Viktor Orban, despre un summit Putin-Trump la Budapesta: „Suntem pregătiţi!”
News.ro, 16 octombrie 2025 21:50
Premierul Ungariei, Viktor Orban, un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile preşedintelui american de a se întâlni la Budapesta cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu care are, de asemenea, relaţii cordiale.
• • •
Acum 5 minute
22:20
Clubul Juventus, anchetat de UEFA pentru posibile încălcări ale regulilor de fair-play financiar # News.ro
Clubul din Serie A Juventus a anunţat joi că este anchetat de UEFA pentru posibile încălcări ale regulilor financiare.
22:20
Vicecampioana Steaua Bucureşti şi echipa Dinamo Bucureşti au debutat cu înfrângeri, joi, în grupele LEN Euro Cup. Steaua a pierdut cu sârbii de la VK Sabac, iar Dinamo cu echipa ungară Szolnoki.
22:20
Kremlinul confirmă că Rusia şi SUA vor începe pregătirile pentru o nouă întâlnire între Putin şi Trump, dar susţine că l-a avertizat pe liderul american că rachetele Tomahawk ar putea afecta procesul de pace # News.ro
Kremlinul a declarat că liderul rus Vladimir Putin l-a avertizat pe preşedintele SUA Donald Trump, în timpul convorbirii telefonice pe care au avut-o joi, că furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei va afecta relaţiile dintre SUA şi Rusia şi procesul de pace, relatează TASS.
22:20
Doi procurori români lucrează la dosarul care vizează acuzaţii de genocid în Ucraina / Alex Florenţa: România a procedat la momentul acelui val de imigraţi, de refugiaţi din Ucraina, la audierea marii majorităţi / Sunt mii de astfel de audieri # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că mii de refugiaţi din Ucraina, sosiţi în România odată cu începerea războiului din ţara vecină, au fost audiaţi de procurori, în cadrul dosarului internaţional care vizează acuzaţii de genocid în Ucraina. De asemenea, persoanele rănite din Uraina şi tratate în spitalele din România, au fost audiate.
Acum 30 minute
22:00
Alex Florenţa, întrebat de ce războiul hibrid nu a fost sesizat anterior de procurori: Pentru că Parchetul nu are cum să depisteze o astfel de faptă, decât dacă este sesizat / Suntem targetaţi în continuare / Mai multe site-uri sunt monitorizate # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că ”toate firele” războiului hibrid duc spre Federaţia Rusă şi că în contiuare suntem targetaţi. Florenţa a precizat că sunt mai multe site-uri care promovează propaganda rusă şi care sunt monitorizate.
Acum o oră
21:50
21:40
UPDATE - Donald Trump anunţă că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria: „Cred că s-au înregistrat progrese importante în urma conversaţiei telefonice de astăzi” / Casa Albă: O întâlnire Putin-Zelenski este încă posibilă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, dar nu a furnizat o dată anume pentru summitul lor.
21:40
Casa Albă: Preşedintele consideră că încă este posibil ca Putin şi Zelenski să se întâlnească # News.ro
Preşedintele Donald Trump consideră că încă este posibil să determine o întâlnire directă între preşedinţii rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce şeful Casei Albe a avut o „lungă” şi „productivă” discuţie la telefon cu liderul de la Kremlin cu care a convenit să aibă un al doilea summit, la Budapesta, fără a fi precizată o dată anume.
Acum 2 ore
21:20
FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada.
21:10
Sora fostului ministru Carmen Dan şi cealaltă femeie vizată în dosarul de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, reţinute # News.ro
Cele două femei vizate în dosarul de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, instrumentat de anchetatorii din Bucureşti - sora fostului ministru Carmen Dan şi proprietara unui salon de înfrumuseţare în sectorul 2 al Capitalei – au fost reţinute.
21:00
Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025, după o întâlnire captivantă cu Serbia, derulată de-a lungul a peste trei ore, în sala din Zadar.
20:50
20:30
Primarul Slatinei, despre amânarea Ordonanţei 52: Sunt un pic dezamăgit de această încurcătură, pentru că o lipsă de decizie este mai rea decât o decizie proastă / Nu am învăţat că amendamentele astea care apar pe nepusă masă sunt nocive? # News.ro
Primarul Slatinei, Mario de Mezzo, a declarat joi, despre amânarea Ordonanţei 52, că este un pic dezamăgit de această încurcătură, pentru că o lipsă de decizie este mai rea decât o decizie proastă, el întrebându-se, retoric, dacă nu am învăţat că amendamentele astea care apar pe nepusă masă sunt nocive.
