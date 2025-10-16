SUA: Președintele Comisiei Speciale pentru China a Camerei Reprezentanților afirmă că un acord de licență pentru algoritmul TikTok ar ridica „probleme serioase”
Aktual24, 16 octombrie 2025 21:50
Președintele Comisiei Speciale pentru China a Camerei Reprezentanților a declarat joi că un acord de licență pentru utilizarea algoritmului TikTok, ca parte a unei înțelegeri prin care compania chineză ByteDance ar urma să vândă activele americane ale aplicației, ar ridica „probleme serioase”. Reprezentantul republican John Moolenaar așteaptă o informare pentru a obține mai multe detalii […]
Acum 5 minute
22:20
Un judecător districtual american a hotărât ca ofițerii federali de imigrare din zona Chicago să poarte camere video corporale # Aktual24
Ofițerii federali de imigrare din zona Chicago vor fi obligați să poarte camere video corporale, după ce judecătoarea Sara Ellis de la Curtea Districtuală pentru Illinois a văzut imagini TV în care forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene și alte substanțe chimice împotriva protestatarilor. Decizia vine în contextul Operațiunii Midway Blitz a președintelui Donald Trump, […]
Acum 30 minute
22:00
Ultimul membru supraviețuitor al expediției care a atins pentru prima oară vârful Muntelui Everest a murit la vârsta de 92 de ani # Aktual24
Kanchha Sherpa, ultimul membru supraviețuitor al expediției care a cucerit pentru prima dată Muntele Everest, a murit joi, potrivit Asociației Nepaleze de Alpinism. Kanchha a murit la vârsta de 92 de ani la domiciliul său din Kapan, în districtul Kathmandu din Nepal, a confirmat Phur Gelje Sherpa, președintele asociației. „A decedat în pace la reședința […]
Acum o oră
21:50
SUA: Președintele Comisiei Speciale pentru China a Camerei Reprezentanților afirmă că un acord de licență pentru algoritmul TikTok ar ridica „probleme serioase” # Aktual24
21:40
Israelul și Hamas se acuza reciproc de încălcarea armistițiului, în timp ce redeschiderea frontierei de la Rafah este avută în vedere, dar fără o dată stabilită # Aktual24
Israelul a declarat joi că se pregătește pentru redeschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah din sudul Fâșiei Gaza pentru a permite palestinienilor să intre și să iasă, dar nu a stabilit o dată, în condițiile în care Israelul și Hamas se acuza reciproc de încălcarea armistițiului. O dispută privind returnarea trupurilor ostaticilor deținute de […]
Acum 2 ore
21:20
Marea Britanie amână pentru a doua oară decizia privind constuirea unei noi ambasade a Chinei lângă Turnul Londrei # Aktual24
Marea Britanie a amânat, joi, pentru a doua oară, decizia privind aprobarea planurilor Chinei de a construi cea mai mare ambasadă din Europa la Londra, în contextul în care miniștrii s-au confruntat cu presiuni din cauza abandonării urmăririi penale împotriva a doi britanici acuzați de spionaj în favoarea Beijingului. Planurile Chinei de a construi o […]
21:10
Marea Britanie începe să-și pregătească locuitorii pentru o creștere cu 2 grade Celsius a temperaturii globale: ”Țara va arăta foarte diferit peste 25 de ani” # Aktual24
Marea Britanie trebuie să se pregătească pentru o încălzire globală mult peste nivelul considerat de oamenii de știință drept limită de siguranță, au avertizat consilierii guvernamentali pe probleme de climă, deoarece planurile actuale de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme sunt inadecvate. Valurile de căldură vor avea loc în Anglia în cel puțin patru din cinci […]
20:50
Președintele american Donald Trump a avertizat, miercuri, că Statele Unite ar putea interveni militar în Fâșia Gaza dacă gruparea Hamas „va continua să omoare oameni” și nu se conformează prevederilor unui acord recent. „Dacă Hamas va continua să omoare oameni în Gaza, lucru care nu făcea parte din Acord, nu vom avea altă opțiune decât […]
20:50
Germania și Franța semnează un acord pentru detectorul spațial de lansări de rachete „Ochiul lui Odin” # Aktual24
Germania și Franța au semnat un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Ochiul lui Odin, care este menit să îmbunătățească semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete. „Rămâne crucial pentru apărarea noastră comună să putem detecta și contracara amenințările cât mai rapid posibil”, a declarat ministrul […]
