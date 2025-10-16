Parteneriatul exclusiv dintre Vodafone şi platforma de streaming video Disney+ devine mai scump pentru abonaţii operatorului (îşi cam pierde din avantaje)
Gadget.ro, 16 octombrie 2025 21:50
Ştim deja că Vodafone şi platforma de streaming video Disney+ au un parteneriat exclusiv în România, unul anunţat încă de anul trecut. Până de curând în oferta Vodafone exista un singur pachet promoţional, abonamentul RED Unlimited şi Disney+ la 8.9 euro / lună. Acela a rămas neschimbat şi azi este la fel. Într-un articol de […]
• • •
Acum 5 minute
22:20
Samsung renunţă la seria slim Galaxy S Edge după doar un singur model (Galaxy S25 Edge nu se va mai produce, se va vinde doar stocul, iar Galaxy S26 Edge este scos din ecuaţie) # Gadget.ro
Nu este o noutate să aflăm că vânzările celui mai subţire smartphone Samsung din istorie, Samsung Galaxy S25 Edge, sunt slabe, însă cele mai noi informaţii venite din Coreea de Sud ne arată că Galaxy S Edge este un eşec total. Deşi puternic promovat de Samsung, modelul cu o grosime de doar 5.8 mm nu […]
Acum o oră
21:50
Parteneriatul exclusiv dintre Vodafone şi platforma de streaming video Disney+ devine mai scump pentru abonaţii operatorului (îşi cam pierde din avantaje) # Gadget.ro
Ştim deja că Vodafone şi platforma de streaming video Disney+ au un parteneriat exclusiv în România, unul anunţat încă de anul trecut. Până de curând în oferta Vodafone exista un singur pachet promoţional, abonamentul RED Unlimited şi Disney+ la 8.9 euro / lună. Acela a rămas neschimbat şi azi este la fel. Într-un articol de […]
21:50
TOP 10: Oferte eMAG din 16.10.25 (televizor Philips OLED pe diagonala de 194 cm și cu garanție pe 5 ani, cel mai performant aparat eelctric de ras cu reducere de 20%, placă video GIGABYTE GeForce RTX 5070 WindForce cu recenzii inițiale perfecte etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte de astăzi se află și precomenzile deschise de către eMAG pentru iPad Pro de 11 și 13 inci, dar și pentru MacBook Pro de 14 inci – toate cu noul procesor Apple M5. Mai multe detalii despre produsele lansate către Apple în cursul zilei de ieri ați descoperit în articole dedicate: […]
Acum 12 ore
09:40
Honor Earbuds 4 – drivere cu titan, ANC până la 50 dB și autonomie de 46 ore la un preț atractiv # Gadget.ro
Honor a prezentat și o pereche de căști wireless. Mi se pare că au integrat tehnologii interesante pentru prețul la care sunt listate în China – aprox. 50 dolari. Includ un setup dual la nivel de drivere – 11 mm pentru frecvențele joase și 6 mm pentru cele înalte. Ambele drivere sunt acoperite cu titan, […]
09:40
Piața de smartphone-uri din China pe T3 2025: vivo, Huawei și Apple pe primele 3 locuri și cădere de 3% față de aceeași perioadă din 2024 # Gadget.ro
Piața de smartphone-uri din China este cea mai mare la nivel global și reprezintă motorul pentru unele dintre companiile chinezești de care auziți în mod constant: vivo, Huawei, Xiaomi, OPPO etc. Apple a reușit să se strecoare în top 5, deși auspiciile nu îi erau neapărat favorabile. Seria iPhone 17 a fost prins doar ultimele […]
Acum 24 ore
09:00
Bursa zvonurilor: Realme GT 8 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 și baterie de 7000 mAh cu încărcare la 120W pe fir # Gadget.ro
Realme pregătește lansarea flagship-ului său pe sfârșit de 2025 – Realme GT8 Pro. Evenimentul se va desfășura pe 21 octombrie. Este o perioadă aglomerată pentru brandurile chinezești de smartphone-uri: Realme GT 8 Pro mi se pare interesant din alt punct de vedere. Generația trecută și aici mă refer la Realme GT7 Pro a fost primul […]
00:20
Honor Magic 8 şi Magic 8 Pro – detalii oficiale pentru două flagship-uri cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7 ani de suport software şi buton dedicat AI # Gadget.ro
