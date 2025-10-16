Guvernul a desemnat Ministerul Finanțelor să aibă calitatea de adjudecător pentru România pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

11:00

Inelul de logodnă este, prin natura sa, o declarație publică. Este un simbol strălucitor, așezat pe deget pentru a fi văzut și admirat, o mărturie vizibilă a unei promisiuni și a unui nou început. Întreaga lume poate vedea frumusețea diamantului și eleganța designului. Dar ce-ar fi dacă cel mai profund și mai personal mesaj al inelului ar fi invizibil pentru toți ceilalți? Ce-ar fi dacă adevărata sa magie ar consta într-un detaliu ascuns, un mic secret împărtășit doar de voi doi?