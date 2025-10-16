Viktor Orban transformă scandalul „Spionaj la UE” în muniție pentru obișnuita narațiune: Ungaria e asediată, iar el singura salvare

15:00

Modificările la OUG 52/2025 au fost amânate pentru săptămâna viitoare, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu. Ea a spus că la guvern au venit propuneri de modificare de la primari până miercuri seară, târziu, și că la începutul săptămânii viitoare va fi stabilită o formă finală. Ioana Dogioiu a mai precizat că „nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern” pe această temă.