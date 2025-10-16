John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
Departamentul de Justiție al SUA este așteptat să ceară punerea sub acuzare a lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump. Informația a fost obținută de CNN din mai multe surse. Fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump între 2018 și 2019, Bolton este investigat pentru presupusa manipulare ilegală […]
Vacanță cu peripeții pentru o româncă. Cum s-a transformat călătoria ei în Cipru într-o provocare # Gândul
Călătoriile aduc adesea experiențe de neuitat, însă și situații pe care nu le putem controla. Și turiștii care se documentează pot să întâmpine obstacole atunci când nuanțele politice, geografice și culturale ale unei destinații nu sunt pe deplin înțelese. O româncă aflată în Cipru a trăit o astfel de experiență. Ea a relatat pe rețelele […]
George Simion a avut o primă reacție în urma validării alegerilor din Republica Moldova, menționând că, după mai multe încercări, mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate, reprezentând un pas înainte în procesul democratic. Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în urma cărora Partidul […]
Trump a avut o conversație „productivă” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
O femeie albaneză, arestată în 2025 pentru …bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați # Gândul
O femeie albaneză care locuia în Italia s-a căsătorit cu doi bărbați. Unul provenea din Milano, celălalt din localitatea Montecatini. Acum, ea a fost arestată de autoritățile italiene, fiind acuzată de „bigamie”. Cazul ei a fost anchetat de când ea a depus o cerere pentru obținerea unui permis de ședere din motive familiale. Înregistrată ca […]
Fondul Monetar Internațional avertizează că datoria publică globală e pe cale să depășească 100% din PIB-ul global până în 2029. Datoria ar ajunge la cel mai ridicat nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial. Datoriile guvernelor au crescut mai repede decât se anticipa, iar previziunile FMI nu sunt optimiste. Există riscul ca datoria publică […]
Ucraina anunță că TRUPELE NORD-COREENE operează drone de recunoaștere pe teritoriul său. Kim Jong-Un își respectă angajamentul față de Putin # Gândul
Trupele nord-coreene cu bază în Rusia operează drone pe teritoriul ucrainean, în misiuni de recunoaștere, a anunțat, joi, Armata Ucrainei. Este prima dată când Ucraina a raportat un rol pe câmpul de luptă al trupelor nord-coreene în ultimele luni. Mii de militari nord-coreeni au luptat alături de forțele rusești în regiunea Kursk împotriva forțelor ucrainene. […]
Prototipul unui model Lamborghini ultra-rar în valoare de 3 milioane de dolari ce ar fi trebuit să fie distrus a fost găsit într-un garaj din România # Gândul
O mașină Lamborghini este foarte scumpă. Prețul variază în funcție de model, de la 200.000 $ pentru un Urus la 3 milioane $ un Sian. Un prototip foarte rar de Lamborghini Sian, ce ar fi trebuit să fie zdrobit și să nu fi văzut lumina zilei, tocmai a fost găsit intact în România, într-un garaj […]
Ce semnificație au numerele de pe rotița din interiorul frigiderului. Acelea nu sunt gradele # Gândul
Multe persoane trăiesc cu impresia că numerele de lângă rotița din frigider reprezintă setarea temperaturii, însă asta este doar un mit. Mulți nu știu cum să folosească corect frigiderul, iar asta poate umfla facturile la energie electrică. Numerele din interiorul frigiderulului sunt înțelese greșit de multe ori. Majoritatea persoanelor cred că reprezintă temperatura exactă în […]
DUMINICĂ. Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, biruitorul comunismului, în București # Gândul
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care şi-a inaugurat pontificatul. Sfântul Părinte este biruitorul comunismului în Europa, cel care a spart porțile lagărului sovietic. Vizita […]
Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american: „Întreaga Fâșie Gaza a fost PULVERIZATĂ” # Gândul