20:40
SUA se pregătesc pentru proteste uriașe, detalii despre mișcarea „Fără Regi”. Manifestări cu milioane de oameni sunt așteptate peste 2 zile # Aktual24
Pe 18 octombrie, milioane de oameni din America sunt așteptați să participe la protestele „Fără Regi” împotriva politicilor lui Donald Trump și a blocării prelungite a activității guvernului. Cea mai recentă rundă de proteste are loc pe fondul frustrării crescânde față de blocarea finanțării guvernului în curs și a opoziției pe scară largă față de […]
20:40
Anunț-surpriză: Trump anunță că se vede cu Putin în Ungaria pentru a termina războiul din Ucraina # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat joi că intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Ungaria, în următoarele săptămâni, pentru a discuta eforturile de încheiere a războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică îndelungată între cei doi lideri. Trump a precizat pe Truth Social: „La finalul convorbirii, am […]
Acum 4 ore
20:20
Nestle, gigantul alimentar elvețian ale cărui mărci includ cafeaua Nespresso și apa Perrier, a anunțat joi planuri de a reduce 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial în următorii doi ani, ceea ce va duce la o creștere vertiginosă a prețului acțiunilor sale. „Lumea se schimbă, iar Nestle trebuie să se schimbe mai rapid”, […]
20:10
Protestatarii „Generației Z” conduc valul global de nemulțumire. După Nepal, au urmat Maroc, Madagascar, Indonesia, Peru # Aktual24
Din Anzi până în Himalaya, un nou val de proteste se desfășoară în întreaga lume, alimentat de nemulțumirea generațională față de guverne și de furia tinerilor. Săptămâna aceasta, președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a fost forțat să părăsească țara după o revoltă militară, punctul culminant al unor săptămâni de demonstrații conduse de tineri protestatari care se […]
19:50
Părea că avem o legătură aproape romantică între Donald Trump, proaspăt reales președinte al Americii, și omologul său rus Vladimir Putin, la începutul anului. Astăzi Trump amenință că trimite Ucrainei rachete Tomahawk dacă Putin nu încheie pacea și în același timp asistă Ucraina în războiul său cu drone prin care distruge industria energetică a Rusiei. […]
19:40
Se pregătește un nou partid pro-UE? Consilier prezidențial: ”Avem cam 2-2,5 milioane de votanți pro-occidentali reali, în carne și oase, care nu se regăsesc printre votanții partidelor actualei majorități” # Aktual24
Valentin Naumescu, numit recent consilier prezidențial, arată într-un articol de opinie publicat joi că există un număr considerabil de alegători pro-occidentali care nu se regăsesc în actualele partide aflate la guvernare. ”Bazinul de peste 6,1 milioane de voturi pro-Nicușor Dan, din care partidele declarate pro-UE fructifică maxim 3,5-4 milioane în total (conform sondajelor recente), arată […]
19:20
Cum a ajuns generăleasa Florentina Ioniță la DNA: ”Cum ați devenit borfasă, ați luat bani?” – VIDEO # Aktual24
Generalul Florentina Ioniță, comandant al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” și general cu trei stele, s-a prezentat joi seară la sediul DNA, unde i-au fost aduse la cunoștință oficial acuzațiile. Ea a fost întâmpinată de protestatarul Marian Moroșanu cu o coală pe care scria ”Borfașo”. Ioniță a negat că este vinovată. […]
18:50
De ce a fost scăpat Bănicioiu de pedeapsă. Completul ICCJ a considerat că situașia sa este similară cu a martirului Aleksei Navalnîi, decedat în mod suspect la Cercul Polar # Aktual24
Patru judecători de la Instanţa supremă, care l-au achitat pe fostul ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu, compară situaţia acestuia cu cea a liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, decedat anul trecut în condiţii suspecte într-o închisoare aflată la Cercul Polar Arctic. Este vorba de Lia Savonea (preşedinta Instanţei supreme), Mihail Udroiu, Adriana Ispas şi Gheorghe Valentin […]
18:40
18:30
ICCJ se transformă în partid? Curtea condusă de Savonea atacă la CCR legea privind plata pensiilor private # Aktual24
