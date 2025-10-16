Internatul Liceului Tudor Vladimirescu din Șimian: a cincea clădire școlară renovată la standard nZEB prin România Eficientă

Financial Intelligence, 16 octombrie 2025 17:20

Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din comuna Șimian, județul Mehedinți a fost reabilitat energetic la standard nZEB printr-o […] The post <b>Internatul Liceului Tudor Vladimirescu din Șimian:</b> a cincea clădire școlară renovată la standard nZEB prin România Eficientă appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
17:30
Conferința Internațională “Provocări Sociale, Economice și de Mediu în curs de desfășurare” – OSEEC 2025 Ediția a III-a Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad organizează în perioada 16-18 octombrie 2025 sesiunea plenară – EDUCAȚIA FINANCIARĂ […] The post Conferința Internațională “Provocări Sociale, Economice și de Mediu în curs de desfășurare” – OSEEC 2025 Ediția a III-a appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Internatul Liceului Tudor Vladimirescu din Șimian: a cincea clădire școlară renovată la standard nZEB prin România Eficientă Financial Intelligence
Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din comuna Șimian, județul Mehedinți a fost reabilitat energetic la standard nZEB printr-o […] The post Internatul Liceului Tudor Vladimirescu din Șimian: a cincea clădire școlară renovată la standard nZEB prin România Eficientă appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
17:00
ICCJ sesizează CCR asupra Legii privind plata pensiilor private: “Sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor” Financial Intelligence
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât cu unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de […] The post ICCJ sesizează CCR asupra Legii privind plata pensiilor private: “Sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
16:00
Un nou trend ANAF: decizii de impunere cu sume estimate (avocat) Financial Intelligence
Contribuabilii, în multe cazuri, întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale sau a bilanțului ori, dacă le-au depus, există situații […] The post Un nou trend ANAF: decizii de impunere cu sume estimate (avocat) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
15:10
Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, într-un dosar de înşelăciune; Două femei au vândut ilegal locuinţe şi maşini, prejudiciul, estimat la 1.3 milioane de euro; Una dintre suspecte, sora fostului ministru Carmen Dan Financial Intelligence
Poliţiştii bucureşteni fac, joi, percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, într-un dosar penal […] The post Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, într-un dosar de înşelăciune; Două femei au vândut ilegal locuinţe şi maşini, prejudiciul, estimat la 1.3 milioane de euro; Una dintre suspecte, sora fostului ministru Carmen Dan appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
13:30
Horváth CxO Study 2025: Performanța financiară, prioritatea nr. 1 pentru companiile din România Financial Intelligence
România se poziționează pe locul 7 la nivel global în privința prioritizării acestor teme Transformarea digitală și securitatea […] The post Horváth CxO Study 2025: Performanța financiară, prioritatea nr. 1 pentru companiile din România appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Daniela Maior, ARIR: Formăm profesioniști în Relația cu Investitorii adaptați erei digitale și unei lumi financiare tot mai complexe  Financial Intelligence
După introducerea și operaționalizarea celor două coduri COR (Clasificatorul Ocupațiilor din România) dedicate profesiei de IR – Specialist […] The post Daniela Maior, ARIR: Formăm profesioniști în Relația cu Investitorii adaptați erei digitale și unei lumi financiare tot mai complexe  appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Provident Financial România lansează Ghidul Românului chibzuit; Jumătate dintre români spun că achiziționează produsele doar la promoție Financial Intelligence
Într-o perioadă în care fiecare leu contează, Provident Financial România lansează Ghidul Românului chibzuit, un material practic care […] The post Provident Financial România lansează Ghidul Românului chibzuit; Jumătate dintre români spun că achiziționează produsele doar la promoție appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Sondaj Confederația Patronală Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic Financial Intelligence
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală […] The post Sondaj Confederația Patronală Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Nazare: Partenerii de la IFC au reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească Financial Intelligence
