Vitezoman prins cu 154 km/h într-o zonă de 60 km/h, în Vâlcea. A rămas pieton 4 luni şi s-a ales cu amendă
ObservatorNews, 16 octombrie 2025 21:50
Un șofer din Râmnicu Vâlcea a fost surprins de radar circulând cu 154 km/h într-o localitate din județul Vâlcea, unde limita maximă de viteză este de doar 60 km/h. Polițiștii l-au sancționat cu o amendă de 4.050 de lei și i-au reținut permisul de conducere pentru 120 de zile.
• • •
Acum 5 minute
22:20
Femeie din China, trădată de soț timp de 16 ani. A aflat totul la înmormântarea tatălui lui # ObservatorNews
O femeie din China a aflat că soțul o înșela de 16 ani, după ce amanta a apărut la înmormântarea tatălui acestuia, îmbrăcată în haine de doliu. Tribunalul l-a condamnat pe bărbat la un an de închisoare pentru bigamie.
Acum 15 minute
22:10
Procurorul general al României: "Toate firele războiului hibrid duc spre Rusia". Ce măsuri iau autorităţile # ObservatorNews
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, joi seară, că "toate firele" războiului hibrid duc spre Federaţia Rusă şi că suntem în continuare vizaţi. El a precizat că sunt mai multe site-uri care promovează propaganda rusă şi care sunt monitorizate, scrie News.ro.
Acum 30 minute
22:00
Comandantul Spitalului Militar, sub control judiciar cu cauțiune de 1 milion de lei # ObservatorNews
Generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Militar Central din București, a fost pusă sub control judiciar de procurorii DNA, joi, cu o cauțiune stabilită la un milion de lei, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.
Acum o oră
21:50
21:30
România, lider la producția de grâu în Europa, importă făină și pâine la preţuri uriaşe. Cum s-a ajuns aici # ObservatorNews
Este Ziua Mondială a Pâinii, dar nu avem prea multe motive de sărbătoare. Datetele arată o situație paradoxală pentru noi: exportăm grâu ieftin și importăm făină şi pâine la preţuri mari. Deși suntem printre cei mai mari producători de grâu din Europa, pierdem anual un miliard de euro pe produse de panificație aduse din afară.
Acum 2 ore
21:10
Trump anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta după "progrese semnificative" în discuțiile dintre cei doi # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a purtat, joi, o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin. Trump a scris pe platforma Truth Social că discuţia a fost una "bună și productivă". În urma acesteia, "consilieri de rang înalt" din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio. Întâlnirea anunţată va fi urmată de una între Donald Trump şi Vladimir Putin, în Ungaria, scrie BBC.
21:00
Nadia Comăneci, dezvăluiri din culisele unei vieţi pline de provocări cucerite. Confesiunile campioanei # ObservatorNews
A schimbat lumea cu un salt şi ne-a arătat tuturor că perfecţiunea poate fi atinsă. S-a antrenat să fie campionă a lumii şi i-a ieşit impecabil. Nadiei Comăneci, gimnasta care a dat peste cap tabela de la Montreal cu zecele perfect, a fost invitată în podcastul Shero. A vorbit despre culisele unei vieţi trăite exact ca-n gimnastică - cu graţie şi provocări cucerite. Am primit şi confesiuni despre viaţa de familie, iubire şi secrete.
21:00
Descoperire macabră la marginea Capitalei. O mamă care îşi căuta fiica dispărută, găsită moartă într-o pădure # ObservatorNews
Anchetă complicată în cartierul bucureştean Berceni. O femeie, care anunţa în urmă cu câteva zile că nu-şi mai găseşte fata de 14 ani, a fost găsită moartă, îngropată în pădure.
20:40
Primarul din Moara Vlăsiei a eliberat cele 9 certificate fiscale, la o zi după reportajul Observator # ObservatorNews
Primarul din Moara Vlăsiei, care refuză de o jumătate de an să elibereze nouă certificate fiscale, a semnat în sfârşit documentele. Se întâmplă după ce ieri, Observator a prezentat întreaga poveste în exclusivitate în cadrul campaniei Coşmar Residence.
20:40
România – Serbia se joacă ACUM, la masculin. Meciul e LIVE pe AntenaPLAY. Tricolorele, deja în sferturi # ObservatorNews
După ce fetele au învins Serbia și s-au calificat în sferturile Campionatului European pe Echipe din Croația, tricolorii intră la rândul lor în joc. Echipa masculină a României, cap de serie numărul 6, va înfrunta tot Serbia în optimile de finală, într-un duel care promite spectacol și tensiune, transmis LIVE pe AntenaPLAY.
