Rusia rămâne unul dintre principalii producători de petrol, în pofida sancțiunilor, se laudă Putin. „A reușit să găsească noi canale de export și plată”
HotNews.ro, 16 octombrie 2025 18:50
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că țara sa rămâne „unul dintre principalii producători” mondiali de petrol, în pofida sancțiunilor occidentale și presiunilor omologului său american Donald Trump asupra clienților Moscovei. „Rusia își menține…
• • •
Acum 5 minute
19:20
Vor aduce lunile următoare noi creșteri de taxe? „Este foarte probabilă creșterea din nou a cotei standard de TVA”, spune un reputat fiscalist # HotNews.ro
Deși oficialii guvernamentali neagă că vor mai exista noi creșteri de taxe/impozite, mai mulți economiști pun la îndoială promisiunile oficialităților. Chiar joi, vorbind la un seminar la Alba Iulia , Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților…
Acum 15 minute
19:10
Petiție online împotriva Legii privind plata pensiilor private. O asociație de consumatori cere CCR să oprească „agresiunea” # HotNews.ro
Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a anunțat că, împreună cu Comunitatea Declic, a inițiat o petiție pentru „oprirea colectivizării pensiilor private”, referindu-se la Legea privind plata pensiilor private. „Societatea civilă…
19:10
FOTO Țara în care 6.000 de oameni mor anual în accidente rutiere a încercat o soluție futuristă. Până când a apărut o mare problemă # HotNews.ro
Experimentul din Malaezia cu drumuri pictate care strălucesc în întuneric promitea o soluție futuristă pentru conducerea periculoasă pe timp de noapte – până când autoritățile au renunțat la el, cel puțin pentru moment. În octombrie…
Acum o oră
18:50
18:40
Șefa FMI avertizează despre un risc al creșterii investițiilor în AI, chiar dacă vor contribui la creșterea PIB-ului global # HotNews.ro
Majorarea investiţiilor în inteligenţa artificială (AI), concentrate mai ales în SUA, ar putea contribui cu 0,1% – 0,8% la creşterea PIB-ului global, dar ar putea de asemenea provoca mai multe divergenţe între ţările bogate şi…
18:40
„De aproape două luni sunt extrem de multe îmbolnăviri”. Cazurile de COVID au crescut în România și alte țări europene / Care sunt sunt simptomele noii variante # HotNews.ro
„Noi nu avem o imagine corectă a numărului de cazuri de COVID-19, pentru că sunt mulți care spun: «stăm acasă»”, spune Sandra Alexiu, medic de familie în localitatea Jilava de lângă București, într-un dialog cu…
Acum 2 ore
18:20
Yohan Roche (28 de ani), fundașul celor de la Petrolul, va intra în ultimele 6 luni de contract în această iarnă. Potrivit Digi Sport, șansele ca înțelegerea să se extindă sunt mici, iar fundașul din…
18:10
Grecia și Egiptul au ajuns la un acord privind viitorul uneia dintre cele mai vechi mănăstiri din lume, ridicată într-un loc sacru pentru creștini și evrei # HotNews.ro
Grecia a anunțat joi că a ajuns la un acord cu Egiptul privind viitorul Mănăstirii Sfânta Ecaterina, aflată la poalele Muntelui Sinai de pe teritoriul egiptean, a cărei situație a dus anterior la o dispută…
18:10
Trump va avea astăzi o convorbire cu Putin, chiar înaintea vizitei lui Zelenski la Washington, confirmă Casa Albă / Ce strategie nouă vrea să propună Kievul # HotNews.ro
Donald Trump va discuta cu liderul rus Vladimir Putin joi, a anunțat Casa Albă, cu o zi înainte ca președintele american să se întâlnească la Washington cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, scriu AFP și…
18:00
FC Botoșani a trecut printr-o serie de modificări, în vară, pentru ca retrogradarea să nu mai reprezinte un adevărat pericol, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane. Dincolo de strategia de transferuri, Valeriu Iftime (65…
18:00