20:30
Forbes: La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume în 2025. Ierarhia este dominată în continuare de Cristiano Ronaldo # News.ro
Lamine Yamal, starul în vârstă de 18 ani al echipei FC Barcelona, a intrat în elita fotbalului şi din punct de vedere financiar, ajungând printre jucătorii cel mai bine plătiţi din lume în 2025, conform Forbes. În fruntea listei se află portughezul Cristiano Ronaldo.
20:30
20:30
O femeie a fost rănită, joi seară, după explozia unei butelii, într-o gospodărie din judeţul Tulcea. Victima a fost transportată la spital cu maşina familiei.
Acum 4 ore
20:20
Kelemen Hunor, ironic la adresa şefului ANAF, în chestiunea GAP-ului de TVA: Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! Am făcut şase borcane de gem de prune / Aş fi făcut şi pălincă, dar prunele nu au fost suficiente # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut, joi, un autodenunţ ironic, anunţând pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. ”Am încălcat legea!”, a afirmat liderul UDMR, adăugând că aşteaptă cu teamă să vadă când îi va confisca ANAF ”probele”. Reacţia ironică vine după ce preşedintele ANAF, Adrian Nica, a afirmat că ”gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”.
20:10
Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei: Noi credem în proiectul ăsta, poate fi unul de succes pentru Bucureşti şi mergem cu încredere # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei, el arătând că USR crede în proiectul ăsta, care poate fi unul de succes pentru Bucureşti.
20:10
Liga Europa: Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul cu Aston Villa din motive de siguranţă # News.ro
Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul din Liga Europa împotriva formaţiei Aston Villa, din deplasare, din motive de siguranţă, relatează Sky News.
20:10
Eroare tehnică uriaşă: Partenerul cripto al PayPal a emis din greşeală stablecoin-uri în valoare de 300 de trilioane de dolari # News.ro
Paxos, partenerul blockchain al PayPal, a anunţat joi că a emis din greşeală stablecoin-uri în valoare de 300 trilioane USD), în ceea ce compania a numit ”o eroare tehnică internă”, relatează CNBC.
20:00
Cătălin Drulă: Eu mi-aş dori să am susţinerea PNL în această candidatură, cred că sunt argumente foarte bune / Nu văd o aliniere cu PSD-ul în niciun fel, Grindeanu ar prefera ca USR să nu existe # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, că el şi-ar dori să aibă susţinerea PNL în această candidatură pentru Primăria Capitalei, pentru că sunt argumente foarte bune pentru asta şi a adăugat că nu vede o aliniere cu PSD-ul în niciun fel, în privinţa unei susţineri din partea acestui partid iar Sorin Grindeanu ar prefera ca USR-ul să nu existe.
19:50
Cătălin Drulă, despre faptul că ar deveni principalul rival al lui Nicuşor Dan, dacă câştigă Primăria Capitalei: Eu îmi doresc să fiu primar, nu mă interesează altă funcţie / Cred că am susţinere şi că şi-ar dori să pot să continui # News.ro
Cătălin Drulă a declarat, joi, despre faptul că ar deveni principalul rival al lui Nicuşor Dan, dacă câştigă Primăria Capitalei ,că el îşi doreşţe să fie primar şi nu îl interesează altă funcţie. Despre susţinerea lui Nicuşor Dan, Drulă a spus că el crede că are susţinere şi că şeful statului şi-ar dori să poată să continue munca, arătând că l-ar vota pe el în aceste alegeri.
19:50
Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) va deveni World Tennis în 2026, în urma unui vot cu o majoritate covârşitoare al asociaţiilor naţionale de tenis membre în favoarea propunerii, în cadrul adunării generale anuale a ITF care a avut loc joi.
19:40
Drulă: Din cele 3 miliarde de euro pe care bucureştenii le plătesc ca impozite şi taxe locale, două rămân la sectoare şi unul se duce la Capitală, o împărţire absolut incorectă / Trebuie să avem 2 miliarde de euro la Capitală şi 1 miliard la sectoare # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, că din cele 3 miliarde de euro pe care bucureştenii le plătesc ca impozite şi taxe locale, două rămân la sectoare şi unul se duce la Capitală, o împărţire absolut incorectă şi în opinia sa, trebuie să avem 2 miliarde de euro la Capitală şi 1 miliard la sectoare.
