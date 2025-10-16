Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
Antena Sport, 16 octombrie 2025 17:20
Cristi Borcea (55 de ani) a reacţionat după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane de euro. Numele lui Cristi Borcea ar fi fost folosit de sora lui Carmen Dan în dosarul de înşelăciune. Sora lui Carmen Dan ar fi pretins că e prietenă cu Cristi
• • •
Acum 10 minute
17:40
Jucătorul Universității Craiova, al doilea într-un top organizat de UEFA. Ce performanță a realizat # Antena Sport
Universitatea Craiova a debutat cu o înfrângere în grupa principală de UEFA Conference League, însă forul continental a remarcat unul dintre jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi la meciul cu polonezii de la Rakow. Acesta ocupă locul al doilea într-un top select al competiției, alcătuit după duelurile din prima etapă a acestei faze. Fotbalistul a sosit
Acum 30 minute
17:20
Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: “O privesc ca pe o investiţie”. Care e deficitul giuleştenilor # Antena Sport
Dan Şucu a vorbit deschis despre ce se întâmplă la Rapid. Patronul formaţiei din Giuleşti a prezentat datele financiare ale clubului şi a dezvăluit că până acum a investit 40 de milioane de euro la Rapid. Aici se referă şi la banii pe care i-a băgat în infrastructură, baza de pregătire, academie. De asemenea, el
17:20
17:20
Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară # Antena Sport
Barcelona l-a anunțat pe Robert Lewandowski că nu îi va prelungi contractul scadent la finalul acestui sezon, iar conducerea catalanilor și-a ales deja o primă țintă pentru a-l înlocui. Avantajul acestei mutări ar fi că s-ar face gratis. Este vorba despre sârbul Dușan Vlahovic, atacantul în vârstă de 25 de ani care evoluează în prezent
Acum o oră
16:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 octombrie, de pe as.ro. 1. FCSB transferă din Portugalia Gigi Becali vrea să aducă un fundaş din Portugalia, după accidentarea lui Mihai Popescu. "Se uită MM", a anunţat patronul FCSB-ului. 2. Verdictul lui Pancu Daniel Pancu e convins că Mircea Lucescu e dispus
16:50
Daniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo – Rapid: “Pare o echipă mai omogenă”. Cine crede că va decide derby-ul # Antena Sport
Daniel Pancu a vorbit înaintea derby-ului dintre Dinamo şi Rapid. Pauza internaţională a luat sfârşit, iar Liga 1 revine cu meciul de pe Arena Naţională care le pune faţă în faţă pe cele două rivale din Bucureşti. După mulţi ani, derby-ul dintre Dinamo şi Rapid prezintă un interes ridicat, mai ales că cele două echipe
Acum 2 ore
16:30
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro! # Antena Sport
Numele lui Cristi Borcea (55 de ani) a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de euro! Fostul preşedinte executiv al lui Dinamo va fi şi el audiat în acest caz. Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan a fost săltată de poliţişti joi dimineaţă în acest caz. Numele lui Cristi
16:20
Inter a început destul de bine acest sezon, atât pe plan intern, cât și în UEFA Champions League, acolo unde a înregistrat victorii pe linie. Conducerea clubului a primit o veste extraordinară, fiind vorba despre un moment așteptat deja de 15 ani. Mai mult decât atât, vestea a venit la pachet și cu stabilirea unui
16:00
Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc # Antena Sport
Csikszereda și CFR Cluj se întâlnesc astăzi într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1. Meciul ar fi trebuit să se dispute în vară, însă ardelenii au cerut atunci ca partida să fie amânată prin prisma "dublei" pe care o aveau cu Braga în preliminariile Europa League. Meciul urmează să se joace pe Stadionul
Acum 4 ore
15:30
Florin Niţă (38 de ani) a primit o veste bună, după ce a rămas liber de contract în urma despărţirii de Damac. El a câştigat procesul cu saudiţii la FIFA şi va încasa ultimele 4 salarii. Niţă a apărat poarta lui Damac în stagiunea 2024-2025, iar apoi a urmat despărţirea, una în urma căreia fostul
15:00