Judecătorii Instanţei supreme au decis joi să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private, prin care au fost aduse modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 şi Pilonul 3. Proiectul a fost adoptat miercuri de Camera Deputaţilor, principala reglementare fiind aceea că persoanele care optează să retragă banii […]
18:30
Metoda ”Accidentul”. Trei tineri din Călărași și Ilfov au venit la Brașov să facă escrocherii, au fost prinși în flagrant # Aktual24
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 23 de ani, din judeţele Călăraşi şi Ilfov, au fost reţinuţi de poliţiştii braşoveni, după ce au fost surprinşi în flagrant luând suma de 10.000 de euro de la o victimă pe care au încercat să o înşele prin metoda „Accidentul”, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean […]
Acum 6 ore
17:50
Nicușor Dan lărgește competențele DNA. A promulgat o lege esențială pentru combaterea corupției în mediul internațional # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unei legi esențiale pentru combaterea corupției în mediul internațional și pentru apropierea României de aderarea la OCDE, obiectiv strategic prevăzut pentru anul 2026. „Am promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. Este o lege care ne aliniază la standardele OCDE și ne apropie […]
17:10
Gaza: Situație umanitară dramatică pentru copii din cauza limitării ajutoarelor, în ciuda armistițiului # Aktual24
În ciuda unui armistițiu recent între Hamas și Israel, copiii bolnavi din Fâșia Gaza rămân în așteptarea disperată a ajutorului umanitar, care întârzie să ajungă din cauza restricțiilor impuse de Israel. Conform unui articol Al Jazeera din 16 octombrie 2025, doar aproximativ 300 de camioane de ajutoare umanitare intră zilnic în Gaza, în loc de […]
17:00
În 11 octombrie Realitatea Plus lansa un nou fonfleu de presă, adică o știre gogonată fără nicio dovadă sau sursă credibilă: „Soroșiștii vor să-l propulseze din nou pe Dacian Cioloș într-o funcție-cheie la Bruxelles!”. Articolul postat pe realitatea.net, având ca sursă balivernele debitate în fiecare seară în platoul garnisit cu eșuați și băgători în seamă, […]
16:30
Lia Savonea îl atacă dur pe Stelian Ion: „Amintește de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democrația” # Aktual24
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Lia Savonea, a reacționat dur după criticile aduse de fostul ministru al Justiției Stelian Ion, care a acuzat ICCJ pentru achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu și a cerut implicarea DNA în anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați. Savonea a declarat pentru News.ro că afirmațiile fostului ministru […]
Acum 8 ore
16:20
În ultimele săptămâni, atacurile asupra infrastructurii feroviare ucrainene s-au intensificat, devenind un element strategic major în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. Aceste lovituri vizează direct aprovizionarea cu echipamente militare occidentale și mobilitatea trupelor ucrainene, afectând semnificativ desfășurarea operațiunilor militare, dar țintește totodată și civilii, cu numeroase decese în urma loviturilor directe asupra trenurilor. Pe […]
16:00
Sorina Matei s-a transferat la Gândul, în trustul mogulului Radu Budeanu. Face echipă cu Cristache și Tucă # Aktual24
Sorina Matei s-a transferat la publicația Gândul de la trustul lui Adrian Sârbu. Gândul face parte din trustul controlat de mogulul Radu Budeanu, care recent a achiziționat și publicația G4Media. Specializată pe domeniile Politic, Justiție și Externe, Sorina Matei a coordonat secția Politic la Antena 1/Antena 3 și a realizat emisiuni de actualitate la B1 […]
15:40
Măsuri disperate: Rusia instalează mitraliere din epoca sovietică pe avioane civile pentru a vâna dronele ucrainene # Aktual24
Mass-media de stat rusă a dezvăluit ceea ce descrie ca o nouă unitate aeriană concepută pentru a intercepta dronele ucrainene în adâncul teritoriului rus, folosind aeronave civile modificate, înarmate cu mitraliere. O emisiune Televiziunii Centrale a Rusiei din această săptămână a arătat un avion ușor Cessna 172 care a fost modificat. Aceste avioane au acum […]
15:20
