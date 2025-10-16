Sprijin guvernamental pentru angajaţii afectaţi de inundaţiile de la Salina Praid / Câte 9.000 de lei pentru 49 de persoane
News.ro, 16 octombrie 2025 18:50
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, acordarea unui ajutor de urgenţă de 9.000 lei pentru fiecare dintre cele 49 de persoane afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL din localitatea Praid, judeţul Harghita, ca urmare a inundaţiilor.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
19:20
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care şi-a inaugurat pontificatul.
19:20
Trump scrie pe Truth Social în timp ce discută cu Putin: „Vorbesc acum cu preşedintele Putin. Este o conversaţie lungă” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a scris joi pe Truth Social că are o conversaţie „lungă” cu preşedintele rus Vladimir Putin, relatează CNN.
19:20
Cătălin Drulă: Suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei. Se pot organiza în acest an / Eu cred că domnul Bolojan este un om a legii, că îşi va respecta jurământul constituţional pe care l-a depus # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, că suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei, el apreciind că se pot organiza în acest an şi consideră că Ilie Bolojan este un om a legii şi îşi va respecta jurământul constituţional pe care l-a depus.
19:20
Ioan Holender va dezvolta un festival internaţional de muzică clasică la Cazinoul din Constanţa # News.ro
Ioan Holender, cunoscut pe scena muzicală internaţională ca cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (Wiener Staatsoper), a confirmat, joi, că va susţine echipa Cazinoului din Constanţa pentru a dezvolta un festival inter-naţional de muzică clasică. Evenimentul va avea loc în toamna anului viitor în sala de spectacole a Cazinoului, iar reprezentaţiile muzicale vor fi programate în zilele de sâmbătă şi duminică. Întregul demers va fi realizat cu susţinerea Primăriei Municipiului Constanţa şi Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia Constanţa.
Acum 15 minute
19:10
Galeriile Lafayette din Marsilia au fost închise pentru a doua zi la rând din cauza scenelor de haos apărute ca urmare a reducerilor # News.ro
Galeriile Lafayette din Marsilia au fost închise joi a doua zi la rând ca urmare a altercaţiilor şi incidentelor apărute ca urmare a reducerilor avantajoase, relatează Le Figaro. Forţele de ordine au fost chemate pentru a restabili calmul, iar un poliţist a fost uşor rănit în timpul intervenţiei.
Acum 30 minute
19:00
Fostul ministru al Muncii Simona Bucura Oprescu, aleasă în Biroul Executiv al PES Woman: Prea multe femei trăiesc încă în teamă în Europa - teamă de abuz, de excludere sau de a nu fi ascultate. Dar noi ştim că egalitatea nu mai poate aştepta - FOTO # News.ro
Fostul ministru al Muncii Simona Bucura Oprescu a fost aleasă în Biroul Executiv al PES Woman. ”Prea multe femei trăiesc încă în teamă în Europea — teamă de abuz, de excludere sau, pur şi simplu, de a nu fi ascultate. Dar noi ştim că egalitatea nu mai poate aştepta. Nu este un vis, ci o misiune politică care cere curaj, empatie şi perseverenţă”, a declarat ea în discursul rostit cu acest prilej.
19:00
Ionuţ Pucheanu, despre amânarea Ordonanţei 52: E cineva care nu se poate opri din a-şi pune tuşa personală pe orice ordonanţă. E efectiv de noaptea minţii ce se întâmplă. pentru fiecare taxă de timbru trebuia să faci referat # News.ro
Primarul Galaţiului şi vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, Ionuţ Pucheanu, a declarat, joi, despre amânarea Ordonanţei 52 în Guvern, că e cineva care nu se poate opri din a-şi pune tuşa personală pe orice ordonanţă şi e efectiv de noaptea minţii ce se întâmplă. El a arătat că Ministerul Justiţiei a descoperit astăzi noi articole introduse în Ordonanţă prin care pentru fiecare taxă de timbru trebuia să faci referat şi ar fi trebuit să te duci la Ministerul de Finanţe.
Acum o oră
18:50
Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul Farul Constanţa - FC Argeş, care va avea loc, vineri, de la ora 20.30, în etapa a 13-a a Superligii.
18:50
Sprijin guvernamental pentru angajaţii afectaţi de inundaţiile de la Salina Praid / Câte 9.000 de lei pentru 49 de persoane # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, acordarea unui ajutor de urgenţă de 9.000 lei pentru fiecare dintre cele 49 de persoane afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL din localitatea Praid, judeţul Harghita, ca urmare a inundaţiilor.