Turcia urmează să trimită în Gaza echipe de salvatori care să se implice în misiuni de căutare și salvare, inclusiv recuperarea cadavrelor ostaticilor israelieni decedați. Inițiativa Turciei a primit aprobarea Israelului, în ciuda tensiunilor de lungă durată dintre Administrația președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și cea a premierului israelian Benjamin Netanyahu, au declarat trei persoane […]
În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar # Gândul
Guvernul Ungariei intenționează să distribuie o pensie lunară suplimentară, în încercarea de a câștiga simpatia pensionarilor, în perspectiva alegerilor din aprilie anul viitor. Guvernul „lucrează la turație maximă” la un plan de introducere a celei de-a 14-a pensii lunare, a declarat premierul Viktor Orban într-o postare pe rețelele de socializare joi. El a prezentat inițiativa […]
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii și Directorul General CFR SA au vizitat șantierul feroviar de la Apața-Cața # Gândul
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ciprian Constantin Șerban, și Directorul General al CFR SA, domnul Ion Simu-Alexandru, au vizitat miercuri, 15 octombrie, portalul de la Homorod, din Subsecțiunea 2: Apața-Cața a tronsonului de cale ferată Brașov-Sighișoara. După vizita de la Mureni din cadrul Subsecțiunii 3 a aceluiași tronson, Ministrul și Directorul General CFR SA au […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Se modifică legea pentru tinerii care își găsesc un loc stabil de muncă. Noul proiect de lege lansat recent este în dezbatere și prevede acordarea unor prime lunare pentru tinerii care se angajează pe perioadă nedeterminată. Un nou proiect de lege recent prevede acordarea unor prime lunare între 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii […]
Primele imagini cu șefa Spitalului Militar, ridicată de DNA. Florentina Ioniță, vizată de zeci de percheziții ale procurorilor # Gândul
„Capul” Spitalului Militar a ajuns în urmă cu câteva minute la Serviciul Militar al DNA, unde urmează să intre în audieri. Procurorii militari DNA urmează să-i formuleze oficial acuzațiile Florentinei Ioniță. Procurorii DNA au făcut percheziții timp de aproape 10 ore la domiciliul șefei Spitalului Militar dar și la Spitalul Militar „Carol Davila”. Florentina Ioniță, […]
Instanța Supremă a decis să sesizeze Curtea Constituțională, referitor la legea pensiilor private propusă de Guvernul BOLOJAN # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis joi că sesizat Curtea Constituțională a României, după ce Parlamentul a adoptat, legea prin care românii pot retrage doar 30% din pensia privată, iar restul sumei este eșalonată pe opt ani. Judecătorii ÎCCJ au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, […]
Câți bani a băgat Dan Șucu la Rapid! „O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei” # Gândul
Omul de afaceri Dan Șucu investește la Rapid din mai 2022, iar la formația italiană Genoa 1893 din decembrie 2024. Eforturile realizate în Giulești sunt colosale: a construit două baze de pregătire ultramoderne și a investit în echipa pe care Costel Gâlcă a adus-o pe podium, după 12 etape ]n Superliga. Câți bani a băgat […]
FOTO. Mihaela Tatu, despre cele mai grele CUMPENE. ”Două momente cruciale au existat în viața mea” # Gândul
Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a dezvăluit care au fost cele mai mari cumpene prin care a trecut de-a lungul vieții. Mihaela Tatu a acordat un interviu pentru emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro Tv, unde a dezvăluit care au fost cele mai mari provocări prin care a trecut de-a lungul […]
Trump discută cu Vladimir Putin, în efortul de oprire a războiului din Ucraina. Printre subiecte figurează problema rachetelor Tomahawk # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, joi, că discută cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul eforturilor de oprire a războiului din Ucraina, unul dintre subiecte fiind cel referitor la efectele livrării rachetelor Tomahawk Kievului. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
N-am scăpat de dosarele cu șină, dar Guvernul vrea în cloud. Orașele unde va fi implementată noua infrastructură # Gândul
