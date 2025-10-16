Pe cine trimite Vassaras la derby Șeful CCA l-a reținut de la delegări pe Istvan Kovacs și alege arbitrul nr. 2 al României pentru Dinamo - Rapid
Cel mai tare meci al etapei a 13-a e derby-u Dinamo - Rapid, programat duminică, pe Arena Națională, de la 20:30
„Să plece în Liga 1” Agentul lui Lisav Eissat, dialog acid cu jurnaliștii israelieni după ce fotbalistul a ales să reprezinte România # Golazo.ro
Boaz Goren, agentul lui Lisav Eissat (20 de ani), a dezvăluit de ce fundașul a ales să reprezinte România.
A ales să joace în Liga 3 din Emirate Un fost jucător de la Liverpool explică de ce a dat Anglia pe Dubai: „Salariul de aici e nimic” # Golazo.ro
Jonjo Shelvey (33 de ani), fost mijlocaș din Premier League, joacă în a treia ligă din Dubai. Internaționalul britanic a explicat motivele care au stat în spatele mutării sale surprinzătoare în fotbalul din Emiratele Arabe Unite
Sabotaj transformat în party Reacția fabuloasă a naționalei din Surinam, după ce fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul # Golazo.ro
Fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul jucătorilor din naționala Surinamului, dar fără succes.
Sezon încheiat prematur Emma Răducanu s-a retras de la ultimele două turnee din 2025 » Motivele invocate # Golazo.ro
Emma Răducanu (22 de ani, #29 WTA), jucătoare din Marea Britanie cu origini românești, și-a încheiat sezonul competițional 2025 mai devreme din cauza unor probleme de sănătate.
Moment inedit la Mondialul U20 VIDEO. Selecționerul a folosit noul cartonaș din fotbal » Ce s-a întâmplat apoi # Golazo.ro
Maroc U20 - Franța U20 1-1, 5-4 după penalty-uri. Mohamed Ouahbi (49 de ani), selecționerul naționalei nord-africane a folosit în premieră cartonașul pentru revizuirea VAR.
„Am investit la Rapid 40 de mil. de €!” Șucu, dezvăluiri tari: cât e bugetul, cât e deficitul. Sursa de venit nr. 1 + Cum propune împărțirea drepturilor TV # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), patronul Rapidului, a vorbit astăzi, într-o emisiune la Ziarul Financiar, despre situația financiară a clubului din Giulești.
„Încerc să evit asta” Fostul star de la Real Madrid are o avere de aproape 150 de milioane de euro, dar se teme de faliment # Golazo.ro
Fostul star al lui Real Madrid, Gareth Bale (36 de ani), a mărturisit că are o teamă constantă de faliment și a dezvăluit ce face ca să îl evite.
Cehia sub tensiune De ce ar putea avea România o șansă în plus în barajul de Mondial. Riscul e mare la Praga # Golazo.ro
România ar putea înfrunta Cehia în semifinala play-off-ului pentru CM 2026. O națională în cădere, care tocmai a pierdut în Feroe (1-2) și a rămas fără selecționer, concediat
Csikszereda - CFR Cluj LIVE de la 20:30 , restanță din etapa #5 » „Feroviarii” încearcă să se apropie de pozițiile de play-off # Golazo.ro
Csikszereda va întâlni pe CFR Cluj, astăzi, de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, în restanța din etapa #5 a Ligii 1.
Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM # Golazo.ro
Putem termina pe locul 2 chiar și doar cu o remiză în Bosnia, caz în care am urca în a doua urnă valorică pentru tragerea la sorți a barajelor ajutați de anumite rezultate din alte grupe
„O greșeală și ajungea în zid!” Regizorul filmului „F1”, Joseph Kosinski, dezvăluie care a fost cea mai înfricoșătoare zi de filmare cu Brad Pitt # Golazo.ro
Kosinski a insistat ca actorii Brad Pitt și Damson Idris să fie chiar ei la volanul mașinilor modificate, lucru extrem de rar în lumea cinematografiei
FCSB vrea un fundaș din străinătate Detalii despre căutările campioanei: „Așa am înțeles” # Golazo.ro
Sorin Paraschiv (44 de ani) așteaptă un derby încrâncenat duminică, la Dinamo - Rapid.
Rapid, sancționată de FRF Giuleștenii au fost amendați din cauza unui copil » Ce s-a întâmplat în timpul meciului cu Farul # Golazo.ro
Rapid – Farul 3-1. Giuleștenii au primit o amendă de la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) după ce un copil a pătruns pe teren și a făcut gesturi obscene galeriei „marinarilor”, în etapa #12 din Superliga.
