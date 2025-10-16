Câți bani a băgat Dan Șucu la Rapid! „O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei”
Gândul, 16 octombrie 2025 18:50
Omul de afaceri Dan Șucu investește la Rapid din mai 2022, iar la formația italiană Genoa 1893 din decembrie 2024. Eforturile realizate în Giulești sunt colosale: a construit două baze de pregătire ultramoderne și a investit în echipa pe care Costel Gâlcă a adus-o pe podium, după 12 etape ]n Superliga. Câți bani a băgat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
19:10
În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar # Gândul
Guvernul Ungariei intenționează să distribuie o pensie lunară suplimentară, în încercarea de a câștiga simpatia pensionarilor, în perspectiva alegerilor din aprilie anul viitor. Guvernul „lucrează la turație maximă” la un plan de introducere a celei de-a 14-a pensii lunare, a declarat premierul Viktor Orban într-o postare pe rețelele de socializare joi. El a prezentat inițiativa […]
19:10
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii și Directorul General CFR SA au vizitat șantierul feroviar de la Apața-Cața # Gândul
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ciprian Constantin Șerban, și Directorul General al CFR SA, domnul Ion Simu-Alexandru, au vizitat miercuri, 15 octombrie, portalul de la Homorod, din Subsecțiunea 2: Apața-Cața a tronsonului de cale ferată Brașov-Sighișoara. După vizita de la Mureni din cadrul Subsecțiunii 3 a aceluiași tronson, Ministrul și Directorul General CFR SA au […]
19:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Acum 30 minute
19:00
Se modifică legea pentru tinerii care își găsesc un loc stabil de muncă. Noul proiect de lege lansat recent este în dezbatere și prevede acordarea unor prime lunare pentru tinerii care se angajează pe perioadă nedeterminată. Un nou proiect de lege recent prevede acordarea unor prime lunare între 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii […]
19:00
Primele imagini cu șefa Spitalului Militar, ridicată de DNA. Florentina Ioniță, vizată de zeci de percheziții ale procurorilor # Gândul
„Capul” Spitalului Militar a ajuns în urmă cu câteva minute la Serviciul Militar al DNA, unde urmează să intre în audieri. Procurorii militari DNA urmează să-i formuleze oficial acuzațiile Florentinei Ioniță. Procurorii DNA au făcut percheziții timp de aproape 10 ore la domiciliul șefei Spitalului Militar dar și la Spitalul Militar „Carol Davila”. Florentina Ioniță, […]
19:00
Instanța Supremă a decis să sesizeze Curtea Constituțională, referitor la legea pensiilor private propusă de Guvernul BOLOJAN # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis joi că sesizat Curtea Constituțională a României, după ce Parlamentul a adoptat, legea prin care românii pot retrage doar 30% din pensia privată, iar restul sumei este eșalonată pe opt ani. Judecătorii ÎCCJ au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, […]
Acum o oră
18:50
Câți bani a băgat Dan Șucu la Rapid! „O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei” # Gândul
Omul de afaceri Dan Șucu investește la Rapid din mai 2022, iar la formația italiană Genoa 1893 din decembrie 2024. Eforturile realizate în Giulești sunt colosale: a construit două baze de pregătire ultramoderne și a investit în echipa pe care Costel Gâlcă a adus-o pe podium, după 12 etape ]n Superliga. Câți bani a băgat […]
18:40
FOTO. Mihaela Tatu, despre cele mai grele CUMPENE. ”Două momente cruciale au existat în viața mea” # Gândul
Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a dezvăluit care au fost cele mai mari cumpene prin care a trecut de-a lungul vieții. Mihaela Tatu a acordat un interviu pentru emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro Tv, unde a dezvăluit care au fost cele mai mari provocări prin care a trecut de-a lungul […]
18:40
Trump discută cu Vladimir Putin, în efortul de oprire a războiului din Ucraina. Printre subiecte figurează problema rachetelor Tomahawk # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, joi, că discută cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul eforturilor de oprire a războiului din Ucraina, unul dintre subiecte fiind cel referitor la efectele livrării rachetelor Tomahawk Kievului. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