Honor a lansat o nouă serie flagship în China, cea cu care va ataca piaţa europeană în prima parte a anului viitor. Aceasta se numeşte Honor Magic 8 şi este formată din două modele: Honor Magic 8 şi Magic 8 Pro. Aşa cum ne aşteptam, producătorul chinez pune mare accent pe tot ce înseamnă componenta […]
15 octombrie 2025
23:30
Google Pixel 10 Pro Fold a luat pur şi simplu foc în testele de rezistenţă ale lui JerryRigEverything # Gadget.ro
Bănuiesc că aţi auzit de JerryRigEverything, iar dacă nu ştiţi cine este, vorbim despre un vlogger american cunoscut în special pentru faimoasele sale teste de rezistenţă aplicate diverselor device-uri. Eu personal nu sunt fan, mi se pare că testele sale sunt duse mult prea la extrem şi nu au nicio relevanţă într-o utilizare normală de […]
23:10
Premieră în România: în anul 2024 traficul de colete a depăşit traficul de corespondenţă # Gadget.ro
ANCOM ne informează că în 2024 a avut loc o schimbare importantă în România şi anume o inversare a polilor de interes: traficul de colete a depăşit traficul de corespondenţă. Anul trecut s-au trimis în toată ţara aproximativ 335 milioane de colete, o creştere semnificativă de 27% an pe an (undeva la 18 colete/locuitor/an). În […]
22:40
Un nou post de televiziune 4K ar putea fi disponibil în România până la final de an (segment extrem de slab acoperit în prezent) # Gadget.ro
Televizoarele cu ecran 4K au devenit foarte accesibile, preţurile pornind astăzi de pe la câteva sute de lei (în anumite campanii promoţionale putem cumpăra un astfel de gadget de pe la 750 – 800 lei). Deşi rezoluţia 4K a devenit oarecum un standard, canalele de televiziune care transmit în acest format sunt extrem, extrem de […]
Ieri
22:20
SSD Samsung 9100 PRO 8TB NVMe 2.0 PCIe 5.0 x4 – review (Performanță de top și capacitate uriașă) # Gadget.ro
Chiar nu am căutat câți producători au actualmente în oferta lor SSD-uri cu capacitate de 8 TB pe interfață NVMe 2.0 PCIe 5.0 x4. Nu cred că sunt prea mulți, însă vedem că Samsung este printre primii care ne pun la dispoziție astfel de SSD-uri. Evident că prețul este unul care nu le va permite […]
19:40
iPad Pro cu Apple M5 în ediție 2025 – performanțe mai bune în AI, stocare mai rapidă și iPadOS 26 # Gadget.ro
Seria iPad Pro definește unele dintre cele mai performante tablete din piață, iar iPad Pro în ediție 2025 a fost actualizată la nivel de GPU, stocare și software. Include noul procesor Apple M5 pe care l-au implementat inclusiv pe MacBook Pro 14. Detalii legate de iPad Pro cu Apple M5: Apple M5 include o motor […]
19:00
MacBook Pro 14 cu Apple M5 – autonomie de până la 24 ore, MacOS Tahoe și performanțe sporite în aplicațiile AI # Gadget.ro
MacBook Pro de 14 inci a făcut pasul spre cel mai nou procesor Apple – M5, iar în materialul de față descoperiție toate detaliile. Apple M5 a fost conceput să impresioneze în aplicațiile AI, aspect ce cumva vine la fix pe clientela interesată de un laptop precum MacBook Pro 14. Am extras mai multe detalii […]
18:30
Apple M5 include arhitectură GPU capabilă de sarcini de lucru specifice AI cu performanțe de 4 ori mai mari față de M4 # Gadget.ro
Apple a lansat cel mai nou procesor din oferta sa – Apple M5 și îl regăsiți într-un trio de dispozitive: iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro în ediția actualizată. Apple M5 include 10 nuclee – 4 nuclee de performanță și 6 axate pe partea de eficiență energetică. Se adaugă o arhitectură GPU de generație […]
16:40
Motorola Edge 70 / Moto X70 Air la precomandă prin eMAG – reducere de 1500 lei și accesorii cadou de 1000 lei pentru primii 500 de clienți # Gadget.ro
Motorola Edge 70 a fost anunțat oficial, iar etapa de precomandă a fost deschisă alături de cel mai mare magazin online din țara noastră. Vă puteți înscrie până pe 5 noiembrie pe emag.ro/motorola. Beneficiile sunt următoarele: Campania este valabilă pentru primele 500 de persoane înscrise. Ce știm despre Motorola Edge 70? Este un competitor de […]
15:50
10 noutăți aduse pe ColorOS 16 ce debutează alături de seria OPPO Find X9 și calendarul de update # Gadget.ro
