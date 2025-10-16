Program Cupa României Orele și televizările meciurilor din prima etapă a grupelor: când joacă FCSB, Dinamo sau Rapid
Golazo.ro, 16 octombrie 2025 23:30
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul meciurilor din prima etapă a grupelor Cupei României.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
23:50
Și-a făcut praf jucătorul Robert Ilyes, deranjat de gestul eroului de la Csikszereda: „Îl puneam în primul tren și-l trimiteam la Budapesta” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul ciucanilor, a vorbit despre remiza obținută în fața celor de la CFR, în partida restantă din etapa #5 a Ligii 1.
Acum 30 minute
23:40
A surprins la interviu Jucătorul de la Csikszereda care a marcat din „scăriță” cu CFR e născut la Târgu Secuiesc, dar a vorbit în engleză cu jurnaliștii # Golazo.ro
Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Lorand Paszka (29 de ani) a oferit primele reacții după ce a marcat golul care a adus un punct pentru formația sa, în ultimele minute.
23:30
Program Cupa României Orele și televizările meciurilor din prima etapă a grupelor: când joacă FCSB, Dinamo sau Rapid # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul meciurilor din prima etapă a grupelor Cupei României.
Acum o oră
23:10
Rapid, peluză plină la derby Giuleștenii au anunțat câte bilete au vândut pentru meciul cu Dinamo + Ce spune Pașcanu despre duelul cu roș-albii # Golazo.ro
Rapid a anunțat că au fost vândute aproape toate biletele destinate suporterilor giuleșteni pentru meciul cu Dinamo, partidă care va conta pentru etapa #13 a Ligii 1.
23:00
Mihai Stoica, precaut Oficialul FCSB nu subestimează Metaloglobus: „Nu-ți permiți să faci improvizații” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit cum va aborda FCSB următoarele două partide, în Liga 1, respectiv Europa League.
23:00
Haos cu arbitrajul la Ciuc - CFR! VIDEO+FOTO Găman a anulat un gol al lui Csikszereda, apoi a dat penalty după intervenția VAR # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. O fază ciudată de arbitraj a avut loc la partida de la Miercurea Ciuc, chiar în ultimele minute ale meciului.
Acum 2 ore
22:00
„I-a făcut bagajele și l-a luat” Cum a ratat Dinamo transferul unuia dintre cei mai apreciați tineri din Liga 1: „Toată lumea zicea că îl luăm” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre momentul în care clubul a ratat transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
Acum 4 ore
21:40
Hagi peste Ronaldinho Pe ce loc l-a pus căpitanul naționalei Turciei pe „Rege”, într-un top fabulos: „Într-o zi voi ajunge ca el!” # Golazo.ro
Hakan Calhanoglu (31 de ani), mijlocașul celor de la Inter, a fost provocat să aranjeze într-un top 5 al valorii fotbaliști legendari, între care a fost inclus și Gheorghe Hagi (60 de ani).
21:20
Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit pe tema tensiunilor din jurul echipei naționale.
20:20
Man a fost a 3-a opțiune la PSV Directorul financiar al clubului din Eindhoven spune cum s-a transferat „tricolorul” în Eredivisie # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a semnat cu PSV numai după ce clubul olandez a eșuat în tratativele pentru alte două extreme, mult mai scumpe
20:20
„Asta mi-a zis” Reacția lui Florin Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit în meciul cu Austria: „Dacă ne-ar fi bătut, discutam altfel” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre declarația lui Mircea Lucescu (80 de ani) referitoare la Florin Tănase (30 de ani).
20:10
Înlocuitorul lui Musi Ce variante U21 are Dinamo la derby-ul cu Rapid + Florentin Petre dă detalii despre starea extremei „câinilor” # Golazo.ro
Dinamo are nevoie de un înlocuitor pentru jucătorul U21 la partida cu Rapid, după accidentarea lui Alexandru Musi (21 de ani) în urma ultimei acțiuni a naționalei de tineret.
