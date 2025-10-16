Alex Florenţa: Toate firele războiului hibrid din România duc spre Rusia. Suntem ținte în continuare

Newsweek.ro, 16 octombrie 2025 20:20

Procurorul general Alex Florin Florenţa a declarat că toate firele războiului hibrid din România duc...

Acum o oră
20:20
Hala unei foste fabrici de lângă autostradă, scoasă la vânzare cu 4,1 milioane euro Newsweek.ro
O fostă fabrică din Pașcani, cu o istorie de peste două decenii în industria textilă, este scoasă la...
20:20
Alex Florenţa: Toate firele războiului hibrid din România duc spre Rusia. Suntem ținte în continuare Newsweek.ro
Procurorul general Alex Florin Florenţa a declarat că toate firele războiului hibrid din România duc...
20:00
VIDEO Gabriela Hârţescu, Envisia: Contează toată durata de viaţă a produsului, nu doar cumpărarea sa Newsweek.ro
PhD Gabriela Hârţescu, membru al board-ului Envisia - Boards of Elite, spune că nu trebuie să te gân...
Acum 2 ore
19:50
VIDEO Dan Burlacu, UpVenturia: Binele nu e absent. Prin ESG, are nevoie de o voce mai puternică Newsweek.ro
Dan Burlacu, managing partner la UpVenturia, spune că el crede că binele nu e absent în ţara asta şi...
19:40
Ce schimbări apar în comportamentul oamenilor când se culcă târziu. De ce să nu iei decizii atunci Newsweek.ro
Multe dovezi sugerează că mintea umană funcționează diferit dacă ești treaz noaptea. După miezul nop...
19:40
VIDEO Andreea Nicolae, Pivot-C: România a realizat foarte puţin din planul pentru economia circulară Newsweek.ro
Andreea Nicolae, cofondator şi managing partner la Pivot-C, spune că România a realizat foarte puţin...
19:20
O femeie care și-a ajutat soțul să se sinucidă nu va fi anchetată. De ce au „iertat-o” judecătorii Newsweek.ro
O decizie bizară - O femeie care și-a ajutat soțul să se sinucidă nu va fi anchetată. De ce au „iert...
19:10
Angajații care lucrau la Salina Praid vor primi 9000 lei de la stat. Nu mai au locuri de muncă Newsweek.ro
Cei 49 de angajați care lucrau la Salina Praid distrusă de inundații vor primi o compensație de 9000...
Acum 4 ore
18:50
Parchetul General are un nou dosar care îl vizează pe Horațiu Potra. Vezi ce verifică procurorii Newsweek.ro
Parchetul General are un nou dosar care îl vizează pe Horațiu Potra. Vezi ce verifică procurorii. „N...
18:40
Toamna se pune varza murată la borcan. Rețeta tradițională și sfaturi ca să iasă acră și gustoasă Newsweek.ro
Toamna se pune varza murată la borcan. Rețeta tradițională și sfaturi ca să iasă acră și gustoasă. V...
18:20
Consiliul din Cernihiv redenumește Piața Basmelor în cinstea președintelui american Donald Trump Newsweek.ro
Consiliul din Cernihiv redenumește Piața Basmelor în cinstea președintelui american Donald Trump. De...
18:10
Cum poți să te angajezi electrician în Germania? Ai 4.000 € salariu, transport și cazare asigurate Newsweek.ro
Românii reușesc tot mai greu să își găsească locuri de muncă în țară. Iar cei specializați în anumit...
18:10
Ce se mai întâmplă pe Autostrada 8 paralizată de contestații? Newsweek.ro
Pentru segmentele respective a început etapa de proiectare. Celelalte patru sunt contestate, nu au c...
18:00
Încep lucrările la Drumul Expres Focșani–Brăila: 73 km de drum rapid care vor lega Moldova de Dunăre Newsweek.ro
România se apropie de un nou drum de mare viteză: Drumul Expres Focșani–Brăila, cu o lungime de 73,5...
17:50
Cum arată planul de apărare al Europei împotriva Rusiei. Se face în două trepte, 2027 și 2030 Newsweek.ro
Comisia Europeană a dezvăluit „Foaia de parcurs pentru pregătirea în apărare 2030”, propunând patru ...