După 29 de ani în demnități publice, Ludovic Orban spune că nu s-a putut angaja în mediul privat: „Nu e atât de uşor să găseşti ceva”. Acum e din nou la stat # HotNews.ro
„Foarte multor oameni de afaceri cu care am discutat le-a fost teamă”, a povestit Ludovic Orban, numit consilier prezidenţial la începutul lunii octombrie, despre încercările sale de angajare după retragerea din cursa prezidenţială, în noiembrie…
18:00
Liviu Negoiță vrea să candideze la Primăria Capitalei: „Bucureștiul este un oraș părăsit” # HotNews.ro
Liderul PUSL Bucureşti, Liviu Negoiţă, fost primar al Sectorului 3, a anunţat că va candida la funcţia de primar general al Capitalei, afirmând că Bucureştiul este „un oraş părăsit” şi a atras atenţia, printre altele,…
18:00
Administrația din Miercurea Ciuc interzice folosirea a trei rase de câini pentru paza turmelor # HotNews.ro
Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian și Ciobănesc de Asia Centrală nu mai pot fi folosiți la paza turmelor și cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc, a anunțat primarul Atilla Korodi, într-un mesaj publicat…
17:40
Cel mai mare producător de petrol din lume avertizează că va exista o penurie dacă nu se reiau explorările și vorbește de un deceniu pierdut: „Asta va avea un impact” # HotNews.ro
Șeful companiei petroliere Saudi Aramco a avertizat că se conturează o penurie globală de petrol, după un deceniu în care industria energetică a întors spatele căutării de noi zăcăminte de țiței, relatează Financial Times. Amin…
17:30
Podul Giurgiu-Ruse va fi închis circulației timp de 24 de ore. Măsură luată pentru reparații # HotNews.ro
Podul peste Dunăre va fi închis traficului în 4 noiembrie, în urma unor reparaţii majore, a anunţat joi Agenţia pentru Infrastructură Rutieră (RIA) din Bulgaria, informează agenția BTA. Căile de rulare pentru trecerea autoturismelor vor…
17:30
Formațiunea „Democrația Acasă”, susținută de George Simion, intră în Parlamentul de la Chișinău. Curtea Constituțională a validat alegerile din 28 septembrie # HotNews.ro
Curtea Constituțională de la Chișinău a validat alegerile parlamentare de pe 28 septembrie din Republica Moldova. Acest lucru înseamnă că toate cele 101 mandate de deputat sunt confirmate, inclusiv cele ale Partidului „Democrația Acasă”, condus…
Acum 4 ore
17:20
Ionuț Moșteanu spune că a fost informat în iunie despre suspiciuni de corupție privindu-o pe șefa Spitalului Militar, vizată azi de percheziții DNA # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că știa de aceste suspiciuni de la Corpul de Control și a decis atunci să nu-i prelungească mandatul de director al Spitalului Militar din București. Acest mandat se încheie la…
17:20
Șeful spionilor britanici avertizează asupra pericolului reprezentat de AI: „Îmi voi alege cu atenție cuvintele” / Comparație cu filmele de la Hollywood # HotNews.ro
Sistemele de inteligență artificială (AI) care acționează fără control uman riscă să ajungă într-o zi o amenințare la adresa securității, a declarat joi șeful agenției britanice de spionaj MI5, deși a precizat că nu prevede…
17:10
Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus # HotNews.ro
Generalul Alexander Fomin va demisiona din funcția de viceministru al Apărării al Federației Ruse, relatează publicația rusă RBC, citând surse apropiate ministerului. Publicația nu precizează motivele demisiei. Fomin ocupa funcția de viceministru al Apărării din…
17:10
Sunt vinovate bunicuțele gospodine pentru încasările reduse la buget, cum spune șeful ANAF? Ce zic datele # HotNews.ro
Șeful Fiscului a declarat că în spatele încasărilor mici din taxa pe valoarea adăugată (cele mai scăzute din UE) se află probleme statistice: gemul făcut în casă de bunici e tratat ca și cum ar…
17:00
