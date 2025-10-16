Djokovic spune nu are de gând să se retragă prea curând din tenis: „Vreau să văd până unde pot ajunge”
HotNews.ro, 16 octombrie 2025 21:50
Tenismanul sârb Novak Djokovic, care participă la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, a risipit suspiciunile legate de retragerea sa iminentă, afirmând că „longevitatea” este una dintre cele mai mari motivații ale sale…
Acum 5 minute
22:20
Ce avertisment a transmis liderul de la Kremlin în privința rachetelor Tomahawk. Anunțul Kremlinului după convorbirea Putin-Trump # HotNews.ro
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, vor discuta în zilele următoare pentru a pregăti noul summit dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a anunțat joi un consilier al…
Acum 15 minute
22:10
Viktor Orban, „pregătit” pentru un summit Putin-Trump la Budapesta: „O veste grozavă pentru iubitorii de pace” # HotNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile preşedintelui american de a se întâlni la Budapesta cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu care are, de asemenea, relaţii…
Acum 30 minute
22:00
SuperLiga: Va juca Alexandru Musi pentru Dinamo în meciul cu Rapid? Anunțul lui Florentin Petre: „Așa simt eu” # HotNews.ro
Florentin Petre, antrenorul secund al echipei Dinamo București, consideră că Alexandru Musi va juca pentru „câini” în derby-ul cu Rapid. Musi a fost călcat de un adversar pe glezna piciorului stâng în timpul meciului disputat…
Acum o oră
21:50
21:40
Șefa Spitalului Militar, pusă sub control judiciar de către DNA. Suma la care a fost fixată cauțiunea # HotNews.ro
Comandantul Spitalului Militar, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, a fost plasată sub control judiciar de către procurorii DNA. Aceștia au fixat și o cauțiune de 1.000.000 de lei, au declarat surse judiciare pentru HotNews. De asemenea, procurorii…
21:30
Europa și-a stabilit ținta pentru „zidul anti-drone”, dar un general francez are mari îndoieli că va funcționa # HotNews.ro
Comisia Europeană dorește ca așa-numitul „zid anti-drone” din estul Europei să fie deplin operațional până la sfârșitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, conform unei foi de…
Acum 2 ore
21:10
Scuze prezentate comunității gay din Norvegia de către episcopul-primat al Bisericii luterane. „Am provocat rușine, prejudicii grave și durere” # HotNews.ro
Biserica luterană a Norvegiei le-a prezentat scuze persoanelor homosexuale, joi, într-un bar al comunităţii gay din Oslo, pentru modul în care le-a tratat în trecut, transmite AFP, preluată de Agerpres. Biserica protestantă norvegiană, care are…
21:10
Kelemen Hunor, ironic la adresa şefului ANAF: Recunosc, am încălcat legea. Am făcut şase borcane de gem de prune. Aş fi făcut şi pălincă, dar n-am mai avut suficiente prune # HotNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut joi un autodenunţ ironic, anunţând pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. „Am încălcat legea!”, a afirmat el, adăugând că…
21:00
Un mare star al sportului nostru se ridică împotriva mentorului său. „E pentru binele echipei naționale” # HotNews.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani) a comentat tensiunile din ultimele zile, din jurul echipei naționale. Fostul mare jucător de la Dinamo crede că intențiile lui Lucescu de a pleca au făcut mai mult rău naționalei.…
20:50
Punct de cotitură în războiul din Ucraina: Momentul în care Trump și-a schimbat strategia față de Putin # HotNews.ro
Statele Unite au intensificat schimbul de informații cu Ucraina pentru a include informații despre ținte situate mai adânc pe teritoriul rus, ca parte a unei schimbări strategice despre care ambele țări au speranțe că va…
20:30
Catedră de limba română înfiinţată la prestigioasa Universitate Cambridge. Ce cuprinde oferta academică # HotNews.ro
Un lectorat de limba română a fost înfiinţat la prestigioasa Universitate Cambridge din Marea Britanie, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică (The Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics…
Acum 4 ore
20:00
Noul plafon de scutire de TVA. ANAF a pregătit procedurile și alte documente pentru firme # HotNews.ro
De la 1 septembrie 2025, plafonul de scutire de TVA a crescut de la 300.000 lei la 395.000 lei, cifră de afaceri, iar acum ANAF a pus în transparență și procedurile prin care se va…
19:50
Generalul Florentina Ioniță-Radu, adusă la sediul DNA Militar, după o zi de percheziții. Care sunt suspiciunile procurorilor # HotNews.ro
