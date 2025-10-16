Cât va mai continua boom-ul AI? Compania din tehnologie TSMC raportează o creştere a profitului cu 39% în al treilea trimestru, ajungând la 15 miliarde de dolari şi depăşind toate aşteptările analiştilor
Ziarul Financiar, 16 octombrie 2025 19:00
Cât va mai continua boom-ul AI? Compania din tehnologie TSMC raportează o creştere a profitului cu 39% în al treilea trimestru, ajungând la 15 miliarde de dolari şi depăşind toate aşteptările analiştilor
Toneli Holding a investit 5 mil. euro într-o fabrică de ouă lichide în localitatea Costeştii din Vale din Dâmboviţa. „Privim spre viitor şi în următorii doi ani investim 30 mil. euro“ # Ziarul Financiar
Toneli Holding, liderul de pe piaţa ouălor deţinut de investitori libanezi, a deschis o fabrică de ouă lichide în localitatea Costeştii din Vale din judeţul Dâmboviţa în urma unei investiţii de 5 milioane de euro din fonduri proprii.
Mirela Cojocaru, directorul general al hotelului Cişmigiu din Capitală: „Israel este prima piaţă ca număr de turişti. Cei care vin petrec în medie două nopţi şi jumătate“ # Ziarul Financiar
Hotelul de patru stele Cişmigiu din Bucureşti, una din clădirile monument ale oraşului, controlată de spaniolii de la Hercesa, şi-a crescut afacerile cu 6% în primele nouă luni din acest an, potrivit oficialilor companiei.
ZF Live. Claudia Barbu, managing partner la Drivion: „Transportul înseamnă viteză de reacţie, totul se desfăşoară contratimp. Atuul principal al companiilor româneşti este tocmai această agilitate“. Peste 80% dintre primele 100 de companii de transport din România sunt autohtone. # Ziarul Financiar
România a intrat într-o nouă etapă a industriei de transporturi şi logistică şi deşi impactul aderării la spaţiul Schengen terestru se resimte pozitiv în sector, 2025 este un an al stagnării volumelor de mărfuri, potrivit Claudiei Barbu, managing partner la Drivion, agenţie de marketing strategic dedicată industriei de transport şi logistică.
Gen Z Sondaje. Un job şi ceva în plus. Care sunt beneficiile care fac un job şi mai atractiv? # Ziarul Financiar
În fiecare săptămână, ZF va derula pe platformele sale de social media câte un sondaj prin care încercăm să te cunoaştem mai bine astfel încât să „croim“ conţinutul pe care îl livrăm exact pe măsura ta
Studiu BRD şi Friends For Friends: Tinerii continuă să îşi dorească o carieră în IT şi au nevoie de mai multă educaţie financiară. „Cunoaştem mai bine studenţii şi tinerii din România: O generaţie în acelaşi timp îngrijorată şi pragmatică, curioasă şi precaută, care dovedeşte încredere în sine şi practică gândirea critică” # Ziarul Financiar
Profitul net al distribuitorului de lubrifianţi auto Star Lubricants, controlat de familia Silaghi din Cluj, a scăzut cu 10,5% în 2024, la afaceri de 83,2 mil. lei # Ziarul Financiar
Distribuitorul de lubrifianţi auto şi industriali Star Lubricants, controlat de familia Silaghi din Cluj, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 83,2 mil. lei (16,7 mil. euro), în scădere cu 3,3% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 86,1 mil. lei (17,4 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Atras de dobânda avantajoasă şi contrâns de necesarul mare de finanţare. Ministerul Finanţelor continuă seria împrumuturilor private externe discutate direct cu marile bănci. În septembrie, statul a mai luat 500 mil. euro prin plasament privat extern cu ajutorul Bank of America, cu dobândă de circa 4% şi scadenţa în august 2030 # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor continuă să folosească noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin împrumuturile private externe discutate direct cu marile bănci. Spre finalul lunii septembrie statul a mai luat încă 500 mil. euro prin plasament privat extern cu ajutorul Bank of America ca aranjor, potrivit datelor Ministerului Finanţelor analizate de ZF.
