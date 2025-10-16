Momentul în care forțele ucrainene resping atacul unui corp mecanizat rus, care înainta spre localitățile Shakhove și Volodimirivka

22:10

Preşedintele Donald Trump consideră că încă este posibil să determine o întâlnire directă între preşedinţii rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce şeful Casei Albe a avut o „lungă” şi „productivă” discuţie la telefon cu liderul de la Kremlin cu care a convenit să aibă un al doilea summit, la Budapesta, fără a fi precizată o dată anume.