18:40
Cel mai selecţionat jucător din Qatar, Hassan Al Haydos, promite că va construi o şcoală şi o sală de sport în Gaza # News.ro
Hassan Al Haydos, jucătorul din Qatar cu cele mai multe selecţii, s-a angajat să finanţeze construirea unei şcoli şi a unei săli de sport în Gaza, după calificarea ţării sale la Cupa Mondială din 2026, informează Reuters.
18:40
Un lider sindical îl contrazice pe şeful ANAF: Zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel în GAP-ul de TVA / ANAF este trimisă să lupte doar în izmene şi cu mâinile goale, uneori legată şi la ochi # News.ro
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, îl contrazice pe şeful ANAF, Andrei Nica, în chestiunea GAP-ului de TVA şi afirmă că zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel acest indicator. În schimb, liderul sindical afirmă că GAP-ul de TVA este încurajat de legea insolvenţei, care lasă ANAF fără posibilitatea de a recupera datorii. În plus, susţine Modure, legea evaziunii fiscale aproape că stimulează acest fenomen, în timp ce angajaţii ANAF ”este trimisă să lupte doar în izmene şi cu mâinile goale, uneori legată şi la ochi”.
Acum 2 ore
18:20
Axios: Donald Trump va vorbi joi cu Vladimir Putin înainte de a-l primi, vineri, pe Volodimir Zelenski la Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump va avea joi o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, a declarat pentru Axios o sursă bine informată, discuţia celor doi lideri precedând primirea preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, vineri, la Casa Albă.
18:10
Pauliuc (PNL): Parlamentul European cere astăzi o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru accesul la reţele sociale, platforme video şi aplicaţii bazate pe AI. Aceasta este exact filozofia Legii Majoratului Digital, pe care am iniţiat-o # News.ro
Senatoarea PNLNicoleta Pauliuc declară că Parlamentul European cere astăzi o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru accesul la reţele sociale, platforme video şi aplicaţii bazate pe inteligenţă artificială iar aceasta este exact filozofia Legii Majoratului Digital, pe care a iniţiat-o şi care a trecut deja de votul Senatului.
18:00
Scene de haos la Nairobi. Poliţia din Kenya trage cu gloanţe şi gaze lacrimogene asupra mulţimii adunate pentru a vedea trupul fostului prim-ministru Odinga - VIDEO # News.ro
Poliţia kenyană a tras în aer şi a folosit gaze lacrimogene asupra mulţimii uriaşe de persoane adunate joi la un stadion din capitala Nairobi pentru a vedea trupul fostului prim-ministru kenyan Raila Odinga, după ce acesta a fost adus cu avionul din India, unde a murit, relatează BBC.
18:00
Autoritatea din Comunicaţii: Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile în economia naţională depăşind 50 milioane de euro anual # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că facilitează dialogul interinstituţional pentru combaterea pirateriei privind conţinutul audio-video, instituţia organizând o reuniune de lucru despre combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive şi ale altor transmisii în direct. Conform declaraţiilor reprezentanţilor industriei, pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile pe care acest fenomen le produce în economia naţională fiind estimate la valori care depăşesc 50 milioane de euro anual.
17:50
Nicuşor Dan: Am promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale / Ce aduce nou legea - DOCUMENT # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, document necesar în vederea aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Legea aduce sancţiuni mai dure şi stabileşte că infracţiunile de acest fel sunt anchetate de către DNA.
17:50
Republica Moldova - Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ce urmează # News.ro
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în urma cărora Partidul Acţiune şi Solidaritate a obţinut majoritatea în Legislativul de la Chişinău. De asemenea, Curtea a validat mandatele celor 101 deputaţi aleşi.
17:40
Abonament medical pentru angajaţi, oameni care “îşi pun hainele de duminică” când merg la medic. Andrei-Muntean, Regina Maria: Abonamentul are rol financiar, dar şi de educaţie şi prevenţie. Dacă îl am, mă duc # News.ro
Abonamentul medical pentru angajaţi este un instrument financiar prin care aceştia au acces la o gamă largă de servicii, dar are şi un rol de educaţie, de prevenţie, încurajând programările la medic, aşa cum se întâmplă şi în cazul abonamentelor la sălile de sport, ceea ce se vede în creşterea semnificativă a ratei de accesare a acestor beneficii, spune, la Profit Health.forum, Georgiana Andrei-Muntean, Director Comercial, Divizia de Abonamente, Regina Maria.