OPPO a anunțat ColorOS 16, software ce debutează global alături de seria Find X9 (evenimentul de lansare urmează a avea loc în cursul zilei de mâine). Care sunt noutățile din ColorOS 16? Este o interfața grafică dezvoltată peste Android 16, iar alte dispozitive OPPO pe lângă seria Find X9 îl vor primi în perioada următoare. […]
14:20
15 informații legate de Freshful la aniversarea a 4 ani și reduceri de până la 50% la toate categoriile de produse # Gadget.ro
Trebuie să recunosc că sunt client al Freshful și am ajuns să apreciez posibilitatea de a face comenzi într-un hipermarket online vs unul tradițional. Pur și simplu, câștigi timp, mai ales într-un oraș atât de aglomerat precum Bucureștiul. Freshful aniversează 4 ani și au pregătit reduceri de până la 50% pe toate categoriile de produse. […]
13:40
Când va fi lansat Samsung Galaxy XR – primul headset Android XR bazat pe realitate augmentată # Gadget.ro
Apple Vision Pro nu mai beneficiază de hype-ul inițial și am curajul să spun că este un veritabil eșec al companiei americane. Au și redirecționat toate eforturile către a realizat un competitor de Ray-Ban Meta AI. Samsung alături de Google și Qualcomm a conceput un headset VR ce urmează a concura cu Apple Vision Pro. […]
00:20
Pentru prima dată într-o lună (septembrie 2025), înmatriculările de maşini noi chinezeşti au depăşit înmatriculările de maşini noi sud-coreene în Europa de Vest (iar acesta este doar începutul) # Gadget.ro
Ce se întâmplă astăzi pe piaţa auto din Europa este ceva ce în urmă cu 10 ani ar fi fost de neimaginat. Asistăm practic la o schimbare totală a tot ce ştiam, iar producătorii clasici par a pierde lupta cu lupii tineri (iar aici mă refer în special la cei din China). Conform celor de […]
14 octombrie 2025
23:50
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în intervalul 15.10 – 21.10.2025 veţi găsi multe articole din zona auto (este şi normal, vine perioada în care toată ţara schimbă anvelopele), multe produse de curăţenie […]
23:20
Vânzările de smartphone-uri au continuat să crească la nivel global şi în al treilea trimestru, lupta pentru primul loc ducându-se între aceleaşi Samsung şi Apple # Gadget.ro
Smartphone-urile continuă să fie cele mai cumpărate gadget-uri la nivel global, rezultatele din trimestrul al treilea confirmând un interes în creştere la nivel global. IDC a publicat raportul aferent perioadei iulie – septembrie 2025, iar în aceste trei luni au fost livrate în toată lumea 322.7 milioane unităţi, în creştere cu 2.6% vs aceeaşi perioadă […]
23:00
Motorola Moto X70 Air aka Motorola Edge 70 – detalii oficiale pentru cel mai subţire smartphone Motorola din istorie (5.99 mm grosime şi baterie de 4800 mAh) # Gadget.ro
Motorola a lansat oficial cel mai subţire smartphone al său, modelul Motorola Moto X70 Air. Acesta este disponibil sub această denumire pe piaţa chineză, în timp ce versiunea europeană cunoscută drept Motorola Edge 70 va fi anunţată pe 5 noiembrie. Motorola Moto X70 Air este un telefon mid-range, deci nu se poate lupta de la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
Orange introduce o taxă de 3 lei pentru clienţii care doresc să îşi reîncarce cartela prepay prin aplicaţia My Orange (o reîncărcare de 5 euro ajunge să coste real aproape 7.5 euro) # Gadget.ro
La începutul acestui an aflam cu oarece mirare că Vodafone devine primul operator telecom din România ce introduce o taxă de 4 lei pentru clienţii care îşi doresc reîncărcarea unor cartele prepay (taxă valabilă în magazinele Vodafone, francizele Vodafone, în aplicaţia My Vodafone şi pe www.vodafone.ro). Timpul a trecut şi iată că începând din această […]
12:50
BMW iX3 prezentat în premieră în țara noastră – primele impresii pentru EV-ul ce a primit zeci de comenzi de la români cu aproape jumătate de an înainte de lansarea comercială # Gadget.ro
