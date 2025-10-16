Doi polițiști din Argeș, trimiși în judecată pentru corupție. Luau mită de la hoții de lemn
Jurnalul.ro, 16 octombrie 2025 23:40
Doi agenți de poliție din cadrul Secției nr. 5 de Poliție Rurală Călinești, județul Argeș, au fost trimiși în judecată pentru fapte grave de corupție și abuz în serviciu.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
23:40
Doi polițiști din Argeș, trimiși în judecată pentru corupție. Luau mită de la hoții de lemn # Jurnalul.ro
Doi agenți de poliție din cadrul Secției nr. 5 de Poliție Rurală Călinești, județul Argeș, au fost trimiși în judecată pentru fapte grave de corupție și abuz în serviciu.
Acum o oră
23:10
O autospecială Dacia Duster aflată în dotarea Poliției Sălaj a fost distrusă de flăcări în timpul unei misiuni, după ce echipajul a observat fum ieșind din compartimentul motor.
23:10
Mai mult de jumătate dintre investitorii în industria cripto plănuiesc să îşi crească fondurile, cele mai entuziaste pieţe în acest sens fiind Nigeria, China şi India, în timp ce ţările mai dezvoltate, precum Germania, Franţa sau Japonia, rămân rezervate, relevă un raport realizat de platforma Bitget.
23:00
Mihai Fifor, președinte PSD Arad și fost ministru al Apărării a critică dur modul în care a fost organizat exercițiul de mobilizare „Mobex” pe care l-a caracterizat drept „uriașa bătaie de joc” și a cerut demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.
Acum 2 ore
22:50
Un tânăr și-a dat foc pe un bulevard din Timișoara, după ce a jucat la păcănele banii împrumutați # Jurnalul.ro
Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc, joi seara, pe bulevardul Victor Babeș din Timișoara, pe fondul unor probleme familiale, apoi a intrat în curtea interioară a unei clinici medicale, anunță IPJ Timiș.
22:40
CFR Călători, pe marginea prăpastiei: 70 de trenuri ar putea fi oprite în următoarele săptămâni # Jurnalul.ro
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis o notificare oficială către conducerea CFR Călători, avertizând că trenurile Regio și InterRegio ar putea fi suspendate din circulație din cauza datoriilor neplătite pentru utilizarea infrastructurii feroviare, potrivit Antena 3 CNN.
22:40
Președintele Volodimir Zelenski a numit-o pe Olha Reshetilova în funcția de prim ombudsman militar al Ucrainei, a anunțat, joi, Biroul Președintelui.
22:30
Rogobete: Dezvoltăm centre de arși și noi mecanisme de finanțare în parteneriat cu Banca Mondială # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Washington că România colaborează cu Banca Mondială pentru dezvoltarea centrelor de arși din Timișoara, Târgu Mureș și București, precum și pentru implementarea unui mecanism de finanțare bazat pe performanță și acces rapid la medicamente.
22:30
Echipa masculină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile Campionatului European # Jurnalul.ro
Echipa masculină a României de tenis de masă a început cu dreptul pe tabloul principal al Campionatului European pe Echipe, organizat la Zadar, în Croația, impunându-se clar în fața Serbiei, în minimum de partide, și asigurându-și locul în sferturile de finală.
22:10
Toamna aduce nu doar culori și miros de frunze arse, ci și unul dintre cele mai îndrăgite ritualuri românești: pusul verzei la murat.
22:10
Românii comandă mâncare mai des decât ies la restaurant. Bonul mediu pentru o comandă, 61 lei/persoană # Jurnalul.ro
Românii din marile oraşe comandă mâncare acasă sau la birou mai des decât ies la restaurant, delivery-ul reprezentând deja 27% din piaţa totală a HoReCa urbană, potrivit studiului Hospitality Culture Research 2025, dat joi publicităţii.
22:00
Ai visat vreodată la o iubire stabilă, calmă și profundă — dar, în același timp, te-ai întrebat dacă ești cu adevărat pregătită pentru ea?
22:00
Unii oameni tratează timpul petrecut în singurătate ca pe o pauză. Alții îl consideră ca un studio - unde cele mai bune idei ale vieții sunt schițate, șlefuite și sigilate. Singurătatea nu este astfel antisocială, este restauratoare.
Acum 4 ore
21:40
Câciu: Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026, „că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu” # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu a anunțat că salariul minim brut pe economie va crește de la 1 ianuarie 2026, în baza angajamentelor din PNRR și a legislației adoptate în acest an. „Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional”, adaugă el.
21:30
Putin: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol din lume, în ciuda sancțiunilor # Jurnalul.ro
Vladimir Putin a criticat joi „mecanismele de concurență neloială” din sectorul energetic. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui forum dedicat energiei, organizat la Moscova.
21:30
Generalul Florentina Ioniţă, plasată sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei # Jurnalul.ro
Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
21:20
Preşedintele american Donald Trump a transmis că "au fost făcute mari progrese" în urma convorbirii telefonice avute joi după-amiază cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va avea cu acesta o întâlnire în capitala ungară Budapesta, la o dată neprecizată, relatează AFP.