International Finance Corporation (IFC) a reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în România, în domenii care pot […] The post Nazare: Partenerii de la IFC au reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:30
Cris-Tim Family Holding anunță derularea ofertei publice inițiale în perioada 17 – 29 octombrie 2025 și vizează listarea pe Piața Reglementată administrată de BVB Financial Intelligence
Cris-Tim Family Holding anunță aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”), în data de 15 octombrie 2025, […] The post Cris-Tim Family Holding anunță derularea ofertei publice inițiale în perioada 17 – 29 octombrie 2025 și vizează listarea pe Piața Reglementată administrată de BVB appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Marea Britanie sancționează companiile rusești Lukoil și Rosneft, vizând flota fantomă Financial Intelligence
• Marea Britanie vizează companiile petroliere rusești Lukoil și Rosneft • Scopul este reducerea veniturilor Kremlinului destinate finanțării […] The post Marea Britanie sancționează companiile rusești Lukoil și Rosneft, vizând flota fantomă appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Trencadis a semnat un proiect de cercetare-dezvoltare-inovare de 10 milioane de euro Financial Intelligence
După semnarea acordului-cadru pentru furnizarea de „Soluții și produse TIC Cloud intern” destinate implementării Cloud-ului Guvernamental al României, […] The post Trencadis a semnat un proiect de cercetare-dezvoltare-inovare de 10 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:40
Strategia pentru hidrogen verde, aprobată: cum plănuiește România tranziția energetică Financial Intelligence
Țintă 2030: 153.000 de tone de hidrogen regenerabil pentru a decarboniza transportul și industria grea. Schimbare de paradigmă: […] The post Strategia pentru hidrogen verde, aprobată: cum plănuiește România tranziția energetică appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Cristian Popa, BNR: Luna septembrie ar trebui să fie vârful de inflație; vom rămâne vigilenți și prudenți, cum am fost și până acum; E greu de crezut că vom opera modificări ale dobânzii de politică monetară anul acesta Financial Intelligence
Luna septembrie ar trebui să fie vârful de inflație, a transmis Cristian POPA, Membru în Consiliul de Administrație, […] The post Cristian Popa, BNR: Luna septembrie ar trebui să fie vârful de inflație; vom rămâne vigilenți și prudenți, cum am fost și până acum; E greu de crezut că vom opera modificări ale dobânzii de politică monetară anul acesta appeared first on Financial Intelligence.
09:10
AUR atacă la CCR Legea privind plata pensiilor private Financial Intelligence
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că va depune în cursul zilei o sesizare la Curtea Constituţională […] The post AUR atacă la CCR Legea privind plata pensiilor private appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Sorin Mierlea, InfoCons: Îngrădirea dreptului cetățenilor de a se adresa direct instanțelor de judecată în procesele cu băncile – neconstituțională;  Excluderea asociaţiilor de consumatori din structura de coordonare a Centrului SAL contravine principiilor europene și normelor de bună practică Financial Intelligence
Guvernul pregăteşte o Ordonanţă de Urgenţă prin care să transfere protecția consumatorilor de produse și servicii financiar-bancare de […] The post Sorin Mierlea, InfoCons: Îngrădirea dreptului cetățenilor de a se adresa direct instanțelor de judecată în procesele cu băncile – neconstituțională;  Excluderea asociaţiilor de consumatori din structura de coordonare a Centrului SAL contravine principiilor europene și normelor de bună practică appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Acționarii One United au aprobat un program de răscumpărare de până la 20% din acțiuni, în valoare de maxim 880 milioane de lei Financial Intelligence
Acționarii One United au aprobat, ieri, un program de răscumpărare de până la 20% din acțiuni, în valoare […] The post Acționarii One United au aprobat un program de răscumpărare de până la 20% din acțiuni, în valoare de maxim 880 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Acțiunile Transelectrica, printre performerii BVB, contribuind semnificativ la evoluția foarte bună a sectorului de utilități Financial Intelligence
Transelectrica se află într-o etapă de investiții accentuate, având resurse și direcții clare de modernizare Ștefăniță Munteanu: “Proiectele […] The post Acțiunile Transelectrica, printre performerii BVB, contribuind semnificativ la evoluția foarte bună a sectorului de utilități appeared first on Financial Intelligence.