20:30
ANIMAŢIE. Şofer de basculantă, mort după ce a atins cu camionul un fir de înaltă tensiune şi s-a electrocutat # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru un bărbat de 57 de ani din Constanţa. A murit electrocutat, după ce bena camionului a atins un fir de înaltă tensiune pe care l-a rupt. Şoferul nu a ştiut ce s-a întâmplat şi a coborât din maşină să se spele pe mâini. Contactul cu vehiculul l-a ucis pe loc. Specialiştii spun că orice greşeală într-o astfel de situaţie poate fi fatală.
Acum 4 ore
20:20
Primarul din Sinaia scapă liber pentru că procurorul a întârziat să ceară prelungirea măsurilor # ObservatorNews
Primarul din Sinaia e liber, scapă şi de ultima măsură în cazul său, arestul la domiciliu! Potrivit unor surse chiar din DNA, procurorul nu a cerut la timp prelungirea măsurilor, în dosarul în care este acuzat că a luat şpagă de la patronul Nordis.
20:10
Cele patru iniţiative propuse de Comisia Europeană pentru a pregăti Europa de un atac al Rusiei până în 2030 # ObservatorNews
Ţările europene au termen cinci ani să se pregătească pentru război. Comisia Europeană a cerut statelor membre să crească investiţiile în Apărare şi a anunţat patru noi proiecte, printre care şi aşa-zisul "Zid anti-drone". Informarea a venit la câteva ore după ce Ucraina a cerut României şi celorlalţi aliaţi să aloce un sfert de procent din PIB pentru sprijin militar acordat Kievului.
20:00
ANAF a pus ochii pe gemul bunicilor, suspectate că fac gaură în Buget. Reacţia lui Iancu Guda # ObservatorNews
ANAF a găsit explicaţia pentru gaura uriaşă din colectarea TVA: gemul bunicii, zacusca şi murăturile făcute de bunica acasă! Şeful Fiscului spune că produsele realizate pentru consumul propriu afectează deficitul de TVA, după calculele Comisiei Europene. Economiştii îl contrazic: cel mult 2% din deficit provine din ce producem acasă. Experţii sunt categorici: nu conservele buncii sunt problema, ci marii evazioniști.
20:00
Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR # ObservatorNews
Pe lângă CNP, românii trebuie să mai înveţe acum încă un şir de cifre - codul personal de sănătate. Doar aşa vom avea la îndemână tot dosarul nostru medical. Noul sistem informatic al asigurărilor de sănătate, dezvoltat cu bani din PNRR, va fi gata anul viitor, iar Observator a aflat deja cum arată.
19:50
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată # ObservatorNews
Klaus Iohannis va ajunge în faţa judecătorilor. Surse Observator spun că fostul preşedinte nu vrea să achite de bunăvoie prejudiciul de un milion de euro cerut de ANAF, după confiscarea casei din centrul Sibiului. Aşa că Fiscul îl va acţiona în instanţă şi le va cere magistraţilor să pună sechestru pe averea fostului preşedinte, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuiesc acum soţii Iohannis.
19:40
Caracatiţa şpăgilor din Armată. Generalii Florentina Ioniţă şi Cătălin Zisu ar ridica un hotel pe litoral # ObservatorNews
Scandal de corupţie în fruntea Armatei. Prima femeie general din sistemul militar, managerul Spitalului Militar din Capitală, este în centrul unei anchete DNA. Procurorii spun că Florentina Ioniţă şi mai mulţi angajaţi ai unităţii medicale ar fi încasat bani pe proiecte la care n-ar fi lucrat, de fapt, niciodată. Prejudiciul depăşeşte 8 milioane de lei. Florentina Ioniţă este general cu două stele, promovată şi decorată atât de Traian Băsescu, cât şi de Klaus Iohannis. Managerul de spital ar avea legături apropiate şi cu generalul Cătălin Zisu, la rândul său urmărit de DNA. Cei doi ar ridica împreună un hotel, pe litoral.
19:30
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan # ObservatorNews
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, este anchetată pentru înşelăciune. Femeia, ajutată de o patroană de coafor, ar fi obţinut peste un milion de euro după ce a minţit că poate vinde, în numele unor mari companii şi oameni de afaceri celebri, precum Cristi Borcea, maşini de lux şi apartamente sub preţul pieţei. Clienţii pe care i-a racolat i-au dat avansuri consistente ca să pună mâna pe chilipiruri. Mai mult, sora a falsificat semnătura fostei ministre pentru a oferi garanţii.