Afacerile transportatorului rutier de marfă Trans SESE au crescut cu 24,6% în 2024, ajungând la peste 219 mil. lei # Ziarul Financiar
Transportatorul rutier de marfă Trans SESE, cu sediul în Cluj-Napoca, subsidiara locală a grupului spaniol SESE, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 219,1 mil. lei (44 mil. euro)
Inteligenţa artificială intră în topul strategiilor de business pentru 2025. „Dacă anul trecut doar 14% dintre companii spuneau că investesc în AI, anul acesta 53% au indicat că este una dintre priorităţile lor“ # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială şi digitalizarea au urcat în topul priorităţilor companiilor din România, devenind în 2025 a doua direcţie strategică după adaptarea la condiţiile economice schimbătoare, arată studiul realizat de Asociaţia Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU). Dacă anul trecut doar 14% dintre firme vedeau AI-ul ca prioritate, anul acesta procentul a sărit la 53%, potrivit datelor prezentate în cadrul conferinţei HR Insights Forum 2025 - People, Productivity & AI - Shaping the Workforce of Tomorrow, aflată la cea de-a treia ediţie.
Urmează ZF Agrobusiness Summit 2025, Bucureşti, 21 octombrie: „Agricultura: de la hrană la business. Care este viitorul fermierului român?“ Cea mai mare pierdere recentă din agricultura românească: în opt ani, pesta porcină a şters 10 mld. euro din economie şi importurile de carne de porc au ajuns aproape la 6 mld. euro # Ziarul Financiar
Carnea de porc sau carnea românului, conform statisticilor privind consumul, a devenit în ultimii ani aproape exclusiv produs de import. Deşi este cel mai des pusă pe mesele din România, aproape 80% din ceea ce mâncăm vine din afară, în principal din Spania, ţară care creşte porci hrăniţi cu porumb românesc
Conferinţa ZF Malluri & centre comerciale 2025. Retailul românesc intră într-o nouă etapă de dezvoltare: proiecte comerciale de peste 2 miliarde de euro se pregătesc să transforme harta mallurilor. Dezvoltatorii mizează pe expansiune în oraşe mici şi proiecte mixte # Ziarul Financiar
Sectorul centrelor comerciale din România traversează cea mai dinamică fază de expansiune din ultimii ani, cu peste 1,3 miliarde de euro în proiecte aflate deja în construcţie şi încă 700-800 milioane de euro în faza de proiectare, potrivit datelor CBRE prezentate în cadrul conferinţei ZF Malluri & centre comerciale 2025, organizată cu susţinerea Iulius, Veranda Mall, NEPI-Rockcastle şi Vantage Towers.
Nestlé revine în producţia din România cu o fabrică de îngheţată la Sebeş: o firmă în care gigantul elveţian e acţionar preia un grup leton cu operaţiuni inclusiv pe plan local # Ziarul Financiar
Grupul Froneri, unul dintre cei mai mari actori de pe piaţa de îngheţată, ce are în spate un joint venture între gigantul elveţian Nestlé şi fondul de investiţii Pai Partners, a cumpărat afacerea Food Union, originară din Letonia, dar care are operaţiuni şi în România.
Ce s-a schimbat la legea RCA? „Pentru că exista o presiune mare pentru implementarea directivei europene, am fost nevoiţi să trecem legea în formula iniţiată de guvern în noiembrie 2023 fără a discuta sau a include vreun amendament“ # Ziarul Financiar
Legea RCA, care de ceva timp stă într-un sertar la Parlament, a ieşit la lumină fără a se modifica varianta iniţială formulată de guvern în noiembrie 2023 pentru a se evita riscul unui infringement prin netranspunerea unei directive europene. Ca şi atunci, discuţiile cu toţi actorii şi reprezentanţii pieţei asigurărilor erau în ideea de a veni cu amendamente pentru a corecta, stabiliza sau regla anumite derapaje ale acestei legi privind RCA, având în vedere problemele şi conflictele ultimilor ani în jurul acestui subiect.
Industria intră din nou pe scădere: minus 2% august faţă de iulie. Nici în UE situaţia nu este mai bună, cea mai mare cădere august la iulie o are Germania: minus 5% # Ziarul Financiar
În august 2025, producţia industrială a început să scadă din nou, deşi la începutul verii părea că-şi revine. Potrivit datelor publicate ieri de Institul Naţional de Statistică (INS) industria a scăzut cu 2% faţă de iulie (serie ajustată).