Reacție rapidă: Când Lia Savonea și judecătorii de la ÎCCJ au comparat justiția din România cu cea din Rusia a fost o scăpare sau au vrut intenționat să sfideze? Răspunsul e important # HotNews.ro
4 judecători ai Înaltei Curți, printre care președinta Lia Savonea, au comparat într-o recentă motivare dosarul lui Nicolae Bănicioiu cu cel al disidentului rus mort Aleksei Navalnîi. Este exact argumentul Rusiei, potrivit căreia justiția din…
16:50
Un fost ministru al Justiției criticat de CSM și ICCJ pentru comentariile de după achitarea lui Nicolae Bănicioiu: „Recurge la instrumente de intimidare” # HotNews.ro
Secţia pentru judecători a CSM a constatat, în şedinţa de joi, încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ, informează News.ro. De…
16:40
BMW anunță că furnizorii săi sunt „afectați”, în urma unei dispute în jurul producătorului de cipuri prins în războiul comercial dintre China și SUA # HotNews.ro
Producătorul german de automobile BMW a anunțat joi că o parte din rețeaua sa de furnizori este afectată de o dublă dispută, comercială și referitoare la proprietatea intelectuală, în care este implicat producătorul de cipuri…
16:30
Patronul unei televiziuni e intrat în partidul lui Dan Voiculescu: „Este un om de la care am ceva de învăţat” # HotNews.ro
Proprietarul postului de televiziune Canal 33, Alexandru Răducanu, este unul dintre vicepreşedinți PUSL – Partidul Umanist Social Liberal, formațiune de la a cărei șefia recent a plecat Cristian Popescu Piedone, scrie PaginadeMedia. „Este o poziţie…
16:30
Grecia a adoptat legea care permite ziua de muncă de 13 ore, în pofida protestelor din stradă: „După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate” # HotNews.ro
Parlamentul Greciei a adoptat joi un proiect de lege care permite angajatorilor din sectorul privat să extindă durata zilei de lucru, în pofida protestelor venite din partea angajaților care se confruntă cu o criză a…
16:20
Black Forest Labs este una dintre puținele companii europene care au devenit faimoase în domeniul AI, iar modelele sale de generare de imagini sunt atât de bune, încât sunt utilizate și de giganți tech din…
16:10
Cancelarul german, discurs important în Bundestag despre susținerea Ucrainei. „Doar puterea menține pacea” / Planul prezentat # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a pledat joi pentru o Europă mai puternică, într-un important discurs pe teme de politică externă, care s-a referit la propunerile de reformă la Bruxelles, pacea din Gaza şi conflictul în…
16:10
VIDEO „Bătrânul să tremure de frică!”. Ce spune cântecul de protest care l-a speriat pe Putin și a dus la arestarea unei artiste de 18 ani la Sankt Petersburg # HotNews.ro
O rară manifestare publică de protest din Rusia a devenit virală. După ce sute de tineri s-au adunat pentru a-l critica pe Putin, principala instigatoare, o adolescentă care a cântat o piesă interzisă, a fost…
16:10
PSD garantează că salariul minim va crește, purtătoarea de cuvânt a Guvernului îi contrazice / Replică dură din partidul condus de Grindeanu # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, întrebată despre salariul minim, că premierul Bolojan a spus că, „în principiu, nu va crește”. Declarațiile au fost făcute în contextul în care mai mulți…
16:00
Procurorul general, întrebat dacă în spatele războiului hibrid din România se află Rusia: „Toate firele duc acolo” # HotNews.ro
Toată infrastructura online folosită pentru propagarea de dezinformare în mediul online a fost analizată și astfel procurorii pot proba că în spatele campaniei de dezinformare se află Rusia, a declarat procurorul general Alex Florența într-un…
15:40
O companie a emis din greșeală 300 de trilioane de dolari în criptomonede, de 10 ori cât PIB-ul anual al SUA # HotNews.ro