Trump, tot mai aproape de Ucraina: vrea să creeze un „fond de victorie” pentru Ucraina din bani proveniți din tarifele vamale impuse Chinei # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, lucrează la crearea unui „fond de victorie” pentru Ucraina, care va fi finanțat din noile tarife vamale impuse Chinei. Trump i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessant, să prezinte acest plan colegilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington, relatează The Telegraph. Publicația subliniază că aceasta a reprezentat o schimbare […]
15:10
PSD își scoate din statut sintagma de „partid progresist”. Ca și cum ar fi fost vreodată așa ceva, cu excepția câtorva voturi ale europarlamentarilor săi la Bruxelles. Mai mult, se declară un partid axat pe credință, religie, familie. Adică un partid conservator, cu alte cuvinte. De asemenea, se „mută” de la stânga la centru-stânga. Toate […]
Acum 12 ore
14:20
Noul guvern al Franței supraviețuiește și celui de-al doilea vot de neîncredere. Moțiunea extremiștilor lui Le Pen nu a trecut # Aktual24
Parlamentul francez a respins un al doilea și ultim vot de neîncredere în guvernul condus de prim-ministrul Sebastien Lecornu. A doua moțiune de cenzură respinsă de Parlamentul francez a fost depusă de partidul de extremă dreapta „Adunarea Națională” a lui Marine Le Pen, relatează Le Figaro. Aceasta a fost susținută de 144 de deputați ai […]
14:10
China a piratat sistematic sistemele secrete ale guvernului britanic timp de peste 10 ani – Bloomberg # Aktual24
De peste 10 ani, China a obținut sistematic acces la sisteme secrete ale guvernului britanic, piratand documente clasificate de nivel scăzut și mediu. Acest lucru a fost relatat de Bloomberg, citând doi foști oficiali de rang înalt ai serviciului de securitate al Regatului și alți oficiali guvernamentali familiarizați cu problema. Se observă că printre datele […]
13:40
„Viktore, mai dă-le o sută!”. Disperat că pierde alegerile, premierul Orban e gata să le ofere pensionarilor din Ungaria și a 14-a pensie # Aktual24
În contextul apropiatelor alegeri, care ar putea aduce, pentru prima oară după mulți ani, la putere un guvern al actualei opoziții, cabinetul lui Viktor Orban își intensifică promisiunile adresate pensionarilor. Lázár János, ministrul construcțiilor și transporturilor, a lansat în cadrul evenimentului „Lázárinfó”, ideea introducerii celei de-a 14-a pensii, ca soluție viabilă pentru îmbunătățirea nivelului de […]
13:10
”O nouă abordare în economia SUA”. Administrația Trump extinde rolul statului în economie pentru a reduce dependența de China # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump a decis să extindă semnificativ rolul statului în economie prin creșterea participației sale la companiile care operează în sectoare strategic importante. Acest lucru se face pentru a reduce dependența de China pentru lanțurile globale de aprovizionare cu minerale și tehnologii din pământuri rare. După cum a remarcat secretarul Trezoreriei americane, […]
12:40
Moscova il refuză ironic pe președintele Serbiei. Vučić a cerut Rusiei să-i vândă participația la compania petrolieră sârbă NIS, aflată sub sancțiuni americane # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vučić s-a oferit să cumpere participația Rusiei la Naftna Industrija Srbije (NIS), cea mai mare companie energetică a țării, care este supusă sancțiunilor americane. Gazprom Neft din Rusia și Gazprom dețin împreună o participație de 56,15% la NIS din Serbia. La o întâlnire cu o delegație rusă formată din directorul general al […]
12:40
Postacii AUR de pe Facebook și TikToK ar putea rămâne fără bani. Un deputat cere AEP să taie banii pentru rețeaua ”toxică” a AUR de pe online # Aktual24
Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, a anunțat joi că ”am sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibilele încălcări grave ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale. AUR a mințit, a manipulat și a încălcat legea. ”Sesizarea, transmisă astăzi instituției, solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale AUR și declanșarea unei anchete complete, în temeiul […]
12:10
Trump a trimis trei bombardiere B-52H către Venezuela. Regimul lui Maduro anunță că se pregătește ”o invazie la scară largă” # Aktual24