18:40
N-am scăpat de dosarele cu șină, dar Guvernul vrea în cloud. Orașele unde va fi implementată noua infrastructură # Gândul
Guvernul României urcă direct în cloud. Țara noastră face pași importanți spre digitalizare, deși acest proiect „major” nu era atât de necesar, cel puțin nu pentru bunăstarea românilor, mai ales dacă ne gândim la nenumăratele lipsuri. Care e de fapt necesitatea acestui proiect? Se pare că cei din Guvern vor o platformă, un fel de […]
18:40
Statele Unite ar furniza Ucrainei doar un număr limitat de rachete Tomahawk. Avertismentul RUSIEI # Gândul
Statele Unite ar putea vinde Ucrainei rachete Tomahawk, dar nu o cantitate mare, afirmă Jim Townsend, un fost oficial din cadrul Pentagonului, în contextul în care Rusia analizează opțiunile de ripostă. Donald Trump a evocat ideea vânzării de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, o manevră care ar putea consolida capacitățile de atac ale Kievului și […]
18:30
Parlamentul Maiei Sandu a trecut. Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor din Moldova. Posibil, „premier tehnocrat” # Gândul
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în urma cărora Partidul Acţiune şi Solidaritate a obţinut majoritatea în Legislativul de la Chişinău. De asemenea, Curtea a validat mandatele celor 101 deputaţi aleşi. Alexandru Munteanu este candidatul formaţiunii la funcţia de prim-ministru. „Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentului din 28 […]
18:30
Simona Bucura Oprescu, aleasă în noua echipă de conducere a organizației PES Women: Sunt recunoscătoare pentru susținerea colegelor din România # Gândul
La Conferința Anuală PES Women desfășurată azi la Amsterdam, fosta ministră a Muncii Simona Bucura-Oprescu (PSD) a fost alesă în noua echipă de conducere, ca membru în Biroul Executiv. Zita Gurmai a fost realeasă pentru un nou mandat de președinte al organizației PES Women. Simona Bucura-Oprescu le-a mulțumit colegilor ei din PSD, în special eurodeputatului […]
Acum 2 ore
18:20
Tablourile personalizate de Crăciun, tot mai des în alegerea românilor pentru cadouri cu emoție (P) # Gândul
În ultimii ani, preferințele românilor în materie de cadouri și decor s-au schimbat semnificativ. Din ce în ce mai mulți aleg să ofere daruri personalizate, create special pentru cei dragi. Printre cele mai apreciate se numără tablourile personalizate, care transformă o simplă fotografie într-un obiect decorativ cu semnificație profundă. Aceste creații unice devin totodată un […]
18:20
Dobânzi mai mari, inflație mai mare: ce opțiuni au clienții pentru a-și gestiona creditele (P) # Gândul
Când prețurile cresc și dobânzile urmează același trend, presiunea pe bugetul personal devine tot mai apăsătoare. Pentru mulți români, plata ratelor lunare a devenit o provocare constantă, mai ales atunci când veniturile nu reușesc să țină pasul cu inflația. Dacă până nu demult discuția despre dobânzi era mai degrabă una tehnică, acum ea a intrat […]
18:10
Forțat de ancheta DNA, Ionuț Moșteanu o dă afară pe șefa Spitalului Militar și o trece în rezervă # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că, în urma anchetei DNA, în care este vizată șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, a decis să o demită din funcția de conducere și să o treacă în rezervă. Ionuț Moșteanu a anunțat că o dă afară pe Florentina Ioniţă, managerul Spitalului Militar, cercetată de DNA pentru fapte de […]
18:00
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil # Gândul
Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunţat că vineri după-amiază va fi deschis circulaţiei lotul 2 al autostrăzii A7 Ploieşti – Buzău, care va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil. ”Deschidem mâine după amiază circulaţia pe încă 28 km din A7! Ajungem astfel la aproximativ 132 […]
18:00
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN # Gândul
Marea deMobilizare care a isterizat România a fost viu comentată în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Moderatorul și invitații săi, Sorina Matei și Marius Tucă, au criticat vehement metodele de alarmare inutilă a populației civile, sub pretextul unei campanii de inventariere a personalului operațional al Armatei Române care a inclus […]