17:40
Consiliul Judeţean Cluj a semnat contractul de finanţare pentru revitalizarea Parcului Etnografic “Romulus Vuia” din Hoia. Valoarea proiectului finanţat cu bani europeni este de 33,73 milioane lei şi vizează şi amenajarea unui sat de vacanţă # News.ro
Consiliul Judeţean Cluj a semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului din fonduri europene privind “Revitalizarea Zonei Parcului Etnografic Naţional ”Romulus Vuia” – Pădurea Hoia din Cluj-Napoca”. Valoarea totală a proiectului finanţat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 este de 33,73 milioane lei. Proiectul vizează amenajarea pădurii-parc Hoia şi amenajarea unui sat de vacanţă, un sector interactiv, amplasat pe o parcelă de 1,03 hectare, în care vizitatorul va putea să experimenteze direct contactul cu atmosfera şi materialitatea specifică mediului rural.
17:40
Korodi Attila: Câinii din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală nu mai pot fi folosiţi la paza turmelor şi cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea Ciuc # News.ro
Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, anunţă că, printr-o decizie a Consiliului Local, a fost interzisă folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor pe teritoriul localităţii. Decizia a fost luat din cauză că aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv, explică el, menţionând că un astfel de atac a avut loc în această toamnă.
17:30
Guvernul a aprobat bugetul pe 2025 a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva: Regia îşi propune un nivel al cheltuielilor de 3,4 miliarde lei, în scădere cu 0,3%) # News.ro
Guvernul a aprobat bugetul pe 2025 a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, care îşi propune, pentru anul 2025, realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3,5 miliarde lei (în creştere cu 1,1% faţă de anul precedent) , precum şi un nivel al cheltuielilor de 3,4 miliarde lei (în scădere cu 0,3%), ceea ce duce la realizarea unui profit brut de 90 milioane lei.
17:30
Virgil Popescu, despre extragerea gazelor din Marea Neagră: „Pariul” pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul va fi de succes se dovedeşte a fi câştigător. Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând # News.ro
Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu afirmă că „pariul” pe care l-a făcut în această calitate, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedeşte a fi câştigător. Potrivit actualului europarlamentar, gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase „în curând”. Popescu a precizat că prin legea offshore, pe care a iniţiat-o în 2022, statul român are drept de preempţiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.
Acum 4 ore
17:10
CNS „Cartel Alfa” anunţă protest al salariaţilor din asistenţă socială şi protecţia copilului în faţa Ministerului Muncii, în 22 octombrie/ Sindicalişti: Asistenţa socială este în colaps financiar # News.ro
Salariaţii din asistenţă socială şi protecţia copilului vor protesta miercuri, 22 octombrie, timp de două ore, în faţa Ministerului Muncii din Bucureşti reclamând „lipsa de responsabilitate şi profesionalism” cu care Guvernul României „tratează sistemul de asistenţă socială”, despre care sindicaliştii spun că este „în colaps financiar”. Aceştia îi acuză pe reprezentanţii ministerului că nu au actualizat tandardele de cost la nivelul anului 2025.
17:10
Ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniţă, după ce am fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, transmite joi, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar, că în iunie, a decis să nu mai prelungească mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central, după ce am fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar. Ministrul mai afirmă că aceasta a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare, astfel că a semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea sa în rezervă.
17:10
„Super, frate”, „bravo”, „eşti cel mai bun”... Vedete ale fotbalului îl susţin pe Marcos Llorente şi ochelarii săi cu lentile galbene # News.ro
La o săptămână după ce a explicat într-un interviu de ce poartă ochelari cu lentile galbene în interviuri sau în zona mixtă, mijlocaşul echipei Atlético Madrid, Marcos Llorente, a revenit asupra subiectului într-o postare pe Instagram. Şi a putut conta pe sprijinul colegilor săi, în ciuda recentelor sale teorii conspiraţioniste.
17:10
Cristian Pistol: Deschidem mâine după amiază circulaţia pe încă 28 km din A7/ Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti - Buzău va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil # News.ro
Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunţat că vineri după-amiază va fi deschis circulaţiei lotul 2 al autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău, care va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil.