Gică Hagi, “un fel de Messi din generația aceea”. Un fost adversar al “Regelui” de la Cupa Mondială e convins # Antena Sport
România a surprins mulți oameni cu Gică Hagi în frunte la Cupa Mondială din 1994, acolo unde a ajuns până în sferturile de finală. Martin Dahlin, suedezul care a fost prezent pe teren la meciul "de coșmar" pentru tricolori, și-a adus aminte de "Rege" și a vorbit în termeni extrem de mari despre el. Fostul
14:50
Britanica Emma Răducanu s-a retras din ultimele două turnee ale anului din cauza problemelor de sănătate cu care se luptă de 10 zile. Jucătoarea în vârstă de 22 de ani urma să joace la Tokyo şi Hong Kong, dar a decis să se întoarcă acasă pentru a se recupera înainte de a începe pregătirile pentru
14:40
Florida Panthers – Buffalo Sabres LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Vancouver Canucks – Washington Capitals se joacă duminică (19:30) # Antena Sport
Meciurile din NHL continuă LIVE în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 20:00, Florida Panthers, campioana en-titre, joacă pe terenul rivalei de divizie, Buffalo Sabres. Duminică, de la ora 19:30, în Capital One Arena din D.C., Washington Capitals primeşte vizita celor de la Vancouver Canucks. Fiind rivale de divizie, Florida şi Buffalo s-au întâlnit de patru
14:30
Cum arată situația accidentării lui LeBron James? Anunțul unui jurnalist despre superstarul lui LA Lakers # Antena Sport
LeBron James, unul dintre cei mai importanți jucători din NBA chiar și la 40 de ani, urmează să rateze primele meciuri din NBA. Extrema de forță a celor de la Lakers suferă de sciatică, o afecțiune care se traduce prin dureri la nivelul nervului sciatic, cel mai mare din corp, în zona spatelui. Shams Charania,
13:50
Ioan Suciu, înainte de Campionatele Mondiale: “Ani decisivi pentru Jocurile Olimpice”. Ce spune de absenţa lui Bărbosu # Antena Sport
Sabrina Voinea este liderul echipei României la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia). Delegaţia este formată din sportivele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, iar Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, susţine că turneul va fi unul "de
Acum 6 ore
13:40
Gigi Becali, contrazis de Raul Rusescu după ultima decizie anunțată la FCSB: “Absolut” # Antena Sport
Raul Rusescu, fostul jucător al celor de la FCSB, este de părere că Gigi Becali nu ar proceda corect dacă va decide să se despartă în vară de Mihai Popescu. Patronul campioanei a făcut declarațiile respective în contextul accidentării suferite de fundaș în meciul dintre România și Austria, care îl va ține departe de teren
13:40
Răzvan Sava îşi va pierde locul de titular la Udinese! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport # Antena Sport
Răzvan Sava a fost titular în acest început de sezon la Udinese. Portarul român a profitat de suspendarea titularului Maduka Okoye, cel care a fost pedepsit pentru pariuri ilegale. Okoye a scăpat cu o suspendare de numai două luni, în condiţiile în care putea primi o pedeapsă mult mai dură. Cum suspendarea a luat sfârşit,
13:10
Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și Univ. Craiova în prima etapă a Cupei României. Programul complet # Antena Sport
Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, vor avea loc în perioada 28-30 octombrie. FCSB o întâlnește pe Gloria Bistrița în deplasare, Dinamo are un duel inedit cu CS Dinamo, iar Universitatea Craiova merge să dea piept cu CS Sănătatea. Programul complet al meciurilor din prima etapă de Cupa României Grupa
12:30
Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, spune că jucătorii sunt înţeleşi greşit atunci când vor să participe la meciuri demonstrative pe lângă calendarul exigent al turneelor, informează BBC. Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, s-a numărat printre cei care au criticat volumul de muncă din Asia, unde unii jucători au probleme fizice, spaniolul afirmând
12:30
Grand Prix, ediţia 30: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Statelor Unite # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 30: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Statelor Unite appeared first on Antena Sport.
