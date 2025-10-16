Guvernul a desemnat Ministerul Finanțelor să aibă calitatea de adjudecător pentru România pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Economica.net, 16 octombrie 2025 18:50
Ministerul Finanţelor devine autoritatea desemnată în calitate de adjudecător pentru România în materie de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată, joi, de Executiv, relatează Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum o oră
18:50
Un mare conglomerat industrial din China, SANY, a intrat puternic în sectorul regenerabilelor din România: a cumpărat un proiect fotovoltaic cu stocare în Dolj. Este prima achiziție de acest fel din Europa # Economica.net
Compania de energie regenerabilă Sany International (Singapore) a finalizat achiziția unui proiect fotovoltaic de 95 MWp combinat cu o instalație de stocare în baterii de 218 MWh în Dobrești, județul Dolj, potrivit unei informări trimise de companie presei.
18:50
Guvernul a desemnat Ministerul Finanțelor să aibă calitatea de adjudecător pentru România pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră # Economica.net
Ministerul Finanţelor devine autoritatea desemnată în calitate de adjudecător pentru România în materie de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată, joi, de Executiv, relatează Agerpres.
18:30
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a fost aprobat, joi, de Guvern. Cheltuielile cu bunuri şi servicii înregistrează o diminuare cu 5,3% faţă de anul precedent, în timp ce bonusurile scad cu 57,9%, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv.
18:30
INS: Producția de gaze naturale a României a scăzut cu 1,7% în primele opt luni din 2025. Importurile au făcut un salt de 64,1% # Economica.net
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele opt luni din 2025, de aproximativ 4,97 de milioane tone echivalent petrol, cu 86.800 tep sub cea din perioada similară a anului trecut (minus 1,7%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
18:30
Fitch a îmbunătățit ratingul IFS al Euroins Bulgaria de la „B+” la „BB-” cu perspectivă stabilă # Economica.net
Agenția Fitch Ratings a îmbunătățit ratingul de soliditate financiară (IFS) al companiei de asigurări Euroins AD (Euroins Bulgaria), cea mai mare filială a Euroins Insurance Group AD (ЕIG), de la „B+” la „BB-” cu perspectivă stabilă, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:30
Drum Expres Focșani – Brăila: TPF Inginerie, câștigătorul contractului de supervizare a lucrărilor # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere informează joi că a atribuit firmei TPF Inginerie S.R.L contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru Drumul Expres Focșani - Brăila.
18:30
Avertisment transmis de Asociația Română a Magazinelor Online: Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate # Economica.net
Cea de-a șasea ediție a Zilei Naționale a Comerțului Electronic a reunit miercuri la Palatul Parlamentului, Sala Iuliu Maniu, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai autorităților și ai mediului asociativ, într-un dialog despre competitivitatea companiilor românești, extinderea regională și condițiile pentru un comerț echitabil.
18:30
Euro NCAP: Sudurile Dongfeng BOX au cedat în timpul testului și a obținut trei stele. Tot trei stele a obținut însă și Volkswagen T-Cross # Economica.net
Euro NCAP a dat publicității rezultatul celui mai recent test de siguranță. Acesta a grupat nu mai puțin de 20 de modele, dintre care două au obținut doar câte trei stele, alte două câte patru, iar restul de 16 câte câte cinci.
18:30
Întâlnire între conducerea ANSVSA și o delegație din Ucraina. S-a discutat despre cerițele de înregistrare a transporturilor aflate în tranzit prin România și certificatul sanitar pentru importul de păsări de curte # Economica.net
O delegaţie a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), condusă de preşedintele Alexandru Nicolae Bociu, a efectuat joi o vizită de lucru în punctul de trecere a frontierei Isaccea - Orlivka, în regiunea Odesa, pentru consolidarea cooperării între Romania şi Ucraina din acest domeniu, informează instituția prin intermediul unui comunicat de presă, relatează Agerpres.