18:00
Mâncarea românească a cucerit inima celor din Luxemburg. Un român a dat lovitura cu restaurantul tradițional # Gândul
Le Coin des Saveurs reprezintă singurul restaurant cu specific românesc din capitala Luxemburg și a devenit rapid un punct de atracție pentru turiști și localnici. De la sarmale și mici la papanași, preparatele tradiționale cuceresc gusturile luxemburghezilor, iar atmosfera autentică îi face să se simtă ca acasă. Restaurantul unui român face ravagii în Luxemburg Patronul […]
17:50
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, va oferi explicații oficiale cu privire la programul de mobilizare a rezerviștilor, din București și Ilfov, care a generat o mulțime de reacții la nivel național, a transmis purtătoarea de cuvânt al Guvernului, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a refuzat să prezinte un punct de vedere pe această […]
17:50
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare” # Gândul
Comisia Europeană a dezvăluit joi o foaie de parcurs care propune patru proiecte majore de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și măsuri de consolidare a frontierei de est a Uniunii Europene. Foaia de parcurs este parte a planurilor de a spori pregătirea militară a Europei până în 2030, pe fondul temerilor tot mai mari privind […]
17:50
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia # Gândul
Anna Paulina Luna, o membră a Camerei Reprezentanților, a anunțat, joi, că a primit din Rusia un raport referitor la asasinarea fostului președinte american John F. Kennedy în 1963. ”Mi-a fost furnizat de către ambasadorul Rusiei acest raport despre asasinarea lui John F. Kennedy. Raportul este accesibil acum publicului american. Documentele nu au fost editate, […]
17:40
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii # Gândul
Fost șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone este acuzat de procurorii DNA că ar fi divulgat informații nedestinate publicității, în contextul unui control efectuat la Hotel Internațional Sinaia. Activitatea de control ar fi fost pregătită dinainte, chiar la indicațiile lui Piedone, pentru a fi evitate surprize negative care să ducă la sancționarea administratorului. Cristian Popescu […]
17:40
FOTO. Cât de mult a ajutat-o FRUMUSEȚEA în carieră pe Andreea Raicu. ”Dar a trebuit să muncesc dublu” # Gândul
Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a spus ât de mult a ajutat-o frumusețea în cariera sa. ”Dar a trebuit să muncesc dublu” , a afirmat vedeta. Andreea Raicu este o apariție care atrage imediat atenția. Are un trup fără cusur, este frumoasă și elegantă. Despre cât de mult i-a folosit frumusețea de-a […]
17:40
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ionuț Moșteanu, pus să dea explicații despre inițiativa MApN # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, va oferi explicații oficiale cu privire la programul de mobilizare a rezerviștilor, din București și Ilfov, care a generat o mulțime de reacții la nivel național, a transmis purtătoarea de cuvânt al Guvernului, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a refuzat să prezinte un punct de vedere pe această […]
17:40
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o notă vizibil ironică, intenția președintelui Nicușor Dan de a include Serviciul Român de Informații (SRI) în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, ca parte a efortului anticorupție. Contactat de ȘTIRIPESURSE.RO pentru un punct de vedere, Băsescu a răspuns cu ironie: „Prefer să privesc, mai ales că în […]
17:30
Bonele care vor 5.000 de euro salariu în Italia trebuie să îndeplinească aceste două condiții neobișnuite # Gândul
Pentru a fi bonă la o familie bogată din Milano nu înseamnă doar că trebuie să ai grijă de copii. Ai nevoie de o engleză impecabilă, disponibilitate în weekend, flexibilitate pentru deplasări internaționale și respectarea unui cod strict de reguli. Salariile pot ajunge până la 5.000 de euro pe lună, însă selecția este dură, cu […]
17:30
Orașele românești, pustiite de exodul tinerilor și sărăcie. Câte LOCALITĂȚI și-ar putea pierde statutul de „municipiu” și „oraș” # Gândul
