Mişcarea Houthi din Yemen anunţă că principalul comandant militar al grupării a fost ucis
Rador, 16 octombrie 2025 21:50
Mişcarea Houthi din Yemen a anunţat că principalul comandant militar al grupării a fost ucis în timp ce îşi îndeplinea îndatoririle. Rebelii nu au învinuit direct Israelul pentru moartea lui Mohammed al-Ghamari, însă în august Israelul a efectuat raiduri aeriene asupra capitalei yemenite, Sana’a, ce au vizat lideri militari de rang înalt al mişcării Houthi, […]
Acum o oră
21:50
21:40
Circulația rutieră se închide pe un tronson de pe DN 67C, Transalpina, respectiv între Obârșia Lotrului și Curpăt, în condițiile în care sectorul dintre Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului a fost închis încă de la sfârșitul lunii trecute, transmite corespondenta RRA Ana-Maria Cîrstea. Potrivit Centrului Infotrafic, decizia a fost cauzată de condițiile meteo nefavorabile, […]
21:40
Trump afirmă că îi va „ucide” pe membrii Hamas dacă vor continua să omoare oameni în Fâşia Gaza # Rador
Președintele american, Donald Trump, a afirmat joi, într-o postare pe rețelele sociale, că dacă gruparea militantă Hamas va continua să ucidă oameni în Gaza, „nu vom avea de ales decât să intervenim și să-i ucidem.” (REUTERS – 16 octombrie)/mbrotacel/dsirbu
21:30
Judecătorii Instanței Supreme au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private. Ei spun, între altele, că limitarea retragerii banilor încalcă dreptul de proprietate privată, iar actul normativ nu conține norme tranzitorii pentru contractele deja în derulare. Amintim că proiectul a fost adoptat ieri de Camera Deputaților, principala […]
Acum 2 ore
20:50
Preşedintele american, Donald Trump, a anunțat pe platforma Truth Social, în urma unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin, că discuția a fost „bună și productivă”, iar consilieri de rang înalt din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare. „Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru […]
20:30
O delegație a PSD condusă de președintele interimar, Sorin Grindeanu, participă la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni # Rador
O delegație a PSD condusă de președintele interimar, Sorin Grindeanu, participă la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni, care se desfășoară timp de două zile la Amsterdam. Potrivit unui comunicat de presă, PSD va transmite mesajul că România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și […]
20:30
Preşedintele american, Donald Trump, susţine o teleconferinţă cu preşedintele rus, Vladimir Putin, cu o zi înainte de vizita la Casa Albă a preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care cere sprijin suplimentar pentru Ucraina, inclusiv rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune. Domnul Trump a exprimat o frustrare tot mai mare faţă de liderul rus în legătură […]
Acum 4 ore
19:20
Orbán a cerut țărilor membre UE să treacă la negocieri cu Rusia în ceea ce privește securitatea europeană # Rador
Primul ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este de părere că Uniunea Europeană este mai puternică decât Rusia în plan militar și economic. Cu toate acestea, șeful guvernului de la Budapesta este convins că UE trebuie să fie interesată de pregătirea unui nou acord privind securitatea europeană, iar pentru acest lucru sunt necesare negocieri cu Moscova. […]
19:20
Judecătorii Instanței Supreme vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private # Rador
19:10
Președintele Nicuşor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale # Rador
Președintele Nicuşor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. Noile prevederi aliniază România la standardele OCDE, în perspectiva aderării la această organizație, spune șeful statului într-o postare online. Legea prevede amenzi între 500 și 10.000 de lei pentru persoanele fizice, distinct de eventualele pedepse cu închisoarea. De […]
Acum 6 ore
18:00
La microfon, Elvira Chilaru
16:40
Ultimul membru în viață al primei expediții care a reușit să atingă vârful Everest, Kanchha Sherpa, a murit în capitala nepaleză Kathmandu, la vârsta de 92 de ani. Avea 19 ani când a făcut parte din echipa istorică condusă de Edmund Hillary. În timpul dificilei expediții, care a durat mai bine de două săptămâni, el […]
16:40
Armata rusă a bombardat, joi, cartierul Dnipro din Herson și suburbia Tekstilne. Cinci persoane au fost rănite în timpul atacurilor. Tekstilne a fost lovită în jurul orei 11:00, în timp ce cartierul Dnipro a fost bombardat mai deverme, în jurul orei 10:00, ruşii folosind artileria./sdan/atataru (SUSPILNE – 16 octombrie)
Acum 12 ore
13:50
Realizator: Cristian Bâcâin – Comisia Europeană prezintă astăzi Foaia de Parcurs pentru Apărarea Europeană. Este vorba despre un plan de consolidare a resurselor militare ale statelor Uniunii ca să răspundă oricărei ameninţări, în principal dinspre Rusia. În document sunt incluse patru proiecte strategice pentru toate tipurile de apărare. Corespondentul RRA Bogdan Isopescu transmite că planul […]