12:20
Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: “Cluburile au votat în unanimitate” # Antena Sport
Campionatul Austriei, care se desfășoară sub același tip de format ca cel al României, va suferi o modificare importantă începând cu sezonul viitor. Cei ce se ocupă de soarta competiției intitulată Bundesliga au decis ca punctele din play-off și play-out să nu mai fie înjumătățite. CEO-ul campionatului, Christian Ebenbauer, a făcut acest anunț, spunând că
12:20
Liga 1 revine după pauza meciurilor naţionalei, cu Moldova (2-1) şi Austria (1-0) şi în următoarea perioadă se vor disputa partidele din ultimele 3 etape ale turului sezonului regulat. Bookmakerii şi-au ales favorita pentru câştigarea titlului, Universitatea Craiova, echipă aflată pe locul 3, cu 24 de puncte, la o lungime de primele două clasate, Botoşani
12:00
Problemele se țin lanț de FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: “Nici el nu e foarte bine. E ceva la noi…” # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit în cadrul unei emisiuni despre problemele de lot pe care le are FCSB în acest moment, majoritatea dintre ele venind din compartimentul defensiv. În acest sens, președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat că nici Vlad Chiricheș, cel care îl va înlocui pe Mihai Popescu pe lista UEFA, nu este
11:50
Starul lui Inter l-a comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho: “Asta ne ajută să câştigăm meciurile” # Antena Sport
Cristi Chivu are un început bun de mandat la Inter. Antrenorul român a preluat-o pe finalista UEFA Champions League în vară şi este lăudat pentru prestaţiile echipei din acest început de sezon. Atât experţii din Italia, cât şi jucătorii pe care îi are sub comanda sa vorbesc la superlativ despre fostul căpitan al naţionalei României.
Acum 8 ore
11:30
Premier League poate suferi o modificare majoră pe plan financiar. Manchester City și United se opun # Antena Sport
Prima ligă engleză de fotbal va decide în următoarele luni dacă va introduce un plafon salarial care ar restricţiona cheltuielile salariale ale cluburilor, informează AFP. Această propunere ar însemna că echipele ar putea cheltui pe salarii doar de cinci ori mai mult decât câştigă echipa de pe ultimul loc din Premier League din drepturile televizate
11:20
Victor Angelescu, tranșant privind scoaterea la licitație a mărcii Steaua: “Ireal. E Real Madrid?” # Antena Sport
Victor Angelescu a vorbit și el despre subiectul lansat de Gigi Becali, care a cerut ca marca Steaua să fie scoasă la licitație de MApN pentru a o putea cumpăra legal. Oficialul Rapidului a dezvăluit că și el a fost în aceeași situație atunci când a cumpărat palmaresul giuleștenilor, însă sumele cerute de minister pentru
10:40
“Dinamo intră în Cartea Recordurilor”. Inițiativa fabuloasă în care se implică alb-roșiii la derby-ul cu Rapid # Antena Sport
Dinamo se implică într-o campanie socială pe care o promovează cu ocazia meciului cu Rapid de duminică. Alb-roșiii, alături de cei de la Us For Books, își doresc să stângă cât mai multe cărți pentru copii din medii defavorizate, iar astăzi, 16 octombrie, au făcut un anunț prin care au oferit mai multe detalii legate
10:00
Daniel Pancu a intervenit în scandalul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin: “Eu sunt şeful aici” # Antena Sport
Mircea Lucescu a recunoscut că a profitat de micile probleme medicale avute de Răzvan Marin pentru a nu-l folosi în meciul extrem de important disputat de România contra Austriei, încheiat cu un dramatic 1-0. Il Luce fusese nemulţumit de evoluţia lui Marin din meciurile cu Austria (1-2) şi Cipru (2-2) şi nu l-a dorit pe
10:00
Zeljko Kopic surprinde. Croatul a numit cel mai dificil stadion pe care a jucat de când e antrenor la Dinamo # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit un răspuns la care nu se așteptau probabil pasionații din fotbal atunci când a fost întrebat care e cel mai dificil stadion pe care a fost de când a preluat-o pe Dinamo. Antrenorul croat a mizat pe terenul celor de la Oțelul Galați, unde nu s-a impus niciodată de când a
Acum 12 ore
09:30