Acum 6 ore
19:50
„Un moment istoric” Veste mare pentru fanii FC Argeș! Decizia luată azi de liderii locali în privința noului stadion # Golazo.ro
Consiliul Local Pitești a aprobat azi, 16 octombrie, cofinanțarea proiectului de construire a noului stadion „Nicolae Dobrin”.
19:40
„Nu a făcut bine naționalei” Lupescu a criticat tentativele de plecare ale lui Lucescu: „Dacă voia, trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta!” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani) a comentat tensiunile din ultimele zile, din jurul echipei naționale.
19:10
Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare # Golazo.ro
UEFA ia în calcul nu doar modificarea preliminariilor aplicând sistemul elvețian al Ligii Campionilor. Are și un scenariu alternativ. Să extindă o competiție și să o transforme în campanie de calificare la turneele finale
19:00
S-A AFLAT IDENTITATEA VIOLATORULUI Cine este pilotul de curse acuzat că a agresat-o sexual pe asistenta lui Schumacher + Ce a făcut când a fost chemat în fața instanței # Golazo.ro
Joey Mawson (29 de ani), un pilot australian, a fost identificat drept presupusul violator al infirmierei lui Michael Schumacher (56 de ani).
18:40
Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri: „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace aici” + Ce i-a nemulțumit # Golazo.ro
Lisav Eissat (20 de ani) a fost surpriza din lotul lui Mircea Lucescu pentru ultima acțiune a naționalei, din luna octombrie.
18:20
Reținut de poliție Jucătorul italian a agresat un echipaj medical în plină stradă » De la ce a pornit totul și cum se apără sportivul # Golazo.ro
Luca Vildoza (30 de ani), baschetbalistul celor de la Virtus Bologna, și soția sa, Milica Tasic (25 de ani), voleibalistă din Serbia, au fost reținuți de poliție după ce au agresat un echipaj medical.
18:00
„Aș minți dacă aș spune că nu” Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba” # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a vorbit despre premiile foarte mari din competeția Six Kings Slam, în care a debutat miercuri.
Acum 8 ore
17:50
„Să plece în Liga 1” Agentul lui Lisav Eissat, dialog acid cu jurnaliștii israelieni după ce fotbalistul a ales să reprezinte România # Golazo.ro
Boaz Goren, agentul lui Lisav Eissat (20 de ani), a dezvăluit de ce fundașul a ales să reprezinte România.
17:20
Pe cine trimite Vassaras la derby Șeful CCA l-a reținut de la delegări pe Istvan Kovacs și alege arbitrul nr. 2 al României pentru Dinamo - Rapid # Golazo.ro
Cel mai tare meci al etapei a 13-a e derby-u Dinamo - Rapid, programat duminică, pe Arena Națională, de la 20:30
17:10
A ales să joace în Liga 3 din Emirate Un fost jucător de la Liverpool explică de ce a dat Anglia pe Dubai: „Salariul de aici e nimic” # Golazo.ro
Jonjo Shelvey (33 de ani), fost mijlocaș din Premier League, joacă în a treia ligă din Dubai. Internaționalul britanic a explicat motivele care au stat în spatele mutării sale surprinzătoare în fotbalul din Emiratele Arabe Unite
17:00
Sabotaj transformat în party Reacția fabuloasă a naționalei din Surinam, după ce fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul # Golazo.ro
Fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul jucătorilor din naționala Surinamului, dar fără succes.
16:50
Sezon încheiat prematur Emma Răducanu s-a retras de la ultimele două turnee din 2025 » Motivele invocate # Golazo.ro
Emma Răducanu (22 de ani, #29 WTA), jucătoare din Marea Britanie cu origini românești, și-a încheiat sezonul competițional 2025 mai devreme din cauza unor probleme de sănătate.
16:40
Moment inedit la Mondialul U20 VIDEO. Selecționerul a folosit noul cartonaș din fotbal » Ce s-a întâmplat apoi # Golazo.ro
Maroc U20 - Franța U20 1-1, 5-4 după penalty-uri. Mohamed Ouahbi (49 de ani), selecționerul naționalei nord-africane a folosit în premieră cartonașul pentru revizuirea VAR.