19:40
Garda de Mediu, după ce a început folosirea dronelor în timpul controalelor: Se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatorii / Imaginile pot fi folosite ca probe în instanţă, atunci când depistăm comiterea unor ilegalităţi! - VIDEO # News.ro
Oficialii Gărzii de Mediu transmis, joi, că, verificările nu vor mai fi la fel, fiind utilizate drone care permit surprindserea tuturor mişcărilor de pe un amplasament, pe suprafeţe mari de teren. ”Se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatorii”, au transmis reprezentanţii instituţiei, arătând, de asemenea, că imaginile pot fi folosite ca probe în instanţă, atunci când depistăm comiterea unor ilegalităţi.
19:30
Cătălin Drulă: Suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei. Se pot organiza în acest an / Eu cred că domnul Bolojan este un om a legii, că îşi va respecta jurământul constituţional pe care l-a depus / Grindeanu e un fel de Ghinch-eanu # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, că suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei, el apreciind că se pot organiza în acest an şi consideră că Ilie Bolojan este un om a legii şi îşi va respecta jurământul constituţional pe care l-a depus. Drulă a mai spus despre liderul PSD, Sorin Grindeanu, că este omul care răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege şi l-a numit Grinch-eanu, de la personajul Grinch, care a răpit Crăciunul.
19:30
Mutarea meciului Villarreal - FC Barcelona la Miami este o decizie „bună pentru fotbal”, afirmă preşedintele federaţiei spaniole # News.ro
Decizia La Liga de a muta meciul dintre Villarreal şi Barcelona la Miami în decembrie este „bună pentru fotbal”, afirmă Rafael Louzan, preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF).
19:20
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care şi-a inaugurat pontificatul.
19:20
Trump scrie pe Truth Social în timp ce discută cu Putin: „Vorbesc acum cu preşedintele Putin. Este o conversaţie lungă” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a scris joi pe Truth Social că are o conversaţie „lungă” cu preşedintele rus Vladimir Putin, relatează CNN.
19:20
19:20
Ioan Holender va dezvolta un festival internaţional de muzică clasică la Cazinoul din Constanţa # News.ro
Ioan Holender, cunoscut pe scena muzicală internaţională ca cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (Wiener Staatsoper), a confirmat, joi, că va susţine echipa Cazinoului din Constanţa pentru a dezvolta un festival inter-naţional de muzică clasică. Evenimentul va avea loc în toamna anului viitor în sala de spectacole a Cazinoului, iar reprezentaţiile muzicale vor fi programate în zilele de sâmbătă şi duminică. Întregul demers va fi realizat cu susţinerea Primăriei Municipiului Constanţa şi Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia Constanţa.
19:10
Galeriile Lafayette din Marsilia au fost închise pentru a doua zi la rând din cauza scenelor de haos apărute ca urmare a reducerilor # News.ro
Galeriile Lafayette din Marsilia au fost închise joi a doua zi la rând ca urmare a altercaţiilor şi incidentelor apărute ca urmare a reducerilor avantajoase, relatează Le Figaro. Forţele de ordine au fost chemate pentru a restabili calmul, iar un poliţist a fost uşor rănit în timpul intervenţiei.
19:00
Fostul ministru al Muncii Simona Bucura Oprescu, aleasă în Biroul Executiv al PES Woman: Prea multe femei trăiesc încă în teamă în Europa - teamă de abuz, de excludere sau de a nu fi ascultate. Dar noi ştim că egalitatea nu mai poate aştepta - FOTO # News.ro
Fostul ministru al Muncii Simona Bucura Oprescu a fost aleasă în Biroul Executiv al PES Woman. ”Prea multe femei trăiesc încă în teamă în Europea — teamă de abuz, de excludere sau, pur şi simplu, de a nu fi ascultate. Dar noi ştim că egalitatea nu mai poate aştepta. Nu este un vis, ci o misiune politică care cere curaj, empatie şi perseverenţă”, a declarat ea în discursul rostit cu acest prilej.