După ce în urmă cu câteva săptămâni v-am adus multe detalii despre fabrica BMW din Debrecen, Ungaria, acolo unde se va produce noul BMW iX3 de la sfârșit de octombrie 2025, iată că la scurt timp am avut șansa de a vedea și analiza preț de câteva minute primul model ce face parte din Neue […]
12:00
Apple investește în proiectele de energie regenerabilă din România – parc eolian de 99MW din județul Galați # Gadget.ro
Apple a trimis un comunicat de presă legat de investițiile făcute în proiectele de energie regenerabilă din România, Polonia, Italia, Grecia și Letonia. În țara noastră intenționează să obțină energie electrică verde din parcul eolian Nala Renewables de 99MW ce se află în județul Galați și eeste construit de către compania OX2, companie cu care […]
08:40
Guvernul olandez invocă forța majoră și preia controlul Nexperia – producător de semiconductori deținut de China # Gadget.ro
Cred că mare parte dintre voi ați auzit de ASML – una dintre cele mai mari companii din Olanda. Dezvoltă sisteme și software de litografiere – mai clar, mașinile ce produc chip-uri la nivel global. Totuși, despre Nexperia nu știam mai nimic. Nexperia este o filială a Wingtech Technology din China ce are sediul în […]
13 octombrie 2025
23:20
Românii vor fi foarte interesaţi de Black Friday 2025, însă vânzările ar putea să fie mai mici decât anul trecut (puterea de cumpărare a scăzut) # Gadget.ro
Gata, am intrat în linie dreaptă cu Black Friday 2025, cel mai mare eveniment de shopping al anului din România. Retailerii şi-au definitivat strategiile, iar acum încep promovările: Lucrurile se prezintă bine, românii sunt mai interesaţi ca niciodată de acest eveniment, doar că vânzările par a fi sub semnul întrebării. Specialiştii de la firma de […]
22:40
Cea mai veche şi mai cunoscută revistă auto din Suedia, Vi Bilägare, realizează anual un sondaj despre maşini, unul la care mii de şoferi răspund la tot felul de întrebări (de la plăcerea de a conduce şi fiabilitate, până la partea estetică a autovehiculelor). Recent au fost anunţate rezultatele din 2025 ale sondajului, iar Dacia, […]
22:00
Este sau nu legală taxa de 2.09 euro cerută de Vodafone pentru a intra cu prioritate în discuţie cu un operator uman atunci când suni în call center? # Gadget.ro
Într-un articol scris săptămâna trecută vă spuneam că Vodafone solicită un comision de 2.09 euro pentru a fi preluat cu prioritate de către un operator uman atunci când suni în call center. Informaţia nu este deloc nouă, operatorul roşu practică de ceva timp acest cost suplimentar, doar că până acum nu a fost mediatizat (ba […]
21:20
Google oferă acces gratuit studenților pentru 1 an prin AI Pro la: Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, Nano Banana și 2 TB de stocare în Drive, Gmail și Photos # Gadget.ro
Google a lansat un program special pentru studenții din România. Pentru 1 an pot folosi Google AI Pro cu acces la o suită de servicii bazate pe inteligență artificială. Scopul declarat al Google este de a sprijini formarea competențelor digitale, tehnologiile AI în mediul educațional etc. De fapt, mi se pare a fi și o […]
21:10
Tokyo, capitala Japoniei, va deveni în acest final de lună capitala industriei auto. În perioada 30 octombrie – 9 noiembrie va avea loc Japan Mobility Show 2025, cea mai mare expoziţie auto din „Ţara Soarelui Răsare", una ce atrage anual peste 1 milion de vizitatori. În cadrul acestui mare eveniment auto vor fi lansate diverse […
20:20
Vodafone încearcă să îşi convingă abonaţii să renunţe la cererea de portare cu oferte demenţiale (exemplu: 2 euro / lună cu 125 GB internet mobile şi primele 3 luni gratuite) # Gadget.ro
În anul de graţie 2025 asistăm la o luptă a ofertelor pe telefonie mobilă, astfel că fiecare operator telecom încearcă pe cât posibil să îşi fidelizeze actualii abonaţi, dar să atragă în acelaşi timp şi cât mai mulţi clienţi de la concurenţă. Iar ca să înţelegeţi cât de departe a ajuns această dispută, haideţi să […] The post Vodafone încearcă să îşi convingă abonaţii să renunţe la cererea de portare cu oferte demenţiale (exemplu: 2 euro / lună cu 125 GB internet mobile şi primele 3 luni gratuite) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:20
