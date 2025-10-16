Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Benjamin Netanyahu: Lupta „nu s-a terminat încă”
Digi24.ro, 16 octombrie 2025 17:20
Israelul și gruparea islamistă palestiniană Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului din Gaza, în condițiile în care există tensiuni legate de fluxul de ajutoare către teritoriul devastat, returnarea rămășițelor pământești ale ostaticilor morți de către gruparea militantă și noi victime ale focurilor de armă israeliene asupra palestinienilor aflați în apropierea noilor poziții militare, relatează The Guardian.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
17:40
Comisia Europeană doreşte ca aşa-numitul "zid anti-drone" din estul Europei să fie deplin operaţional până la sfârşitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, conform unei foi de parcurs prezentate joi ca parte a unei campanii de consolidare a apărării europene până în 2030, relatează Reuters.
17:40
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul # Digi24.ro
„Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia - suntem ținte în continuare”, a declarat procurorul general al României, Alex Florența. Oficialul a subliniat, în acest context, că instrumentele online ale Rusiei încă operează pe teritoiul Romaniei. Raportul Parchetului General a fost prezentat de președintele Nicușor Dan europenilor, la Copenhaga, pentru a explica motivele anulării alegerilor prezidențiale, anunță Digi24.
Acum 30 minute
17:30
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, joi, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar, că, în iunie, a decis să nu mai prelungească mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central, după ce a fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.
17:20
Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Benjamin Netanyahu: Lupta „nu s-a terminat încă” # Digi24.ro
Israelul și gruparea islamistă palestiniană Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului din Gaza, în condițiile în care există tensiuni legate de fluxul de ajutoare către teritoriul devastat, returnarea rămășițelor pământești ale ostaticilor morți de către gruparea militantă și noi victime ale focurilor de armă israeliene asupra palestinienilor aflați în apropierea noilor poziții militare, relatează The Guardian.
Acum o oră
17:10
„Conceptul de apărare totală”. Cum se pregătește Suedia pentru un eventual război cu Rusia # Digi24.ro
Guvernul suedez anunţă, în urma unei creşteri a tensiunilor cu Rusia, că primele stocuri de cereale de folosit în cazul unui război sau crize urmează să fie înfiinţate în nordul Suediei, o regiune de ”importanţă militară strategică”.
17:10
Zeci de persoane rămase fără un loc de muncă după dezastrul de la Salina Praid vor primi bani de la stat. Ce sume sunt acordate # Digi24.ro
Persoanele care au rămas fără loc de muncă, în urma reducerii activităţii la Salina Praid, vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei. Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre pentru a sprijini persoanele afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din localitatea Praid, judeţul Harghita.
17:10
Consiliul municipal din Cernihiv a redenumit Piața Basmelor după președintele american Donald Trump pe 16 octombrie, a raportat mass-media locală Suspilne Cernihiv.
17:10
Alertă în Capitală: o femeie a dispărut fără urmă. Polițiștii iau în calcul varianta unei crime # Digi24.ro
Este anchetă în Sectorul 4 al Capitalei, unde polițiștii criminaliști fac cercetări după dispariția misterioasă a unei femei. Aceasta nu a mai fost văzută de câteva zile, iar anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Zona din fața blocului în care locuia a fost împrejmuită, iar vecinii sunt audiați de polițiști.
17:10
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost validate de către Curtea Constituțională de la Chișinău # Digi24.ro
Magistrații Curții Constituționale din Republica Moldova au examinat joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Judecătorii CC au validat rezultatele scrutinului.
17:00
Înalta Curte a atacat la CCR legea privind plata pensiilor private. Ce reclamă magistrații # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) sesizează Curtea Constituţională a României (CCR) referitor la Legea privind plata pensiilor private, argumentând că sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor, în timp ce administratorii fondurilor au doar un drept de gestiune, iar statul exercită o supraveghere publică, fără a dispune de aceste active.
16:50
Rusia avertizează că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea, dacă SUA trimit rachete Tomahawk în Ucraina # Digi24.ro
Rusia „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea dacă SUA vor transfera rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 16 octombrie. Declarația vine cu o zi înainte ca președintele Volodimir Zelenski să se vadă cu președintele SUA, Donald Trump, la Washington, unde cei doi lideri ar urma să discute cererea Ucrainei privind rachetele, anunță Kyiv Independent.
16:50
„Iubesc AI. Iubesc ChatGPT”. Boris Johnson recunoaște că folosește Inteligența Artificială pentru a scrie cărți # Digi24.ro
Fostul prim-ministru a declarat că ChatGPT este „sincer fantastic” și că IA va ajuta societatea „pentru că suntem cu toții simpli”. Boris Johnson a recunoscut că folosește inteligența artificială pentru a scrie cărți.