18:30
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex"- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Acum 4 ore
17:00
ASML, campionul european în AI, beneficiază de creșterea cererii pentru echipamentele de fabricare a cipurilor # Economica.net
În urma unei serii de știri pozitive privind investițiile masive în AI, era aproape inevitabil ca ASML, compania olandeză care furnizează echipamente pentru fabricarea cipurilor de siliciu, să înregistreze o creștere mai rapidă a numărului de comenzi decât se aștepta.
16:50
Autostrada Moldovei A7: E OFICIAL. Mâine la ora 16:00 se deschide lotul 2, cel mai lung din tronsonul Ploiești – Buzău # Economica.net
Vineri, 17 octombrie, va fi deschisă circulația pe încă 28 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, informează joi Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Surse oficiale au spus pentru ECONOMICA.NET că darea în trafic a lotului 2 Mizil - Pietroasele/ Stâlpu ar fi programată la ora 16.00.
16:40
Judecătorii Instanţei supreme au decis joi să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private, prin care au fost aduse modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 şi Pilonul 3.
16:40
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Cum se explică fisurile apărute în placa de suprabetonare a viaductului Boița # Economica.net
Asociația Pro Infrastructură (API) a prezentat joi imagini cu fisuri în placa de suprabetonare a viaductului Boița, unul dintre cele mai lungi din cea mai importantă autostradă a României. Contactați de ECONOMICA.NET, reprezentanții CNAIR au declarat că este vorba de fisuri superficiale, ce urmează a fi corectate.
16:40
Soluția lui Viktor Orban pentru pace între Rusia și Ucraina – Ce trebuie să facă Europa # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban a susţinut joi că Europa trebuie să negocieze cu Rusia şi să încerce să ajungă la un acord în privinţa războiului din Ucraina, transmite MTI.
16:40
Filantropie strategică în vremuri dificile: Cum susține Fundația Regală Margareta a României viitorul artei românești # Economica.net
Într-un climat economic dificil, investițiile în cultură par, uneori, un lux. Fundația Regală Margareta a României demonstrează, însă, prin evenimente precum Concertul Regal Caritabil, că sprijinul acordat tinerilor artiști poate fi o investiție în capitalul uman și cultural al țării. Ajuns la a XVI-a ediție, fondurile strânse în urma concertului vor susține programul Tinere Talente, una dintre cele mai consistente inițiative de sprijin pentru creativitatea emergentă din România. Mugurel Mărgărit, Director executiv al Fundației, ne vorbește despre sustenabilitate în sectorul neguvernamental, responsabilitate socială reală și impactul concret al parteneriatelor pe termen lung.
16:00
Ministrul Apărării urmează să facă mai multe precizări privitor la exerciţiul de mobilizare a rezerviştilor # Economica.net
Ministrul Apărării Naţionale urmează să facă, vineri, mai multe precizări cu privire la exerciţiul de mobilizare a rezerviştilor din Bucureşti şi Ilfov, care se desfăşoară în această perioadă, a precizat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.
16:00
Subiectul privind salariul minim este în analiza premierului, mi-a precizat că, "în principiu, nu va creşte", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
15:50
AFM va finanţa din bugetul Fondului pentru Mediu proiecte suspendate de la finanţare prin PNRR # Economica.net
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) va prelua şi finanţa proiectele critice pentru comunităţi, în valoare de 3,7 miliarde de lei, suspendate de la finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 41/2025, după ce Guvernul României a aprobat un Memorandum în acest sens, informează instituţia, într-un comunicat de presă.
15:50
One United Properties a aprobat vânzarea One Tower, cea mai scumpă clădire de birouri din România # Economica.net
Acționarii One United Properties au aprobat vânzarea turnului de birouri One Tower din București pentru cel puțin 114 milioane de euro.
Acum 6 ore
15:10
Plan complex de acţiune împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva Europei, anunţat de Germania # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi elaborarea "în următoarele zile" a "unui plan de acţiune cuprinzător" împotriva "războiului hibrid" dus de Rusia împotriva Europei, potrivit AFP.