17:40
Pensia minimă în România, cu 300 lei mai mică ca în Ungaria. Unde se dă a 14-a pensie? Newsweek.ro
Premierul maghiar Viktor Orban a anunțat că va crește pensia minimă. Aceasta va ajunge cu 300 de lei...
17:20
Înalta Curte sesizează CCR asupra pensiilor private. Judecătorii contestă măsurile statului Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în unanimitate, să trimită la Curtea Constituțională no...
17:00
România testează un nou sistem de colectare a PET-urilor în nouă județe. S-ar putea extinde în țară Newsweek.ro
România testează un nou sistem de colectare a PET-urilor în nouă județe. S-ar putea extinde în țară....
Acum 6 ore
16:50
Donald Trump vrea un &#34;fond al victoriei&#34; pentru Ucraina, finanțat din tarifele noi impuse Chinei Newsweek.ro
Donald Trump vrea un "fond al victoriei" pentru Ucraina, finanțat din tarifele noi impuse Chinei. Do...
16:40
Cât te costă să schimbi centrala de apartament? Costurile neprevăzute care pot apărea Newsweek.ro
Centralele termice de apartament ar trebui schimbate după 10-15 ani de funcționare. Mulți încearcă s...
16:20
Kremlinul răspunde ironic după ce șeful NATO a spus că &#34;marinarii ruşi nici nu pot coborî ancora&#34; Newsweek.ro
Kremlinul răspunde ironic după ce șeful NATO a spus că "marinarii ruşi nici nu pot coborî ancora". P...
16:10
România a pierdut peste 2 miliarde de euro din PNRR pentru mediu. Proiectele vitale vor fi salvate Newsweek.ro
România a pierdut peste 2 miliarde de euro din PNRR pentru mediu. Proiectele vitale vor fi salvate. ...
15:50
b1TV: Prima femeie general din sistemul medical militar, anchetată de DNA pentru fapte de corupție Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins joi la domiciliul Florentinei Ioniță, comandantul Spitalului Universitar d...
15:40
Salariul minim nu crește. Guvernul folosește metoda care a înghețat pensiile. Cine pierde 300 lei? Newsweek.ro
Salariul minim nu va crește, deși există o prevedere legală care cere ca acest lucru să se facă la f...
15:10
AGM-158 XR, noua rachetă mortală testată de Lockheed Martin. Lovește cu precizie ținte la 1.800 km Newsweek.ro
Gigantul american din industria de apărare Lockheed Martin a anunțat că „progresează către testarea ...
15:00
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Cum a ajuns la 5.000 lei pensie cu 31 ani contribuiți Newsweek.ro
Un pensionar a avut o surpriză foarte plăcută. A primit 170 lei în plus la pensie la Mica Recalcular...
Acum 8 ore
14:50
Încă un sector din Transalpina se închide, din cauza condiţiilor meteorologice Newsweek.ro
Încă un sector din Transalpina, cel dintre Obârşia Lotrului şi Curpăt, se închide, din cauza condiţi...
14:30
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri. În ce țară se implementează? Newsweek.ro
Șoferii de vehicule mai mari, precum Range Rover și SUV-uri, s-ar putea confrunta cu taxe mai mari p...
14:00
Școlile vor primi un ghid de utilizare a inteligenței artificiale. Mesajul lui Daniel David Newsweek.ro
Daniel David a anunțat că școlile vor primi în una-două săptămâni un ghid care explică cum să folose...
13:50
Trump amenință Rusia cu rachetele Tomahawk: „Ucrainenii vor trece la ofensivă”. Criză la Kremlin Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că Ucraina se pregătește de o nouă ofensivă î...
13:40
Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise în UE, conform unui proiect de lege Newsweek.ro
UE analizează posibilitatea de a interzice țigările cu filtru și țigările electronice în cadrul efor...
13:20
VIDEO Imagini cu Andreea Marin la 18 ani defilând la Miss România. La 21 ani s-a măritat prima oară Newsweek.ro
VIDEO Imaginile cu Andreea Marin la 18 ani defilând la Miss România s-au viralizat, zilele acestea, ...
13:10
Alertă în Marea Baltică. Armata suedeză a detectat un submarin rusesc în strâmtoarea Kattegat Newsweek.ro
Armata Suediei a confirmat joi că urmărește un submarin aparținând Rusiei în apele Mării Baltice. Su...