13:40
Editura Casa Radio va susţine în luna octombrie două ateliere dedicate elevilor din Bucureşti – pe 20 octombrie şi pe 23 octombrie – menite să le ofere acestora ocazia de a se întâlni cu cartea şi poveştile ei prin joc şi experiment artistic. În cadrul Programului „Şcoala Altfel”, audiobookurile din Colecţiile Radio-Prichindel şi Radio-Prichindel Muzical […]
13:20
Cercetări DNA la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti # Rador
Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de către cadre medicale militare a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie în perioada 2020-2023. 19 percheziţii au avut loc în această dimineaţă în capitală şi în judeţul Ilfov, una într-un birou aflat într-o instituţie publică, restul la […]
12:40
Pe măsură ce se apropie iarna, Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Ținta din noaptea trecută a fost o importantă instalație de producție a gazului, situată în regiunea centrală Poltava. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacurile de noaptea trecută au implicat 37 de rachete și peste 300 de drone, unele dintre […]
12:30
Marea Britanie trimite experţi în Republica Moldova pentru a-i instrui pe militarii moldoveni # Rador
Marea Britanie trimite experţi în Republica Moldova ca să îi instruiască pe militarii moldoveni să identifice, să urmărească şi să distrugă dronele care intră ilegal în spaţiul aerian suveran al ţării. În plus, britanicii îi vor ajuta pe militarii moldoveni să consolideze apărarea statului, transmite Radio Chişinău. Măsura a fost anunţată de ministrul britanic al […]
12:30
Patru din cele cinci mari confederaţii sindicale din România anunţă că intenţionează să organizeze o amplă acţiune de protest # Rador
Patru din cele cinci mari confederaţii sindicale din România anunţă că intenţionează să organizeze la finalul lunii o amplă acţiune de protest în faţa guvernului, în condiţiile în care majoritatea angajaţilor se confruntă cu o situaţie economică şi socială tot mai dificilă. Este şi un protest pentru apărarea locurilor de muncă în administraţia publică, sănătate […]
12:20
Introducere În urma succesului diplomatic obținut în Orientul Mijlociu, președintele Statelor Unite a apărut pe coperta revistei Time, cu titlul ”His Triumph”, ceea ce arată nivelul ridicat de notorietate de care se bucură acum Donald Trump. Din trecut și până în prezent, revista Time a avut pe copertă persoane care au inspirat prin leadership și […]
12:00
La microfon, Elvira Chilaru
12:00
Introducere Pe 16 noiembrie 2004, Societatea Română de Radiodifuziune a lansat un proiect revoluționar: Radio3Net, primul post românesc care emitea exclusiv pe internet. Evenimentul a marcat un moment de cotitură în istoria radioului românesc, fiind o punte între tradiția Programului 3 și era digitală a comunicării globale. Context istoric Programul 3 al Radiodifuziunii Române, cunoscut […]
11:50
Vineri se deschide circulaţia pe lotul doi din Autostrada A7 Mizil – Buzău. Cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei sunt gata de aproape două luni, dar nu au putut fi daţi în circulaţie din cauza unor erori, remediate între timp. Odată deschis traficul, şoferii vor putea circula pe A7 de la intersecţia cu A3 […]
11:50
Peste 50 de organizații solicită Consiliului General al Municipiului București sancțiuni mai aspre pentru defrișări ilegale # Rador
Peste 50 de organizații civice și de mediu solicită Consiliului General al Municipiului București majorarea amenzilor pentru defrișări ilegale. Ele cer într-o scrisoare deschisă ca proiectul de hotărâre în acest sens să fie inclus de urgență pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului. Semnatarii atrag atenția asupra disproporției dintre gravitatea distrugerilor și cuantumul […]
11:40
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că, în noaptea de 15 spre 16 octombrie, Forțele de Apărare ucrainene au lovit Rafinăria Petrolieră Saratov din Federația Rusă. Într-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, Statul Major al Ucrainei precizează că rafinăria respectivă, situată în regiunea rusă Saratov, este una dintre cele […]
10:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Instanţa Supremă decide joi dacă atacă la Curtea Constituţională legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Parlament după dezbateri aprinse şi multe critici în spaţiul public. Judecătorii Înaltei Curţi urmează să se întrunească de la ora 14:00 pentru a analiza dacă vor cere CCR să exercite controlul de […]
09:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Alianța pentru Unirea Românilor a depus o moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii, intitulată ”Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei. Când cultivi minciuni, culegi ruşine”. AUR susține că, sub conducerea lui Florin Barbu, contribuția sectorului la Produsul Intern Brut s-a prăbușit, deficitul comercial agricol a explodat, iar […]