În timp ce populația țării scade constant, un fenomen se resimte în comunitățile urbane. Mare parte din orașele României au devenit depopulate. Care este cauza? Prin anii 1990-2010, comunele și satele nu erau foarte prospere, dar erau animate de bătrânii care bârfeau de dimineață până seara la cârciumi unde urmăreau meciuri și beau pe datorie, de […]
Acum 4 ore
17:20
Apar noi informații uluitoare despre modul dezastruos prin care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor: „Puteam să intru cu arme în Baza Aeriană 90. Nu s-a uitat nimeni în pungă” # Gândul
Gheorghe Moise, pensionarul de 62 de ani care are proteze la șold și nu vede cu ochiul drept, ne-a povestit cum a decurs mobilizarea rezerviștilor la unitatea militară din Otopeni, acolo unde este Baza Aeriană 90. Nea Gică spune că a intrat în unitate „ca la piață”, fără să-l controleze nimeni în sacoșe. „Puteam să […]
17:10
Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan # Gândul
În ediția de astăzi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, moderatorul și invitații săi, Marius Tucă și Sorina Matei, au discutat formele subtile în care poate fi recunoscut Sistemul, un concept general, totuși ușor de recunoscut. Provocat de jurnalista Sorina Matei – recent venită în echipa Gândul -, să explice cine sau ce e […]
17:00
Iarna este tot mai aproape, iar facturile la energie continuă să crească, mulți români sunt în căutare de metode alternative de a economisi. Un expert în încălzire vine cu o soluție rapidă care poate aduce economii semnificative fără costuri suplimentare: doar o simplă ajustare a termocentralei. Nicholas Auckland, expert în încălzire și energie la Trade […]
16:50
Conferința Gândul „Recycle Now United” — ediția a VI-a — a reunit reprezentanți ai autorităților, mediului privat, organizațiilor de responsabilitate extinsă (OIREP) și societății civile pentru a discuta viitorul colectării, reciclării și reglementării deșeurilor. Nevoia de dialog între autorități și jucătorii din piață, dar și transpunerea concluziilor într-un cadru legislativ și urmărirea efectelor post implementare […]
16:40
FOTO. Radu Ștefan Bănică, despre cariera sa. ”An de an mi se clădește RAMPA până când o să zbor” # Gândul
Radu Ștefan Bănică a vorbit despre cariera sa artistică. ”An de an mi se clădește rampa până când o să zbor” , a afirmat acesta. Radu Ștefan Bănică este actor, dar și cântăreț. Despre activitatea sa a făcut acesta câteva declarații într-un interviu pentru revista Viva. ”Momentan tocmai am scos CD-ul meu, ”Prima pagină”, […]
16:40
Turismul intern și redescoperirea României cu mașina: libertate, peisaje și experiențe autentice (P) # Gândul
În ultimii ani, românii au început să redescopere propria țară. De la satele ascunse din Maramureș până la văile spectaculoase din Apuseni, de la drumurile care șerpuiesc prin Transfăgărășan până la liniștea lacurilor din Delta Dunării, turismul intern cunoaște o nouă eră – una a libertății de mișcare, a aventurii personalizate și a experiențelor autentice. […]
16:30
4 ani de ÎNCHISOARE pentru beizadeaua fostului deputat PNL Horațiu Buzatu. Dat în urmărire internațională, după ce a condus drogat și beat # Gândul
Ioan Buzatu, fiul fostului deputat PNL Horațiu Buzatu, a fost condamnat de instanța Curții de Apel din Craiova la patru ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și a drogurilor, relatează Presshub.ro. Fiul fostului liberal Horațiu Buzatu a fost rejudecat după Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat mandatul arestare emis […]
16:30
Noi acuzații împotriva Vaticanului: Biserica Catolică ar fi intervenit târziu în sprijinul victimelor abuzurilor. Criticile vin chiar din interior # Gândul
Comisia pentru protecția copilului a Vaticanului a criticat joi înalții lideri catolici pentru că nu au acționat suficient de rapid pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale comise de clerici și pentru a implementa noi modalități de protecție la nivel mondial. Timp de decenii, Biserica, cu 1,4 miliarde de membri, a fost zguduită de scandaluri din […]
16:30
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 16 octombrie, de la ora 18:00. Invitat: Andrei Dinculescu-Bighea # Gândul
Invitatul zilei este Andrei Dinculescu-Bighea, director general STB. Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.