15:10
Tehnici de economisire la români: jumătate dintre noi punem apă în șapon, 70% stoarcem tubul cu pastă de dinți. Cum arată „Ghidul românului chibzuit” # Economica.net
Românii aplică variate tehnici de economisire, la vedere sau mai pe ascuns, convențional sau neconvențional. Un studiu Provident, făcut public cu ocazia lansării proiectului "Ghidul românului chibzuit", scoate la iveală tactici pe care mulți le aplicăm fără să știm că majoritatea celorlalți fac același lucru.
14:30
Cât curent electric și gaze se mai fură în România: Delgaz Grid a găsit aproape 1.000 de hoți doar în rețeaua sa, în primele nouă luni din 2025 # Economica.net
Delgaz Grid, compania de distribuţie din cadrul Grupului german E.ON, anunţă că a identificat peste 980 de cazuri de potenţial consum fraudulos de energie în primele nouă luni ale acestui an, în 18 dintre cele 20 de judeţe în care operează, potrivit unui comunicat de presă.
14:30
Televiziunea rămâne rege. Care sunt principalele surse de informare pentru europeni – Eurobarometru social media # Economica.net
Un sondaj realizat de Eurobarometru în iunie 2025 privind social media, şi ale cărui rezultate au fost date publicităţii în octombrie, a constatat că 66 % dintre respondenţi utilizează mass-media tradiţionale pentru a urmări zilnic subiecte sociale şi politice de actualitate, iar 59 % dintre respondenţi utilizează alte surse digitale.
13:40
Prosumatorii români nu mai oferă energie pe credit furnizorilor, iar legea îi pune în sfârşit pe picior de egalitate după ce a fost eliminat termenul de 24 de luni pentru plata energiei electrice injectate în reţea, a anunţat, joi, Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE).
13:40
Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi, o reformă care a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga, transmite EFE.
13:40
Lidl inaugurează pe 16 octombrie 2025 un nou magazin în orașul Agnita, potrivit unui comunicat de presă al retailerului.
13:40
China respinge „intimidările” lui Trump. Achiziţia de petrol rusesc este „legitimă”, spun autoritățile de la Beijing # Economica.net
China a asigurat joi că "cooperarea sa economică, comercială şi energetică" cu Rusia este "legitimă", după ce preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că se aşteaptă ca Beijingul să înceteze să mai achiziţioneze de petrol rusesc, lucru cu care, potrivit lui Trump, ar fi fost de acord prim-ministrul indian, Narendra Modi, relatează EFE.
13:40
Clienții PPC Energie au acces la oferte speciale și discount-uri la comercianți, prin PPC myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România, arată compania într-un comunicat de presă.
Acum 8 ore
13:00
Horse, al treilea producător de motoare din lume, mizează pe producătorii care nu vor să mai investească în dezvoltarea de sisteme clasice de propulsie # Economica.net
Horse, companie fondată de francezii de la Renault și chinezii de la Geely, dar care are în acționariat și Aramco, are ca principală țintă vânzarea de motoare cu ardere internă către producătorii de vehicule care, investind în tehnologia electrică, au nevoie de furnizori de propulsoare clasice în perioada tranziției către mașinile cu emisii zero.
13:00
În anul 2023, în Uniunea Europeană s-au irosit aproximativ 130 de kilograme de alimente pe cap de locuitor, iar în total, blocul comunitar a generat 58,2 milioane de tone de deşeuri alimentare, inclusiv părţi comestibile şi necomestibile, în creştere cu 0,7% faţă de situaţia din 2022 (57,8 milioane de tone), arată datele publicate joi de Eurostat.
13:00
A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investiţiile în hidrocentralele neterminate # Economica.net
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că România face un pas important spre independenţa sa energetică odată cu adoptarea proiectului de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice. Prin această lege, repornesc lucrările la şapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul naţional, spune el.”România face un pas important spre independenţa sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice, proiecte esenţiale pentru securitatea energetică a ţării”, a scris ministrul pe Facebook.El precizează că, prin această lege, repornesc lucrările la şapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul naţional: Răstoliţa – 35,3 MW, Bumbeşti-Livezeni – 65,2 MW, Surduc-Siriu (Nehoiaşu) – 55 MW, Paşcani (Siret) – 9,4 MW, Cerna-Belareca – 14,7 MW, Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW, Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW.”Energie sigură şi curată produsă în România, locuri de muncă şi stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”, a mai spus ministrul.