19:00
Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii - Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena!
18:40
Horea Uioreanu, fostul preşedinte al CJ Cluj, a murit la 59 de ani. Era internat într-un centru paliativ # ObservatorNews
Horea Uioreanu, fost președinte al Consiliului Județean Cluj și fost deputat în Parlamentul României, a murit la vârsta de 59 de ani. El se afla internat într-un cămin de îngrijire pentru vârstnici din Gilău, unde era îngrijit de mai multe luni. Mama sa i-a fost alături până în ultimele clipe, alegând să locuiască în același centru pentru a-l sprijini.
18:40
Președintele american Donald Trump urmează să discute joi prin telefon cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina, potrivit unei surse bine informate citate de Axios. Convorbirea ar avea loc înainte ca liderul de la Casa Albă să-l primească vineri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează News.ro.
18:30
Oraşul care va cheltui 800.000 de euro, fără TVA, pentru decoraţiunile de Crăciun. "Avem alte priorităţi" # ObservatorNews
Austeritatea nu stinge luminițele de Crăciun! În plin scandal al cheltuielilor bugetare, Primăriile vor să rupă gura târgului cu orice preţ - milioane de euro investesc în decoraţiunile stradale pentru sărbători. Recordul absolut vine de la Constanţa: aproape 800.000 de euro, fără TVA. Localnicii nu sunt însă impresonați şi spun că banii ar fi putut fi investiţi în lucruri mai utile.
18:30
România – Serbia se joacă ACUM, în direct în AntenaPLAY! Duel “de foc” în optimi la Europeanul pe Echipe # ObservatorNews
Reprezentativele masculine și feminine ale României și-au aflat recent adversarele peste care vor da în optimile de finală de la Campionatul European pe Echipe din Croația. Printr-o coincidență pură, atât “tricolorii”, cât și “tricolorele” întâlnesc selecționatele Serbiei pentru un loc în sferturile de finală.
18:30
Acum 6 ore
18:20
Vremea de mâine 17 octombrie. Temperaturile urcă ușor, dar ploile se extind în sud și vest # ObservatorNews
Vremea se menține rece în nordul și centrul țării, unde sunt așteptate temperaturi negative și brumă, dar joi, 17 octombrie, condițiile meteo se schimbă. Ploile se vor extinde treptat în sud-vest și sud, iar valorile termice vor fi mai blânde decât în zilele precedente.
18:10
Moarte misterioasă a unei vedete TikTok din Columbia. Alejandra Esquín avea 24 de ani # ObservatorNews
Influencera glamour "Baby Demoni", vedetă pe TikTok, a murit în mod misterios la doar două zile după ce ar fi suferit o liposucție și o intervenție de augmentare mamară, lăsând în urmă mii de fani în doliu.
18:00
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua" # ObservatorNews
Rezerviştii României, cei mai mulţi dintre ei oameni trecuţi de 40 de ani, s-au văzut nevoiţi să se încoloneze la apel cât ai bate din palme. Aşa a făcut Ministerul Apărării mobilizarea: cu hârtii trimise de azi... pe ieri. 10.000 de oameni au fost chemaţi la unităţile din Bucureşti şi Ilfov, aşa că au lăsat tot ce mai aveau prin viaţă: serviciu, câte o firmă, părinţi, soţi sau copii bolnavi sau cu alte nevoi şi au venit să stea la coadă ca să afle ce se doreşte de la ei. Ministerul a ieşit şi cu cea mai bună explicaţie pentru mobilizarea rapidă, demnă de cel mai tare specialist PR: de fapt tocmai asta testăm, viteza de reacţie a rezerviștilor. Nervoşi şi cu multe lăsate încurcate acasă, oamenii s-au prezentat la unitate. De frica amenzilor şi bucuroşi, totuşi, că nu sunt chemați la oaste cu adevărat.
18:00
Analist: Summit-ul de la Beijing, momentul în care SUA ar fi decis să îşi schimbe atitudinea faţă de Rusia # ObservatorNews
Până în 2030, Uniunea Europeană va fi pregătită să ducă un război cu Rusia, e bornă clară pe care Comisia Europeană şi o asumă într-un plan militar ce va fi prezentat, dar a fost consultat deja de Politico. Pentru viitorul apropiat, o Rusie militarizată reprezintă o ameninţare constantă la adresa securităţii europene, se mai arată în document.