„Foarte dificil de jucat” Zeljko Kopic a nominalizat stadioanele din România unde a resimțit cea mai mare presiune # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, consideră că a simțit cea mai mare presiune pe stadionul celor de la Oțelul Galați.
Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, a afirmat că victoria cu Austria „a fost în primul rând a mea”. Luis de la Fuente face istorie cu Spania, Gennaro Gattuso trezește Italia, dar amândoi au o altă părere față de meritul jucătorilor
„Ar putea scrie o carte” Analistul naționalei povestește despre dosarul impresionant pregătit de Lucescu pentru victoria cu Austria # Golazo.ro
România a învins Austria cu 1-0 în preliminariile Cupei Mondiale 2026, un rezultat mare care a confirmat atât progresul echipei, cât și meticulozitatea staff-ului condus de Mircea Lucescu.
Derby-ul stârnește interes „Câinii” au anunțat câte bilete au fost vândute pentru meciul Dinamo - Rapid # Golazo.ro
DINAMO - RAPID. „Câinii” au anunțat câte bilete au vândut pentru partida de pe Arena Națională. Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.
Infantino îi face pe plac lui Trump Președintele FIFA dă undă verde guvernelor pentru schimbarea orașelor care vor găzdui meciuri la CM 2026 # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, lasă guvernele țărilor să decidă orașele care sunt sigure pentru a se desfășura meciurile de la Cupa Mondială 2026.
Cere ca ATP să schimbe regulamentul Un fost finalist de la Wimbledon s-a revoltat după experiențele trăite în Asia: „Nici nu ne venea să credem!” # Golazo.ro
Matteo Berrettini (29 de ani) a cerut Asociației Profesioniste de Tenis (ATP) să introducă reguli împotriva căldurii similare celor aplicate la Grand Slam-uri, după experiențele de la Shanghai Masters și Japan Open
Marius Niculae (44 de ani) laudă România pentru prestația din meciul cu Austria, partidă pe care echipa lui Mircea Lucescu a câștigat-o, 1-0
Fără orgolii Îl apără pe Răzvan Marin și e convins: „Nu avem variante ca să ne permitem asta” # Golazo.ro
Sorin Paraschiv (44 de ani) e de părere că Mircea Lucescu nu trebuia să-l critice public pe Răzvan Marin.
Dinamo, apel către suporteri Inițiativa prin care „câinii” vor să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid # Golazo.ro
Dinamo București poate intra în cartea recordurilor pentru cea mai mare donație de carte din istorie.
De ce n-a ajuns Răzvan la dușmani Cine s-a opus ca Lucescu să semneze cu marele rival al lui PAOK: „Avea acord”. Conflict total # Golazo.ro
Răzvan Lucescu a fost foarte aproape de a deveni antrenorul unei forțe a Atenei, cu care antrenorul lui PAOK a avut două scandaluri sezonul trecut, fiind suspendat mai mult de două luni.
Nadia Comăneci (63 de ani), legendă a gimnasticii românești, a comentat plecarea sportivei Ana Barbosu (18 ani) în Statele Unite ale Americii.
„Diferența o va face grupul” Marius Niculae, înainte de Dinamo - Rapid: „Nu va fi un meci spectaculos” # Golazo.ro
Marius Niculae a prefațat derby-ul Dinamo - Rapid de duminică, ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
FCSB, variantă surpriză Campioana reprofilează un fotbalist pe postul de fundaș central: „Rezolvăm și problema U21” # Golazo.ro
Ionuț Cercel (20 de ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, va fi reprofilat ca fundaș central pentru meciurile din Liga 1.
„Asta vrea Akdag” Lucescu a negociat cu jucătorii care au refuzat naționala României: „Pe Boloca l-a păcălit Mancini. Cu Florucz n-am insistat” # Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a dezvăluit cum au fost purtate negocierile cu Umit Akdag (22 de ani), Raul Florucz (24 de ani) și cu Daniel Boloca (26 de ani), fotbaliști care au refuzat să reprezinte naționala mare a României.
