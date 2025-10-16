Țările NATO, țintele preferate ale Rusiei pentru atacuri cibernetice: „Nu este surprinzător”
Digi24.ro, 16 octombrie 2025 18:50
Rusia și-a intensificat atacurile cibernetice împotriva statelor NATO cu 25% în ultimul an, potrivit unei analize. Microsoft a indicat că nouă dintre cele mai afectate țări de activitatea cibernetică a statului rus sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice, iar atacurile împotriva acestora au crescut cu un sfert față de anul precedent, relatează The Guardian.
• • •
Acum 5 minute
19:20
Haos în mulțimea care a venit să vadă trupul fostului premier al Kenyei. Poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene # Digi24.ro
Poliţia kenyană a tras în aer şi a folosit gaze lacrimogene asupra mulţimii uriaşe de persoane adunate joi la un stadion din capitala Nairobi pentru a vedea trupul fostului prim-ministru kenyan Raila Odinga, după ce acesta a fost adus cu avionul din India, unde a murit, relatează BBC.
Acum 15 minute
19:10
Donald Trump, mesaj live în timpul discuției cu Vladimir Putin: „Conversația este una lungă” # Digi24.ro
Conversația dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin a început, a anunțat joi seară, 16 octombrie, liderul american pe Truth Social.
19:10
Șeful ANAF, contrazis de un lider sindical: Zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu influenţează GAP-ul de TVA # Digi24.ro
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure, îl contrazice pe şeful ANAF, Andrei Nica, în chestiunea GAP-ului de TVA şi afirmă că zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel acest indicator.
19:10
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete # Digi24.ro
Marea Britanie se confruntă cu un val fără precedent de amenințări din partea Rusiei, Chinei și Iranului, a avertizat directorul serviciilor interne de informații, Ken McCallum. Potrivit acestuia, numărul persoanelor investigate pentru activități de spionaj sau alte acțiuni ostile a crescut cu 35%, marcând „o nouă eră” pentru securitatea națională a Regatului Unit.
19:10
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro # Digi24.ro
Poliția din Spania investighează dispariția unui mic tablou de Picasso, în valoare de 600.000 de euro, care a dispărut în timpul transportului de la Madrid către o expoziție organizată în orașul Granada, din sudul țării, anunță The Guardian.
Acum o oră
18:50
18:40
„Rusia a găsit o lacună enormă”. Cum testează Vladimir Putin principiile UE și ce se va întâmpla dacă Vestul cedează # Digi24.ro
Cu puțin timp înainte de miezul nopții, pe 9 septembrie, ecranele radarului polonez s-au aprins când cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul său aerian din Ucraina și Belarus. Avioane de vânătoare poloneze, suedeze și olandeze au fost mobilizate și au doborât aproximativ trei, scrie The Times.
18:40
Șapte soldați ucraineni au fost arestați pentru răpire, tortură și extorcare. Țintele rețelei criminale: răniții de pe front # Digi24.ro
Un grup de șapte militari ucraineni acuzați de formarea unei grupări criminale au fost arestați în orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, sub acuzații care includ răpire, tortură, extorcare și jaf.
18:30
Cancelarul german cere UE să treacă la reforme economice radicale. Friedrich Merz: „Europa riscă să devină pionul SUA și al Chinei” # Digi24.ro
Europa își va pierde independența în fața giganților economici mondiali, dacă liderii săi nu vor acționa rapid pentru a restabili competitivitatea, a avertizat cancelarul german Friedrich Merz. Vorbind joi în Parlamentul german, înaintea summitului liderilor europeni de la Bruxelles de săptămâna viitoare, Merz a îndemnat blocul comunitar să întreprindă reforme economice radicale, altfel riscă să-și piardă relevanța globală, anunță Politico.
Acum 2 ore
18:20
Șeful serviciilor secrete ruse acuză Marea Britanie că a orchestrat operațiunea „Spiderweb” a Ucrainei # Digi24.ro
Șeful agenției de informații interne FSB din Rusia, Alexander Bortnikov, a acuzat Marea Britanie de implicare directă în atacurile asupra Rusiei, inclusiv în operațiunea ucraineană de mare amploare „Spiderweb/Pânză de păianjen”, scrie TPWorld.
18:00
Horațiu Potra este vizat într-un nou dosar penal al Parchetului General. Ce verifică procurorii # Digi24.ro
Parchetul General are un nou dosar în lucru care îl vizează pe Horațiu Potra. Procurorii verifică modul în care arsenalul mercenarului și sumele de bani cash găsite de anchetatori la perchezițiile de la domiciliul acestuia au fost introduse în România, potrivit procurorului general Alex Florența.