13:00
Cloud-ul Guvernamental prinde contur. A fost semnat contractul pentru migrarea aplicațiilor guvernamentale pe noua platformă # Economica.net
Endava, furnizor global de servicii de transformare digitală prin soluții avansate, anunță că a semnat acordul cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), pentru a susține migrarea aplicațiilor guvernamentale în Cloud-ul Privat al Guvernului României, un pilon strategic finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
13:00
Firmele din şase judeţe ar putea primi credit fiscal pentru impozitul pe profit – proiect # Economica.net
Operatorii economici din judeţele Hunedoara, Gorj, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş ar putea beneficia de credit fiscal pentru impozitul pe profit, potrivit unui proiect de lege depus la Senat.
12:20
Un nou trend ANAF: decizii de impunere cu sume estimate ale impozitelor datorate de contribuabili – avocat # Economica.net
Contribuabilii, în multe cazuri, întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale sau a bilanțului ori, dacă le-au depus, există situații în care pot fi incomplete sau prezintă neconcordanțe. În astfel de circumstanțe, mai nou, ANAF emite decizii de impunere, făcând estimări ale impozitelor datorate, chiar dacă contribuabilul are la dispoziție 60 de zile ca să depună respectivele declarații.
12:20
Bombă pentru fumători. UE vrea să interzică țigările cu filtru şi țigaretele electronice # Economica.net
Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice într-un efort de a reduce consumul de tutun, informează AP.
12:10
SolarToday Eastern Europe, furnizor de soluții complete de stocare a energiei, a finalizat punerea în funcțiune a unui sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 10,32 MWh în localitatea Zorleni, județul Vaslui, potrivit unui comunicat de presă.
12:00
O platformă digitală inovatoare îşi propune să eficientizeze comunicarea dintre pacienţii oncologici şi medicii lor, prin instrumente AI, clipuri educaţionale și un podcast dedicat # Economica.net
Sănătatea capătă noi valențe prin OncoRCP, o platformă românească inovatoare dezvoltată cu sprijinul Pfizer și MedicHub. Proiectul folosește tehnologia pentru a eficientiza comunicarea dintre medicii oncologi și pacienți, contribuind la creșterea aderenței la tratament și la o mai bună înțelegere a parcursului medical. Inițiativa demonstrează cum digitalizarea poate aduce valoare reală în sistemul de sănătate.
12:00
Pentru modernizarea echipamentelor și o operare cât mai sigură și cu un impact cât mai redus asupra mediului, rafinăria PETROTEL-LUKOIL S.A. va derula, în perioada 17 octombrie – 30 noiembrie 2025, revizia capitală planificată, arată compania într-un conunicat de presă.
12:00
Ce probleme are România în cursa de dezvoltare a industriei hidrogenului curat – analiză AEI # Economica.net
România începe să dezvolte industria hidrogenului curat, sprijinită de Strategia Naţională şi Legea care stabileşte reguli pentru utilizarea hidrogenului regenerabil în industrie şi transport, însă problema majoră rămâne lipsa normelor de aplicare, fără de care investiţiile nu pot demara, băncile nu pot finanţa proiectele, iar autorităţile nu pot monitoriza progresul, potrivit unei analize a Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
12:00
Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat un amplu program de formare pentru 1.200 de noi piloți până în anul 2028.
12:00
Breșă de securitate la un mare magazin de haine din România. MANGO și-a anunțat clienții despre incident # Economica.net
Retailerul MANGO, prezent cu magazine fizice și online pe piața din România, și-a anunțat prin e-mail clienții că unul dintre serviciile externe de marketing a fost supus accesului neautorizat la anumite date cu caracter personal ale consumatorilor.
