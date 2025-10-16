O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 €, aflat în posesia unui colecționar, trebuia să ajungă în Granada

18:00

Le Coin des Saveurs reprezintă singurul restaurant cu specific românesc din capitala Luxemburg și a devenit rapid un punct de atracție pentru turiști și localnici. De la sarmale și mici la papanași, preparatele tradiționale cuceresc gusturile luxemburghezilor, iar atmosfera autentică îi face să se simtă ca acasă. Restaurantul unui român face ravagii în Luxemburg Patronul […]