17:50
Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta azi înainte de întâlnirea lui cu Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump va avea joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică cu omologul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, a dezvăluit pentru Axios o sursă bine informată.
17:40
Comisia Europeană doreşte ca aşa-numitul "zid anti-drone" din estul Europei să fie deplin operaţional până la sfârşitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, conform unei foi de parcurs prezentate joi ca parte a unei campanii de consolidare a apărării europene până în 2030, relatează Reuters.
17:40
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul # Digi24.ro
„Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia - suntem ținte în continuare”, a declarat procurorul general al României, Alex Florența. Oficialul a subliniat, în acest context, că instrumentele online ale Rusiei încă operează pe teritoiul Romaniei. Raportul Parchetului General a fost prezentat de președintele Nicușor Dan europenilor, la Copenhaga, pentru a explica motivele anulării alegerilor prezidențiale, anunță Digi24.
17:30
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, joi, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar, că, în iunie, a decis să nu mai prelungească mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central, după ce a fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.
Acum 4 ore
17:20
Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Benjamin Netanyahu: Lupta „nu s-a terminat încă” # Digi24.ro
Israelul și gruparea islamistă palestiniană Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului din Gaza, în condițiile în care există tensiuni legate de fluxul de ajutoare către teritoriul devastat, returnarea rămășițelor pământești ale ostaticilor morți de către gruparea militantă și noi victime ale focurilor de armă israeliene asupra palestinienilor aflați în apropierea noilor poziții militare, relatează The Guardian.
17:10
„Conceptul de apărare totală”. Cum se pregătește Suedia pentru un eventual război cu Rusia # Digi24.ro
Guvernul suedez anunţă, în urma unei creşteri a tensiunilor cu Rusia, că primele stocuri de cereale de folosit în cazul unui război sau crize urmează să fie înfiinţate în nordul Suediei, o regiune de ”importanţă militară strategică”.
17:10
Zeci de persoane rămase fără un loc de muncă după dezastrul de la Salina Praid vor primi bani de la stat. Ce sume sunt acordate # Digi24.ro
Persoanele care au rămas fără loc de muncă, în urma reducerii activităţii la Salina Praid, vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei. Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre pentru a sprijini persoanele afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din localitatea Praid, judeţul Harghita.
17:10
Consiliul municipal din Cernihiv a redenumit Piața Basmelor după președintele american Donald Trump pe 16 octombrie, a raportat mass-media locală Suspilne Cernihiv.
17:10
Alertă în Capitală: o femeie a dispărut fără urmă. Polițiștii iau în calcul varianta unei crime # Digi24.ro
Este anchetă în Sectorul 4 al Capitalei, unde polițiștii criminaliști fac cercetări după dispariția misterioasă a unei femei. Aceasta nu a mai fost văzută de câteva zile, iar anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Zona din fața blocului în care locuia a fost împrejmuită, iar vecinii sunt audiați de polițiști.
17:10
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost validate de către Curtea Constituțională de la Chișinău # Digi24.ro
Magistrații Curții Constituționale din Republica Moldova au examinat joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Judecătorii CC au validat rezultatele scrutinului.
17:00
Înalta Curte a atacat la CCR legea privind plata pensiilor private. Ce reclamă magistrații # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) sesizează Curtea Constituţională a României (CCR) referitor la Legea privind plata pensiilor private, argumentând că sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor, în timp ce administratorii fondurilor au doar un drept de gestiune, iar statul exercită o supraveghere publică, fără a dispune de aceste active.
16:50
Rusia avertizează că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea, dacă SUA trimit rachete Tomahawk în Ucraina # Digi24.ro
Rusia „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea dacă SUA vor transfera rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 16 octombrie. Declarația vine cu o zi înainte ca președintele Volodimir Zelenski să se vadă cu președintele SUA, Donald Trump, la Washington, unde cei doi lideri ar urma să discute cererea Ucrainei privind rachetele, anunță Kyiv Independent.
16:50
„Iubesc AI. Iubesc ChatGPT”. Boris Johnson recunoaște că folosește Inteligența Artificială pentru a scrie cărți # Digi24.ro
Fostul prim-ministru a declarat că ChatGPT este „sincer fantastic” și că IA va ajuta societatea „pentru că suntem cu toții simpli”. Boris Johnson a recunoscut că folosește inteligența artificială pentru a scrie cărți.