Guvernul României urcă direct în cloud. Țara noastră face pași importanți spre digitalizare, deși acest proiect „major” nu era atât de necesar, cel puțin nu pentru bunăstarea românilor, mai ales dacă ne gândim la nenumăratele lipsuri. Care e de fapt necesitatea acestui proiect? Se pare că cei din Guvern vor o platformă, un fel de […]
Statele Unite ar furniza Ucrainei doar un număr limitat de rachete Tomahawk. Avertismentul RUSIEI # Gândul
Statele Unite ar putea vinde Ucrainei rachete Tomahawk, dar nu o cantitate mare, afirmă Jim Townsend, un fost oficial din cadrul Pentagonului, în contextul în care Rusia analizează opțiunile de ripostă. Donald Trump a evocat ideea vânzării de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, o manevră care ar putea consolida capacitățile de atac ale Kievului și […]
Parlamentul Maiei Sandu a trecut. Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor din Moldova. Posibil, „premier tehnocrat” # Gândul
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în urma cărora Partidul Acţiune şi Solidaritate a obţinut majoritatea în Legislativul de la Chişinău. De asemenea, Curtea a validat mandatele celor 101 deputaţi aleşi. Alexandru Munteanu este candidatul formaţiunii la funcţia de prim-ministru. „Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentului din 28 […]
Simona Bucura Oprescu, aleasă în noua echipă de conducere a organizației PES Women: Sunt recunoscătoare pentru susținerea colegelor din România # Gândul
La Conferința Anuală PES Women desfășurată azi la Amsterdam, fosta ministră a Muncii Simona Bucura-Oprescu (PSD) a fost alesă în noua echipă de conducere, ca membru în Biroul Executiv. Zita Gurmai a fost realeasă pentru un nou mandat de președinte al organizației PES Women. Simona Bucura-Oprescu le-a mulțumit colegilor ei din PSD, în special eurodeputatului […]
Tablourile personalizate de Crăciun, tot mai des în alegerea românilor pentru cadouri cu emoție
În ultimii ani, preferințele românilor în materie de cadouri și decor s-au schimbat semnificativ. Din ce în ce mai mulți aleg să ofere daruri personalizate, create special pentru cei dragi. Printre cele mai apreciate se numără tablourile personalizate, care transformă o simplă fotografie într-un obiect decorativ cu semnificație profundă. Aceste creații unice devin totodată un […]
Dobânzi mai mari, inflație mai mare: ce opțiuni au clienții pentru a-și gestiona creditele
Când prețurile cresc și dobânzile urmează același trend, presiunea pe bugetul personal devine tot mai apăsătoare. Pentru mulți români, plata ratelor lunare a devenit o provocare constantă, mai ales atunci când veniturile nu reușesc să țină pasul cu inflația. Dacă până nu demult discuția despre dobânzi era mai degrabă una tehnică, acum ea a intrat […]
Forțat de ancheta DNA, Ionuț Moșteanu o dă afară pe șefa Spitalului Militar și o trece în rezervă # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că, în urma anchetei DNA, în care este vizată șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, a decis să o demită din funcția de conducere și să o treacă în rezervă. Ionuț Moșteanu a anunțat că o dă afară pe Florentina Ioniţă, managerul Spitalului Militar, cercetată de DNA pentru fapte de […]
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil # Gândul
Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunţat că vineri după-amiază va fi deschis circulaţiei lotul 2 al autostrăzii A7 Ploieşti – Buzău, care va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil. ”Deschidem mâine după amiază circulaţia pe încă 28 km din A7! Ajungem astfel la aproximativ 132 […]
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN # Gândul
Marea deMobilizare care a isterizat România a fost viu comentată în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Moderatorul și invitații săi, Sorina Matei și Marius Tucă, au criticat vehement metodele de alarmare inutilă a populației civile, sub pretextul unei campanii de inventariere a personalului operațional al Armatei Române care a inclus […]
Mâncarea românească a cucerit inima celor din Luxemburg. Un român a dat lovitura cu restaurantul tradițional # Gândul