16:20
„Am investit la Rapid 40 de mil. de €!” Șucu, dezvăluiri tari: cât e bugetul, cât e deficitul. Sursa de venit nr. 1 + Cum propune împărțirea drepturilor TV # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), patronul Rapidului, a vorbit astăzi, într-o emisiune la Ziarul Financiar, despre situația financiară a clubului din Giulești.
16:20
„Încerc să evit asta” Fostul star de la Real Madrid are o avere de aproape 150 de milioane de euro, dar se teme de faliment # Golazo.ro
Fostul star al lui Real Madrid, Gareth Bale (36 de ani), a mărturisit că are o teamă constantă de faliment și a dezvăluit ce face ca să îl evite.
16:10
Cehia sub tensiune De ce ar putea avea România o șansă în plus în barajul de Mondial. Riscul e mare la Praga # Golazo.ro
România ar putea înfrunta Cehia în semifinala play-off-ului pentru CM 2026. O națională în cădere, care tocmai a pierdut în Feroe (1-2) și a rămas fără selecționer, concediat
Acum 12 ore
15:30
Csikszereda - CFR Cluj LIVE de la 20:30 , restanță din etapa #5 » „Feroviarii” încearcă să se apropie de pozițiile de play-off # Golazo.ro
Csikszereda va întâlni pe CFR Cluj, astăzi, de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, în restanța din etapa #5 a Ligii 1.
15:20
Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM # Golazo.ro
Putem termina pe locul 2 chiar și doar cu o remiză în Bosnia, caz în care am urca în a doua urnă valorică pentru tragerea la sorți a barajelor ajutați de anumite rezultate din alte grupe
15:20
„O greșeală și ajungea în zid!” Regizorul filmului „F1”, Joseph Kosinski, dezvăluie care a fost cea mai înfricoșătoare zi de filmare cu Brad Pitt # Golazo.ro
Kosinski a insistat ca actorii Brad Pitt și Damson Idris să fie chiar ei la volanul mașinilor modificate, lucru extrem de rar în lumea cinematografiei
14:20
FCSB vrea un fundaș din străinătate Detalii despre căutările campioanei: „Așa am înțeles” # Golazo.ro
Sorin Paraschiv (44 de ani) așteaptă un derby încrâncenat duminică, la Dinamo - Rapid.
14:10
Rapid, sancționată de FRF Giuleștenii au fost amendați din cauza unui copil » Ce s-a întâmplat în timpul meciului cu Farul # Golazo.ro
Rapid – Farul 3-1. Giuleștenii au primit o amendă de la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) după ce un copil a pătruns pe teren și a făcut gesturi obscene galeriei „marinarilor”, în etapa #12 din Superliga.
14:00
„Foarte dificil de jucat” Zeljko Kopic a nominalizat stadioanele din România unde a resimțit cea mai mare presiune # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, consideră că a simțit cea mai mare presiune pe stadionul celor de la Oțelul Galați.
13:50
Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, a afirmat că victoria cu Austria „a fost în primul rând a mea”. Luis de la Fuente face istorie cu Spania, Gennaro Gattuso trezește Italia, dar amândoi au o altă părere față de meritul jucătorilor
13:40
„Ar putea scrie o carte” Analistul naționalei povestește despre dosarul impresionant pregătit de Lucescu pentru victoria cu Austria # Golazo.ro
România a învins Austria cu 1-0 în preliminariile Cupei Mondiale 2026, un rezultat mare care a confirmat atât progresul echipei, cât și meticulozitatea staff-ului condus de Mircea Lucescu.
13:30
Derby-ul stârnește interes „Câinii” au anunțat câte bilete au fost vândute pentru meciul Dinamo - Rapid # Golazo.ro
DINAMO - RAPID. „Câinii” au anunțat câte bilete au vândut pentru partida de pe Arena Națională. Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.