Comandantul Spitalului Militar, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, a fost adusă, joi seara, la sediul secției militare a DNA pentru audieri, la capătul unei zile în care procurorii au făcut percheziții într-un dosar în care faptele cercetare…
19:30
Fermierilor li s-a dat ordin, la nivel național, să nu mai lase găinile în exterior, în Olanda # HotNews.ro
Ministerul Agriculturii din Olanda a emis joi un ordin la nivel național către fermele avicole să țină păsările în interior și a interzis expozițiile de păsări, după descoperirea unui caz de gripă aviară într-o fermă…
19:30
Sunt pierderi de zeci de milioane de euro anual în economia naţională din cauza evenimentelor sportive retransmise ilegal, spune ANCOM. „Fenomenul e însă mult mai extins” # HotNews.ro
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că facilitează dialogul interinstituţional pentru combaterea pirateriei privind conţinutul audio-video, instituţia organizând o reuniune de lucru despre combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive şi ale…
19:20
Vor aduce lunile următoare noi creșteri de taxe? „Este foarte probabilă creșterea din nou a cotei standard de TVA”, spune un reputat fiscalist # HotNews.ro
Deși oficialii guvernamentali neagă că vor mai exista noi creșteri de taxe/impozite, mai mulți economiști pun la îndoială promisiunile oficialităților. Chiar joi, vorbind la un seminar la Alba Iulia , Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților…
19:10
Petiție online împotriva Legii privind plata pensiilor private. O asociație de consumatori cere CCR să oprească „agresiunea” # HotNews.ro
Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a anunțat că, împreună cu Comunitatea Declic, a inițiat o petiție pentru „oprirea colectivizării pensiilor private”, referindu-se la Legea privind plata pensiilor private. „Societatea civilă…
19:10
FOTO Țara în care 6.000 de oameni mor anual în accidente rutiere a încercat o soluție futuristă. Până când a apărut o mare problemă # HotNews.ro
Experimentul din Malaezia cu drumuri pictate care strălucesc în întuneric promitea o soluție futuristă pentru conducerea periculoasă pe timp de noapte – până când autoritățile au renunțat la el, cel puțin pentru moment. În octombrie…
18:50
Rusia rămâne unul dintre principalii producători de petrol, în pofida sancțiunilor, se laudă Putin. „A reușit să găsească noi canale de export și plată” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că țara sa rămâne „unul dintre principalii producători” mondiali de petrol, în pofida sancțiunilor occidentale și presiunilor omologului său american Donald Trump asupra clienților Moscovei. „Rusia își menține…
18:40
Șefa FMI avertizează despre un risc al creșterii investițiilor în AI, chiar dacă vor contribui la creșterea PIB-ului global # HotNews.ro
Majorarea investiţiilor în inteligenţa artificială (AI), concentrate mai ales în SUA, ar putea contribui cu 0,1% – 0,8% la creşterea PIB-ului global, dar ar putea de asemenea provoca mai multe divergenţe între ţările bogate şi…
18:40
„De aproape două luni sunt extrem de multe îmbolnăviri”. Cazurile de COVID au crescut în România și alte țări europene / Care sunt sunt simptomele noii variante # HotNews.ro
„Noi nu avem o imagine corectă a numărului de cazuri de COVID-19, pentru că sunt mulți care spun: «stăm acasă»”, spune Sandra Alexiu, medic de familie în localitatea Jilava de lângă București, într-un dialog cu…
Acum 6 ore
18:20
Yohan Roche (28 de ani), fundașul celor de la Petrolul, va intra în ultimele 6 luni de contract în această iarnă. Potrivit Digi Sport, șansele ca înțelegerea să se extindă sunt mici, iar fundașul din…
18:10
Grecia și Egiptul au ajuns la un acord privind viitorul uneia dintre cele mai vechi mănăstiri din lume, ridicată într-un loc sacru pentru creștini și evrei # HotNews.ro
Grecia a anunțat joi că a ajuns la un acord cu Egiptul privind viitorul Mănăstirii Sfânta Ecaterina, aflată la poalele Muntelui Sinai de pe teritoriul egiptean, a cărei situație a dus anterior la o dispută…
18:10
Trump va avea astăzi o convorbire cu Putin, chiar înaintea vizitei lui Zelenski la Washington, confirmă Casa Albă / Ce strategie nouă vrea să propună Kievul # HotNews.ro
Donald Trump va discuta cu liderul rus Vladimir Putin joi, a anunțat Casa Albă, cu o zi înainte ca președintele american să se întâlnească la Washington cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, scriu AFP și…
18:00
FC Botoșani a trecut printr-o serie de modificări, în vară, pentru ca retrogradarea să nu mai reprezinte un adevărat pericol, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane. Dincolo de strategia de transferuri, Valeriu Iftime (65…
18:00
După 29 de ani în demnități publice, Ludovic Orban spune că nu s-a putut angaja în mediul privat: „Nu e atât de uşor să găseşti ceva”. Acum e din nou la stat # HotNews.ro