08:40
România, pe locul patru în UE la numărul de ore lucrate săptămânal Financial Intelligence
de Dan Pălăngean România s-a situat anul trecut pe locul patru în UE după numărul de ore lucrate […] The post România, pe locul patru în UE la numărul de ore lucrate săptămânal appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Data Talks 2025: datele utilizate responsabil pot să reconstruiască încrederea la nivel de comunitate Financial Intelligence
Data Talks, conferința comunității de profesioniști în analiza datelor, a adus 9 experți pe scenă și a strâns […] The post Data Talks 2025: datele utilizate responsabil pot să reconstruiască încrederea la nivel de comunitate appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărți pentru poziția de șef al NASA Financial Intelligence
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk care a fost exclus din cursa pentru șefia Agenției […] The post Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărți pentru poziția de șef al NASA appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Ucraina: AIEA speră că lucrările de reparaţii la centrala Zaporojie vor începe “în curând” Financial Intelligence
Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a afirmat miercuri seară că se aşteaptă ca reparaţiile să înceapă “în […] The post Ucraina: AIEA speră că lucrările de reparaţii la centrala Zaporojie vor începe “în curând” appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Trump declară că premierul Modi i-a spus că India nu va mai achiziţiona petrol rusesc Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va […] The post Trump declară că premierul Modi i-a spus că India nu va mai achiziţiona petrol rusesc appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Trump aprobă operaţiuni ale CIA împotriva Venezuelei care protestează Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că a autorizat operaţiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi a […] The post Trump aprobă operaţiuni ale CIA împotriva Venezuelei care protestează appeared first on Financial Intelligence.
06:30
SUA: Los Angeles decretează starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi Financial Intelligence
Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a oferi asistenţă financiară victimelor raidurilor poliţie federale a […] The post SUA: Los Angeles decretează starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:00
Şeful ANAF: 200 de persoane se află în prezent în analiza ANAF, având averi ce nu pot justificate; acolo unde averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70% din sumele deţinute Financial Intelligence
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent […] The post Şeful ANAF: 200 de persoane se află în prezent în analiza ANAF, având averi ce nu pot justificate; acolo unde averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70% din sumele deţinute appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Daniel Zamfir: Lucrările hidroenergetice începute înainte de 2007 vor continua fără aviz de mediu Financial Intelligence
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat, miercuri, că toate obiectivele şi amenajările hidroenergetice începute înainte de anul […] The post Daniel Zamfir: Lucrările hidroenergetice începute înainte de 2007 vor continua fără aviz de mediu appeared first on Financial Intelligence.
21:50
DNA: Patru administratori ai unor firme de ride-sharing – reținuți pentru evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei Financial Intelligence
Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți, miercuri, de procurorii anticorupție într-un dosar în care […] The post DNA: Patru administratori ai unor firme de ride-sharing – reținuți pentru evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Senatorul Antal Lóránt (UDMR): Ne-am îndeplinit obiectivul – mai multe drepturi pentru prosumatori Financial Intelligence
Camera Deputaților a adoptat astăzi cu o majoritate covârșitoare proiectul de lege care introduce modificări semnificative în ceea […] The post Senatorul Antal Lóránt (UDMR): Ne-am îndeplinit obiectivul – mai multe drepturi pentru prosumatori appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Lucian RUSU: O lege care face dreptate prosumatorilor și un pas concret pentru echitate energetică Financial Intelligence
Noua lege a prosumatorilor aduce modificări esențiale: compensarea lunară a energiei, posibilitatea redirecționării valorii surplusului către alte puncte […] The post Lucian RUSU: O lege care face dreptate prosumatorilor și un pas concret pentru echitate energetică appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Cristina Prună: Respingerea desființării AMEPIP – o dovadă clară că eficientizarea şi reducerea costurilor de funcţionare nu sunt o prioritate pentru stat Financial Intelligence
Deputata Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, consideră că respingerea de către plenul Senatului a […] The post Cristina Prună: Respingerea desființării AMEPIP – o dovadă clară că eficientizarea şi reducerea costurilor de funcţionare nu sunt o prioritate pentru stat appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare Financial Intelligence
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul […] The post Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Altice respinge oferta de 17 miliarde de euro din partea Orange, Bouygues şi Iliad Financial Intelligence
Altice France, proprietarul companiei de telecomunicaţii SFR, a respins oferta a trei rivali francezi de a achiziţiona operatorul, […] The post Altice respinge oferta de 17 miliarde de euro din partea Orange, Bouygues şi Iliad appeared first on Financial Intelligence.
