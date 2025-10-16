Ion Cristoiu: „Ucraina nu s-a epuizat economic pentru că trăiește din banii noștri”
Gândul, 16 octombrie 2025 21:50
În ediția din 16 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a relatat că sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina a avut un impact negativ asupra situației pentru că Ucraina nu s-a epuizat economic. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. În opinia lui Ion Cristoiu, conflictul continuă pentru că Ucraina este menținută […]
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a autodenunţat ironic, într-o postare pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. După ce liderul UDMR a aflat de declarația șefului ANAF care anunța că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”, a recunoscut că: […]
Curând va începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect, dar și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare # Gândul
Postul Crăciunului reprezintă mai mult decât o perioadă de abținere de la anumite alimente – este o călătorie a sufletului, un timp sacru în care ne pregătim pentru Nașterea Domnului prin rugăciune, iertare și curățare interioară. Perioada simbolizează așteptarea plină de speranță a venirii Mântuitorului, iar credincioșii sunt invitați să își întărească legătura cu Dumnezeu […]
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan, după ce a jubilat cu raportul lui Florența, a recomandat presei să popularizeze RAPORTUL” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat schimbul de replici dintre președintele Nicușor Dan și procurorul general Alex Florența, legat de raportul privind posibila intervenție a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu a comentat situația prezentării raportului Parchetului General privind […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Dan Diaconescu, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece […]
Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!” # Gândul
Premierul ungar Viktor Orban și-a împărtășit reacția la anunțul președintelui SUA Donald Trump cu privire la viitoare întâlnire a sa cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta. „Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din lume”, a declarat Orban într-o postare pe platforma X, conform BBC. […]
Un nou incident provoacă îngrijorări cu privire la sănătatea venerabilului SENATOR american Mitch McConnell # Gândul
Senatorul Mitch McConnell s-a împiedicat și a căzut la pământ într-unul din holurile Capitoliului joi după-amiază, în timp ce se îndrepta spre camera Senatului. În vârstă de 83 de ani, senatorul republican Mitch McConnell s-a împiedicat și a căzut la pământ joi, în timp ce mergea, ajutat de un asistent, prin holurile din subsolul clădirii […]
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că, la Washington, a avut o întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale, dedicată proiectelor din sectorul sănătății pe care Ministerul Sănătății le derulează. „Această colaborare reprezintă un pilon strategic în relația României cu Statele Unite ale Americii, prin intermediul Băncii Mondiale, o relație bazată pe încredere, transparență și rezultate concrete. Nu […]
Microsoft publică un nou raport cu privire la atacurile cibernetice ale RUSIEI. Principalele ținte sunt Ucraina și state membre NATO # Gândul
Atacurile cibernetice atribuite Rusiei s-au concentrat asupra Ucrainei și a statelor membre NATO în 2025, potrivit unui raport anual al companiei Microsoft, publicat joi. „Actorii statali ruși și-au extins aria țintelor în acest an pentru a se infiltra în rețele și dispozitive în principal în Ucraina în statele membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord”, […]
Oana Țoiu face „lobby” pentru Ucraina și Moldova, la întâlnirea cu Președintele Parlamentului European. România este ultima pe agenda ministrului MAE # Gândul
Ministrul de Externe Oana Țoiu a avut o întrevedere joi, 16 octombrie, cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în care a discutat despre extinderea Uniunii și a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei, se arată într-un comunicat de presă al MAE. Totodată Țoiu a transmis un mesaj despre întâlnirea cu oficialul european […]
Florentina Ioniță, control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei. DNA i-a interzis fostei șefe a Spitalului Militar să ocupe o funcție similară # Gândul
