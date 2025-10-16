Primele imagini cu Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar, anchetată de DNA

12:00

Apar informații noi în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents, din Olanda. Un român s-ar fi strecurat în muzeu cu câteva zile înainte de jaf. Cu cinci zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu – iar acest […] The post Noi detalii din anchetă. Un român s-a furişat în Muzeul Drents cu câteva zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti first appeared on Ziarul National.