Acum 2 ore
16:30
Daniel David: În urma măsurilor de austeritate, avem salarii și burse până la finele anului. Sindicatele de aceea există: să protesteze # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat, joi, la Timişoara, că reformele pe care şi le dorea continuate în cel de-al doilea mandat nu le-a putut implementa cu rapiditatea pe care şi-a dorit-o, întrucât măsurile fiscal bugetare de austeritate au schimbat logica priorităţilor.
16:30
Giorgio Armani are un nou CEO. Cine este Giuseppe Marsocci, omul care preia conducerea imperiului de lux # Digi24.ro
Giuseppe Marsocci, director în cadrul grupului de peste 20 de ani, a fost numit joi CEO al casei de modă Giorgio Armani, după moartea fondatorului. El va superviza următoarea etapă a strategiei de dezvoltare stabilite prin testamentul acestuia.
16:30
Vladimir Putin se laudă că Rusia este unul dintre principalii producători de petrol în ciuda sancțiunilor # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a susținut joi, 16 octombrie, că țara sa se află în continuare printre cei mai mari producători de petrol din lume, în pofida sancțiunilor și practicilor anticoncurențiale „nedrepte” utilizate împotriva sa, relatează France24.
16:10
Transgaz anunță finalizarea conductei care va prelua gazele din Neptun Deep. Precizările unui fost ministru al Energiei # Digi24.ro
Transgaz a anunțat finalizarea și punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep, din Marea Neagră, a celei care va alimenta cu gaze noua centrală de generare de energie electrică de la Mintia, de 1.800 MW, a declarat fostul ministru al Energiei și actualul eurodeputat PNL Virgil Popescu.
16:10
Donald Trump lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele SUA i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington DC, vineri, potrivit The Telegraph.
16:10
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD): „Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă” # Digi24.ro
Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor din partea PSD, a criticat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, după ce aceasta a transmis că, în principiu, salariul minim nu va crește în 2026. Social-democratul susține că, din contră, veniturile vor fi majorate.
16:00
„Să danseze lebedele”. Cum a reușit o tânără de doar 18 ani să spargă zidul cenzurii în Rusia lui Putin # Digi24.ro
Un caz rar de opoziție stradală a zguduit presa și societatea din Rusia. O artistă de doar 18 ani a interpretat o piesă cântată de către o trupă aflată în exil și interzisă în Federația Rusă, pe principalul bulevard din Sankt Petersburg.
16:00
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix” # Digi24.ro
Adrian Străinu-Cercel, președinte al comisiei pentru Sănătate din Senat, a afirmat joi că nu îl interesează gaura mare de la buget, fiind nevoie de investiții şi de dezvoltarea ţării. „Deficitul bugetar e o bulibășeală. Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut? Nu mai ai”, a spus senatorul PSD. Mai mult, acesta a invocat perioada comunistă, când „România și-a plătit toate datoriile externe”.
15:50
Diana Buzoianu: România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu. Cum vor fi salvate proiectele începute # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că, din cele 3,6 miliarde de euro alocate inițial de Comisia Europeană pentru proiectele de mediu din PNRR, România mai are disponibile doar 1,35 miliarde. Potrivit acesteia, proiectele care nu au avansat vor fi mutate pe finanțare prin AFM, pentru a fi salvate și finalizate.
15:50
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu Trump. „Subiectul principal”: rachetele Tomahawk # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească joi la Washington, pentru a discuta cu liderul american Donald Trump despre livrări militare şi să se întâlnească cu reprezentanţi ai industriei americane de apărare. Racheta de croazieră de tip Tomahawk este „subiectul principal” al vizitei.
Acum 4 ore
15:40
Fotbalistul care acuza vaccinurile anti-Covid că i-au provocat accidentările a pierdut procesul împotriva Pfizer şi Federaţiei Franceze # Digi24.ro
Fostul fotbalist al echipei Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo (30 de ani), cu 141 de meciuri la profesionişti şi 2 selecţii în echipa Franţei U20, şi-a încheiat prematur cariera în 2024, la doar 29 de ani, după mai multe accidentări.
15:30
Moscova susține că a obținut informații despre presupuse planuri ale Kievului și a Londrei de a comite acte de sabotaj împotriva „TurkStream”. Declarația a fost făcută de directorul FSB, Alexander Bortnikov.