Acum 12 ore
12:50
Producția de mașini electrice în Europa, îngenuncheată de China. Producătorii anunță risc de haos Newsweek.ro
China a impus noi restricții la exportul de pământuri rare și, cum circa 70% din aceste resurse esen...
12:40
Un român a strâns 2.300.000 lei la pilonul II de pensii. Alți 2.000.000 români au sub 400 lei Newsweek.ro
Peste 8.000.000 de români au bani lka pilonul II de pensii și alți aproape 1.000.000 au pensii la pi...
12:30
Inspectoratul pentru Imigrări: 930 de cereri de azil, depuse în acest an Newsweek.ro
Un număr de 930 de cereri de azil au fost depuse de la începutul acestui an, a informat joi Inspecto...
12:30
Cât costă să închizi balconul cu termopan în octombrie 2025. Ce avantaje aduce în factura la energie Newsweek.ro
Odată cu venirea frigului, tot mai mulți români aleg să-și închidă balcoanele cu termopane din PVC, ...
12:10
Trump îi dă o nouă lovitură lui Putin. Cere Japoniei să nu mai cumpere energie din Rusia Newsweek.ro
După ce președintele SUA a anunțat că India va înceta achiziţiile de petrol din Rusia, Trump cere Ja...
11:50
Trump a dat o mega-petrecere la Casa Albă. I-a omenit pe miliardarii care donează pentru sala de bal Newsweek.ro
Miliardarii și reprezentanții companiilor care donează zeci de milioane de dolari pentru construcția...
11:30
VIDEO&#38;FOTO Cum arată betonul turnat de turci pe un ciot al Autostrăzii Sibiu-Pitești? Mii de fisuri! Newsweek.ro
Imagini filmate din dronă arată că betonul turnat de turci la capătul lotului 2 al Autostrăzii Sibiu...
11:30
Nestle concediază 16.000 de angajați. În România au afaceri de 1.600.000.000 lei Newsweek.ro
Nestle a anunțat că va disponibiliza 16.000 de angajați în următorii doi ani, noul său director gene...
11:10
Protest anti-război în orașul natal al lui Putin. Sute de tinerii au sfidat cenzura Kremlinului Newsweek.ro
Un moment rar de disidență a avut loc marți seara la Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir ...
11:00
Escrocherii cu apartamente și mașini. Sora unui fost ministru, implicată. Prejudiciu: 1.300.000 € Newsweek.ro
Poliția face percheziții în București și 3 județe într-un caz de înșelăciune. Mai mulți medici stoma...
10:40
Escrocii exploatează încrederea oamenilor și obțin acces la informații sensibile. Cum ne protejăm? Newsweek.ro
Experții în sercuritate cibernetică spun că este momentul să fim foarte atenți la orice informație f...
10:30
Mașinile plug-in hybrid „mint”. Real, poluează doar cu 19% mai puțin ca cele diesel și pe benzină Newsweek.ro
Un raport realizat de organizația non-profit Transport and Environment afirmă că mașinile plug-in hy...
10:20
Avertismentul lui Ben Hodges: „Dacă Rusia atacă NATO, Kaliningrad și Sevastopol vor fi nimicite&#34; Newsweek.ro
Fostul comandant al trupelor americane în Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că, în cazul unu...
10:10
Un cutremur de 6,5 grade a lovit Indonezia. Ce au anunțat autoritățile? Newsweek.ro
Un cutremur de6,5 grade s-a produs în Indonezia. Autoritățile nu au emis alertă de tsunami. Unde est...
09:50
Spionii lui Putin amenință NATO: „Riscul maxim al unui război nuclear va fi atins între 2025-2026” Newsweek.ro
Serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) avertizează că între anii 2025 și 2026 lumea va atin...
09:40
România bolnavă: Copiii nu fac nici măcar 60 minute de mișcare pe zi, dar stau enorm la televizor Newsweek.ro
La 11 ani, doar 14% din fete fac 60 de minute de activitate fizică pe zi şi 16% dintre băieţi, a pre...
09:20
Blocaj în coaliție. Ciucu acuză PSD de atacuri coordonate la adresa lui Bolojan. Grindeanu îl toacă Newsweek.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare, acuz...