România lui Hagi și fără el O analiză cu rol de diagnostic: ce ne spun campaniile de Mondiale din ultimii 40 de ani # Golazo.ro
Cât timp Hagi a jucat, România a fost de cele mai multe ori peste statutul din momentul tragerii la sorți. Niciodată sub
„E ireal. E Real Madrid?” Președintele Rapidului, despre suma cerută pentru marca Steaua: „Acel brand va rămâne acolo” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele Rapidului, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, au comentat sumele solicitate de Ministerul Apărării Naționale pentru marca Steaua.
„Ca Borza n-ai cum să găsești” Victor Angelescu, despre absența fundașului la derby-ul cu Dinamo » Ce spune despre accidentarea lui Musi # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre absențele lui Andrei Borza (19 ani) și Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul lui Dinamo, în derby-ul din etapa #13.
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM. Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial # Golazo.ro
Naționala lui Mircea Lucescu va participa sigur în play-off-ul Mondialului din 2026. „Tricolorii” vor cunoaște în a doua parte a lui noiembrie adversarii din baraj și la începutul lui decembrie grupa posibilă la turneul final.
Violențe înainte de Valencia - Hapoel Tel Aviv VIDEO. Răniți la manifestația pro - Palestina » S-a lăsat cu arestări # Golazo.ro
Partida Valencia - Hapoel Tel Aviv, din EuroLiga de baschet, a fost precedată de momente tensionate, cauzate de manifestația Pro - Palestina.
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul # Golazo.ro
Cel mai nou nume pe lista indisponibililor e Vlad Chiricheș.
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica, șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre accidentarea îngrozitoare suferită de Rareș Ispas (25 de ani).
Contra, prezentat oficial Cu cine a semnat fostul selecționer » Noua sa echipă, pe loc retrogradabil # Golazo.ro
Cosmin Contra (49 de ani), fostul selecționer al României, a semnat cu Al-Arabi, formație din prima ligă a Qatarului.
„Am nevoie de un donator de rinichi” Fostul star din NFL, apel disperat către fani: „Nimeni din familie nu mă poate ajuta” # Golazo.ro
Nick Mangold (41 de ani), fostul sportiv din NFL, a transmis că se confruntă cu anumite probleme de sănătate.
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre starea de sănătatea a lui Alexandru Musi (21 de ani).
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025 # Golazo.ro
GOLAZO.ro a analizat transformarea profundă a selecționerului Mircea Lucescu. În primul mandat, Il Luce își asuma greșelile și celebra victoria împreună cu echipa, iar astăzi se arată autoritar, revendicând triumfurile și criticând public jucătorii.
„Pulsul era foarte mare!” Senzațiile trăite de Cătălin Cîrjan, la debutul pentru echipa națională # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre senzațiile trăite după debutul a echipa națională.
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani) au avut un dialog aprins la TV, după ce patronul de la FCSB a fost acuzat de Adrian Bumbescu (65 de ani) că plătea fostele glorii ale Stelei „la negru”.
Norvegia - România 29-27 Eșec pentru naționala de handbal feminin, la debutul lui Ovidiu Mihăilă # Golazo.ro
Norvegia - România 29-27. Eșec pentru naționala feminină în primul meci de la EHF Euro Cup.
„Dacă primim OK-ul, vom avea zeci de sponsori” Legendele Stelei, gata să ajute clubul: „Discutăm cu asociați” # Golazo.ro
Adrian Bumbescu (65 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani), foștii mari fotbaliști ai Stelei, au vorbit despre viitorul trupei din Ghencea.
„Revine la altă echipă” Patronul FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre situația lui Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central al campioanei.
Un nou duel Barcelona - PSG A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy » Cine sunt favoriții # Golazo.ro
A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy.
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia # Golazo.ro
Un pilot, prieten al fiului lui Michael Schumacher, ar fi fost acuzat că a violat-o pe una dintre infirmierele fostului campion mondial din Formula 1.
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre primele câștigate de jucătorii campioanei odată cu accederea în faza principală a Europa League.
„Real Madrid fură din obișnuință” Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!” # Golazo.ro
Gerard Pique (38 de ani) și Marcelo (37 de ani), cei doi foști adversari de la Barcelona și Real Madrid, s-au contrat pe tema posibilelor avantaje pe care „galacticii” le-ar fi primit din partea arbitrilor.
Mario Balotelli (35 de ani) a numit jucătorul pe care îl consideră mai bun decât el în cea mai în formă perioadă a carierei de profesionist.
Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane # Golazo.ro
Ousmane Dembele (28 de ani) intenționează să ceară o mărire de salariu la PSG, după performanțele din sezonul anterior, încununate cu ridicarea Balonului de Aur.
