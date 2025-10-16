Sprijin guvernamental pentru angajaţii afectaţi de inundaţiile de la Salina Praid / Câte 9.000 de lei pentru 49 de persoane

15:20

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, despre analiza proiectelor de mediu pe PNRR, că în momentul de faţă, din 3,6 miliarde de euro alocate iniţial de către Comisia Europeană, avem doar 1,35 miliarde de euro, deci s-au pierdut aproape peste 2 miliarde de euro din alocarea iniţială. Ea a adăugat că absolut toate proiectele care aveau la data de 19 august peste 30% implementare, rămân în PNRR şi au finanţare în continuare prin negocierile Comisiei Europene iar proiectele aflate între 0% şi 30% care prevedeau apă, canal, centre de aport voluntar, fabrici pentru gestionarea deşeurilor de grajd, vor fi mutate pe AFM şi vor fi salvate.