13:10
Infantino îi face pe plac lui Trump Președintele FIFA dă undă verde guvernelor pentru schimbarea orașelor care vor găzdui meciuri la CM 2026 # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, lasă guvernele țărilor să decidă orașele care sunt sigure pentru a se desfășura meciurile de la Cupa Mondială 2026.
13:00
Cere ca ATP să schimbe regulamentul Un fost finalist de la Wimbledon s-a revoltat după experiențele trăite în Asia: „Nici nu ne venea să credem!” # Golazo.ro
Matteo Berrettini (29 de ani) a cerut Asociației Profesioniste de Tenis (ATP) să introducă reguli împotriva căldurii similare celor aplicate la Grand Slam-uri, după experiențele de la Shanghai Masters și Japan Open
13:00
Marius Niculae (44 de ani) laudă România pentru prestația din meciul cu Austria, partidă pe care echipa lui Mircea Lucescu a câștigat-o, 1-0
12:50
Fără orgolii Îl apără pe Răzvan Marin și e convins: „Nu avem variante ca să ne permitem asta” # Golazo.ro
Sorin Paraschiv (44 de ani) e de părere că Mircea Lucescu nu trebuia să-l critice public pe Răzvan Marin.
12:10
Dinamo, apel către suporteri Inițiativa prin care „câinii” vor să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid # Golazo.ro
Dinamo București poate intra în cartea recordurilor pentru cea mai mare donație de carte din istorie.
12:10
De ce n-a ajuns Răzvan la dușmani Cine s-a opus ca Lucescu să semneze cu marele rival al lui PAOK: „Avea acord”. Conflict total # Golazo.ro
Răzvan Lucescu a fost foarte aproape de a deveni antrenorul unei forțe a Atenei, cu care antrenorul lui PAOK a avut două scandaluri sezonul trecut, fiind suspendat mai mult de două luni.
11:40
Nadia Comăneci (63 de ani), legendă a gimnasticii românești, a comentat plecarea sportivei Ana Barbosu (18 ani) în Statele Unite ale Americii.
11:20
„Diferența o va face grupul” Marius Niculae, înainte de Dinamo - Rapid: „Nu va fi un meci spectaculos” # Golazo.ro
Marius Niculae a prefațat derby-ul Dinamo - Rapid de duminică, ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
11:10
FCSB, variantă surpriză Campioana reprofilează un fotbalist pe postul de fundaș central: „Rezolvăm și problema U21” # Golazo.ro
Ionuț Cercel (20 de ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, va fi reprofilat ca fundaș central pentru meciurile din Liga 1.
11:00
„Asta vrea Akdag” Lucescu a negociat cu jucătorii care au refuzat naționala României: „Pe Boloca l-a păcălit Mancini. Cu Florucz n-am insistat” # Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a dezvăluit cum au fost purtate negocierile cu Umit Akdag (22 de ani), Raul Florucz (24 de ani) și cu Daniel Boloca (26 de ani), fotbaliști care au refuzat să reprezinte naționala mare a României.
Acum 24 ore
10:40
România lui Hagi și fără el O analiză cu rol de diagnostic: ce ne spun campaniile de Mondiale din ultimii 40 de ani # Golazo.ro
Cât timp Hagi a jucat, România a fost de cele mai multe ori peste statutul din momentul tragerii la sorți. Niciodată sub
10:30
„E ireal. E Real Madrid?” Președintele Rapidului, despre suma cerută pentru marca Steaua: „Acel brand va rămâne acolo” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele Rapidului, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, au comentat sumele solicitate de Ministerul Apărării Naționale pentru marca Steaua.
10:10
„Ca Borza n-ai cum să găsești” Victor Angelescu, despre absența fundașului la derby-ul cu Dinamo » Ce spune despre accidentarea lui Musi # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre absențele lui Andrei Borza (19 ani) și Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul lui Dinamo, în derby-ul din etapa #13.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.