19:00
Ionuţ Pucheanu, despre amânarea Ordonanţei 52: E cineva care nu se poate opri din a-şi pune tuşa personală pe orice ordonanţă. E efectiv de noaptea minţii ce se întâmplă. pentru fiecare taxă de timbru trebuia să faci referat # News.ro
Primarul Galaţiului şi vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, Ionuţ Pucheanu, a declarat, joi, despre amânarea Ordonanţei 52 în Guvern, că e cineva care nu se poate opri din a-şi pune tuşa personală pe orice ordonanţă şi e efectiv de noaptea minţii ce se întâmplă. El a arătat că Ministerul Justiţiei a descoperit astăzi noi articole introduse în Ordonanţă prin care pentru fiecare taxă de timbru trebuia să faci referat şi ar fi trebuit să te duci la Ministerul de Finanţe.
18:50
Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul Farul Constanţa - FC Argeş, care va avea loc, vineri, de la ora 20.30, în etapa a 13-a a Superligii.
18:50
Sprijin guvernamental pentru angajaţii afectaţi de inundaţiile de la Salina Praid / Câte 9.000 de lei pentru 49 de persoane # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, acordarea unui ajutor de urgenţă de 9.000 lei pentru fiecare dintre cele 49 de persoane afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL din localitatea Praid, judeţul Harghita, ca urmare a inundaţiilor.
18:40
Cel mai selecţionat jucător din Qatar, Hassan Al Haydos, promite că va construi o şcoală şi o sală de sport în Gaza # News.ro
Hassan Al Haydos, jucătorul din Qatar cu cele mai multe selecţii, s-a angajat să finanţeze construirea unei şcoli şi a unei săli de sport în Gaza, după calificarea ţării sale la Cupa Mondială din 2026, informează Reuters.
18:40
Un lider sindical îl contrazice pe şeful ANAF: Zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel în GAP-ul de TVA / ANAF este trimisă să lupte doar în izmene şi cu mâinile goale, uneori legată şi la ochi # News.ro
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, îl contrazice pe şeful ANAF, Andrei Nica, în chestiunea GAP-ului de TVA şi afirmă că zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel acest indicator. În schimb, liderul sindical afirmă că GAP-ul de TVA este încurajat de legea insolvenţei, care lasă ANAF fără posibilitatea de a recupera datorii. În plus, susţine Modure, legea evaziunii fiscale aproape că stimulează acest fenomen, în timp ce angajaţii ANAF ”este trimisă să lupte doar în izmene şi cu mâinile goale, uneori legată şi la ochi”.
Acum 6 ore
18:20
Axios: Donald Trump va vorbi joi cu Vladimir Putin înainte de a-l primi, vineri, pe Volodimir Zelenski la Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump va avea joi o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, a declarat pentru Axios o sursă bine informată, discuţia celor doi lideri precedând primirea preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, vineri, la Casa Albă.
18:10
Pauliuc (PNL): Parlamentul European cere astăzi o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru accesul la reţele sociale, platforme video şi aplicaţii bazate pe AI. Aceasta este exact filozofia Legii Majoratului Digital, pe care am iniţiat-o # News.ro
Senatoarea PNLNicoleta Pauliuc declară că Parlamentul European cere astăzi o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru accesul la reţele sociale, platforme video şi aplicaţii bazate pe inteligenţă artificială iar aceasta este exact filozofia Legii Majoratului Digital, pe care a iniţiat-o şi care a trecut deja de votul Senatului.
18:00
Scene de haos la Nairobi. Poliţia din Kenya trage cu gloanţe şi gaze lacrimogene asupra mulţimii adunate pentru a vedea trupul fostului prim-ministru Odinga - VIDEO # News.ro
Poliţia kenyană a tras în aer şi a folosit gaze lacrimogene asupra mulţimii uriaşe de persoane adunate joi la un stadion din capitala Nairobi pentru a vedea trupul fostului prim-ministru kenyan Raila Odinga, după ce acesta a fost adus cu avionul din India, unde a murit, relatează BBC.
18:00
Autoritatea din Comunicaţii: Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile în economia naţională depăşind 50 milioane de euro anual # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că facilitează dialogul interinstituţional pentru combaterea pirateriei privind conţinutul audio-video, instituţia organizând o reuniune de lucru despre combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive şi ale altor transmisii în direct. Conform declaraţiilor reprezentanţilor industriei, pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile pe care acest fenomen le produce în economia naţională fiind estimate la valori care depăşesc 50 milioane de euro anual.
