, arată o analiză făcută de autorități. Comuna Florești, din județul Cluj, cu peste 60.000 de locuitori, depășește pragul legal de 40.000. În schimb, municipii precum Orșova, din județul Mehedinți, au scăzut sub pragul minim și ar putea să își piardă statutul.
12:30
Sondaj: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic. Ce impact au avut măsurile fiscale # Digi24.ro
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederaţia Patronală Concordia în rândul angajaţilor şi angajatorilor români, în luna septembrie 2025. 81% dintre oamenii de afaceri apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investiţiile în mare sau foarte mare măsură.
12:20
Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni # Digi24.ro
Fosta ministră de Interne Carmen Dan este audiată, joi, la poliție, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune. Într-o primă reacție, Carmen Dan a declarat că nu știa nimic despre ceea ce făcea sora sa, precizând că nu are o relație apropiată cu aceasta.
Acum 6 ore
12:10
Lege controversată. Ministrul Energiei anunță reluarea lucrărilor la 7 hidrocentrale. Diana Buzoianu: „Va distruge păduri valoroase” # Digi24.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că prin adoptarea de către Parlament a proiectului care modifică o ordonanță de urgență din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, au fost deblocate investițiile hidroenergetice și pot reportni lucrările la 7 hidrocentrale care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul naţional. Ministra Mediului Diana Buzoianu a precizat că această lege este „o rușine care va distruge, însă, păduri extraordinar de valoroase din țară pentru generații întregi de acum încolo”. Ea a mai spus că legile pe mediu nu blochează hidrocentralele, ci doar pe cele ineficiente care „nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele respective”.
11:50
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova # Digi24.ro
Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relatează Kyiv Independent.
11:30
De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic. Ce arată raportul final, publicat la peste doi ani de la tragedie # Digi24.ro
Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe de inginerie și a faptului că nu a fost testat corespunzător, potrivit unui raport oficial, relatează BBC.
11:20
Serviciul Român de Infomații anunță care sunt regulile pentru transportul lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturile din România # Digi24.ro
Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat care sunt condițiile de transport pentru lichide, aerosoli și geluri (LAG) în bagajul de mână, conform regulilor actualizate, pentru fiecare aeroport în parte din România.
11:10
Peste jumătate din români sunt convinși că în România există locuri „încărcate energetic”, care influențează starea oamenilor # Digi24.ro
51,4% dintre români sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic”, care influențează starea oamenilor. Aceasta este concluzia unui sondaj INSCOP, realizat la comanda Informat.ro, cu tema „România între magie și ezoterie”.
11:10
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările de întreţinere planificate anterior, pentru a putea satura piaţa, a declarat miercuri ministrul Energiei, Serghei Ţiviliov, transmite Reuters.
11:10
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost săltată de politisti, au declarat surse judiciare pentru Digi24. Ea este bănuită, alături de o altă persoană, de înşelăciune. În dosar ar urma să fie audiat și Cristi Borcea.
11:10
„Conceptul de apărare totală”. Cum se pregătește Suedia pentru un eventual război cu Rusia # Digi24.ro
Guvernul suedez anunţă, în urma unei creşteri a tensiunilor cu Rusia, că primele stocuri de cereale de folosit în cazul unui război sau crize urmează să fie înfiinţate în nordul Suediei, o regiune de ”importanţă militară strategică”.
11:00
Serviciile chineze ar fi desfășurat „acțiuni de spionaj la scară largă” în Marea Britanie. Scandalul politic declanșat la Londra # Digi24.ro
Serviciile de informații chineze au desfășurat „operațiuni de spionaj la scară largă” care au amenințat economia și securitatea Regatului Unit, a declarat un înalt oficial al guvernului britanic procurorilor într-un caz de spionaj eșuat care a stârnit o dispută politică aprinsă la Westminster.
11:00
Adina Vălean a primit Ordinul de Merit al Ucrainei
10:50
Daniel David anunță un ghid pentru folosirea inteligenței artificiale în școli: „Trebuie folosită pentru a fi un plus, nu un minus” # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat joi, în direct la Digi24, că urmează ca în „una-două săptămâni” să fie introdus un ghid de utilizare a inteligenței artificiale în mediul preuniversitar. David precizează că ghidul va arăta cum poate fi folosită IA astfel încât să „fie un plus, nu un minus”, în contextul în care tot mai mulți elevi folosesc această tehnologie în activitățile lor educaționale.
10:30
Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie # Digi24.ro
Veniturile generate de activele ruseşti blocate în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei este necesar să fie folosite la finanţarea reconstrucţiei Ucrainei, subliniază comisarul european însărcinat cu Economia Valdis Dombrovskis, care speră să convingă partenerii din cadrul G7 să facă acest lucru.
10:20
Progresele înregistrate în oncologie fac ca tot mai multe femei diagnosticate cu cancer de col uterin să poată fi tratate prin proceduri moderne, cu rezultate bune și cu o calitate a vieții mult îmbunătățită.
10:20
(P) Ford accelerează electrificarea: Ecobonus de până la 9.600 de euro și leasing cu dobândă 0%! # Digi24.ro
(P) Ford accelerează electrificarea: Ecobonus de până la 9.600 de euro și leasing cu dobândă 0%!
Acum 8 ore
10:10
Astăzi este Ziua mondială a coloanei vertebrale, context în care este important să reamintim că postura corectă, mișcarea regulată și evitarea sedentarismului protejează sănătatea acestei structuri esențiale. Ce trebuie să facem pentru a avea cât mai bine grijă de coloana vertebrală aflăm de la Dr. Dan Aurel Nica, medic primar neurochirurgie.
10:10
Românii, campioni europeni la risipa alimentară. 2,5 milioane de tone de mâncare sunt aruncate la gunoi, anual, în țara noastră # Digi24.ro
Românii sunt campioni la risipa alimentară deoarece aruncă anual la gunoi 150 kg de mâncare, iar în medie aruncă o porţie de mâncare pe zi. Astăzi este Ziua Națională a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare.
10:00
Nouă alertă de vreme rea în regiunea Burgas, din Bulgaria. Stațiunea Elenite, deja devastată, e amenințată din nou de ploi abundente # Digi24.ro
Autoritățile de pe coasta sudică a Mării Negre din Bulgaria au emis o avertizare BG-Alert în anticiparea unor precipitații abundente pe timpul nopții. Avertizarea, activată de guvernatorul regional al Burgasului, acoperă toate municipalitățile din sudul Burgasului, inclusiv stațiunile Sveti Vlas și Elenite, ca măsură preventivă pentru a asigura siguranța publică, anunță Novinite.
09:50
Robert Fico blochează din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei și cere noi concesii pentru Slovacia # Digi24.ro
Slovacia și Austria au rămas ultimele obstacole în calea unui acord privind un nou val de sancțiuni europene împotriva Rusiei. Premierul Slovaciei, Robert Fico, a invocat din nou dreptul de veto pentru a bloca adoptarea măsurilor, pregătind terenul pentru o confruntare directă la summitul liderilor europeni de săptămâna viitoare.
09:50
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să plăteasă zeci de mii de euro pentru transfer # Digi24.ro
O studentă din Constanța a câștigat în instanță procesul împotriva unei facultăți de medicină care i-a cerut să plătească 32.500 de euro pentru un transfer. Suma este echivalentă cu taxa de școlarizare pentru toți cei 6 ani de studii. Judecătorii au considerat că obligația era impusă printr-o clauză abuzivă, iar universitatea trebuie acum să restituie întreaga sumă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.