Kelemen Hunor, ironic la adresa şefului ANAF, în chestiunea GAP-ului de TVA: Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! Am făcut şase borcane de gem de prune / Aş fi făcut şi pălincă, dar prunele nu au fost suficiente

Deputatul PSD Mihai Fifor critică, joi, exerciţiul de mobilizare „Mobex”, ca fiind între improvizaţie şi batjocură în forma sa cea mai pură, arătând că era firesc, cel puţin, un gest de bun-simţ din partea ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, o asumare, o scuză, o minimă explicaţie pentru haosul creat. ”La ce să te aştepţi de la un „ministru-trotinetă”, care pare să creadă că Apărarea şi siguranţa naţională sunt doar un joc pe consolă, în care el este primul pistolar al ţării?”, mai spune Fifor. El îi cere demisia ministrului Ionuţ Moşteanu.