20:40
IMM România propune îngheţarea salariului minim brut pe ţară pentru anul 2026 Financial Intelligence
IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menţinerea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 […] The post IMM România propune îngheţarea salariului minim brut pe ţară pentru anul 2026 appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Iranul nu se retrage din Tratatul de Neproliferare Nucleară Financial Intelligence
Iranul nu intenţionează să se retragă din Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT), a declarat miercuri Mohammad Eslami, şeful […] The post Iranul nu se retrage din Tratatul de Neproliferare Nucleară appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Trump este pregătit să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud (secretarul Trezoreriei SUA) Financial Intelligence
Secretarul trezoreriei SUA, Scott Bessent, a insistat miercuri că Washingtonul nu doreşte escaladarea unui conflict comercial cu China […] The post Trump este pregătit să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud (secretarul Trezoreriei SUA) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
15:30
Daniel Dăianu: România ar putea înregistra o creştere economică între 0 şi 1% anul acesta Financial Intelligence
România ar putea înregistra anul acesta o creştere economică între 0 şi 1%, iar pentru anul viitor rămâne […] The post Daniel Dăianu: România ar putea înregistra o creştere economică între 0 şi 1% anul acesta appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Reuniune a NATO dedicată consolidării ripostei la provocările Rusiei Financial Intelligence
Miniştrii apărării din ţările membre NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru a analiza modalităţile de consolidare a […] The post Reuniune a NATO dedicată consolidării ripostei la provocările Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Reuters: Cancelarul german Friedrich Merz vrea reducerea birocraţiei în domeniul bancar, pentru a stimula economia Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz va pleda pentru dereglementarea sectorului bancar european, în cea mai recentă încercare a sa […] The post Reuters: Cancelarul german Friedrich Merz vrea reducerea birocraţiei în domeniul bancar, pentru a stimula economia appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Marea Britanie întârzie licenţierea Revolut Financial Intelligence
Revolut încă nu a primit licenţa bancară completă în Marea Britanie, aceasta întârziind din cauza preocupărilor exprimate de […] The post Marea Britanie întârzie licenţierea Revolut appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Dragoş Pîslaru: Propun coaliţiei să începem în trimestru I al anului viitor programarea pentru planul 2028-2034 Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, miercuri, că va propune Coaliţiei ca România să înceapă […] The post Dragoş Pîslaru: Propun coaliţiei să începem în trimestru I al anului viitor programarea pentru planul 2028-2034 appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Cabinetul german a aprobat o lege care stimulează munca după pensionare Financial Intelligence
Cabinetul de la Berlin a aprobat, miercuri, un proiect de lege care vizează încurajarea muncii după pensionare, permiţând […] The post Cabinetul german a aprobat o lege care stimulează munca după pensionare appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Legea prosumatorilor reexaminată – adoptată de Camera Deputaţilor Financial Intelligence
Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea şi completarea Legii […] The post Legea prosumatorilor reexaminată – adoptată de Camera Deputaţilor appeared first on Financial Intelligence.
13:20
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Disputele SUA – China agită piețele globale. Investitorii pun trendul ascendent sub semnul întrebării Financial Intelligence
  Scăderea de vineri a bursei americane, cea mai mare de după episodul din aprilie, a forțat investitorii […] The post ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Disputele SUA – China agită piețele globale. Investitorii pun trendul ascendent sub semnul întrebării appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Comisia Europeană propune extinderea iniţiativei unui “zid antidronă” în UE (surse) Financial Intelligence
Comisia Europeană a propus extinderea unei iniţiative pentru un “zid antidronă” pe flancul estic al Europei pentru a […] The post Comisia Europeană propune extinderea iniţiativei unui “zid antidronă” în UE (surse) appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Norvegia va elimina scutirea de la plata TVA pentru maşinile electrice până în 2027 Financial Intelligence
Norvegia, stat campion mondial pe segmentul maşinilor electrice, va elimina complet, până în 2027, scutirea de la plata […] The post Norvegia va elimina scutirea de la plata TVA pentru maşinile electrice până în 2027 appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Ursula von der Leyen: E timpul ca Serbia să fie concretă în dorinţa sa de a adera la UE Financial Intelligence
“Este timpul ca Serbia să fie concretă” în dorinţa sa de a adera la Uniunea Europeană, a declarat […] The post Ursula von der Leyen: E timpul ca Serbia să fie concretă în dorinţa sa de a adera la UE appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Dragoş Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro, să ai o recesiune Financial Intelligence
Românie nu ar avea cum să intre în recesiune în condiţiile în care este “un şantier în derulare”, […] The post Dragoş Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro, să ai o recesiune appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Ministrul Finanţelor, în SUA: Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o nouă vizită în SUA, anunţă, miercuri, că a început programul oficial la […] The post Ministrul Finanţelor, în SUA: Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.