Nebunie la Mondialul U20. Cartonaș verde, al 3-lea portar introdus în minutul 120+5 și calificare la penalty-uri # Antena Sport
Dramatismul din fotbal poate veni și de la turnee care nu ies atât de mult în evidență, iar Campionatul Mondial Under-20 demonstrează asta. La partida din semifinalele competiției dintre Maroc și Franța, selecționerul "leilor din Atlas" a folosit cartonașul verde, după care a avut inspirația de a-și schimba goalkeeper-ul înainte de loviturile de departajare, iar
09:30
Au loc Louis Munteanu şi Daniel Bîrligea într-un atac de vis la FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat în mai multe rânduri că e interesat de Louis Munteanu, pe care e dispus să plătească 4.5 milioane de euro către prietenul Neluţu Varga, patronul de la CFR Cluj. Varga are însă alte intenţii şi vrea o sumă mult mai mare pentru atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane
09:10
Mama lui Ousmane Dembele a solicitat miercuri tribunalului administrativ din Rennes anularea impozitării unui transfer de 200.000 de euro efectuat de fiul său în 2017, prezentat ca
08:50
Patrick Kluivert, omul care a pregătit naționala Indoneziei de la începutul anului 2025, s-a despărțit amiabil de reprezentativa din Asia, anunț făcut în urmă cu puțin timp de federația de fotbal a țării respective. Decizia luată de cele două părți vine la cinci zile după partida dintre Iraq și echipa olandezului care a stârnit extrem […] The post “Hoția secolului” a lăsat urme. Legendarul Patrick Kluivert e OUT appeared first on Antena Sport.
08:40
Gigi Becali susţine că FCSB va transfera un nou fundaş, după accidentarea lui Mihai Popescu. Internaţionalul român nu va mai evolua în acest sezon, unul la capătul căruia îi expiră şi contractul cu roş-albaştrii. Chiar dacă nu a oferit nume, Becali a anunţat că fundaşul va veni din Portugalia, acolo unde Mihai Stoica a început […] The post Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme” appeared first on Antena Sport.
08:20
Adrian Mutu a dat o reală lovitură! Fostul mare internaţional român a reuşit să încheie un parteneriat între Academia de Fotbal Adrian Mutu şi fostul său club, Fiorentina. “Briliantul” a investit deja 1.5 milioane de euro în şcoala sa de fotbal şi acum va avea parte şi de ajutorul clubului viola, colaborarea aducând sesiune de […] The post Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
08:20
“Nici nu mai calc pe Giuleşti”. Anunţul uluitor făcut de Marius Şumudică la 5 luni după plecarea de la Rapid # Antena Sport
Marius Şumudică a făcut un anunţ total surprinzător în cadrul unei emisiuni în care a participat recent. Fostul antrenor al Rapidului din sezonul trecut a dezvăluit că de când s-a despărțit de alb-vișinii, nu a mai fost pe stadionul giuleștenilor și nici nu plănuiește să o mai facă. Tehnicianul de 54 de ani a mărturisit […] The post “Nici nu mai calc pe Giuleşti”. Anunţul uluitor făcut de Marius Şumudică la 5 luni după plecarea de la Rapid appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:40
Ianis Hagi, lăudat după ce a preluat banderola naţionalei României: “Se comportă ca un adevărat căpitan” # Antena Sport
Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan la cele două meciuri disputate de România în luna octombrie, din preliminariile World Cup 2026, în absenţa lui Nicolae Stanciu. Dacă la meciul amical cu Moldova a marcat, în partida oficială cu Austria, Ianis Hagi a centrat la golul marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, aducând trei […] The post Ianis Hagi, lăudat după ce a preluat banderola naţionalei României: “Se comportă ca un adevărat căpitan” appeared first on Antena Sport.
23:20
Mihai Stoica l-a aprobat pe Gigi Becali și a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Ce poți să faci?” # Antena Sport
Titularizat de Mircea Lucescu în meciul cu Austria din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă și a fost scos în minutul 72. Sezonul e ca și încheiat pentru fundașul de la FCSB, care a fost deja operat la Roma. Gigi Becali a vorbit despre situația fotbalistului al […] The post Mihai Stoica l-a aprobat pe Gigi Becali și a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Ce poți să faci?” appeared first on Antena Sport.