Black Friday 2025 la Altex – toate detaliile (data de început și perioada de desfășurare, start lansat în aplicația mobilă și integrarea cu Brico Depot) # Gadget.ro
Altex a organizat o conferință de presă dedicată Black Friday 2025. Mai toate detaliile le descoperiți în articolul de față. Perioada de desfășurare a Black Friday 2025 la Altex, Media Galaxy și Brico Depot este 30 octombrie – 19 noiembrie 2025. Alte informații preluate din comunicat și aflate la eveniment: Am subînțeles de la oficialii […] The post Black Friday 2025 la Altex – toate detaliile (data de început și perioada de desfășurare, start lansat în aplicația mobilă și integrarea cu Brico Depot) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:40
LineageOS 23 dezvoltat pe Android 16 sau cât de greu este să actualizezi un custom ROM în 2025? # Gadget.ro
LineageOS este unul dintre cele mai populare custom ROM-uri pentru Android, iar de curând au lansat LineageOS 23 dezvoltat pe Android 16. Acum 10 ani erai limitat pe partea de update software pe un telefon Android și multe companii îl lăsau, pur și simplu, cu software-ul cu care au venit din fabrică. Nici Samsung & […] The post LineageOS 23 dezvoltat pe Android 16 sau cât de greu este să actualizezi un custom ROM în 2025? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12 octombrie 2025
21:50
TOP 10: Oferte eMAG din 12.10.25 (televizor TCL cu panel QD-MiniLED cu diagonala de 164 cm și reducere de 20%, laptop gaming ASUS TUF F16 cu placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5070, Motorola Edge 50 Fusion sub 1000 lei etc) # Gadget.ro
Sunt mai multe promoții interesante, iar 10 produse le veți descoperi în rândurile următoare. Am inclus de la un aspirator vertical cu tub flexibil și funcție de mop, până la un televizor TCL cu panel QD MiniLED, rată de refresh la 100Hz și reducere de 20%. 1. Aspirator vertical fără fir Rowenta X-Force Flex 12.60 […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 12.10.25 (televizor TCL cu panel QD-MiniLED cu diagonala de 164 cm și reducere de 20%, laptop gaming ASUS TUF F16 cu placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5070, Motorola Edge 50 Fusion sub 1000 lei etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:50
Mult mai rapid de făcut un astfel de articol, de când au început să producă un catalog separat pentru produsele non-food. Am selectat câteva oferte interesante din catalogul LIDL ce va fi activ de mâine dimineață. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Friteuză cu aer cald Consumul de energie ajunge până la 2150W, temperaturile sunt cuprinse […] The post 5 gadgets de la LIDL (13.10 – 19.10.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11 octombrie 2025
14:00
Pare din ce în ce mai sigur că Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge şi chiar Galaxy S26 Plus vor fi lansate în România cu procesor Exynos 2600 la bord # Gadget.ro
Cu cât ne apropiem de finalul anului, cu atât aflăm mai multe detalii despre viitoarea serie flagship Samsung Galaxy S26. Cele mai recente informaţii susţin că noua serie va fi lansată nu cu trei, ci cu patru modele: Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra. Se pare că […] The post Pare din ce în ce mai sigur că Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge şi chiar Galaxy S26 Plus vor fi lansate în România cu procesor Exynos 2600 la bord appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:40
Oferta zilei: flagship din 2025 cu 12 GB RAM, 512 GB stocare şi 7 ani de suport software la 3825 lei + voucher de 500 lei pentru achiziţii viitoare # Gadget.ro