16:30
Daniel David: În urma măsurilor de austeritate, avem salarii și burse până la finele anului. Sindicatele de aceea există: să protesteze # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat, joi, la Timişoara, că reformele pe care şi le dorea continuate în cel de-al doilea mandat nu le-a putut implementa cu rapiditatea pe care şi-a dorit-o, întrucât măsurile fiscal bugetare de austeritate au schimbat logica priorităţilor.
16:30
Giorgio Armani are un nou CEO. Cine este Giuseppe Marsocci, omul care preia conducerea imperiului de lux # Digi24.ro
Giuseppe Marsocci, director în cadrul grupului de peste 20 de ani, a fost numit joi CEO al casei de modă Giorgio Armani, după moartea fondatorului. El va superviza următoarea etapă a strategiei de dezvoltare stabilite prin testamentul acestuia.
16:30
Vladimir Putin se laudă că Rusia este unul dintre principalii producători de petrol în ciuda sancțiunilor # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a susținut joi, 16 octombrie, că țara sa se află în continuare printre cei mai mari producători de petrol din lume, în pofida sancțiunilor și practicilor anticoncurențiale „nedrepte” utilizate împotriva sa, relatează France24.
16:10
Transgaz anunță finalizarea conductei care va prelua gazele din Neptun Deep. Precizările unui fost ministru al Energiei # Digi24.ro
Transgaz a anunțat finalizarea și punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep, din Marea Neagră, a celei care va alimenta cu gaze noua centrală de generare de energie electrică de la Mintia, de 1.800 MW, a declarat fostul ministru al Energiei și actualul eurodeputat PNL Virgil Popescu.
16:10
Donald Trump lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele SUA i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington DC, vineri, potrivit The Telegraph.
16:10
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD): „Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă” # Digi24.ro
Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor din partea PSD, a criticat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, după ce aceasta a transmis că, în principiu, salariul minim nu va crește în 2026. Social-democratul susține că, din contră, veniturile vor fi majorate.
16:00
„Să danseze lebedele”. Cum a reușit o tânără de doar 18 ani să spargă zidul cenzurii în Rusia lui Putin # Digi24.ro
Un caz rar de opoziție stradală a zguduit presa și societatea din Rusia. O artistă de doar 18 ani a interpretat o piesă cântată de către o trupă aflată în exil și interzisă în Federația Rusă, pe principalul bulevard din Sankt Petersburg.
16:00
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix” # Digi24.ro
Adrian Străinu-Cercel, președinte al comisiei pentru Sănătate din Senat, a afirmat joi că nu îl interesează gaura mare de la buget, fiind nevoie de investiții şi de dezvoltarea ţării. „Deficitul bugetar e o bulibășeală. Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut? Nu mai ai”, a spus senatorul PSD. Mai mult, acesta a invocat perioada comunistă, când „România și-a plătit toate datoriile externe”.
15:50
Diana Buzoianu: România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu. Cum vor fi salvate proiectele începute # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că, din cele 3,6 miliarde de euro alocate inițial de Comisia Europeană pentru proiectele de mediu din PNRR, România mai are disponibile doar 1,35 miliarde. Potrivit acesteia, proiectele care nu au avansat vor fi mutate pe finanțare prin AFM, pentru a fi salvate și finalizate.
15:50
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu Trump. „Subiectul principal”: rachetele Tomahawk # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească joi la Washington, pentru a discuta cu liderul american Donald Trump despre livrări militare şi să se întâlnească cu reprezentanţi ai industriei americane de apărare. Racheta de croazieră de tip Tomahawk este „subiectul principal” al vizitei.
15:40
Fotbalistul care acuza vaccinurile anti-Covid că i-au provocat accidentările a pierdut procesul împotriva Pfizer şi Federaţiei Franceze # Digi24.ro
Fostul fotbalist al echipei Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo (30 de ani), cu 141 de meciuri la profesionişti şi 2 selecţii în echipa Franţei U20, şi-a încheiat prematur cariera în 2024, la doar 29 de ani, după mai multe accidentări.
15:30
Moscova susține că a obținut informații despre presupuse planuri ale Kievului și a Londrei de a comite acte de sabotaj împotriva „TurkStream”. Declarația a fost făcută de directorul FSB, Alexander Bortnikov.
Acum 6 ore
15:20
Italia vrea să colecteze peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări pentru a finanţa bugetul # Digi24.ro
Guvernul italian intenţionează să colecteze, în perioada 2026-2028, peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, pentru a îmbunătăţi situaţia finanţelor publice, arată proiectul de buget trimis joi Comisiei Europene pentru aprobare, transmite Reuters.