17:50
Nicuşor Dan: Am promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale / Ce aduce nou legea - DOCUMENT # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, document necesar în vederea aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Legea aduce sancţiuni mai dure şi stabileşte că infracţiunile de acest fel sunt anchetate de către DNA.
17:50
Republica Moldova - Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ce urmează # News.ro
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în urma cărora Partidul Acţiune şi Solidaritate a obţinut majoritatea în Legislativul de la Chişinău. De asemenea, Curtea a validat mandatele celor 101 deputaţi aleşi.
17:40
Abonament medical pentru angajaţi, oameni care “îşi pun hainele de duminică” când merg la medic. Andrei-Muntean, Regina Maria: Abonamentul are rol financiar, dar şi de educaţie şi prevenţie. Dacă îl am, mă duc # News.ro
Abonamentul medical pentru angajaţi este un instrument financiar prin care aceştia au acces la o gamă largă de servicii, dar are şi un rol de educaţie, de prevenţie, încurajând programările la medic, aşa cum se întâmplă şi în cazul abonamentelor la sălile de sport, ceea ce se vede în creşterea semnificativă a ratei de accesare a acestor beneficii, spune, la Profit Health.forum, Georgiana Andrei-Muntean, Director Comercial, Divizia de Abonamente, Regina Maria.
17:40
Consiliul Judeţean Cluj a semnat contractul de finanţare pentru revitalizarea Parcului Etnografic “Romulus Vuia” din Hoia. Valoarea proiectului finanţat cu bani europeni este de 33,73 milioane lei şi vizează şi amenajarea unui sat de vacanţă # News.ro
Consiliul Judeţean Cluj a semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului din fonduri europene privind “Revitalizarea Zonei Parcului Etnografic Naţional ”Romulus Vuia” – Pădurea Hoia din Cluj-Napoca”. Valoarea totală a proiectului finanţat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 este de 33,73 milioane lei. Proiectul vizează amenajarea pădurii-parc Hoia şi amenajarea unui sat de vacanţă, un sector interactiv, amplasat pe o parcelă de 1,03 hectare, în care vizitatorul va putea să experimenteze direct contactul cu atmosfera şi materialitatea specifică mediului rural.
17:40
Korodi Attila: Câinii din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală nu mai pot fi folosiţi la paza turmelor şi cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea Ciuc # News.ro
Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, anunţă că, printr-o decizie a Consiliului Local, a fost interzisă folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor pe teritoriul localităţii. Decizia a fost luat din cauză că aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv, explică el, menţionând că un astfel de atac a avut loc în această toamnă.
17:30
Guvernul a aprobat bugetul pe 2025 a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva: Regia îşi propune un nivel al cheltuielilor de 3,4 miliarde lei, în scădere cu 0,3%) # News.ro
Guvernul a aprobat bugetul pe 2025 a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, care îşi propune, pentru anul 2025, realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3,5 miliarde lei (în creştere cu 1,1% faţă de anul precedent) , precum şi un nivel al cheltuielilor de 3,4 miliarde lei (în scădere cu 0,3%), ceea ce duce la realizarea unui profit brut de 90 milioane lei.
17:30
Virgil Popescu, despre extragerea gazelor din Marea Neagră: „Pariul” pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul va fi de succes se dovedeşte a fi câştigător. Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând # News.ro
Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu afirmă că „pariul” pe care l-a făcut în această calitate, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedeşte a fi câştigător. Potrivit actualului europarlamentar, gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase „în curând”. Popescu a precizat că prin legea offshore, pe care a iniţiat-o în 2022, statul român are drept de preempţiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.
17:10
CNS „Cartel Alfa” anunţă protest al salariaţilor din asistenţă socială şi protecţia copilului în faţa Ministerului Muncii, în 22 octombrie/ Sindicalişti: Asistenţa socială este în colaps financiar # News.ro
Salariaţii din asistenţă socială şi protecţia copilului vor protesta miercuri, 22 octombrie, timp de două ore, în faţa Ministerului Muncii din Bucureşti reclamând „lipsa de responsabilitate şi profesionalism” cu care Guvernul României „tratează sistemul de asistenţă socială”, despre care sindicaliştii spun că este „în colaps financiar”. Aceştia îi acuză pe reprezentanţii ministerului că nu au actualizat tandardele de cost la nivelul anului 2025.
