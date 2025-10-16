Țările NATO, țintele preferate ale Rusiei pentru atacuri cibernetice: „Nu este surprinzător”

16:00

Adrian Străinu-Cercel, președinte al comisiei pentru Sănătate din Senat, a afirmat joi că nu îl interesează gaura mare de la buget, fiind nevoie de investiții şi de dezvoltarea ţării. „Deficitul bugetar e o bulibășeală. Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut? Nu mai ai”, a spus senatorul PSD. Mai mult, acesta a invocat perioada comunistă, când „România și-a plătit toate datoriile externe”.