21:10
Budăi, ironic: Bunicile care fac gem lovesc în gapul de TVA al României. Lăsați-le în pace! # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Marius Budăi ironizează declarațiile șefului ANAF, care a justificat gapul de TVA prin faptul că gemul făcut acasă de bunici este considerat autoconsum nefiscalizat.
21:00
Scandal de corupție în Armată: Generalii Florentina Ioniţă şi Cătălin Zisu ar ridica un hotel pe litoral # Jurnalul.ro
Managerul Spitalului Militar din Capitală, Florentina Ioniţă şi mai mulţi angajaţi ai unităţii medicale ar fi încasat bani pe proiecte la care n-ar fi lucrat, niciodată. Prejudiciul depăşeşte 8 milioane de lei.
20:40
Peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic. Tinerii, mai receptivi # Jurnalul.ro
Peste jumătate dintre români, respectiv 51,4%, sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic" care influențează starea oamenilor, arată datele Barometrului Informat.ro – INSCOP „România între magie și ezoterie”.
20:30
Deputatul USR Cătălin Drulă spune la Europa FM că și-ar dori susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, criticând actuala conducere interimară a orașului: „Bujduveanu are înclinație spre populism extrem, Băluță e bun doar la show”.
20:10
Zodiile care își resetează viața în această iarnă – pentru ele începe o perioadă de vindecare și reconectare interioară # Jurnalul.ro
Află care sunt cele trei zodii care intră în „arcada de iarnă” – o perioadă de reflecție, vindecare și reconectare cu sinele. Descoperă ce le așteaptă pe Scorpion, Capricorn și Gemeni în sezonul rece 2025.
20:00
Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii - Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena!
20:00
Itinerar surprinzător pentru jurații Chefi la cuțite: noul sezon aduce întreceri inedite pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice ale României # Jurnalul.ro
Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00. Competiția culinară va avea gustul intens condimentat al spectacolului în bucătărie care aduce noutăți surprinzătoare pentru cei patru jurați. Una dintre noutățile care schimbă dinamica întrecerii este itinerarul neașteptat al Chefilor în afara platoului, pe parcursul etapei amuletelor.
Acum 6 ore
19:50
Constantin I. Nottara, un nume, o voce, o pasiune, un om care a definit teatrul românesc # Jurnalul.ro
În peisajul cultural românesc, numele lui Constantin I. Nottara strălucește cu o intensitate aparte, amintind de o epocă de aur a teatrului, de emoții puternice și de interpretări memorabile.
19:30
O femeie care și-a însoțit soțul în momentul în care acesta și-a luat viața la clinica Dignitas din Elveția a fost informată de poliție că nu va fi urmărită penal, relatează Sky News
19:10
„Gemul făcut de bunica”, vinovat pentru deficitul de TVA din România, explică șeful ANAF # Jurnalul.ro
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, susține că și produsele realizate în gospodării, precum gemul de casă, influențează deficitul de TVA al României. Economiștii explică de ce afirmația este adevărată, dar inofensivă pentru „bunicuțele” care gătesc acasă. România rămâne campioană la pierderi din TVA, cu un gap de 30%.
19:00
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută, iar complicea este încă la audieri. Polițiștii au efectuat joi 16 mandate de percheziție într-un dosar care o vizează pe Stan Simona - sora fostului ministru Carmen Dan și Popa Mariana, care s-ar fi dat drept „persoane importante”.
19:00
Rezultate Loto 6/49 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Jurnalul.ro
Joi, 16 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 12 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 28.700 de castiguri in valoare totala de peste 2,63 milioane de lei.
18:40
FADERE cere clarificări de la MApN privind mobilizarea românilor din diaspora: „Statul trebuie să comunice clar și responsabil” # Jurnalul.ro
FADERE solicită Ministerului Apărării Naționale să clarifice procedura de mobilizare a românilor din diaspora, avertizând că milioane de cetățeni riscă să nu fie informați la timp. Președintele Daniel Țecu cere transparență și comunicare responsabilă din partea statului român.
18:30
„Din cauza condițiilor meteorologice ce pun în pericol siguranța participanților la trafic (viscol, avalanșe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se închide circulația rutieră pe Transalpina (DN67C) și între Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200)”, transmite CNAIR.
18:20
Volumul autobiografic „Un băiat de nicăieri”, semnat de Dan Voiculescu și publicat de Editura RAO, s-a transformat într-un adevărat fenomen editorial al toamnei. Cartea este în prezent indisponibilă în rețeaua Cărturești, cea mai extinsă rețea de librării din România, semn că stocurile s-au epuizat rapid.
18:10
Președintele interimar al Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, participă, în perioada 16–18 octombrie 2025, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din întreaga Europă.