16:50
INSP: Aproape 85.000 de cazuri de infecţii respiratorii, raportate în săptămâna 6-12 octombrie/ S-au înregistrat aproape 300 de cazuri de gripă clinică şi un caz de gripă confirmat de laborator # News.ro
Aproape 85.000 de cazuri de infecţii respiratorii au fost raportate în săptămâna 6-12 octombrie, numărul fiind în creştere faţă de săptămâna anterioară, arată datele publicate de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP). Totodată, s-au înregistrat aproape 300 de cazuri de gripă clinică şi un caz de gripă confirmat de laborator.
16:50
Au apărut noi detalii despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer a fost găsit spânzurat # News.ro
Ricky Hatton, fostul campion mondial la box, a fost găsit spânzurat în casa sa, s-a dezvăluit joi în instanţă potrivit AP.
16:50
Marea Britanie se confruntă cu o ameninţare crescândă din partea Rusiei, Iranului şi a teroriştilor, afirmă şeful MI5 # News.ro
Marea Britanie se confruntă cu o ameninţare crescândă din partea unor state ostile, precum Rusia, Iran şi China, în timp ce riscul de terorism este „enorm”, al-Qaida şi Statul Islamic încercând să incite potenţialii atacatori, a declarat joi şeful serviciilor secrete britanice MI5, Ken McCallum, relatează Reuters.
16:50
Guvernul premierului francez Sébastien Lecornu supravieţuieşte primelor două moţiuni de cenzură, depuse de stânga radicală şi extrema dreaptă, respinse cu doar 18 voturi în Adunarea Naţională # News.ro
Guvernul premierului francez Sébastien Lecornu a supravieţuit joi primelor două moţiuni de cenzură, în Adunarea Naţională, la doar un pas de a cădea, soarta sa fiind tranşată cu doar 18 voturi, relatează BFMTV.
16:50
Fifor (PSD) îi cere demisia ministrului Apărării, după exerciţiul „Mobex”: La ce să te aştepţi de la un „ministru-trotinetă”, care pare să creadă că Apărarea şi siguranţa naţională sunt doar un joc pe consolă? Luaţi-vă trotineta şi plecaţi! # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor critică, joi, exerciţiul de mobilizare „Mobex”, ca fiind între improvizaţie şi batjocură în forma sa cea mai pură, arătând că era firesc, cel puţin, un gest de bun-simţ din partea ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, o asumare, o scuză, o minimă explicaţie pentru haosul creat. ”La ce să te aştepţi de la un „ministru-trotinetă”, care pare să creadă că Apărarea şi siguranţa naţională sunt doar un joc pe consolă, în care el este primul pistolar al ţării?”, mai spune Fifor. El îi cere demisia ministrului Ionuţ Moşteanu.
16:40
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu, despre ”taxa de centru”: Transportul în comun trebuie modernizat. Nu poţi taxa înainte de a le pune alternative # News.ro
Primarul general interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, a declarat, într-un interviu acordat Hotnews, că nu este de acord cu taxarea vehiculelor care intră în centrul Capitalei, înainte ca problemele de bază - parcări, transport în comun - să fie rezolvate.
16:30
UPDATE - ICCJ sesizează Curtea Constituţională referitor la Legea privind plata pensiilor private/ Înalta Curte consideră că sumele din Pilonul II reprezintă proprietarea privată a participanţilor, iar statul face supraveghere, fără a dispune de active # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) sesizează Curtea Constituţională a României (CCR) referitor la Legea privind plata pensiilor private, argumentând că sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor, în timp ce administratorii fondurilor au doar un drept de gestiune, iar statul exercită o supraveghere publică, fără a dispune de aceste active.
16:30
România promovează literatura contemporană la Târgul Internaţional de Carte de la Frankfurt 2025 # News.ro
România este prezentă, în perioada 15-19 octombrie, la Târgul Internaţional de Carte de la Frankfurt, cel mai important eveniment editorial din lume, care reuneşte anual peste 250.000 de vizitatori şi profesionişti din peste 100 de ţări.
16:20
UPDATE - Secţia pentru judecători a CSM a constatat încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ / Ce spune preşedintele ICCJ # News.ro
Secţia pentru judecători a CSM a constatat, în şedinţa de joi, încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ.
16:20
Adrian Câciu (PSD): Doamna Dogioiu ne anunţă că PNRR nu se mai aplică? Că salariul mimim nu creşte. Eu zic că va creşte iar ei, cei care spun că nu creşte, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor # News.ro
Fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu (PSD) comentează, joi, declaraţia purtătorului de cuvânt al Guvernulu, Ioana Dogioiu, privind majorarea salariului minim, el arătând că ”salariul minim va creşte iar ei, cei care spun că nu creşte, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor”.
