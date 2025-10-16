Viktor Orban, despre un summit Putin-Trump la Budapesta: „Suntem pregătiţi!”

19:00

Primarul Galaţiului şi vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, Ionuţ Pucheanu, a declarat, joi, despre amânarea Ordonanţei 52 în Guvern, că e cineva care nu se poate opri din a-şi pune tuşa personală pe orice ordonanţă şi e efectiv de noaptea minţii ce se întâmplă. El a arătat că Ministerul Justiţiei a descoperit astăzi noi articole introduse în Ordonanţă prin care pentru fiecare taxă de timbru trebuia să faci referat şi ar fi trebuit să te duci la Ministerul de Finanţe.