ZF Live. Dan Boabeş, proprietarul Meridian şi Cristaxi: Legea ride-sharingului permite o exploatare care poate deveni abuzivă. Unele firme sunt închise şi redeschise doar pentru a evita plata taxelor. Platformele de ride-sharing nu încasează banii în România # Ziarul Financiar
Proprietarii firmelor de taxi acuză că legea privind ride-sharingul permite are câteva portiţe care le permite platformelor să ocolească plătirea taxelor. Dan Boabeş, proprietarul firmelor de taxi Meridian şi Cristaxi, spune că unele firme profită de o portiţă legală ce le permite platformelor de ride-sharing să folosească maşini prin contracte de comodat, fără a fi proprietare şi fără a fi obligate să fiscalizeze corect activitatea.
Bursă. Care sunt cele mai mari deţineri ale NN Pensii, principalul investitor de la Bursa de Valori Bucureşti # Ziarul Financiar
NN Pensii, cel mai mare administrator de fonduri de pensii private din România, cu active de aproximativ 60 de miliarde de lei investite în numele a peste 2,1 milioane de participanţi, are printre cele mai mari expuneri pe acţiuni locale companii din sectoare diverse – de la sănătate şi energie, la transport şi retail.
ZF Live. Bursă. Mihai Purcărea, CEO al BRD Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri mutuale din România: O investiţie bună este o investiţie plictisitoare. Cu cât eşti mai activ, cu atât îţi scazi şansele de a avea un randament mai bun # Ziarul Financiar
Câştigurile durabile nu se obţin prin tranzacţii frecvente sau instincte de moment, ci prin răbdare şi o strategie clară. Studiile arată că investitorii activi obţin, în general, randamente mai mici decât fondurile în care investesc din cauza reacţiilor emoţionale şi a tentaţiei de a „bate piaţa“.
Scad şi dobânzile interbancare şi cursul valutar. ROBOR la 3 luni a coborât la 6,46%, iar cursul sub 5,09 lei/euro. IRCC este 6,06% # Ziarul Financiar
Pieţele interbancară şi valutară sunt relaxate, ultimele zile aducând şi scăderea dobânzilor interbancare şi diminuarea cursului valutar leu/euro. Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a coborât ieri la 6,46%, de la 6,47% anterior.
Bursă. Oferta Grup EM se încheie astăzi: un sfert din acţiuni au fost subscrise până aseară. Următoarele ore, decisive # Ziarul Financiar
Oferta publică iniţială a Grup EM, companie din domeniul energetic care include Electromontaj şi Iproeb, se încheie astăzi, 16 octombrie la ora 12:00, după două săptămâni de subscrieri, iar până aseară investitorii plasaseră ordine în valoare de aproximativ 18–20 mil. lei, echivalentul a circa 25% din pachetul de acţiuni oferit, potrivit datelor platformei TradeVille, intermediarul operaţiunii.
Bursă. Fidelis, cu 2 zile înainte de închidere: subscrieri de 400 milioane de lei şi 100 milioane de euro # Ziarul Financiar
Oferta de titluri de stat Fidelis pentru populaţie, ediţia octombrie 2025, se apropie de final, iar interesul investitorilor se menţine bun, spun brokerii. Cu două zile înainte de încheierea perioadei de subscriere, pe 17 octombrie, totalul plasamentelor se ridică la aproximativ 397 mil. lei şi 100 mil. euro, potrivit calculelor realizate de ZF.
Gen Z Finance. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum se împacă investiţiile cu jobul şi facultatea şi de ce să faci pasul către piaţa de capital, chiar şi cu bani puţini: „Uneori, cel mai mare risc e să nu îţi asumi un risc. Primul pas e cel mai greu, dar trebuie să îndrăzneşti“ # Ziarul Financiar
Ţi-e frică să începi ceva nou - să investeşti, să aplici la un job, să schimbi direcţia? E normal, dar, cum spun doi tineri care au pornit deja pe propriul drum, cel mai mare risc e să nu faci nimic. Dacă ai o sumă de bani, cea mai bună decizie e să investeşti – în tine, în dezvoltarea ta sau chiar pe piaţa de capital.