16:20
„Nu vreau să-mi cresc copiii în Anglia”: Un fotbalist plecat în Dubai denunţă nesiguranţa din Londra # News.ro
Fostul internaţional englez Jonjo Shelvey (33 de ani) şi-a făcut bagajele şi s-a mutat în Dubai, nu din motive financiare, ci pentru a evita ca ai săi copii să crească în Londra.
16:10
Programul ediţiei 2025 a Festivalului Naţional de Teatru, desfăşurat la Bucureşti în perioada 17-26 octombrie, include, pe lângă multe spectacole şi evenimente aşteptate de public, un modul dedicat artistului Radu Afrim.
16:10
ICCJ sesizează Curtea Constituţională referitor la Legea privind plata pensiilor private/ Înalta Curte consideră că sumele din Pilonul II reprezintă proprietarea privată a participanţilor, iar statul face supraveghere, fără a dispune de active # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) sesizează Curtea Constituţională a României (CCR) referitor la Legea privind plata pensiilor private, argumentând că sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor, în timp ce administratorii fondurilor au doar un drept de gestiune, iar statul exercită o supraveghere publică, fără a dispune de aceste active.
16:10
Preşedintele ICCJ, după decizia CSM în cazul lui Stelian Ion: Venind de la un politician din coaliţia aflată la putere în România, induce ideea unei puternice presiuni politice, indiscutabil # News.ro
Preşedintele ICCJ Lia Savonea reacţionează după declaraţiile în care fostul ministru USR al Justiţiei Stelian Ion a criticat ICCJ pentru achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu, Stelian Ion afirmând totodată că DNA ar trebui să ancheteze faptele de corupţie comise de magistraţi. Savonea apreciază că declaraţiile fostului ministru ”induc ideea unei puternice presiuni politice” şi amintesc ”de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”. ”Problema este a celui care recurge la instrumente de intimidare împotriva statului de drept. Gest care trebuie sancţionat corespunzător”, a declarat şefa Instanţei Supreme pentru News.ro, precizând că nu a participat la votul în urma căruia Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis joi că Stelian Ion a încălcat independenţa judecătorilor.
16:00
Secţia pentru judecători a CSM a constatat încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ # News.ro
Secţia pentru judecători a CSM a constatat, în şedinţa de joi, încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ.
15:50
Din această toamnă, elevii de clasa a III-a din Bucureşti învaţă despre alimentaţie sănătoasă şi grijă faţă de mediu # News.ro
Începând din luna octombrie, elevii de clasa a III-a din Bucureşti vor învăţa cum să mănânce echilibrat şi să aibă grijă de mediul înconjurător, în cadrul programului educaţional „Stil de viaţă sănătos, o alimentaţie diversificată şi o atitudine sustenabilă”. Proiectul, desfăşurat în perioada octombrie 2025 – iunie 2026, este implementat de Asociaţia Sărbătoarea Gustului, finanţat de Fundaţia Auchan, şi vine în ajutorul cadrelor didactice prin materiale şi suport educaţional dedicate modulului opţional „Stil de viaţă sănătos”, aprobat oficial şi publicat în 2023 în Monitorul Oficial al României.
15:50
Interlop reţinut pentru că l-ar fi ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa/ Bărbatul, aflat sub control judiciar într-un alt dosar, i-ar fi reproşat cadrului didactic că nu a intervenit într-un conflict avut de fetiţă cu un coleg # News.ro
Un interlop bucureştean a fost reţinut de poliţiştii din sectorul 5 al Capitalei, fiind acuzat că l-a ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa că dă cu el de pământ şi că îl taie cu briceagul. Bărbatul, aflat sub control judiciar într-un alt dosar, i-ar fi reproşat cadrului didactic că nu a intervenit într-un conflict avut de fetiţă cu un coleg. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, incidentul s-a petrecut în curtea şcolii, în timpul unei ore de sport.
15:50
Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti anunţă că va derula, în perioada 17 octombrie – 30 noiembrie 2025, revizia capitală planificată.