18:00
"O să-ţi omor mama şi câinele, apoi pe tine": Tânără ucisă cu 24 de lovituri de cuțit de iubitul ei, la Milano # ObservatorNews
O tânără manechină a fost ucisă marți seară de iubitul ei, cu 23 de ani mai mare. Crima a avut loc în apartamentul femeii din Milano și a fost observată de vecinii din blocul de vizavi, care au alertat imediat poliția. Procurorul de caz descrie "tabloul înfiorător" al unei relații marcate de violență, control și amenințări.
17:50
Liderul PUSL București, Liviu Negoiță, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că va candida la funcția de primar general al Capitalei. El susţine că Bucureștiul este "un oraș părăsit" și a atras atenția, printre altele, asupra riscului de prăbușire a monumentelor istorice din Centrul Vechi la un cutremur de 6,2 pe scara Richter.
17:40
Cum arată primul refugiu montat pe linia tramvaiului 5 din Capitală. Prototipul a fost comandat din China # ObservatorNews
A fost montat primul refugiu nou, pe linia tramvaiului 5 din Capitală, numit şi "tramvaiul corporatiştilor". Este vorba despre un prototip comandat din China. Tramvaiul ar putea să reintre în circulaţie la primăvară, deşi putea să fie gata de acum un an.
17:30
Ministrul Apărării, despre șefa Spitalului Militar, cercetată de DNA: Trebuia să iasă la pensie în 2022 # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, în urma acuzațiilor grave de la vârful Spitalului Militar din București care o vizează pe general maior Florentina Ioniță, că mandatul acesteia urma să se încheie la finalul lunii octombrie, iar decizia de neprelungire a fost luată în luna iunie.
17:30
Un constructor român acuză că a fost păcălit cu 200.000 euro, după ce a renovat sediul unui partid din Belgia # ObservatorNews
Un constructor român, care a lucrat la renovarea sediului partidului Vlaams Belang, din Bruxelles, se plânge că a primit o țeapă de 200.000 de euro. Scandalul a început în septembrie 2024, iar în ianuarie muncitorii români au ieşit în stradă, în faţa sediului renovat. Românul s-a plâns şi la Parlamentul European. Problema este că firma românului a fost subcontractată de o altă companie, iar reprezentanţii partidului spun că ei au plătit toţi banii, scrie Der Standaard
17:20
Fost pilot apropiat de Mick Schumacher, acuzat de viol de o asistentă medicală care lucra în vila familiei # ObservatorNews
Un fost pilot australian de curse, apropiat de Mick Schumacher, este acuzat de viol de o asistentă medicală din echipa care se ocupa de Michael Schumacher. Agresiunea ar fi avut loc în 2019, în casa familiei din Gland, Elveția. Ulterior, femeia a fost concediată de familia Schumacher.
17:20
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a validat alegerile parlamentare şi mandatele de deputat # ObservatorNews
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat joi rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie și a confirmat mandatele celor 101 deputați care vor face parte din noul Parlament, potrivit Molpres, citată de Agerpres.
17:10
O nou-născută a fost îngropată de vie în India. Unul din posibilele motive ar fi fost genul său # ObservatorNews
O fetiță nou-născută a fost descoperită îngropată de vie într-un sat din nordul Indiei, într-o stare critică, cu trupul acoperit de noroi și mușcături suspecte de animale.
17:10
O companie aeriană a pierdut câinele unei pasagere. Stăpâna va primi despăgubiri cât pentru un bagaj rătăcit # ObservatorNews
Un animal de companie trebuie considerat un bagaj obişnuit în caz de pierdere în timpul călătoriei aeriene şi nu dă dreptul obţinerii unei despăgubiri mai mari de la compania aeriană, a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene într-un aviz publicat joi, transmite AFP.
17:00
Ucraina cere țărilor NATO să aloce 0,25% din PIB pentru apărarea ei. Are nevoie de 120 de mld de $ în 2026 # ObservatorNews
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmîgal, le cere partenerilor din NATO "să aloce cel puțin 0,25% din PIB-ul lor pentru sprijin militar acordat Ucrainei", pentru a acoperi jumătate din cele 120 de miliarde de dolari de care are nevoie ţara sa în 2026 pentru apărare.
16:30
Interlop din București, reținut după ce l-a amenințat cu bătăia şi briceagul pe profesorul fiicei sale # ObservatorNews
Interlop reţinut pentru că l-ar fi ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa/ Bărbatul, aflat sub control judiciar într-un alt dosar, i-ar fi reproşat cadrului didactic că nu a intervenit într-un conflict avut de fetiţă cu un coleg, scrie News.ro.
