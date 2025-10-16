Ghiduri şcolare pentru prevenirea adicţiilor

16:20

Când vii din București, atmosfera din Cluj e foarte diferită, la propriu și la figurat. Aerul e mai curat, oamenii mai calmi, nu ridică nimeni vocea, traficul e fluent, nu se claxonează, e liniște. Toate acestea sunt valabile în centru, dar cu atât mai mult pe dealurile din jur, care, de când orașul prosperă, s-au umplut de vile. Undeva în sudul acestei urbe, aproape nebănuită dacă nu știi unde este, se află Grădina Botanică „Alexandru Borza”, a Universității „Babeș-Bolyai”, 14 hectare de paradis, care sărbătorește 100 de ani de când a fost deschisă publicului.