Pentru o perioadă limitată de timp (până pe 13 octombrie inclusiv) puteţi cumpăra un flagship din 2025 la un super preţ. Vorbim de un device complet, unul cu ecran superb, cameră foto excelentă şi autonomie mult peste medie. Singurul element discutabil este design-ul, însă aici intrăm într-o zonă foarte subiectivă, una ce ţine de gusturile […] The post Oferta zilei: flagship din 2025 cu 12 GB RAM, 512 GB stocare şi 7 ani de suport software la 3825 lei + voucher de 500 lei pentru achiziţii viitoare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:30
Dacia Bigster a câştigat premiul de „Maşina de familie a anului” în cadrul premiilor The News UK Motor Awards 2025 # Gadget.ro
Dacia Bigster pare a fi un pariu câştigător pentru Dacia, iar asta o spun nu doar prin prisma vânzărilor foarte bune, ci şi prin prisma aprecierii de care are parte în Europa. În cadrul premiilor The News UK Motor Awards 2025 (un eveniment auto anual organizat de The Times, The Sunday Times şi The Sun), […] The post Dacia Bigster a câştigat premiul de „Maşina de familie a anului” în cadrul premiilor The News UK Motor Awards 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:20
Reclame în maşinile Tesla? Foarte posibil, noul update software aduce o promovare indirectă pentru filmul Tron: Ares # Gadget.ro
Tesla a lansat în ultimele ore un nou update software pentru maşinile sale, unul care a stârnit deja numeroase controverse în rândul posesilor Tesla Model 3, Model Y and CO. Intitulat „The grid has expanded to your Tesla”, noua actualizare transformă maşina de pe ecranul de bord într-o motocicletă identică cu cea existentă în filmul […] The post Reclame în maşinile Tesla? Foarte posibil, noul update software aduce o promovare indirectă pentru filmul Tron: Ares appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:40
Dacă vrei să scapi de relaţia chinuitoare cu asistentul AI şi îţi doreşti să discuţi cu prioritate cu un operator uman, Vodafone te comisionează cu 2.09 euro (cost suplimentar mărit în 2025) # Gadget.ro
Părinţii mei au avut o problemă cu serviciul de televiziune în luna august, iar atunci a trebuit să trec prin chinuitoarea relaţie cu asistentul AI a celor de la Vodafone, unul numit Andreea. Am detaliat într-un articol separat întreaga situaţie. Cei de la Observatorul Prahovean au adus recent în discuţie un subiect pe care eu […] The post Dacă vrei să scapi de relaţia chinuitoare cu asistentul AI şi îţi doreşti să discuţi cu prioritate cu un operator uman, Vodafone te comisionează cu 2.09 euro (cost suplimentar mărit în 2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10 octombrie 2025
21:30
Categoria Netflix Games este disponibilă în România încă din 2021, doar că aceasta este funcţională doar pe sistemele de operare Android şi iOS. Lucrurile vor sta uşor diferit în perioada următoare, deoarece Netflix va lansa categoria Netflix Games şi pe televizor. Abonaţii vor avea posibilitatea de a se juca pe ecrane mari şi foarte mari, […] The post Netflix aduce jocuri pe televizor, iar smartphone-ul va fi folosit drept controller appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Piața de aspiratoare verticale a ajuns la 3.69 miliarde dolari în 2024 și este așteptat a crește până la 7.53 miliarde dolari în 2035. Datele le-am preluat dintr-un studiu Market Research Future. Printre brandurile ce activează în această piață se află Bissell, LG Electronics, SharkNinja, Electrolux, Panasonic, Ecovacs Robotic, Philips, Dyson, Hoover, Samsung, Karcher, Miele […] The post Tineco a lansat magazinul online oficial în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
O companie din Marea Britanie a prezentat o dronă cu cablu de reţea ce poate zbura până la 48 de ore # Gadget.ro
Dronele FPV cu fibră optică nu sunt tocmai o noutate, acestea fiind utilizate la scară largă în războiul din Ucraina. Compania britanică Evolve Dynamics vine însă cu o propunere uşor diferită, una ce înlocuieşte fibra optică cu un cablu de reţea. Acesta permite alimentarea de la o staţie de sol a dronei, astfel încât aceasta […] The post O companie din Marea Britanie a prezentat o dronă cu cablu de reţea ce poate zbura până la 48 de ore appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:30