Paxos, partenerul pentru blockchain al companiei PayPal, a emis din greșeală criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari miercuri, într-un incident pe care compania l-a descris drept „o eroare tehnică”, relatează CNBC. Observatorii…
15:40
Accesul minorilor la rețelele sociale va fi reglementat la nivelul UE. „Majoratul digital”, stabilit la aceeași vârstă ca în România # HotNews.ro
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor a Parlamentului European a adoptat joi cu o majoritate largă propunerea europarlamentarei social-democrate daneze Christel Schlademose ca accesul în orice reţea socială online să fie interzis până la…
15:30
BREAKING Legea care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii, atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție # HotNews.ro
După ce a atacat Legea Guvernului Bolojan care modifică sistemul de pensii ale magistraților, instanța supremă a decis joi să depună o sesizare de neconstituționalitate și împotriva legii privind plata pensiilor private, adoptată cu o…
15:30
Instanța Supremă compară dosarul lui Nicolae Bănicioiu cu cel al disidentului rus mort Aleksei Navalnîi: „Parțial asemănătoare” / „Situația din prezentul dosar, eminamente diferită”, a replicat judecătoarea care s-a opus achitării fostului ministru # HotNews.ro
Cei patru judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) care au dispus achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și-au motivat decizia, făcând trimitere la mai multe cauze CEDO, printre care și cea…
Acum 6 ore
15:20
CTP spune că se aud „zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu”, atacându-l pe Grindeanu în contextul „noii orientări a PSD” # HotNews.ro
Schimbările din statutul PSD au atras reacția gazetarului și scriitorului Cristian Tudor Popescu. În noul statut al social-democraților, președintele interimat Sorin Grindeanu a optat pentru ca orientarea PSD să fie modificată conform acestei declarații a…
14:50
VIDEO Copilul fenomen al unor români din Franța a făcut senzație. La 9 ani, Luca Protopopescu a jucat simultan 12 partide # HotNews.ro
Micul șahist, numărul 1 mondial la șah la categoria sub 10 ani, s-a distrat jucând 12 partide simultan, la „Sărbătoarea șahului” din Marsilia, acolo unde este stabilită familia sa, relatează La Provence. Fiul unor români…
14:50
GDPR: Atac informatic la un broker de acțiuni românești pe bursă. Acces neautorizat la extrase de cont, copii ale actelor de identitate și alte date personale (ANSPDCP) # HotNews.ro
O firmă românească de brokeraj pe bursă a fost, amendată în baza regulamentului GDPR, după ce a suferit un atac informatic care a condus la „accesul neautorizat” la extrase de cont, copii ale actelor de…
14:50
Casa Librecht – Filipescu, palatul unde s-a pus prima dată sonerie electrică în București # HotNews.ro
Casa Librecht – Filipescu are o poveste inedită și este una dintre clădirile din Micul Paris care uimesc atât din punct de vedere arhitectural, cât și din punct de vedere istoric. Se află în inima…
14:40
Modificările făcute de deținutul hacker din Târgu Jiu în baza de date a închisorii: „A adăugat câte un zero la sumele de bani primite de deținuți” # HotNews.ro
Noi detalii despre modul în care a acționat deținutul de la Penitenciarul din Târgu Jiu, care a intrat în baza de date a închisorii, unde a efectuat mai multe modificări, au fost făcute de șeful…
14:30
Incident la o școală din București. Profesor amenințat de tatăl unei eleve că va fi tăiat cu briceagul, de față cu copiii / Cum motivează Poliția reținerea bărbatului # HotNews.ro
Un bărbat a fost reținut joi de polițiști, după ce a amenințat un profesor de la o școală din Sectorul 5. Incidentul a avut loc în curtea unității de învățământ, în timpul orei de sport,…