„Foarte multor oameni de afaceri cu care am discutat le-a fost teamă”, a povestit Ludovic Orban, numit consilier prezidenţial la începutul lunii octombrie, despre încercările sale de angajare după retragerea din cursa prezidenţială, în noiembrie…
18:00
Liviu Negoiță vrea să candideze la Primăria Capitalei: „Bucureștiul este un oraș părăsit” # HotNews.ro
Liderul PUSL Bucureşti, Liviu Negoiţă, fost primar al Sectorului 3, a anunţat că va candida la funcţia de primar general al Capitalei, afirmând că Bucureştiul este „un oraş părăsit” şi a atras atenţia, printre altele,…
18:00
Administrația din Miercurea Ciuc interzice folosirea a trei rase de câini pentru paza turmelor # HotNews.ro
Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian și Ciobănesc de Asia Centrală nu mai pot fi folosiți la paza turmelor și cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc, a anunțat primarul Atilla Korodi, într-un mesaj publicat…
17:40
Cel mai mare producător de petrol din lume avertizează că va exista o penurie dacă nu se reiau explorările și vorbește de un deceniu pierdut: „Asta va avea un impact” # HotNews.ro
Șeful companiei petroliere Saudi Aramco a avertizat că se conturează o penurie globală de petrol, după un deceniu în care industria energetică a întors spatele căutării de noi zăcăminte de țiței, relatează Financial Times. Amin…
17:30
Podul Giurgiu-Ruse va fi închis circulației timp de 24 de ore. Măsură luată pentru reparații # HotNews.ro
Podul peste Dunăre va fi închis traficului în 4 noiembrie, în urma unor reparaţii majore, a anunţat joi Agenţia pentru Infrastructură Rutieră (RIA) din Bulgaria, informează agenția BTA. Căile de rulare pentru trecerea autoturismelor vor…
17:30
Formațiunea „Democrația Acasă”, susținută de George Simion, intră în Parlamentul de la Chișinău. Curtea Constituțională a validat alegerile din 28 septembrie # HotNews.ro
Curtea Constituțională de la Chișinău a validat alegerile parlamentare de pe 28 septembrie din Republica Moldova. Acest lucru înseamnă că toate cele 101 mandate de deputat sunt confirmate, inclusiv cele ale Partidului „Democrația Acasă”, condus…
17:20
Ionuț Moșteanu spune că a fost informat în iunie despre suspiciuni de corupție privindu-o pe șefa Spitalului Militar, vizată azi de percheziții DNA # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că știa de aceste suspiciuni de la Corpul de Control și a decis atunci să nu-i prelungească mandatul de director al Spitalului Militar din București. Acest mandat se încheie la…
17:20
Șeful spionilor britanici avertizează asupra pericolului reprezentat de AI: „Îmi voi alege cu atenție cuvintele” / Comparație cu filmele de la Hollywood # HotNews.ro
Sistemele de inteligență artificială (AI) care acționează fără control uman riscă să ajungă într-o zi o amenințare la adresa securității, a declarat joi șeful agenției britanice de spionaj MI5, deși a precizat că nu prevede…
17:10
Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus # HotNews.ro
Generalul Alexander Fomin va demisiona din funcția de viceministru al Apărării al Federației Ruse, relatează publicația rusă RBC, citând surse apropiate ministerului. Publicația nu precizează motivele demisiei. Fomin ocupa funcția de viceministru al Apărării din…
17:10
Sunt vinovate bunicuțele gospodine pentru încasările reduse la buget, cum spune șeful ANAF? Ce zic datele # HotNews.ro
Șeful Fiscului a declarat că în spatele încasărilor mici din taxa pe valoarea adăugată (cele mai scăzute din UE) se află probleme statistice: gemul făcut în casă de bunici e tratat ca și cum ar…
17:00
Reacție rapidă: Când Lia Savonea și judecătorii de la ÎCCJ au comparat justiția din România cu cea din Rusia a fost o scăpare sau au vrut intenționat să sfideze? Răspunsul e important # HotNews.ro
4 judecători ai Înaltei Curți, printre care președinta Lia Savonea, au comparat într-o recentă motivare dosarul lui Nicolae Bănicioiu cu cel al disidentului rus mort Aleksei Navalnîi. Este exact argumentul Rusiei, potrivit căreia justiția din…
16:50
Un fost ministru al Justiției criticat de CSM și ICCJ pentru comentariile de după achitarea lui Nicolae Bănicioiu: „Recurge la instrumente de intimidare” # HotNews.ro
Secţia pentru judecători a CSM a constatat, în şedinţa de joi, încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ, informează News.ro. De…
16:40
BMW anunță că furnizorii săi sunt „afectați”, în urma unei dispute în jurul producătorului de cipuri prins în războiul comercial dintre China și SUA # HotNews.ro
Producătorul german de automobile BMW a anunțat joi că o parte din rețeaua sa de furnizori este afectată de o dublă dispută, comercială și referitoare la proprietatea intelectuală, în care este implicat producătorul de cipuri…