15:20
Italia vrea să colecteze peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări pentru a finanţa bugetul # Digi24.ro
Guvernul italian intenţionează să colecteze, în perioada 2026-2028, peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, pentru a îmbunătăţi situaţia finanţelor publice, arată proiectul de buget trimis joi Comisiei Europene pentru aprobare, transmite Reuters.
15:00
Încă un sector din Transalpina se închide din cauza ninsorilor și a viscolului. Anunțul CNAIR # Digi24.ro
Încă un sector al DN 67C Transalpina se închide, joi, din cauza condiţiilor meteorologice, fiind vorba de tronsonul cuprins între Obârşia Lotrului şi Curpăt, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
15:00
Deputatul PNL de Iași, Alexandru Muraru, a anunțat că a sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibilele încălcări ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale de către AUR. Liberalul solicită să fie oprită rambursarea cheltuielilor electorale făcute de partidul condus de George Simion.
15:00
Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Dogioiu: „Nu a fost absolut niciun scandal” # Digi24.ro
Modificările la OUG 52/2025 au fost amânate pentru săptămâna viitoare, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu. Ea a spus că la guvern au venit propuneri de modificare de la primari până miercuri seară, târziu, și că la începutul săptămânii viitoare va fi stabilită o formă finală. Ioana Dogioiu a mai precizat că „nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern” pe această temă.
15:00
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele # Digi24.ro
Autoritatea supremă de securitate din Polonia a declarat că este în „interesul vital” al Varșoviei ca presupușii sabotorii ai Nord Stream să nu fie urmăriți penal, adăugând că distrugerea conductelor din Marea Baltică a întrerupt o sursă importantă de finanțare pentru mașina de război a Rusiei, relatează TVPWorld. În Polonia, aruncarea în aer a conductelor Nord Stream este privită drept un act eroic. Prezumitivul cofăptaş Volodimir Z., arestat acolo, nu va fi probabil extrădat către Germania. Dar există şi alte motive, comentează Deutsche Welle.
14:50
Igor Koval, secretarul Consiliului Local Odesa, s-a autoproclamat primar interimar al orașului la două zile după ce președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care i-a retras cetățenia ucraineană lui Ghennadi Trukhanov, acuzat că deține pașaport rusesc, potrivit Kyiv Independent.
14:30
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu va crește de anul viitor” # Digi24.ro
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat anul viitor, în ciuda presiunilor din interiorul Coaliției. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026.
14:10
Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, vine în această seară la Digi24 să discute despre reforma administrației, alegerile din București și nesfârșitele certuri din Coaliție. Negoiță va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.
14:00
Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit # Digi24.ro
Un norvegian care a lucrat ca agent de securitate la Ambasada SUA din Oslo a fost condamnat la trei ani şi şapte luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului, conform unei hotărâri judecătoreşti publicate joi.
14:00
Şeful unui post de Poliţie din Gorj, cercetat după ce şi-a ameninţat fosta soţie. I s-a montat dispozitiv de monitorizare # Digi24.ro
Şeful postului de Poliţie din comuna Muşeteşti, judeţul Gorj, este cercetat penal după ce şi-a hărţuit şi ameninţat fosta soţie. Colegii lui i-au montat un dispozitiv de monitorizare şi bărbatul nu mai are dreptul de a purta armă. În paralel, şefii poliţistului au dispus declanşarea unor proceduri interne de cercetare disciplinară în cadrul cărora să fie analizat şi comportamentul acestuia în comunitate.
13:50
Hamas susține că are nevoie de echipament special pentru recuperarea trupurilor ostaticilor. Israel amenință cu reluarea luptelor # Digi24.ro
Hamas a anunțat că a predat Israelului toate trupurile ostaticilor israelieni pe care le-a putut recupera, însă a precizat că pentru restul are nevoie de echipamente speciale de intervenție, necesare pentru a-i extrage din ruinele Fâșiei Gaza, potrivit The Guardian.
Acum 6 ore
13:40
Ne apropiem de un dezastru nuclear? Ce se întâmplă la cea mai mare centrală nucleară din Europa, ocupată ilegal de armata lui Putin # Digi24.ro
Centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP), cea mai mare centrală nucleară din Ucraina și Europa, se află în prezent într-o stare de pană de curent de aproape trei săptămâni consecutive. În tot acest timp, centrala a funcționat cu generatoare diesel de urgență, care furnizează energie pentru răcirea reactoarelor și asigurarea siguranței.
13:30
Serbia confirmă că în tabăra secretă de antrenament pentru agitatorii moldoveni și români au fost prezenți ruși # Digi24.ro
Câțiva ruși au fost prezenți într-o tabără secretă din Serbia, unde cetățeni moldoveni și români ar fi fost instruiți să submineze recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova, a confirmat președintele sârb, Aleksandar Vucic, informează TVPWorld.