Tensiune maximă în America Latină: trei bombardiere strategice americane B-52H Stratofortress au fost observate zburând aproape de spațiul aerian al Venezuelei, într-o misiune misterioasă pe care analiștii o descriu drept „o demonstrație de putere militară”. Datele de zbor arată că aeronavele au decolat de la Baza Aeriană Barksdale din Shreveport, Louisiana, în jurul orei 2:50 […]
12:00
Se fură masiv curent în România, județele din Moldova sunt pe primele locuri. O companie se plânge de pagube de peste 2 milioane euro # Aktual24
Peste 980 de cazuri de potenţial consum fraudulos de energie au fost identificate în primele 9 luni ale acestui an în 18 dintre cele 20 de judeţe în care operează compania de distribuţie Delgaz Grid, prejudiciul depăşind 11,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al companiei, majoritatea cazurilor vizează sustrageri de electricitate. Astfel, cantitatea totală […]
11:50
În pragul colapsului: datoriile companiilor rusești Gazprom, Rosneft și RZD au depășit 12 trilioane de ruble (echivalentul a aproape 152 de miliarde de dolari) # Aktual24
Datoriile cumulate ale celor mai mari companii de stat din Rusia – Gazprom, Rosneft și Căile Ferate Ruse (RZD) – au depășit pragul de 12 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 152 de miliarde de dolari americani. Potrivit unui raport publicat de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CPD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare […]
11:50
Pentru prima oară în istorie, din cauza afluxului uriaș de credincioși, pelerinajul la moaștele Cuvioasei Paraschiva a fost prelungit: „Sfânta ne așteaptă” # Aktual24
Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași a fost prelungit pentru prima dată în istorie, după ce credincioși din toată țara au continuat să sosească în număr impresionant, chiar și după data oficială de încheiere, 15 octombrie 2025. Organizatorii pelerinajului au decis astfel să permită încă o zi de închinare, răspunzând dorinței și nevoii […]
11:30
Șeful FSB acuză Marea Britanie de implicare directă în atacuri împotriva Rusiei: „Unități SAS participă la operațiuni de luptă” # Aktual24
Tensiunile dintre Rusia și NATO ating un nou nivel, după ce directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Alexander Bortnikov, a acuzat Marea Britanie de implicare directă în atacuri pe teritoriul rus. Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unei reuniuni a Consiliului agențiilor de securitate și servicii speciale din CSI, potrivit agenției ruse […]
11:10
Dar unde sunt bărbații ruși? O tânără artistă de doar 18 ani a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat în public o piesă anti-Putin – VIDEO # Aktual24
Într-un nou val de represiuni împotriva disidenței din Rusia, Diana Loginova, o tânără cântăreață în vârstă de doar 18 ani, a fost reținută de poliția din Sankt Petersburg după ce a interpretat o piesă cunoscută pentru mesajul său protestatar împotriva președintelui Vladimir Putin. Incidentul reflectă tensiunile tot mai mari din societatea rusă, în contextul războiului […]
11:00
Percheziții DNA la Spitalul Militar. Femeie general cu trei stele, suspectată de un prejudiciu de peste 8 milioane lei. Ea este prietena generalului Zisu # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins joi dimineață la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” și la domiciliul generalului Florentina Ioniță, managerul instituției. Conform unor surse judiciare, aceasta este vizată într-un dosar penal în care se investighează fapte de abuz în serviciu, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale, cu […]
11:00
Sora fostului ministru Carmen Dan, audiată de polițisti. Escrocherie de sute de mii de euro cu mașini și apartamente „de lux” de la OMV Petrom și Transpeco # Aktual24
Audieri de amploare la Secția 8 Poliție – Mihai Bravu, într-un dosar de înșelăciune de proporții, în care apar nume sonore și legături surprinzătoare. Două femei sunt bănuite că ar fi păcălit mai multe persoane – în special medici stomatologi – promițându-le mașini de lux și apartamente scoase „la vânzare” de mari companii. Cele două […]
10:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că 17 state din cadrul alianței s-au alăturat deja inițiativei PURL pentru înarmarea Ucrainei # Aktual24