16:30
Atac al Israelului în sudul Fâșiei Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise, în pofida armistițiului # Gândul
Armata israeliană a lansat, joi, un atac aerian în sudul Fâșiei Gaza, omorând cel puțin două persoane, în pofida armistițiului cu grupul islamist Hamas. O dronă israeliană a atacat un vehicul suspect în zona Abasan al-Kabira, în apropierea orașului Khan Younis. Zona se află sub controlul armatei israeliene, în virtutea acordului cu grupul islamist Hamas. […]
16:20
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că un câine transportat în cala unui avion este considerat bagaj, astfel limitează compensațiile în caz de pierdere. Potrivit AFP, hotărârea provine dintr-un litigiu între compania aeriană spaniolă Iberia și un pasager al cărui câine a dispărut în timpul unui zbor din Buenos Aires spre Barcelona, […]
16:00
Guvernul nu ia în calcul o majorare a salariului minim pentru 2026. Anunțul vine de la purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, care precizează că „în principiu, nu va crește”. Așa a răspuns purtătorul de cuvânt când a fost întrebată de variantele luate în calcul la nivelul Guvernului în privinţa salariului minim şi dacă […]
16:00
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitații săi, Sorina Matei și Marius Tucă, au comentat pe marginea legăturii dintre lipsa presei alternative în România și legitimarea puterii prin frică. Studiu de caz: presa alternativă de peste Ocean, care a contribuit esențial la câștigarea de către Donald Trump a unui al […]
16:00
Vești proaste de la 1 ianuarie 2027. Uniunea Europeană limitează plățile cu numerar. Preferatul multora pentru controlul direct asupra cheltuielilor și pentru confidențialitate, este tot mai restricționat. Uniunea Europeană a decis impunerea clară a unei limite clare pentru plățile în bani lichizi, într-un efort de a combate spălarea de bani și finanțarea activităților ilegale. Noua […]
15:50
Apropos de deficit, senatorul Streinu Cercel este lovit de dureri: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală” # Gândul
N-a trecut mult de la declarația fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș, care a declarat presei că l-a anunțat pe premierul la acea vreme, Marcel Ciolacu, de creșterea deficitului bugetar al României, iar acesta i-a replicat „că îl doare în …. de deficit” și a venit rândul unui alt social-democrat să aibă dureri. În cot, […]
15:50
Joi, Gândul vă propune un nou banc spumos, marca Bulă. De data aceasta, Bulă este la școală, în clasele primare, la ora de matematică. Învățătoarea îl roagă pe Bulă să rezolve un exercițiu. Iată ce anume a ieșit! Învățătoarea scrie pe tablă: 2-2. Și întreabă: – Bulă, care este rezultatul? – Doamna învățătoare, este meci […]
15:50
România s-a împrumutat, joi, prin Ministerul de Finanțe, de încă 500 de milioane de lei de la bănci, printr-o licitație de titluri de stat cu scadența în 2035 și cu o dobândă de 7,04%. Potrivit celor de la Ziarul Financiar, emisiunea a avut o valoare nominală de 500 milioane lei, iar volumul total al cererii […]
15:40
Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn # Gândul
După ce DNA l-a plasat sub control judiciar pe Cristian Popescu Piedone, fost șef al ANPC, acesta era obligat, conform legii, să se prezinte la Poliția Orașului Bragadiru pentru a da cu subsemnatul. Numai că totul a luat o turnură complet neașteptată, Cristian Popescu Piedone a fost la un pas de arestare, iar Gândul prezintă, […]
15:40
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a spus care este, în opinia sa, cea mai tare destinație turistică din Europa și a explicat și de crede acest lucru. Monica Tatoiu este mare pasionată de călătorie și adoră să meargă în vacanțe.Femeia de afaceri a spus, pentru click.ro, că este de părere că Portugalia […]
15:40
Sistemul se regrupează, presa se aliniază. Tucă: În România se instaurează încet-încet CENZURA # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitații săi au dezbătut cea mai stringentă temă în România: revenirea cenzurii într-o formă dramatică și sistematică. Sistemul se folosește de o propagandă intensă prin intermediul mass-media, capturată aproape în totalitate de acesta, astfel că cenzura a devenit literă de lege. Moderatorul […]
15:40
Vești proaste pentru românii stabiliți în Germania, țara ar putea doborî recordul european pentru vârsta de pensionare, mai exact 73 de ani. Dacă înainte pilonul stabilității germane reprezenta munca multă, început devreme și o pensie sigură la timp, acum, aceste lucruri sunt puse sub semnul întrebării. Germania este în plin scandal social după ce un […]
15:30
Peste 70.000 de vizitatori la cel mai important eveniment dedicat oraşelor viitorului, organizat de Antena 3 CNN alături de Salonul Auto Bucureşti # Gândul
Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii, a creat la Romexpo, în perioada 7-12 octombrie 2025, un punct de referință pe harta inovației și sustenabilității prin intermediul evenimentului Smart Urban Mobility 2025, platforma care conectează tehnologia, viziunea cu energia oamenilor dedicați schimbării. Pe parcursul a șase zile pline de demonstrații, conferințe […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.