13:30
Cum vrea Berlinul să lupte cu războiul hibrid declanșat de către Moscova. Anunțul cancelarului Friedrich Merz # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi elaborarea "în următoarele zile" a "unui plan de acţiune cuprinzător" împotriva "războiului hibrid" dus de Rusia împotriva Europei.
13:20
Un nou caz de femicid în România: o femeie din Brașov a fost ucisă de iubitul recidivist. Bărbatul a fost arestat preventiv # Digi24.ro
O femeie din comuna Vulcan, județul Brașov, a fost ucisă de iubitul recidivist. Bărbatul de 40 de ani este cercetat, în stare de arest preventiv, pentru violenţă în familie sub forma omorului calificat.
13:20
Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator, care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi în sectorul privat. Reforma a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga.
13:10
Animalele de companie rămân considerate „bagaje” la zborurile cu avionul. Cum îi afectează pe pasageri decizia Curții de Justiție a UE # Digi24.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât, joi, că animalele de companie pot fi considerate „bagaje” în sensul legislației internaționale privind transportul aerian, ceea ce reprezintă un pas înapoi pentru proprietarii de animale care sperau la despăgubiri mai mari în caz de pierdere a acestora în timpul zborurilor internaționale, potrivit Politico.
13:10
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe economie: Cum încurajăm tinerii să vină în sistem? # Digi24.ro
O învățătoare suplinitoare necalificată, încadrată la plata cu ora după ultimele modificări din sistemul de Educație, a încasat în luna septembrie un salariu de 1.844 de lei, deși salariul minim net în România este de 2.574 de lei.
12:40
Cum a acționat hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu. Șeful ANP: „A adăugat câte un zero la sumele de bani primite de deținuți” # Digi24.ro
Deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu nu a micșorat pedepse și nu a spart baza de date, ci a avut acces la o platformă web a acelei baze de date, a declarat pentru Digi24 șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu. În infracțiune au fost implicați mai puțin de 10 deținuți, a precizat șeful ANP.
12:40
Ce comune din România ar putea să devină municipii. Zeci de orașe riscă să își piardă statutul din cauza lipsei de locuitori # Digi24.ro
Mai multe comune din România ar putea deveni municipii, în timp ce unele orașe riscă să-și piardă acest statut, arată o analiză făcută de autorități. Comuna Florești, din județul Cluj, cu peste 60.000 de locuitori, depășește pragul legal de 40.000. În schimb, municipii precum Orșova, din județul Mehedinți, au scăzut sub pragul minim și ar putea să își piardă statutul.
12:30
Sondaj: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic. Ce impact au avut măsurile fiscale # Digi24.ro
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederaţia Patronală Concordia în rândul angajaţilor şi angajatorilor români, în luna septembrie 2025. 81% dintre oamenii de afaceri apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investiţiile în mare sau foarte mare măsură.
12:20
Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni # Digi24.ro
Fosta ministră de Interne Carmen Dan este audiată, joi, la poliție, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune. Într-o primă reacție, Carmen Dan a declarat că nu știa nimic despre ceea ce făcea sora sa, precizând că nu are o relație apropiată cu aceasta.
12:10
Lege controversată. Ministrul Energiei anunță reluarea lucrărilor la 7 hidrocentrale. Diana Buzoianu: „Va distruge păduri valoroase” # Digi24.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că prin adoptarea de către Parlament a proiectului care modifică o ordonanță de urgență din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, au fost deblocate investițiile hidroenergetice și pot reportni lucrările la 7 hidrocentrale care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul naţional. Ministra Mediului Diana Buzoianu a precizat că această lege este „o rușine care va distruge, însă, păduri extraordinar de valoroase din țară pentru generații întregi de acum încolo”. Ea a mai spus că legile pe mediu nu blochează hidrocentralele, ci doar pe cele ineficiente care „nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele respective”.
11:50
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova # Digi24.ro
Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relatează Kyiv Independent.
Acum 8 ore
11:30
De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic. Ce arată raportul final, publicat la peste doi ani de la tragedie # Digi24.ro
Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe de inginerie și a faptului că nu a fost testat corespunzător, potrivit unui raport oficial, relatează BBC.
11:20
Serviciul Român de Infomații anunță care sunt regulile pentru transportul lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturile din România # Digi24.ro
Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat care sunt condițiile de transport pentru lichide, aerosoli și geluri (LAG) în bagajul de mână, conform regulilor actualizate, pentru fiecare aeroport în parte din România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.