„Capul” Spitalului Militar a ajuns în urmă cu câteva minute la Serviciul Militar al DNA, unde urmează să intre în audieri. Procurorii militari DNA urmează să-i formuleze oficial acuzațiile Florentinei Ioniță. La intrarea în sediul DNA, Florentina Ioniță a spus reporterilor că „nu este adevărat” – atunci când a fost întrebată dacă a obținut ilegal […]
O femeie din București este dispărută de o săptămână. Fiica sa este suspectă după ce a fost găsită în timp ce făcea curățenie cu câțiva prieteni # Gândul
O femeie din București în vârstă de 58 de ani este dispărută de o săptămână. Fiica sa adoptivă este suspectă după ce a fost găsită în timp ce făcea curățenie în apartament cu câțiva prieteni. Nepotul femeii a alertat poliția și nu exclude varianta ca aceasta să fi fost ucisă. Ruda femeii a povestit că […]
George Simion a avut o primă reacție în urma validării alegerilor din Republica Moldova, menționând că, după mai multe încercări, mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate, reprezentând un pas înainte în procesul democratic. Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în urma cărora Partidul […]
Trump a avut o conversație „productivă” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA este așteptat să ceară punerea sub acuzare a lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump. Informația a fost obținută de CNN din mai multe surse. Fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump între 2018 și 2019, Bolton este investigat pentru presupusa manipulare ilegală […]
O femeie albaneză, arestată în 2025 pentru …bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați # Gândul
O femeie albaneză care locuia în Italia s-a căsătorit cu doi bărbați. Unul provenea din Milano, celălalt din localitatea Montecatini. Acum, ea a fost arestată de autoritățile italiene, fiind acuzată de „bigamie”. Cazul ei a fost anchetat de când ea a depus o cerere pentru obținerea unui permis de ședere din motive familiale. Înregistrată ca […]
Fondul Monetar Internațional avertizează că datoria publică globală e pe cale să depășească 100% din PIB-ul global până în 2029. Datoria ar ajunge la cel mai ridicat nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial. Datoriile guvernelor au crescut mai repede decât se anticipa, iar previziunile FMI nu sunt optimiste. Există riscul ca datoria publică […]
Ucraina anunță că TRUPELE NORD-COREENE operează drone de recunoaștere pe teritoriul său. Kim Jong-Un își respectă angajamentul față de Putin # Gândul
Trupele nord-coreene cu bază în Rusia operează drone pe teritoriul ucrainean, în misiuni de recunoaștere, a anunțat, joi, Armata Ucrainei. Este prima dată când Ucraina a raportat un rol pe câmpul de luptă al trupelor nord-coreene în ultimele luni. Mii de militari nord-coreeni au luptat alături de forțele rusești în regiunea Kursk împotriva forțelor ucrainene. […]
Prototipul unui model Lamborghini ultra-rar în valoare de 3 milioane de dolari ce ar fi trebuit să fie distrus a fost găsit într-un garaj din România # Gândul
O mașină Lamborghini este foarte scumpă. Prețul variază în funcție de model, de la 200.000 $ pentru un Urus la 3 milioane $ un Sian. Un prototip foarte rar de Lamborghini Sian, ce ar fi trebuit să fie zdrobit și să nu fi văzut lumina zilei, tocmai a fost găsit intact în România, într-un garaj […]
Ce semnificație au numerele de pe rotița din interiorul frigiderului. Acelea nu sunt gradele # Gândul
Multe persoane trăiesc cu impresia că numerele de lângă rotița din frigider reprezintă setarea temperaturii, însă asta este doar un mit. Mulți nu știu cum să folosească corect frigiderul, iar asta poate umfla facturile la energie electrică. Numerele din interiorul frigiderulului sunt înțelese greșit de multe ori. Majoritatea persoanelor cred că reprezintă temperatura exactă în […]
DUMINICĂ. Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, biruitorul comunismului, în București # Gândul
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care şi-a inaugurat pontificatul. Sfântul Părinte este biruitorul comunismului în Europa, cel care a spart porțile lagărului sovietic. Vizita […]
Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american: „Întreaga Fâșie Gaza a fost PULVERIZATĂ” # Gândul
Turcia urmează să trimită în Gaza echipe de salvatori care să se implice în misiuni de căutare și salvare, inclusiv recuperarea cadavrelor ostaticilor israelieni decedați. Inițiativa Turciei a primit aprobarea Israelului, în ciuda tensiunilor de lungă durată dintre Administrația președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și cea a premierului israelian Benjamin Netanyahu, au declarat trei persoane […]
