Internatul Liceului Tudor Vladimirescu din Șimian: a cincea clădire școlară renovată la standard nZEB prin România Eficientă
Financial Intelligence, 16 octombrie 2025 17:20
Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din comuna Șimian, județul Mehedinți a fost reabilitat energetic la standard nZEB printr-o
Acum 30 minute
17:30
Conferința Internațională “Provocări Sociale, Economice și de Mediu în curs de desfășurare” – OSEEC 2025 Ediția a III-a # Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad organizează în perioada 16-18 octombrie 2025 sesiunea plenară – EDUCAȚIA FINANCIARĂ
17:20
Internatul Liceului Tudor Vladimirescu din Șimian: a cincea clădire școlară renovată la standard nZEB prin România Eficientă # Financial Intelligence
Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din comuna Șimian, județul Mehedinți a fost reabilitat energetic la standard nZEB printr-o
Acum o oră
17:00
ICCJ sesizează CCR asupra Legii privind plata pensiilor private: “Sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor” # Financial Intelligence
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât cu unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de
Acum 2 ore
16:00
Contribuabilii, în multe cazuri, întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale sau a bilanțului ori, dacă le-au depus, există situații
Acum 4 ore
15:10
Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, într-un dosar de înşelăciune; Două femei au vândut ilegal locuinţe şi maşini, prejudiciul, estimat la 1.3 milioane de euro; Una dintre suspecte, sora fostului ministru Carmen Dan # Financial Intelligence
Poliţiştii bucureşteni fac, joi, percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, într-un dosar penal
Acum 6 ore
13:30
Horváth CxO Study 2025: Performanța financiară, prioritatea nr. 1 pentru companiile din România # Financial Intelligence
România se poziționează pe locul 7 la nivel global în privința prioritizării acestor teme Transformarea digitală și securitatea
12:30
Daniela Maior, ARIR: Formăm profesioniști în Relația cu Investitorii adaptați erei digitale și unei lumi financiare tot mai complexe # Financial Intelligence
După introducerea și operaționalizarea celor două coduri COR (Clasificatorul Ocupațiilor din România) dedicate profesiei de IR – Specialist
12:30
Provident Financial România lansează Ghidul Românului chibzuit; Jumătate dintre români spun că achiziționează produsele doar la promoție # Financial Intelligence
Într-o perioadă în care fiecare leu contează, Provident Financial România lansează Ghidul Românului chibzuit, un material practic care
12:30
Sondaj Confederația Patronală Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic # Financial Intelligence
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală
12:10
Nazare: Partenerii de la IFC au reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească # Financial Intelligence
International Finance Corporation (IFC) a reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în România, în domenii care pot
Acum 8 ore
11:30
Cris-Tim Family Holding anunță derularea ofertei publice inițiale în perioada 17 – 29 octombrie 2025 și vizează listarea pe Piața Reglementată administrată de BVB # Financial Intelligence
Cris-Tim Family Holding anunță aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF"), în data de 15 octombrie 2025,
11:00
Marea Britanie sancționează companiile rusești Lukoil și Rosneft, vizând flota fantomă # Financial Intelligence
• Marea Britanie vizează companiile petroliere rusești Lukoil și Rosneft • Scopul este reducerea veniturilor Kremlinului destinate finanțării
10:40
Trencadis a semnat un proiect de cercetare-dezvoltare-inovare de 10 milioane de euro # Financial Intelligence
După semnarea acordului-cadru pentru furnizarea de „Soluții și produse TIC Cloud intern" destinate implementării Cloud-ului Guvernamental al României,
Acum 12 ore
09:40
Strategia pentru hidrogen verde, aprobată: cum plănuiește România tranziția energetică # Financial Intelligence
Țintă 2030: 153.000 de tone de hidrogen regenerabil pentru a decarboniza transportul și industria grea. Schimbare de paradigmă:
09:40
Cristian Popa, BNR: Luna septembrie ar trebui să fie vârful de inflație; vom rămâne vigilenți și prudenți, cum am fost și până acum; E greu de crezut că vom opera modificări ale dobânzii de politică monetară anul acesta # Financial Intelligence
Luna septembrie ar trebui să fie vârful de inflație, a transmis Cristian POPA, Membru în Consiliul de Administrație,
09:10
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că va depune în cursul zilei o sesizare la Curtea Constituţională
09:10
Sorin Mierlea, InfoCons: Îngrădirea dreptului cetățenilor de a se adresa direct instanțelor de judecată în procesele cu băncile – neconstituțională; Excluderea asociaţiilor de consumatori din structura de coordonare a Centrului SAL contravine principiilor europene și normelor de bună practică # Financial Intelligence
Guvernul pregăteşte o Ordonanţă de Urgenţă prin care să transfere protecția consumatorilor de produse și servicii financiar-bancare de
08:50
Acționarii One United au aprobat un program de răscumpărare de până la 20% din acțiuni, în valoare de maxim 880 milioane de lei # Financial Intelligence
Acționarii One United au aprobat, ieri, un program de răscumpărare de până la 20% din acțiuni, în valoare
08:40
Acțiunile Transelectrica, printre performerii BVB, contribuind semnificativ la evoluția foarte bună a sectorului de utilități # Financial Intelligence
Transelectrica se află într-o etapă de investiții accentuate, având resurse și direcții clare de modernizare Ștefăniță Munteanu: "Proiectele
08:40
de Dan Pălăngean România s-a situat anul trecut pe locul patru în UE după numărul de ore lucrate
08:20
Data Talks 2025: datele utilizate responsabil pot să reconstruiască încrederea la nivel de comunitate # Financial Intelligence
Data Talks, conferința comunității de profesioniști în analiza datelor, a adus 9 experți pe scenă și a strâns
06:50
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărți pentru poziția de șef al NASA # Financial Intelligence