Acum 12 ore
11:20
Proiect pentru înființarea unui fond de locuinţe de necesitate, la Primăria Sectorului 1 # Economica.net
Consiliul Local Sector 1 va discuta, în şedinţa de săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre privind constituirea unui fond de locuinţe de necesitate, având în vedere implicarea Primăriei acestei zone administrative în Programul de consolidare a blocurilor cu risc seismic din Capitală, derulat de municipalitate.
11:20
Rusia – Rafinăriile amână lucrările de mentenanţă pentru a aproviziona pieţele cu petrol # Economica.net
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările de întreţinere planificate anterior, pentru a putea satura piaţa, a declarat miercuri ministrul Energiei, Serghei Ţiviliov, transmite Reuters.
11:10
Vid legislativ în construcţii: legea nu prevede utilizarea plaselor de protecţie. Efectul – accidente de muncă, unele soldate cu decese # Economica.net
Anul trecut, România a înregistrat 5.347 de accidente de muncă, cu aproape 12% mai multe decât în 2023, dar numărul celor mortale a crescut cu 20%, la 108, potrivit datelor Ministerului Muncii. Țara noastră se află constant printre primele state UE în ceea ce privește accidentele de muncă fatale, iar sectorul construcțiilor înregistrează cel mai mare număr la nivelul Uniunii, conform Eurostat. Acest lucru se datorează atât nerespectării normelor în vigoare în ceea ce privește sistemele de protecție colectivă, cât și lipsurilor legislative din domeniu, avertizează specialiștii Romnets într-un comunicat de presă.
11:00
Inelul de logodnă este, prin natura sa, o declarație publică. Este un simbol strălucitor, așezat pe deget pentru a fi văzut și admirat, o mărturie vizibilă a unei promisiuni și a unui nou început. Întreaga lume poate vedea frumusețea diamantului și eleganța designului. Dar ce-ar fi dacă cel mai profund și mai personal mesaj al inelului ar fi invizibil pentru toți ceilalți? Ce-ar fi dacă adevărata sa magie ar consta într-un detaliu ascuns, un mic secret împărtășit doar de voi doi?
11:00
71% dintre companii anticipează o deteriorare a mediului de afaceri și amână investițiile – sondaj Concordia # Economica.net
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în septembrie 2025.
10:30
Cris-Tim vine la Bursă, ASF a aprobat prospectul de emiune. Care este prețul acțiunii și detaliile ofertei # Economica.net
Producătorul român de preparate din carne Cris-Tim va derula o ofertă publică de vânzare de acțiuni la prețul de 17,5 lei pe acțiune, potrivit prospectului de emisiune aprobat de ASF
10:30
Executarea silită trebuie să rămână cu termen fix la 15 zile. Guvernul respinge extinderea invocării prescripției # Economica.net
Executivul de la Palatul Victoria a decis să ofere un aviz negativ la proiectul depus în Parlamentul României care ar permite invocarea prescripției executării silite oricând. Executivul vrea să să mențină termenul de 15 zile pentru contestație, invocând disciplina procesuală, securitatea juridică și evitarea abuzurilor, în linie cu CCR. Altfel, ar fi afectate și executările fiscale. Punctul de vedere al executivului este doar unul consultativ, parlamentarii vor decide dacă vor aproba sau nu inițiativa, scrie Termene.ro.
10:00
Un gigant cu afaceri de 1,5 miliarde de lei în România anunţă concedieri masive. 16.000 de posturi desfiinţate din întreaga lume # Economica.net
Noul director general de la Nestle, Philipp Navratil, a anunţat joi că intenţionează să desfiinţeze 16.000 de posturi din întreaga lume în următorii doi ani, în contextul în care grupul elveţian a anunţat o cifră de afaceri la nouă luni în scădere cu 1,9%, până la 65,9 miliarde franci (71 miliarde de euro), transmite AFP. Nestle a avut o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de lei, în România, în 2024 şi are 622 de angajaţi în ţara noastră.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.