23:10
Aalborg – Dinamo 34-28! A cincea înfrângere la rând în Liga Campionilor pentru campioana României # Antena Sport
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al cincilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care se află în continuare pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte. Principalii marcatori ai partidei au fost […] The post Aalborg – Dinamo 34-28! A cincea înfrângere la rând în Liga Campionilor pentru campioana României appeared first on Antena Sport.
23:00
Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: “Mai calcă şi el greşit” # Antena Sport
Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, a comentat dalogul de la distanţă dintre Mircea Lucescu, actualul selecţioner al tricolorilor, şi Răzvan Marin. Lăsat pe bancă de Mircea Lucescu pentru meciul cu Austria, după ce selecţionerul a spus iniţial că este vorba despre o accidentare, mijlocaşul lui AEK Atena i-a dat replica lui “Il Luce”, după […] The post Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: “Mai calcă şi el greşit” appeared first on Antena Sport.
22:30
Dinamo a primit o lovitură grea cu câteva zile înaintea derby-ului cu Rapid. Titular în disputa dintre România U21 și Cipru U21, acesta a fost faultat de un adversar și a părăsit terenul pe targă. Costin Curelea a transmis la finalul partidei că ar fi vorba despre o entorsă, însă pentru momentul staff-ul „câinilor” nu […] The post Zeljko Kopic, noi vești despre accidentarea lui Alexandru Musi: „E greu” appeared first on Antena Sport.
22:00
Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” # Antena Sport
Gigi Becali şi Marius Lăcătuş au avut o discuţie în contradictoriu miercuri seară. Totul a plecat de la o întrebare primită de patronul FCSB-ului legată de plata la negru a anumitor angajaţi. Adrian Bumbescu a fost cel care a declarat că Gigi Becali plătea mai mulţi oameni la negru pe vremuri la FCSB, iar patronul […] The post Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” appeared first on Antena Sport.
21:40
21:40
21:40
21:30
21:20
Sancțiune pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Ce penalitate a primit clubul lui Dan Șucu # Antena Sport
Rapid București va întâlni Dinamo în cel mai tare meci al etapei cu numărul 13 din Liga 1, iar la partida de pe Arena Națională sunt așteptați peste 25.000 de suporteri, care vor încinge atmosfera în tribunele celui mai mare stadion din țară. Cu câteva zile înaintea derby-ului cu rivala locală, giuleștenii au primit o […] The post Sancțiune pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Ce penalitate a primit clubul lui Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
21:10
Sub comanda unui nou selecționer, naționala de handbal feminin a României a disputat primul meci din cadrul EHF EuroCup. Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă a fost învinsă de echipa Norvegiei, la diferență de doar două goluri. A fost debutul noului selecționer al României, care l-a înlocuit pe banca tehnică pe Florentin Pera, cel care a […] The post Naționala de handbal feminin a României, eșec în primul meci de la EHF EuroCup appeared first on Antena Sport.
21:00
Controale la Steaua: se pregătește terenul pentru promovare? Ionuț Moșteanu: „Asocierea se va face corect!” # Antena Sport
Secția de fotbal a clubului Steaua București este blocată de cinci sezoane în Liga 2, dar lucrurile s-ar putea schimba spectaculos în viitorul apropiat. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut încă de la numirea în funcție că Steaua trebuie să facă un parteneriat privat pentru a putea promova în Liga 1, dar marca să rămână […] The post Controale la Steaua: se pregătește terenul pentru promovare? Ionuț Moșteanu: „Asocierea se va face corect!” appeared first on Antena Sport.
20:50
Gigi Becali a anunţat că Mihai Popescu va pleca de la FCSB. Accidentat grav în meciul România – Austria, scor 1-0, fundaşul campioanei a suferit o ruptură de ligamente încrucişate şi va lipsi cel puţin 6 luni de pe teren. Contractul lui Mihai Popescu cu FCSB expiră la finalul acestui sezon, iar Gigi Becali a […] The post Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: “La altă echipă! Ce să fac cu el?” appeared first on Antena Sport.