În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar # Gândul
Guvernul Ungariei intenționează să distribuie o pensie lunară suplimentară, în încercarea de a câștiga simpatia pensionarilor, în perspectiva alegerilor din aprilie anul viitor. Guvernul „lucrează la turație maximă” la un plan de introducere a celei de-a 14-a pensii lunare, a declarat premierul Viktor Orban într-o postare pe rețelele de socializare joi. El a prezentat inițiativa […]
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii și Directorul General CFR SA au vizitat șantierul feroviar de la Apața-Cața # Gândul
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ciprian Constantin Șerban, și Directorul General al CFR SA, domnul Ion Simu-Alexandru, au vizitat miercuri, 15 octombrie, portalul de la Homorod, din Subsecțiunea 2: Apața-Cața a tronsonului de cale ferată Brașov-Sighișoara. După vizita de la Mureni din cadrul Subsecțiunii 3 a aceluiași tronson, Ministrul și Directorul General CFR SA au […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Se modifică legea pentru tinerii care își găsesc un loc stabil de muncă. Noul proiect de lege lansat recent este în dezbatere și prevede acordarea unor prime lunare pentru tinerii care se angajează pe perioadă nedeterminată. Un nou proiect de lege recent prevede acordarea unor prime lunare între 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii […]
Primele imagini cu șefa Spitalului Militar, ridicată de DNA. Florentina Ioniță, vizată de zeci de percheziții ale procurorilor # Gândul
„Capul” Spitalului Militar a ajuns în urmă cu câteva minute la Serviciul Militar al DNA, unde urmează să intre în audieri. Procurorii militari DNA urmează să-i formuleze oficial acuzațiile Florentinei Ioniță. Procurorii DNA au făcut percheziții timp de aproape 10 ore la domiciliul șefei Spitalului Militar dar și la Spitalul Militar „Carol Davila”. Florentina Ioniță, […]
Instanța Supremă a decis să sesizeze Curtea Constituțională, referitor la legea pensiilor private propusă de Guvernul BOLOJAN # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis joi că sesizat Curtea Constituțională a României, după ce Parlamentul a adoptat, legea prin care românii pot retrage doar 30% din pensia privată, iar restul sumei este eșalonată pe opt ani. Judecătorii ÎCCJ au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, […]
Câți bani a băgat Dan Șucu la Rapid! „O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei” # Gândul
Omul de afaceri Dan Șucu investește la Rapid din mai 2022, iar la formația italiană Genoa 1893 din decembrie 2024. Eforturile realizate în Giulești sunt colosale: a construit două baze de pregătire ultramoderne și a investit în echipa pe care Costel Gâlcă a adus-o pe podium, după 12 etape ]n Superliga. Câți bani a băgat […]
FOTO. Mihaela Tatu, despre cele mai grele CUMPENE. ”Două momente cruciale au existat în viața mea” # Gândul
Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a dezvăluit care au fost cele mai mari cumpene prin care a trecut de-a lungul vieții. Mihaela Tatu a acordat un interviu pentru emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro Tv, unde a dezvăluit care au fost cele mai mari provocări prin care a trecut de-a lungul […]
Trump discută cu Vladimir Putin, în efortul de oprire a războiului din Ucraina. Printre subiecte figurează problema rachetelor Tomahawk # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, joi, că discută cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul eforturilor de oprire a războiului din Ucraina, unul dintre subiecte fiind cel referitor la efectele livrării rachetelor Tomahawk Kievului. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
N-am scăpat de dosarele cu șină, dar Guvernul vrea în cloud. Orașele unde va fi implementată noua infrastructură # Gândul
Guvernul României urcă direct în cloud. Țara noastră face pași importanți spre digitalizare, deși acest proiect „major” nu era atât de necesar, cel puțin nu pentru bunăstarea românilor, mai ales dacă ne gândim la nenumăratele lipsuri. Care e de fapt necesitatea acestui proiect? Se pare că cei din Guvern vor o platformă, un fel de […]
Statele Unite ar furniza Ucrainei doar un număr limitat de rachete Tomahawk. Avertismentul RUSIEI # Gândul
Statele Unite ar putea vinde Ucrainei rachete Tomahawk, dar nu o cantitate mare, afirmă Jim Townsend, un fost oficial din cadrul Pentagonului, în contextul în care Rusia analizează opțiunile de ripostă. Donald Trump a evocat ideea vânzării de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, o manevră care ar putea consolida capacitățile de atac ale Kievului și […]