16:30
Patronul unei televiziuni e intrat în partidul lui Dan Voiculescu: „Este un om de la care am ceva de învăţat” # HotNews.ro
Proprietarul postului de televiziune Canal 33, Alexandru Răducanu, este unul dintre vicepreşedinți PUSL – Partidul Umanist Social Liberal, formațiune de la a cărei șefia recent a plecat Cristian Popescu Piedone, scrie PaginadeMedia. „Este o poziţie…
16:30
Grecia a adoptat legea care permite ziua de muncă de 13 ore, în pofida protestelor din stradă: „După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate” # HotNews.ro
Parlamentul Greciei a adoptat joi un proiect de lege care permite angajatorilor din sectorul privat să extindă durata zilei de lucru, în pofida protestelor venite din partea angajaților care se confruntă cu o criză a…
Acum 8 ore
16:20
Black Forest Labs este una dintre puținele companii europene care au devenit faimoase în domeniul AI, iar modelele sale de generare de imagini sunt atât de bune, încât sunt utilizate și de giganți tech din…
16:10
Cancelarul german, discurs important în Bundestag despre susținerea Ucrainei. „Doar puterea menține pacea” / Planul prezentat # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a pledat joi pentru o Europă mai puternică, într-un important discurs pe teme de politică externă, care s-a referit la propunerile de reformă la Bruxelles, pacea din Gaza şi conflictul în…
16:10
VIDEO „Bătrânul să tremure de frică!”. Ce spune cântecul de protest care l-a speriat pe Putin și a dus la arestarea unei artiste de 18 ani la Sankt Petersburg # HotNews.ro
O rară manifestare publică de protest din Rusia a devenit virală. După ce sute de tineri s-au adunat pentru a-l critica pe Putin, principala instigatoare, o adolescentă care a cântat o piesă interzisă, a fost…
16:10
PSD garantează că salariul minim va crește, purtătoarea de cuvânt a Guvernului îi contrazice / Replică dură din partidul condus de Grindeanu # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, întrebată despre salariul minim, că premierul Bolojan a spus că, „în principiu, nu va crește”. Declarațiile au fost făcute în contextul în care mai mulți…
16:00
Procurorul general, întrebat dacă în spatele războiului hibrid din România se află Rusia: „Toate firele duc acolo” # HotNews.ro
Toată infrastructura online folosită pentru propagarea de dezinformare în mediul online a fost analizată și astfel procurorii pot proba că în spatele campaniei de dezinformare se află Rusia, a declarat procurorul general Alex Florența într-un…
15:40
O companie a emis din greșeală 300 de trilioane de dolari în criptomonede, de 10 ori cât PIB-ul anual al SUA # HotNews.ro
Paxos, partenerul pentru blockchain al companiei PayPal, a emis din greșeală criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari miercuri, într-un incident pe care compania l-a descris drept „o eroare tehnică”, relatează CNBC. Observatorii…
15:40
Accesul minorilor la rețelele sociale va fi reglementat la nivelul UE. „Majoratul digital”, stabilit la aceeași vârstă ca în România # HotNews.ro
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor a Parlamentului European a adoptat joi cu o majoritate largă propunerea europarlamentarei social-democrate daneze Christel Schlademose ca accesul în orice reţea socială online să fie interzis până la…
15:30
BREAKING Legea care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii, atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție # HotNews.ro
După ce a atacat Legea Guvernului Bolojan care modifică sistemul de pensii ale magistraților, instanța supremă a decis joi să depună o sesizare de neconstituționalitate și împotriva legii privind plata pensiilor private, adoptată cu o…
15:30
Instanța Supremă compară dosarul lui Nicolae Bănicioiu cu cel al disidentului rus mort Aleksei Navalnîi: „Parțial asemănătoare” / „Situația din prezentul dosar, eminamente diferită”, a replicat judecătoarea care s-a opus achitării fostului ministru # HotNews.ro
Cei patru judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) care au dispus achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și-au motivat decizia, făcând trimitere la mai multe cauze CEDO, printre care și cea…
15:20
CTP spune că se aud „zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu”, atacându-l pe Grindeanu în contextul „noii orientări a PSD” # HotNews.ro
Schimbările din statutul PSD au atras reacția gazetarului și scriitorului Cristian Tudor Popescu. În noul statut al social-democraților, președintele interimat Sorin Grindeanu a optat pentru ca orientarea PSD să fie modificată conform acestei declarații a…
