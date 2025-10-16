John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA

16:40

În ultimii ani, românii au început să redescopere propria țară. De la satele ascunse din Maramureș până la văile spectaculoase din Apuseni, de la drumurile care șerpuiesc prin Transfăgărășan până la liniștea lacurilor din Delta Dunării, turismul intern cunoaște o nouă eră – una a libertății de mișcare, a aventurii personalizate și a experiențelor autentice. […]