Parlamentul Maiei Sandu a trecut. Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor din Moldova. Posibil, „premier tehnocrat” # Gândul
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în urma cărora Partidul Acţiune şi Solidaritate a obţinut majoritatea în Legislativul de la Chişinău. De asemenea, Curtea a validat mandatele celor 101 deputaţi aleşi. Alexandru Munteanu este candidatul formaţiunii la funcţia de prim-ministru. „Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentului din 28 […]
Simona Bucura Oprescu, aleasă în noua echipă de conducere a organizației PES Women: Sunt recunoscătoare pentru susținerea colegelor din România # Gândul
La Conferința Anuală PES Women desfășurată azi la Amsterdam, fosta ministră a Muncii Simona Bucura-Oprescu (PSD) a fost alesă în noua echipă de conducere, ca membru în Biroul Executiv. Zita Gurmai a fost realeasă pentru un nou mandat de președinte al organizației PES Women. Simona Bucura-Oprescu le-a mulțumit colegilor ei din PSD, în special eurodeputatului […]
Tablourile personalizate de Crăciun, tot mai des în alegerea românilor pentru cadouri cu emoție (P) # Gândul
În ultimii ani, preferințele românilor în materie de cadouri și decor s-au schimbat semnificativ. Din ce în ce mai mulți aleg să ofere daruri personalizate, create special pentru cei dragi. Printre cele mai apreciate se numără tablourile personalizate, care transformă o simplă fotografie într-un obiect decorativ cu semnificație profundă. Aceste creații unice devin totodată un […]
Dobânzi mai mari, inflație mai mare: ce opțiuni au clienții pentru a-și gestiona creditele (P) # Gândul
Când prețurile cresc și dobânzile urmează același trend, presiunea pe bugetul personal devine tot mai apăsătoare. Pentru mulți români, plata ratelor lunare a devenit o provocare constantă, mai ales atunci când veniturile nu reușesc să țină pasul cu inflația. Dacă până nu demult discuția despre dobânzi era mai degrabă una tehnică, acum ea a intrat […]
Forțat de ancheta DNA, Ionuț Moșteanu o dă afară pe șefa Spitalului Militar și o trece în rezervă # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că, în urma anchetei DNA, în care este vizată șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, a decis să o demită din funcția de conducere și să o treacă în rezervă. Ionuț Moșteanu a anunțat că o dă afară pe Florentina Ioniţă, managerul Spitalului Militar, cercetată de DNA pentru fapte de […]
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil # Gândul
Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunţat că vineri după-amiază va fi deschis circulaţiei lotul 2 al autostrăzii A7 Ploieşti – Buzău, care va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil. ”Deschidem mâine după amiază circulaţia pe încă 28 km din A7! Ajungem astfel la aproximativ 132 […]
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN # Gândul
Marea deMobilizare care a isterizat România a fost viu comentată în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Moderatorul și invitații săi, Sorina Matei și Marius Tucă, au criticat vehement metodele de alarmare inutilă a populației civile, sub pretextul unei campanii de inventariere a personalului operațional al Armatei Române care a inclus […]
Mâncarea românească a cucerit inima celor din Luxemburg. Un român a dat lovitura cu restaurantul tradițional # Gândul
Le Coin des Saveurs reprezintă singurul restaurant cu specific românesc din capitala Luxemburg și a devenit rapid un punct de atracție pentru turiști și localnici. De la sarmale și mici la papanași, preparatele tradiționale cuceresc gusturile luxemburghezilor, iar atmosfera autentică îi face să se simtă ca acasă. Restaurantul unui român face ravagii în Luxemburg Patronul […]
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, va oferi explicații oficiale cu privire la programul de mobilizare a rezerviștilor, din București și Ilfov, care a generat o mulțime de reacții la nivel național, a transmis purtătoarea de cuvânt al Guvernului, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a refuzat să prezinte un punct de vedere pe această […]
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare” # Gândul
Comisia Europeană a dezvăluit joi o foaie de parcurs care propune patru proiecte majore de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și măsuri de consolidare a frontierei de est a Uniunii Europene. Foaia de parcurs este parte a planurilor de a spori pregătirea militară a Europei până în 2030, pe fondul temerilor tot mai mari privind […]