15:40
Poliţia de Frontieră: Migraţia ilegală, în primele nouă luni, în scădere cu 80% faţă de 2023/ În acelaşi interval, au fost prinse 800 de persoane care doreau să intre ilegal în ţară şi 500 care încercau să iasă fraudulos # News.ro
Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au anunţat că, în primele nouă luni ale anului, au fost descoperite 800 de persoane care intenţionau să intre ilegal în România şi 500 care încercau să iasă din ţară în mod fraudulos. Astfel, în privinţa migraţiei ilegale se înregistrează o scădere cu 80% faţă de anul 2023. Cele mai frecvente metode utilizate sunt traversarea frontierei pe jos, ascunderea în mijloacele de transport şi utilizarea de documente false.
15:30
Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Braşov 2027 se va desfăşura între 14 şi 21 februarie. Organizatorii vor trimite, în următoarele săptămâni, invitaţiile de participare către 50 de ţări # News.ro
Autorităţile au stabilit că Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Braşov 2027 se va desfăşura între 14 şi 21 februarie. În următoarele săptămâni, organizatorii vor trimite invitaţiile de participare către cele 50 de comitete naţionale, membre ale EOC. FOTE 2027 a fost declarat eveniment de interes naţional, iar în acest sens oficialii guvernamentali au promis sprijin pentru ca investiţiile pentru aducerea bazelor sportive la nivelul necesar omologării lor pentru competiţii internaţionale şi olimpice să fie susţinute parţial de la bugetul de stat.
15:30
Studiu - Gandalf, Scarlett O'Hara, Hermione şi Jack Sparrow sunt cele 4 tipologii ale tinerilor din România. Antropolog: Generaţia Z, „cea mai privilegiată şi cea mai norocoasă din istoria României”. Cele mai mari temeri: războiul şi extremismul # News.ro
Pentru tinerii Generaţiei Z să aibă o stare mentală bună este cel mai important lucru în viaţă, iar războiul şi extremismul sunt cele mai mari temeri, rezultă din studiul „Student în România. Tânăr în România”, o cercetare despre viaţa Generaţiei Z, studenţi şi non-studenţi, din România, reprezentativă la nivel naţional, care a fost lansat joi. 62% dintre studenţi se declară bine informaţi financiar, 86% afirmă că pot identifica ştirile false, iar 81% recunosc tentativele de fraudă online, indicând o mai bună capacitate de filtrare a informaţiei faţă de generaţiile anterioare. 81% dintre studenţi folosesc servicii de e-banking, comparativ cu 71% dintre tinerii care nu urmează o facultate, sunt alte concluzii ale cercetării.
Acum 6 ore
15:20
Diana Buzoianu, despre analiza proiectelor de mediu pe PNRR: În momentul de faţă, din 3,6 miliarde alocate iniţial de către Comisia Europeană, avem doar 1,35 miliarde de euro, deci s-au pierdut peste 2 miliarde de euro din alocarea iniţială # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, despre analiza proiectelor de mediu pe PNRR, că în momentul de faţă, din 3,6 miliarde de euro alocate iniţial de către Comisia Europeană, avem doar 1,35 miliarde de euro, deci s-au pierdut aproape peste 2 miliarde de euro din alocarea iniţială. Ea a adăugat că absolut toate proiectele care aveau la data de 19 august peste 30% implementare, rămân în PNRR şi au finanţare în continuare prin negocierile Comisiei Europene iar proiectele aflate între 0% şi 30% care prevedeau apă, canal, centre de aport voluntar, fabrici pentru gestionarea deşeurilor de grajd, vor fi mutate pe AFM şi vor fi salvate.
15:20
Zelenski se întâlneşte cu reprezentanţi ai industriei americane a apărării joi, înainte să fie primit vineri de Trump. Livrarea rachetei de croazieră de tip Tomahawk, ”subiectul principal” al vizitei. Zelenski vrea să afle ”când anume vor fi posibile cu a # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească joi la Washington, pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump despre livrări militare - racheta de croazieră de tip Tomahawk este ”subiectul principal” al vizitei - şi să se întâlnească cu reprezentanţi ai industriei americane de apărare, relatează AFP.
15:20
Fotbalistul care susţinea că vaccinurile împotriva Covid ar fi cauza accidentărilor sale a pierdut procesul contra Pfizer şi Federaţia Franceză # News.ro
Fostul fotbalist al echipei Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo (30 de ani), cu 141 de meciuri la profesionişti şi 2 selecţii în echipa Franţei U20, şi-a încheiat prematur cariera în 2024, la doar 29 de ani, după mai multe accidentări.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.