15:00
Încă un sector din Transalpina se închide din cauza ninsorilor și a viscolului. Anunțul CNAIR # Digi24.ro
Încă un sector al DN 67C Transalpina se închide, joi, din cauza condiţiilor meteorologice, fiind vorba de tronsonul cuprins între Obârşia Lotrului şi Curpăt, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
15:00
Deputatul PNL de Iași, Alexandru Muraru, a anunțat că a sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibilele încălcări ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale de către AUR. Liberalul solicită să fie oprită rambursarea cheltuielilor electorale făcute de partidul condus de George Simion.
15:00
Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Dogioiu: „Nu a fost absolut niciun scandal” # Digi24.ro
Modificările la OUG 52/2025 au fost amânate pentru săptămâna viitoare, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu. Ea a spus că la guvern au venit propuneri de modificare de la primari până miercuri seară, târziu, și că la începutul săptămânii viitoare va fi stabilită o formă finală. Ioana Dogioiu a mai precizat că „nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern” pe această temă.
15:00
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele # Digi24.ro
Autoritatea supremă de securitate din Polonia a declarat că este în „interesul vital” al Varșoviei ca presupușii sabotorii ai Nord Stream să nu fie urmăriți penal, adăugând că distrugerea conductelor din Marea Baltică a întrerupt o sursă importantă de finanțare pentru mașina de război a Rusiei, relatează TVPWorld. În Polonia, aruncarea în aer a conductelor Nord Stream este privită drept un act eroic. Prezumitivul cofăptaş Volodimir Z., arestat acolo, nu va fi probabil extrădat către Germania. Dar există şi alte motive, comentează Deutsche Welle.
14:50
Igor Koval, secretarul Consiliului Local Odesa, s-a autoproclamat primar interimar al orașului la două zile după ce președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care i-a retras cetățenia ucraineană lui Ghennadi Trukhanov, acuzat că deține pașaport rusesc, potrivit Kyiv Independent.
14:30
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu va crește de anul viitor” # Digi24.ro
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat anul viitor, în ciuda presiunilor din interiorul Coaliției. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026.
14:10
Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, vine în această seară la Digi24 să discute despre reforma administrației, alegerile din București și nesfârșitele certuri din Coaliție. Negoiță va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.
14:00
Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit # Digi24.ro
Un norvegian care a lucrat ca agent de securitate la Ambasada SUA din Oslo a fost condamnat la trei ani şi şapte luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului, conform unei hotărâri judecătoreşti publicate joi.
14:00
Şeful unui post de Poliţie din Gorj, cercetat după ce şi-a ameninţat fosta soţie. I s-a montat dispozitiv de monitorizare # Digi24.ro
Şeful postului de Poliţie din comuna Muşeteşti, judeţul Gorj, este cercetat penal după ce şi-a hărţuit şi ameninţat fosta soţie. Colegii lui i-au montat un dispozitiv de monitorizare şi bărbatul nu mai are dreptul de a purta armă. În paralel, şefii poliţistului au dispus declanşarea unor proceduri interne de cercetare disciplinară în cadrul cărora să fie analizat şi comportamentul acestuia în comunitate.
13:50
Hamas susține că are nevoie de echipament special pentru recuperarea trupurilor ostaticilor. Israel amenință cu reluarea luptelor # Digi24.ro
Hamas a anunțat că a predat Israelului toate trupurile ostaticilor israelieni pe care le-a putut recupera, însă a precizat că pentru restul are nevoie de echipamente speciale de intervenție, necesare pentru a-i extrage din ruinele Fâșiei Gaza, potrivit The Guardian.
13:40
Ne apropiem de un dezastru nuclear? Ce se întâmplă la cea mai mare centrală nucleară din Europa, ocupată ilegal de armata lui Putin # Digi24.ro
Centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP), cea mai mare centrală nucleară din Ucraina și Europa, se află în prezent într-o stare de pană de curent de aproape trei săptămâni consecutive. În tot acest timp, centrala a funcționat cu generatoare diesel de urgență, care furnizează energie pentru răcirea reactoarelor și asigurarea siguranței.
13:30
Serbia confirmă că în tabăra secretă de antrenament pentru agitatorii moldoveni și români au fost prezenți ruși # Digi24.ro
Câțiva ruși au fost prezenți într-o tabără secretă din Serbia, unde cetățeni moldoveni și români ar fi fost instruiți să submineze recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova, a confirmat președintele sârb, Aleksandar Vucic, informează TVPWorld.
13:30
Cum vrea Berlinul să lupte cu războiul hibrid declanșat de către Moscova. Anunțul cancelarului Friedrich Merz # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi elaborarea "în următoarele zile" a "unui plan de acţiune cuprinzător" împotriva "războiului hibrid" dus de Rusia împotriva Europei.