09:50
Fostul preşedinte al ANPC, Cristian Popescu-Piedone, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul hotelului din Sinaia # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Cristian Popescu-Piedone, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control. Potrivit rechizitoriului trimis instanţei, el ar fi divulgat unui reprezentant […]
09:40
Preşedintele Bulgariei va folosi automobilul personal când va călători împreună cu angajaţi ai Administraţiei Prezidenţiale # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Începând din data de 20 octombrie, preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, va utiliza automobilul personal, atunci când va fi însoţit de angajaţi ai Administraţiei Prezidenţiale, care sunt nevoiţi să folosească vehiculele proprii pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu legate de ceremonialul şi protocolul de stat, precum şi de evenimentele din programul […]
09:40
Zelenski se va întâlni cu Trump, după consultări în Congres și discuţii cu firme americane din energie și apărare # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are programate, joi, în Statele Unite, întâlniri cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul apărării și al energiei americane, precum și o vizită în Congresul SUA – transmite postul public ucrainean Suspilne. „Pentru joi sunt planificate întâlniri cu companii din domeniul apărării și al energiei. Înaintea […]
Acum 24 ore
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 octombrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Camera Deputaților extinde drepturile prosumatorilor, potrivit unui proiect de modificare a legii energiei adoptat joi. Noile prevederi introduc posibilitatea de a vinde direct energia unui alt consumator racordat la instalația de producție și de a compensa energia produsă în exces la o locuință cu facturile […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Noul guvern francez se va confrunta joi cu primul său test major, când Adunarea Națională va dezbate moțiunile de cenzură depuse de extrema stângă și de extrema dreaptă. Marți, premierul reales, Sébastien Lecornu, a făcut o concesie importantă Partidului Socialist. Aritmetica parlamentară este extrem de strânsă, însă Lecornu ar […]
08:20
Donald Trump a confirmat că a autorizat CIA să desfăşoare operaţiuni sub acoperire în Venezuela # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Președintele Donald Trump a confirmat că a autorizat CIA să desfășoare operațiuni sub acoperire în Venezuela, la scurt timp după o serie de atacuri militare americane asupra unor ambarcațiuni din Marea Caraibilor, despre care Washingtonul susține că erau implicate în traficul de droguri. Președintele venezuelean, Nicolás Maduro, a avertizat […]
08:20
Hamas a transmis că are nevoie de ajutor pentru a recupera trupurile ostaticilor dintre dărâmături # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Mişcarea Hamas a transmis că intenţionează să respecte termenii acordului de încetare a focului cu Israelul, dar are nevoie de asistență pentru a recupera trupurile din dărâmăturile Fâşiei Gaza. Alte două corpuri au fost predate miercuri, însă nemulțumirea crește în Israel din cauza nepredării celorlalte 19. Se știa că […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Scumpirea medicamentelor în Rusia depășește deja de aproape 3,5 ori nivelul general al inflației – arată un raport publicat de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Potrivit instituţiei, în perioada ianuarie-august 2025, prețul mediu al unui pachet de medicamente a crescut la 416 ruble (4,5 euro), ceea ce reprezintă […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 octombrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – La această oră se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe şosele din judeţele Covasna, Galaţi, Vrancea, Hunedoara, Alba, Braşov, Harghita şi Sibiu, în timp ce la intrarea în marile oraşe, traficul este aglomerat. Ce drumuri sunt închise şi despe cum se circulă pe […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Senat * orele 9:00 – Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online) – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică și online) Comisia pentru afaceri europene – Documentare și consultare Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă – Documentare și consultare Comisia […]
08:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – NATO urgentează acţiunile de protejare de drone a flancului estic, în principal operaţiunea Santinela Estică, care apără şi România. În plus, la reuniunea miniştrilor apărării din NATO, ieri, mai multe state au anunţat că vor participa la programul de achiziţii de echipament militar […]
03:50
UKRINFORM: Ucraina rămâne prioritatea numărul unu pentru București și pentru aliații NATO (Ionuț Moșteanu) # Rador