18:00
Compania Transgaz, operatorul sistemului național de transport (SNT) al gazelor naturale, a anunțat finalizarea și punerea în exploatare a conductei Tuzla-Podișor care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească. De asemenea, a devenit operațională și conducta Băcia-Mintia, care va alimenta cu gaz viitoarea termocentrală Mintia de 1.800 MW, care va fi cea mai mare din Uniunea Europeană. Potrivit unei comunicări a Transgaz, Sistemul Național de Transport Gaze (SNT) are noi limite de funcționare, începând din 20 octombrie, pentru că mai multe conducte care transportă gaz au intrat în funcțiune. starea optimă de funcționare a SNT este între 92-95 milioane metri cubi, starea normală este între 85-92 milioane metri cubi și 95-98, starea de prealertă este între 80-85 milioane metri cubi și 98-100 milioane, iar starea de alertă intervine la mai puțin de 80 milioane metri cubi în SNT sau mai mult de 100 de milioane.
Acum 8 ore
17:40
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a interzice țigările cu filtru și țigările electronice în cadrul eforturilor de reducere a consumului de tutun.
17:30
Diana Buzoianu anunță adoptarea a două memorandumuri care continuă finanțarea proiectelor de mediu # Jurnalul.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu a anunțat joi, că Guvernul a adoptat două memorandumuri care garantează finanțarea proiectelor PNRR de mediu deja începute și transferă pe AFM investițiile cu progres de până la 30%.
17:10
Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro şi dolarul american, cotaţia aurului a urcat la 593,6640 lei/gram # Jurnalul.ro
Moneda naţională s-a apreciat uşor, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0884 lei, în coborâre cu 0,01 bani (-0,002%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0885 lei.
17:00
Liviu Negoiță, primar cu două mandate la Sectorul 3, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei # Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anunțat oficial candidatura lui Liviu Negoiță, liderul organizației PUSL București, la funcția de Primar General al Capitalei. „Capitala este un oraș părăsit și asta m-a determinat să îmi anunț candidatura”, spune el.
16:40
Cursa pentru ultima șansă din Hue: Provocări inspirate de obiceiurile împărătești. Asia Express, record de audiență la nivelul întregului sezon # Jurnalul.ro
Cursa de pe Drumul Eroilor a continuat cu o nouă provocare care a pus la încercare încrederea dintre coechipieri.
16:30
Bărbat trimis în judecată după ce a amenințat și a încercat să lovească cu mașina doi polițiști # Jurnalul.ro
Un bărbat din Galda de Jos, județul Alba, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, după ce a amenințat cu moartea doi polițiști și a încercat să îi lovească cu mașina.
16:30
Adrian Câciu: Frauda fiscala de TVA nu depășește 13%. ANAF ar trebui să comunice corect # Jurnalul.ro
Deputatul PSD și fost ministru de Finanțe, Adrian Câciu, afirmă că frauda fiscală reprezintă doar o parte din decalajul fiscal de TVA (GAP) și solicită ANAF să informeze corect publicul, pentru a evita interpretările greșite.
16:10
Iată exact ce se întâmplă cu sistemul tău imunitar atunci când reduci consumul de zahăr # Jurnalul.ro
În fiecare toamnă ne gândim cum să ne protejăm de răceli și gripă – prin vaccinuri, suplimente sau noroc. Însă medicii atrag atenția că imunitatea nu se activează la comandă, ci este rezultatul alegerilor zilnice, de la somn și alimentație, până la stres și zahăr. Află de ce reducerea zahărului poate fi una dintre cele mai eficiente metode de a-ți fortifica sistemul imunitar.
16:00
Marele Premiu al Statelor Unite se vede duminică, de la 22:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Eroii moderni ai vitezei se aliniază pentru o nouă cursă care va ține fanii motorsportului cu sufletul la gură!
Acum 12 ore
15:40
Judecătorii Instanței Supreme sesizează CCR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private # Jurnalul.ro
Judecătorii Instanței Supreme au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3.
15:30
Președintele Donald Trump a găzduit miercuri zeci de titani ai afacerilor la o cină la Casa Albă, în încercarea de a strânge sute de milioane de dolari pentru a adăuga o sală de bal la reședința prezidențială.
15:10
După luni întregi de frământări și instabilitate emoțională, patru zodii simt că, în sfârșit, lucrurile încep să se așeze.
15:00
Un nou studiu arată că românii din marile orașe preferă tot mai mult mâncarea livrată acasă sau la birou, în detrimentul restaurantelor. Serviciile de delivery reprezintă deja 27% din piața HoReCa urbană, depășind restaurantele clasice care au o pondere de 26%.
14:40
Salariul minim este în analiza premierului Ilie Bolojan, iar decizia finală nu a fost încă luată, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
14:30
Femeia cu cei mai mulți copii din lume s-a născut în Rusia și a născut de 27 de ori. Deține titlul Guinness World Records pentru „cea mai prolifică mamă” din toate timpurile. Povestea ei a făcut înconjurul lumii.
14:10
Festivalul „Săptămâna Teatrului Tânăr” vine cu noi surprize! Evenimente gratuite pentru copii și prețuri reduse pentru publicul matur # Jurnalul.ro
Teatrul „George Ciprian”, cu sprijinul Consiliului Județean Buzău, organizează în perioada 18 – 24 octombrie 2025 cea de-a XII-a ediție a Festivalului „Săptămâna Teatrului Tânăr”, un eveniment dedicat tinerilor creatori de teatru – regizori, actori, scenografi și dramaturgi care aduc un suflu nou scenei contemporane.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.