Cât va mai continua boom-ul AI? Compania din tehnologie TSMC raportează o creştere a profitului cu 39% în al treilea trimestru, ajungând la 15 miliarde de dolari şi depăşind toate aşteptările analiştilor

09:45

Legea RCA, care de ceva timp stă într-un sertar la Parlament, a ieşit la lumină fără a se modifica varianta iniţială for­mulată de guvern în noiembrie 2023 pentru a se evita riscul unui infrin­gement prin netranspunerea unei directive europene. Ca şi atunci, discuţiile cu toţi actorii şi reprezentanţii pieţei asigurărilor erau în ideea de a veni cu amendamente pentru a corecta, stabiliza sau regla anumite derapaje ale acestei legi privind RCA, având în vedere problemele şi conflictele ultimilor ani în jurul acestui subiect.