Ministrul român al apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că Ucraina rămâne principala prioritate pentru București și pentru aliații din NATO, motiv pentru care sprijinul acordat Kievului a fost constant încă din prima zi a agresiunii ruse și va continua și în viitor – transmite Ukrinform. Agenția menționează că ministrul a făcut declarația respectivă, miercuri, la […]
00:20
Revista presei internaționale Summitul NATO, încercările de dezamorsare a crizei politice din Franța și războiul pământurilor rare dintre SUA și China sunt doar câteva dintre temele abordate de presa internațională. ”Pusă la încercare de Rusia, Alianța Nord-Atlantică se întrunește pentru a-și consolida riposta”, titrează La Libre Belgique, detaliind că miniștrii apărării din Alianța Nord-Atlantică s-au […]
00:00
Nouă state membre ale NATO au anunţat livrări de tehnică şi personal militar pentru a contribui la dotările operaţiunii Santinela de Est # Rador
Nouă state membre ale NATO au anunţat până acum livrări de tehnică şi personal militar pentru a contribui la dotările operaţiunii Santinela de Est, menită să protejează suplimentar statele de pe flancul de răsărit al Alianţei Nord-Atlantice, inclusiv România, în faţa posibilelor incidente cu drone sau avioane ruseşti. Reporter: Conform informațiilor oferite de oficiali de […]
15 octombrie 2025
23:30
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului agriculturii va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare # Rador
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului agriculturii va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare, în plenul Camerei Deputaților. Semnatarii documentului îl acuză pe Florin Barbu că a tratat cu indiferență solicitările fermierilor și că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la Produsul Intern Brut al țării./geftene/lalexandrescu RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – […]
23:20
Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Cristian Popescu Piedone, în dosarul în care acesta este acuzat că a anunțat conducerea unei societăți că urma un control al ANPC. Fapta s-ar fi comis în luna martie a acestui an, când Piedone i-ar fi indicat unui reprezentant al […]
23:20
Fondul Monetar Internațional a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie, transmite IPN. Instituția financiară anticipează că produsul intern brut al Moldovei va […]
Ieri
20:10
UE a început consultările privind ajutoarele de stat acordate serviciilor publice de radiodifuziune # Rador
Bruxelles – Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind o posibilă reformă a normelor UE privind ajutoarele de stat pentru serviciile publice de radiodifuziune, aceleași norme care reglementează finanțarea radiodifuzorilor precum RAI. Obiectivul este de a înțelege dacă Comunicarea din 2009 privind radiodifuziunea – textul care stabilește standardele pentru un sprijin public transparent, proporțional […]
20:00
Miniştrii apărării din statele membre NATO se reunesc pentru a discuta despre sporirea sprijinului pentru Ucraina. Secretarul american al apărării a declarat că SUA şi aliaţii vor „pedepsi” Moscova dacă va continua războiul. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 15 octombrie)/mbrotacel/ctuluc RADOR RADIO ROMÂNIA (15 octombrie)
19:20
Orice femeie a simțit, cel puțin o dată în viață, că nu are ce să poarte, chiar și atunci când stătea „dezamăgită” în fața unui dulap plin cu haine. Există multe motive pentru care ne confruntăm cu această problemă, însă puține dintre noi ne dăm seama cât de simple sunt aceste motive. Unele femei fac […]
19:00
Rebelii susţinuţi de Rwanda acuză forţele congoleze de atacarea unor zone din estul R.D. Congo aflate sub controlul lor # Rador
Rebelii M 23, susţinuţi de Rwanda, au acuzat forţele congoleze de atacarea unor zone aflate sub controlul lor, din estul Republicii Democrate Congo. Un purtător de cuvânt al rebelilor a declarat că armata a folosit drone şi avioane de luptă pentru a bombarda zone dens populate din provinciile Kivu de Nord şi de Sud, omorând […]
19:00
Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat că nivelul de dioxid de carbon din atmosferă a atins un nou record în 2024. Experții recomandă să se pornească de la ipoteza unei creșteri minime a temperaturii globale cu 2°C până la jumătatea secolului. Concentrația de dioxid de carbon din atmosferă este principalul factor al încălzirii globale pe […]
18:50
Ucraina afirmă că are nevoie de ajutor militar de aproape 20 de miliarde de dolari în 2026, prin programul NATO pentru achiziţia de arme americane # Rador
Ucraina va avea nevoie de un ajutor militar cuprins între 12 și 20 de miliarde de dolari în 2026, în cadrul unei noi inițiative NATO pentru achiziția de arme americane, a declarat miercuri ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal. Cu prilejul unui summit de apărare desfășurat în Germania, ministrul ucrainean a adăugat că Ucraina ar […]