14:30
Un cercetător propune o soluție banală pentru Paradoxul lui Fermi, unul dintre marile mistere ale științei # HotNews.ro
În 1950, renumitul astrofizician Enrico Fermi a pus o întrebare profundă despre galaxia noastră în timpul unui prânz relaxat cu colegii săi: „Unde este toată lumea?”. Cu alte cuvinte, dacă există o probabilitate extrem de…
14:20
Critici din PSD către guvern: „Mă doare în cot de deficitul bugetar” /„Vine Banca Mondială sau FMI, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai” # HotNews.ro
Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sănătate din Senat, a criticat joi guvernul Bolojan pentru că se preocupă în special de rezolvarea deficitului bugetar în loc de investiții. Senatorul a mai acuzat că „acum nu se…
14:10
Un crescător de porci a găsit ceea ce părea o păpușă îngropată în pământ. Apoi, degetele păpușii au început să se miște. „M-am apropiat și mai mult și am simțit bătăile inimii” # HotNews.ro
Un fermier din nordul Indiei a făcut o descoperire terifiantă în urmă cu o lună, în apropierea unui râu, scrie CNN. Shyam Babyu, un crescător de porci din districtul rural Shahjahanpur, din statul Uttar Pradesh,…
14:00
Caz de femicid în Brașov: O tânără a fost ucisă de iubitul recidivist. Bărbatul a fost arestat # HotNews.ro
O femeie de 30 de ani din localitatea Vulcan, județul Brașov, a fost ucisă cu cuțitul de iubitul ei. În trecut, bărbatul a mai fost condamnat pentru tentativă de omor şi pentru alte infracţiuni comise…
14:00
Un important membru PNL cere transparenţă în cazul contractelor pe care partidul le are cu presa: „Dacă vrem să recâştigăm încrederea cetăţenilor” # HotNews.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, spune că partidul său ar trebui să le arate românilor unde se duc banii pe care îi cheltuieşte cu presa. „Cel mai grav este când spunem «nu se poate,…
13:50
Încrederea în economie scade. Cele mai multe companii simt deteriorarea mediului economic și spun că noile taxe descurajează investițiile # HotNews.ro
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească se deteriorează semnificativ, iar opt din zece oameni de afaceri (81%) apreciază că pachetele fiscale adoptate recent descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură, arată cel…
Acum 8 ore
13:10
Telefoanele cu butoane luptă cu smartphones. Cum devin „dumbphones” arma părinților împotriva TikTok-ului și a dependenței de ecrane # HotNews.ro
„I-am cumpărat telefon ca să îl știu în siguranță. Îl pot suna oricând și pot vedea pe aplicație dacă a ajuns cu bine acasă/ la școală”. Așa ne-am spus mulți dintre noi când am decis…
13:00
A fost ales succesorul lui Giorgio Armani în fruntea legendarei case de modă pe care a fondat-o # HotNews.ro
Legendarului Giorgio Armani îi va urma în fruntea casei italiene de modă directorul general adjunct al Grupului Armani, Giuseppe Marsocci, a declarat joi o sursă pentru Reuters, confirmând informațiile apărute în presa din Italia. Numirea…
12:50
„Aici noi luăm deciziile, nu domnul Trump. Nu suntem protectoratul său”. Răspuns dur din țara europeană aflată sub criticile aspre ale liderului SUA # HotNews.ro
Spania nu este îngrijorată de criticile repetate ale lui Donald Trump și spune că nu va ceda cererilor tot mai ferme ale acestuia privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, scriu Politico și site-ul televiziunii spaniole Rtve.…
12:20
Mașinile hibride plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină, afirmă un nou studiu # HotNews.ro
Vehiculele electrice hibride plug-in emit aproape de cinci ori mai mult poluant care încălzește planeta decât arată cifrele oficiale, afirmă un nou studiu citat de The Guardian. Aceste mașini, care pot funcționa atât pe baterii…