Acum 8 ore
16:20
Tânăr muncitor, grav rănit la coloană de un arbore căzut. Lucra la toaletarea unui spaţiu verde din Braşov # ObservatorNews
Un bărbat care lucra la toaletarea arborilor de pe spaţiul verde al municipiului Braşov a fost rănit, joi după-amiază, după ce trunchiul unui copac a căzut peste el. Incidentul s-a produs în condiţiile în care arborele se afla în cupa utilajului pe care bărbatul îl manevra.
16:20
Prezența sângelui în urină, cunoscută medical sub numele de hematurie, este un simptom care nu trebuie niciodată ignorat. Deși poate fi cauzat de o afecțiune minoră și tranzitorie, poate fi, de asemenea, primul și singurul semn al unei boli grave, inclusiv al unui cancer al tractului urinar. Indiferent de cantitatea de sânge, de frecvența apariției sau de absența altor simptome, hematuria impune o evaluare medicală completă pentru a identifica sursa și a exclude patologii severe.
16:10
Poate nu te-ai gândit niciodată la acest aspect, dar vei fi surprins să observi criteriile pe care le poți observa natural, în funcție de nevoile și de genul tău – bărbat sau femeie, la o proprietate pe care vrei să o cumperi și modul în care îți imaginezi sau îți dorești să beneficiezi de acel spațiu.
16:10
Itinerar surprinzător pentru jurații Chefi la cuțite: noul sezon aduce întreceri inedite pentru amulete # ObservatorNews
Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00. Competiția culinară va avea gustul intens condimentat al spectacolului în bucătărie care aduce noutăți surprinzătoare pentru cei patru jurați. Una dintre noutățile care schimbă dinamica întrecerii este itinerarul neașteptat al Chefilor în afara platoului, pe parcursul etapei amuletelor.
16:10
Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis că vor sesiza Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind pensiilor private. Urmează să fie depuse două sesizări, una din partea partidului AUR, alta de ÎCCJ. Legea reglementează funcționarea furnizorilor de pensii private și stabilește condițiile în care pot fi retrase sume din fondurile de pensii.
16:10
Cursa de pe Drumul Eroilor a continuat cu o nouă provocare care a pus la încercare încrederea dintre coechipieri. În episodul difuzat aseară, concurenții au avut parte de una dintre cele mai tensionate misiuni de până acum – o probă a încrederii oarbe, în care comunicarea și curajul au făcut diferența. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate: Asia Express a fost din nou lider de audiență pe toate segmentele de public, marcând totodată un nou record de audiență al sezonului.
16:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat joi că, în ciuda sancțiunilor impuse de Occident și a presiunilor exercitate de fostul președinte american Donald Trump asupra statelor care cumpără petrol rusesc, Rusia continuă să fie "unul dintre cei mai importanți producători de petrol" la nivel global, potrivit AFP, informează Agerpres.
16:10
Marele Premiu al Statelor Unite se vede duminică, de la 22:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY # ObservatorNews
Eroii moderni ai vitezei se aliniază pentru o nouă cursă care va ține fanii motorsportului cu sufletul la gură! Limitele sunt depășite atunci când fiecare viraj poate schimba rezultatul final, emoțiile cresc și orice secundă le va tăia respirația privitorilor. Un nou capitol din Formula 1 se scrie duminică, de la ora 22:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, cu Marele Premiu al Statelor Unite.
16:00
Doi polițiști din Argeș, acuzați că luau mită de la hoţii de lemne pentru a acoperi tăierile ilegale # ObservatorNews
Doi polițiști din Argeș au fost trimiși în judecată pentru fapte grave de corupție. Procurorii spun că agenții din Călinești au luat mită de la hoți de lemn și au ajutat rețelele ilegale de tăieri să scape de controale. În total, 11 persoane sunt acuzate în dosar, scrie Mediafax.
15:50
Alexandru Muraru solicită AEP să blocheze decontarea cheltuielilor electorale ale AUR # ObservatorNews
Deputatul PNL Alexandru Muraru a sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), acuzând partidul AUR de manipulare, propagandă mascată și finanțare ilegală a campaniei electorale. El solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale și declanșarea unei anchete.
15:40
Fabian, băiatul de 8 ani dispărut de câteva zile în Germania, găsit mort în pădure. Ar fi fost ucis # ObservatorNews
Tragedie fără margini pentru o familie din nordul Germaniei. Trupul neînsufleţit al unui băieţel de opt ani, dat dispărut şi căutat de mai multe zile de autorităţi a fost descoperit într-o pădure din apropiere de Gustrow. Anchetatorii cred că minorul ar fi fost victima unei crime.