Ucraina a primit angajamente ferme din partea a 17 state membre NATO pentru a contribui la finanțarea inițiativei PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), a anunțat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe comune cu ministrul ucrainean al Apărării, Denis Shmihal. Declarația, citată de Euronews, a venit după reuniunea în format „Ramstein” a […]
10:10
Republicani sau naziști? Poliția Capitoliului a deschis o investigație după ce în biroul unui congresman republican a fost găsit un drapel american cu svastica # Aktual24
Poliția Capitolului Statelor Unite a fost chemată să investigheze descoperirea unui steag american modificat pentru a include o svastică, afișat în biroul congresmanului Dave Taylor (R-Ohio), a declarat purtătorul de cuvânt al instituției. POLITICO a obținut o fotografie făcută în timpul unei întâlniri virtuale, în care steagul este prins pe un perete ce pare a […]
09:50
Deși sute de mii de funcționari americani stau neplătiți din cauza shutdown-ului, Donald Trump a oferit o cină „aurită” miliardarilor care finanțează noua sală de bal de la Casa Albă # Aktual24
ÎÎn timp ce sute de mii de angajați guvernamentali sau federali sunt neplătiți de mai bine de două săptămâni, din cauza shutdown-ului guvernamental, Donald Trump a găzduit miercuri seară o cină exclusivistă la Casa Albă, intitulată „Legacy Dinner”, pentru a sărbători lansarea construcției unei noi săli de bal, un proiect estimat la 200 de milioane […]
Acum 24 ore
09:20
Procurorii DNA fac percheziții la Spitalul Militar: Managerul Florentina Ioniță, o apropiată a generalului Zisu, de asemenea anchetat de DNA, suspectată că ar fi semnat acte în locul ministrului Apărării # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins joi dimineață la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” și la domiciliul generalului Florentina Ioniță, managerul instituției. Conform unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN, aceasta este vizată într-un dosar penal în care se investighează fapte de abuz în serviciu, complicitate la abuz și […]
09:10
Finlanda a devenit singura țară din Europa cu buncăre capabile să adăpostească aproape întreaga populație în cazul unei agresiuni rusești # Aktual24
Finlanda este singura țară din Europa care dispune de adăposturi antiaeriene și buncăre suficiente pentru aproape toți cetățenii săi. Potrivit unui reportaj realizat de publicația germană Bild, țara scandinavă are 50.500 de astfel de buncăre, capabile să adăpostească simultan 4,8 milioane de oameni din cei 5,5 milioane de locuitori în cazul unei eventuale agresiuni rusești, […]
08:50
Lovitură pentru Putin: Marea Britanie a impus noi sancțiuni dure asupra petrolului și „flotei fantomă” rusești # Aktual24
Guvernul britanic a impus miercuri un pachet semnificativ de sancțiuni economice împotriva Rusiei, vizând două dintre cele mai mari companii petroliere ale țării – Rosneft și Lukoil – precum și 44 de nave din așa-numita „flotă fantomă” rusă. Aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă a Regatului Unit de a reduce veniturile Kremlinului, care […]
08:40
Tragedie în Italia: Un preot român în vârstă de 50 de ani, tată a patru copii, a fost lovit mortal de o mașină, pe trecerea de pietoni # Aktual24
Un accident grav produs sâmbătă, 11 octombrie, în centrul localității Montefiascone, s-a soldat cu moartea lui Horia Alexandru Grădinaru, un bărbat român în vârstă de 50 de ani. Acesta a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada via Oreste Borghesi, în jurul orei 16:40, informează cotidianul local Tuscia Web. Victima, identificată ulterior […]
08:20
„Fiecare «bombardier» ar trebui să se gândească de trei ori înainte de a se urca într-o mașină scumpă fără venituri declarate, pentru că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, avertizează șeful ANAF # Aktual24
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intensifică acțiunile de verificare a românilor care afișează un stil de viață opulent, fără a-și justifica veniturile. Președintele instituției, Adrian Nica, a transmis un mesaj dur către cei care circulă cu mașini de lux, dar nu figurează cu venituri suficiente în evidențele fiscale: aceștia riscă să piardă până la […]
