Blocaj în coaliției| Cele patru partide pun pe primul loc orgoliul, nu cetățeanul. Și asta îi va costa la viitoarele alegeri (Analist)

17:20

Moldova cere apărarea reală la graniță, nu abandonarea unei părți din teritoriu! Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a trimis o scrisoare deschisa adresată președintelui, premierului si sefului Armatei în care semnalează chiar declarațiile făcute de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, potrivit cărora "Poarta Focșanilor" este „o vulnerabilitate”. „Acest coridor nu ar trebui sa fie prima linie de apărare, apărarea ăncepe mult mai în est, la frontieră, pe linia Prutului”, consideră activistii civici. Iar la graniță, spune președintele Asociației pentru Dezvoltarea Moldovei, Dorin Dobrincu, nu este nici măcar un bocanc de soldat NATO. Principiul de functionare a "Portii Focșaniului" presupune o cedare deliberată a Moldovei în fața unei invazii din Est, pornind de la premiza că teritoriul nu poate fi apărat pentru că relieful nu ne ajută. Un concept militar de secol 19, care nu se mai susține, strategia armatei nu este de abandonare a vreunei părți din țară, explică analistul militar Claudiu Degeratu. El recunoaște însă că dezvoltarea infrastructurii din regiune lasă de dorit.