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk care a fost exclus din cursa pentru șefia Agenției
06:50
Ucraina: AIEA speră că lucrările de reparaţii la centrala Zaporojie vor începe “în curând” # Financial Intelligence
Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a afirmat miercuri seară că se aşteaptă ca reparaţiile să înceapă "în
06:50
Trump declară că premierul Modi i-a spus că India nu va mai achiziţiona petrol rusesc # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va
06:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că a autorizat operaţiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi a
06:30
SUA: Los Angeles decretează starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi # Financial Intelligence
Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a oferi asistenţă financiară victimelor raidurilor poliţie federale a
Acum 24 ore
22:00
Şeful ANAF: 200 de persoane se află în prezent în analiza ANAF, având averi ce nu pot justificate; acolo unde averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70% din sumele deţinute # Financial Intelligence
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent
22:00
Daniel Zamfir: Lucrările hidroenergetice începute înainte de 2007 vor continua fără aviz de mediu # Financial Intelligence
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat, miercuri, că toate obiectivele şi amenajările hidroenergetice începute înainte de anul
21:50
DNA: Patru administratori ai unor firme de ride-sharing – reținuți pentru evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei # Financial Intelligence
Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți, miercuri, de procurorii anticorupție într-un dosar în care
21:50
Senatorul Antal Lóránt (UDMR): Ne-am îndeplinit obiectivul – mai multe drepturi pentru prosumatori # Financial Intelligence
Camera Deputaților a adoptat astăzi cu o majoritate covârșitoare proiectul de lege care introduce modificări semnificative în ceea
21:50
Lucian RUSU: O lege care face dreptate prosumatorilor și un pas concret pentru echitate energetică # Financial Intelligence
Noua lege a prosumatorilor aduce modificări esențiale: compensarea lunară a energiei, posibilitatea redirecționării valorii surplusului către alte puncte
20:50
Cristina Prună: Respingerea desființării AMEPIP – o dovadă clară că eficientizarea şi reducerea costurilor de funcţionare nu sunt o prioritate pentru stat # Financial Intelligence
Deputata Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, consideră că respingerea de către plenul Senatului a
20:40
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul
20:40
Altice respinge oferta de 17 miliarde de euro din partea Orange, Bouygues şi Iliad # Financial Intelligence
Altice France, proprietarul companiei de telecomunicaţii SFR, a respins oferta a trei rivali francezi de a achiziţiona operatorul,
20:40
IMM România propune îngheţarea salariului minim brut pe ţară pentru anul 2026 # Financial Intelligence
IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menţinerea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050
19:20
Iranul nu intenţionează să se retragă din Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT), a declarat miercuri Mohammad Eslami, şeful
19:10
Trump este pregătit să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud (secretarul Trezoreriei SUA) # Financial Intelligence
Secretarul trezoreriei SUA, Scott Bessent, a insistat miercuri că Washingtonul nu doreşte escaladarea unui conflict comercial cu China
Ieri
15:30
Daniel Dăianu: România ar putea înregistra o creştere economică între 0 şi 1% anul acesta # Financial Intelligence
România ar putea înregistra anul acesta o creştere economică între 0 şi 1%, iar pentru anul viitor rămâne
15:00
Miniştrii apărării din ţările membre NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru a analiza modalităţile de consolidare a
14:50
Reuters: Cancelarul german Friedrich Merz vrea reducerea birocraţiei în domeniul bancar, pentru a stimula economia # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz va pleda pentru dereglementarea sectorului bancar european, în cea mai recentă încercare a sa
14:50
Revolut încă nu a primit licenţa bancară completă în Marea Britanie, aceasta întârziind din cauza preocupărilor exprimate de
13:50
Dragoş Pîslaru: Propun coaliţiei să începem în trimestru I al anului viitor programarea pentru planul 2028-2034 # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, miercuri, că va propune Coaliţiei ca România să înceapă
13:50
Cabinetul de la Berlin a aprobat, miercuri, un proiect de lege care vizează încurajarea muncii după pensionare, permiţând
13:30
Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea şi completarea Legii
13:20
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Disputele SUA – China agită piețele globale. Investitorii pun trendul ascendent sub semnul întrebării # Financial Intelligence
Scăderea de vineri a bursei americane, cea mai mare de după episodul din aprilie, a forțat investitorii
13:10
Comisia Europeană propune extinderea iniţiativei unui “zid antidronă” în UE (surse) # Financial Intelligence
Comisia Europeană a propus extinderea unei iniţiative pentru un "zid antidronă" pe flancul estic al Europei pentru a
13:00
Norvegia va elimina scutirea de la plata TVA pentru maşinile electrice până în 2027 # Financial Intelligence
Norvegia, stat campion mondial pe segmentul maşinilor electrice, va elimina complet, până în 2027, scutirea de la plata
12:50
Ursula von der Leyen: E timpul ca Serbia să fie concretă în dorinţa sa de a adera la UE # Financial Intelligence
"Este timpul ca Serbia să fie concretă" în dorinţa sa de a adera la Uniunea Europeană, a declarat
12:40
Dragoş Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro, să ai o recesiune # Financial Intelligence
Românie nu ar avea cum să intre în recesiune în condiţiile în care este "un şantier în derulare",
12:10
Ministrul Finanţelor, în SUA: Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o nouă vizită în SUA, anunţă, miercuri, că a început programul oficial la
