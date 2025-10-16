Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: “O privesc ca pe o investiţie”. Care e deficitul giuleştenilor

12:00

Mihai Stoica a vorbit în cadrul unei emisiuni despre problemele de lot pe care le are FCSB în acest moment, majoritatea dintre ele venind din compartimentul defensiv. În acest sens, președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat că nici Vlad Chiricheș, cel care îl va înlocui pe Mihai Popescu pe lista UEFA, nu este […] The post Problemele se țin lanț de FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: “Nici el nu e foarte bine. E ceva la noi…” appeared first on Antena Sport.