Le Coin des Saveurs reprezintă singurul restaurant cu specific românesc din capitala Luxemburg și a devenit rapid un punct de atracție pentru turiști și localnici. De la sarmale și mici la papanași, preparatele tradiționale cuceresc gusturile luxemburghezilor, iar atmosfera autentică îi face să se simtă ca acasă. Restaurantul unui român face ravagii în Luxemburg Patronul […]
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, va oferi explicații oficiale cu privire la programul de mobilizare a rezerviștilor, din București și Ilfov, care a generat o mulțime de reacții la nivel național, a transmis purtătoarea de cuvânt al Guvernului, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a refuzat să prezinte un punct de vedere pe această […]
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare” # Gândul
Comisia Europeană a dezvăluit joi o foaie de parcurs care propune patru proiecte majore de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și măsuri de consolidare a frontierei de est a Uniunii Europene. Foaia de parcurs este parte a planurilor de a spori pregătirea militară a Europei până în 2030, pe fondul temerilor tot mai mari privind […]
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia # Gândul
Anna Paulina Luna, o membră a Camerei Reprezentanților, a anunțat, joi, că a primit din Rusia un raport referitor la asasinarea fostului președinte american John F. Kennedy în 1963. ”Mi-a fost furnizat de către ambasadorul Rusiei acest raport despre asasinarea lui John F. Kennedy. Raportul este accesibil acum publicului american. Documentele nu au fost editate, […]
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii # Gândul
Fost șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone este acuzat de procurorii DNA că ar fi divulgat informații nedestinate publicității, în contextul unui control efectuat la Hotel Internațional Sinaia. Activitatea de control ar fi fost pregătită dinainte, chiar la indicațiile lui Piedone, pentru a fi evitate surprize negative care să ducă la sancționarea administratorului. Cristian Popescu […]
FOTO. Cât de mult a ajutat-o FRUMUSEȚEA în carieră pe Andreea Raicu. ”Dar a trebuit să muncesc dublu” # Gândul
Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a spus ât de mult a ajutat-o frumusețea în cariera sa. ”Dar a trebuit să muncesc dublu” , a afirmat vedeta. Andreea Raicu este o apariție care atrage imediat atenția. Are un trup fără cusur, este frumoasă și elegantă. Despre cât de mult i-a folosit frumusețea de-a […]
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o notă vizibil ironică, intenția președintelui Nicușor Dan de a include Serviciul Român de Informații (SRI) în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, ca parte a efortului anticorupție. Contactat de ȘTIRIPESURSE.RO pentru un punct de vedere, Băsescu a răspuns cu ironie: „Prefer să privesc, mai ales că în […]
Bonele care vor 5.000 de euro salariu în Italia trebuie să îndeplinească aceste două condiții neobișnuite # Gândul
Pentru a fi bonă la o familie bogată din Milano nu înseamnă doar că trebuie să ai grijă de copii. Ai nevoie de o engleză impecabilă, disponibilitate în weekend, flexibilitate pentru deplasări internaționale și respectarea unui cod strict de reguli. Salariile pot ajunge până la 5.000 de euro pe lună, însă selecția este dură, cu […]
Orașele românești, pustiite de exodul tinerilor și sărăcie. Câte LOCALITĂȚI și-ar putea pierde statutul de „municipiu” și „oraș” # Gândul
În timp ce populația țării scade constant, un fenomen se resimte în comunitățile urbane. Mare parte din orașele României au devenit depopulate. Care este cauza? Prin anii 1990-2010, comunele și satele nu erau foarte prospere, dar erau animate de bătrânii care bârfeau de dimineață până seara la cârciumi unde urmăreau meciuri și beau pe datorie, de […]
Apar noi informații uluitoare despre modul dezastruos prin care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor: „Puteam să intru cu arme în Baza Aeriană 90. Nu s-a uitat nimeni în pungă” # Gândul
Gheorghe Moise, pensionarul de 62 de ani care are proteze la șold și nu vede cu ochiul drept, ne-a povestit cum a decurs mobilizarea rezerviștilor la unitatea militară din Otopeni, acolo unde este Baza Aeriană 90. Nea Gică spune că a intrat în unitate „ca la piață”, fără să-l controleze nimeni în sacoșe. „Puteam să […]
Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan # Gândul
În ediția de astăzi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, moderatorul și invitații săi, Marius Tucă și Sorina Matei, au discutat formele subtile în care poate fi recunoscut Sistemul, un concept general, totuși ușor de recunoscut. Provocat de jurnalista Sorina Matei – recent venită în echipa Gândul -, să explice cine sau ce e […]
Iarna este tot mai aproape, iar facturile la energie continuă să crească, mulți români sunt în căutare de metode alternative de a economisi. Un expert în încălzire vine cu o soluție rapidă care poate aduce economii semnificative fără costuri suplimentare: doar o simplă ajustare a termocentralei. Nicholas Auckland, expert în încălzire și energie la Trade […]
Conferința Gândul „Recycle Now United” — ediția a VI-a — a reunit reprezentanți ai autorităților, mediului privat, organizațiilor de responsabilitate extinsă (OIREP) și societății civile pentru a discuta viitorul colectării, reciclării și reglementării deșeurilor. Nevoia de dialog între autorități și jucătorii din piață, dar și transpunerea concluziilor într-un cadru legislativ și urmărirea efectelor post implementare […]
FOTO. Radu Ștefan Bănică, despre cariera sa. ”An de an mi se clădește RAMPA până când o să zbor” # Gândul
Radu Ștefan Bănică a vorbit despre cariera sa artistică. ”An de an mi se clădește rampa până când o să zbor” , a afirmat acesta. Radu Ștefan Bănică este actor, dar și cântăreț. Despre activitatea sa a făcut acesta câteva declarații într-un interviu pentru revista Viva. ”Momentan tocmai am scos CD-ul meu, ”Prima pagină”, […]
Turismul intern și redescoperirea României cu mașina: libertate, peisaje și experiențe autentice
În ultimii ani, românii au început să redescopere propria țară. De la satele ascunse din Maramureș până la văile spectaculoase din Apuseni, de la drumurile care șerpuiesc prin Transfăgărășan până la liniștea lacurilor din Delta Dunării, turismul intern cunoaște o nouă eră – una a libertății de mișcare, a aventurii personalizate și a experiențelor autentice. […]
4 ani de ÎNCHISOARE pentru beizadeaua fostului deputat PNL Horațiu Buzatu. Dat în urmărire internațională, după ce a condus drogat și beat # Gândul
Ioan Buzatu, fiul fostului deputat PNL Horațiu Buzatu, a fost condamnat de instanța Curții de Apel din Craiova la patru ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și a drogurilor, relatează Presshub.ro. Fiul fostului liberal Horațiu Buzatu a fost rejudecat după Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat mandatul arestare emis […]
Noi acuzații împotriva Vaticanului: Biserica Catolică ar fi intervenit târziu în sprijinul victimelor abuzurilor. Criticile vin chiar din interior # Gândul
Comisia pentru protecția copilului a Vaticanului a criticat joi înalții lideri catolici pentru că nu au acționat suficient de rapid pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale comise de clerici și pentru a implementa noi modalități de protecție la nivel mondial. Timp de decenii, Biserica, cu 1,4 miliarde de membri, a fost zguduită de scandaluri din […]
''Cu Gândul la București'' începe joi, 16 octombrie, de la ora 18:00. Invitat: Andrei Dinculescu-Bighea
Invitatul zilei este Andrei Dinculescu-Bighea, director general STB. Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.
Atac al Israelului în sudul Fâșiei Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise, în pofida armistițiului # Gândul
Armata israeliană a lansat, joi, un atac aerian în sudul Fâșiei Gaza, omorând cel puțin două persoane, în pofida armistițiului cu grupul islamist Hamas. O dronă israeliană a atacat un vehicul suspect în zona Abasan al-Kabira, în apropierea orașului Khan Younis. Zona se află sub controlul armatei israeliene, în virtutea acordului cu grupul islamist Hamas. […]
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că un câine transportat în cala unui avion este considerat bagaj, astfel limitează compensațiile în caz de pierdere. Potrivit AFP, hotărârea provine dintr-un litigiu între compania aeriană spaniolă Iberia și un pasager al cărui câine a dispărut în timpul unui zbor din Buenos Aires spre Barcelona, […]