Mercedes-Benz va lansa săptămâna viitoare în România o nouă linie de asamblare de motoare pentru maşini electrice # Gadget.ro
Producătorul auto german Mercedes-Benz pregăteşte o nouă lansare pentru săptămâna viitoare, una care este de mare interes pentru români. Compania va inaugura pe 13 octombrie o nouă linie de asamblare de motoare pentru maşini electrice. Aceasta va face parte din Star Assembly, divizia locală a Mercedes-Benz AG din Sebeş (judeţul Alba). Noua linie se va […] The post Mercedes-Benz va lansa săptămâna viitoare în România o nouă linie de asamblare de motoare pentru maşini electrice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:50
În vara acestui an Disney a confirmat oficial că va renunţa la serviciul autonom de streaming video Hulu, conţinutul acestuia urmând a fi integrat în platforma de streaming video Disney+. Începând de săptămâna aceasta brandul Hulu a ajuns oficial şi în România, acesta fiind vizibil deja în aplicaţia de streaming video Disney+. Se pare că […] The post Brandul Hulu ajunge în România şi este integrat în platforma de streaming video Disney+ appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:10
Huawei Watch Ultimate 2 – review (toate detaliile pentru cel mai avansat smartwatch Huawei și reducere de 500 lei printr-un cod Gadget la achiziția din magazinul oficial) # Gadget.ro
Huawei a ajuns lider pe piața de smartwatch-uri la nivel global, iar Huawei Watch Ultimate 2 este vârful lor de gamă pe sfârșit de 2025. Folosiți codul AULTGADGET500 spre a avea o reducere de 500 lei pentru Huawei Watch Ultimate 2 în magazinul online oficial al Huawei. Toate impresiile formate le descoperiți în materialul de […] The post Huawei Watch Ultimate 2 – review (toate detaliile pentru cel mai avansat smartwatch Huawei și reducere de 500 lei printr-un cod Gadget la achiziția din magazinul oficial) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:40
După Dacia Hipster Concept şi Suzuki a lansat un concept similar denumit Suzuki Vision e-Sky # Gadget.ro
Săptămâna aceasta a început în forţă cu mai multe noutăţi Dacia, printre care şi conceptul denumit Dacia Hipster Concept. Acesta a creat mare hype în jurul mărcii româneşti, iar europenii par a îndrăgi noua propunere. Acest minicar sau microcar electric (nici nu ştiu cum să îl denumesc) nu pare a fi o idee singulară, Suzuki […] The post După Dacia Hipster Concept şi Suzuki a lansat un concept similar denumit Suzuki Vision e-Sky appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:00
Poşta Română anunţă o nouă identitate vizuală şi lansează brandul de curierat rapid „Zor de la Poşta Română” # Gadget.ro
Pe 9 octombrie este sărbătorită anual „Ziua Mondială a Poştei”, iar cu această ocazie, Poşta Română a anunţat lansarea unei noi identităţi vizuale. Reprezentanţii companiei susţin că noua identitate vizuală este mai mult decât o schimbare de imagine, este o declarație de intenție. Ea anunță o viziune pe termen lung, care repoziționează Poșta Română drept […] The post Poşta Română anunţă o nouă identitate vizuală şi lansează brandul de curierat rapid „Zor de la Poşta Română” appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
9 octombrie 2025
23:40
Motorola Edge 70 sau cum va arăta cel mai subţire smartphone Motorola din istorie (avem şi specificaţii hardware şi posibil preţ în Europa) # Gadget.ro
Aşa cum am zis-o cu mai multe ocazii, Samsung şi Apple au dat startul unui nou trend, cel al smartphone-urilor foarte subţiri. Nu ştiu dacă aveam nevoie de aşa ceva, dar astfel stau lucrurile şi asta ne propun producătorii la capitolul noutate. Motorola nu avea cum să nu intre în această horă, astfel că pe […] The post Motorola Edge 70 sau cum va arăta cel mai subţire smartphone Motorola din istorie (avem şi specificaţii hardware şi posibil preţ în Europa) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
