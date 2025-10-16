Asia Express sezonul 8, 16 octombrie 2025. Echipele s-au transformat în lei dansatori și au făcut spectacol! Ce coregrafie au avut
Antena1, 16 octombrie 2025 23:40
În ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, la una dintre misiuni, echipele de la cursa pentru ultima șansă au avut de învățat o coregrafie.
• • •
Acum 30 minute
23:40
Acum 2 ore
22:10
Asia Express sezonul 8, 16 octombrie 2025. Echipele de la cursa de ultimă șansă au devenit ghizi! Ce s-a aflat despre Joseph # Antena1
În ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 16 octombrie 2025, cele trei echipe intrate la cursa pentru ultima șansă s-au transformat în ghizi pentru turiști. Descoperă ce detaliu a ieșit la iveală despre Joseph, soțul Andei Adam.
Acum 4 ore
21:40
Asia Express sezonul 8, 16 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat când Cătălin Bordea a dat cu ochii de Olga Barcari, la masa imunilor # Antena1
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 24 din 16 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, atunci când Bordea a dat cu ochii de Olga Barcari, la masa imunilor
Acum 6 ore
19:10
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile # Antena1
Vestea momentului în showbiz! Antena 1 va produce şi va difuza formatul Survivor, într-o nouă versiune! Descoperă mai multe detalii despre acest show!
18:40
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex # Antena1
Victor Pițurcă a făcut dezvăluiri neașteptate despre soția lui, Maria. Cei doi sunt împreună de peste 30 de ani, iar din rolul iubirii lor s-au născut doi copii minunați: Alex și Claudia.
Acum 8 ore
17:40
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 15 octombrie, Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, reexaminată la cererea președintelui României.
17:10
Mireasa, sezon 12. Rezultatul Task-ului gătește dacă poți a adus tensiuni. Cearta a continutat în live cu replici tăioase # Antena1
Denisa a fost revoltată de rezultatul Task-ului gătește dacă poți. Fata le-a adus acuzații câștigătorilor, iar Simona Gherhe a intervenit pentru a calma spiritele.
16:20
Aurul a atins un nou record în octombrie 2025. Gramul de metal prețios a crescut semnificativ în ultima perioadă. Iată la ce preț a ajuns.
16:20
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase” # Antena1
Sânziana Buruiană a revenit în centrul atenției după ce a recunoscut că încă o alăptează pe fiica cea mică care, recent, a împlinit 5 ani! Iată ce a spus despre imunitatea fiicelor ei!
16:20
Lajumate te inspiră la ordine și bună dispoziție, la obiceiuri noi, pe care le-ai tot amânat sau pur și simplu te ajută să obții lucruri de care ai nevoie creănd spațiul necesar pentru ele.
16:10
Artista a postat câteva imagini emoționante cu părinții ei de ziua ei de naștere.
16:10
De ce l-ar fi părăsit Bianca pe Cornel Păsat, după 23 de ani de relație. Bărbatul a făcut primele declarații despre divorț # Antena1
Un nou divorț răsună în showbizul românesc. După 23 de ani de relație, Cornel Păsat și soția sa, Bianca, sunt gata să meargă pe drumuri separate.
16:00
Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au declarat într-o cunoaștere în emisia din 16 octombrie. Fata a intrat în casă de două zile # Antena1
După o discuție cu bunica Virginia, Alex și Florina s-au declarat într-o cunoaștere în ediția din 16 octombrie.
Acum 12 ore
15:40
Mesajul emoționant transmis de Mihaela Rădulescu la 3 luni de la moartea partenerului ei, Felix Baumgartner # Antena1
Mihaela Rădulescu se simte copleșită de dor, la 3 luni de la moartea partenerului ei Felix Baumgartner.
15:30
Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu intervenție telefonică în lacrimi: „Plânge foarte tare”. Ce sfat i-a oferit fiului ei # Antena1
Doamna Vasilica, mama lui Liviu, a intrat în direct și i-a dat sfaturi prețioase fiului ei după ce acesta a fost extrem de tulburat.
15:10
Salariul minim a fost majorat, după cerințele UE. Ce reprezintă acest lucru și ce diferențe s-au făcut # Antena1
Guvernul României a anunțat recent majorarea salariului minim, o măsură asumată în fața Uniunii Europene și justificată prin necesitatea alinierii veniturilor la costul vieții și la productivitatea muncii.
15:00
Pelerinajul Sfântului Dimitrie cel Nou 2025. Când începe și cum arată programul complet al procesiunii # Antena1
Programul liturgic al Pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou pentru anul 2025 a fost făcut public. Iată cum se va desfășura întreaga procesiune și la ce moaște se vor putea închina credincioșii.
14:50
De ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului. Puțini știu ce rol are, de fapt # Antena1
Te-ai întrebat de ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului? Detaliul apare pe toate dispozitivele iPhone și pe majoritatea celor Android.
14:30
Mireasa, sezon 12. Diana, decizie fermă în legătură cu Sorin. „Mai sunteți într-o cunoaștere?” Cum au răspuns cei doi # Antena1
Diana și Sorin au încheiat cunoașterea în emisia live din 16 octombrie 2025. Fata a spus motivele clare pentru care a luat decizia.
14:20
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul # Antena1
Show-ul Victoria’s Secret 2025 a reunit pe podium cele mai sexy fotomodele, așa zișii „îngeri” Victoria’s Secret.
14:20
Vremea se răcește brusc în țară. Ce anunț a făcut șefa ANM: „Valori negative, de la -3 până la -4 grade” # Antena1
Vremea se menține rece în țară. Șefa ANM, Elena Mateescu, a dezvăluit că urmează temperaturi scăzute de la -3 grade Celsius până la -4 grade Celsius.
14:20
De ce nu trebuie să strângi toate frunzele din curte toamna. Experții au dezvăluit motivul la care puțini se gândesc # Antena1
Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să strângi toate frunzele din curte toamna, deși mulți proprietari fac acest lucru.
14:10
Itinerar surprinzător pentru jurații Chefi la cuțite: noul sezon aduce întreceri desfășurate în locuri emblematice ale României # Antena1
Sezonul Chefi la cuțite care schimbă jocul va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.
13:40
Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție” # Antena1
Partidele României de la Europenele pe Echipe de Tenis de Masă se văd în AntenaPLAY!
13:30
Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 16 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc. Plus.
13:30
Cel mai bătrân păianjen din lume a murit într-un mod neașteptat. Cum a ajuns viețuitoarea la vârsta record # Antena1
Cel mai bătrân păianjen din lume continuă să fascineze experții, chiar și după moartea sa, considerată prematură.
13:20
Chat-ul zilei la Mireasa, 16 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 16 octombrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:00
Din ce cauză a murit Diane Keaton. Starea de sănătate a regretatei actrițe se agravase în ultimele luni. Ce i-a adus sfârșitul # Antena1
Au ieșit la iveală detalii neștiute despre cauza morții regretatei actrițe Diane Keaton. Starul de la Hollywood s-a stins din viață sâmbătă dimineața, 11 octombrie 2025, la 79 de ani.
13:00
Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse fostului președinte al ANPC # Antena1
Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Iată ce au transmis oficialii!
13:00
Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză. Ce prețuri au noile iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro # Antena1
Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză, cu noi modele iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro, toate dotate cu noul cip al companiei.
11:50
Mireasa, sezon 12. Sorin a explicat de ce fosta iubita a spus că nu mai poate avea încredere în el. Ce a urmat în platou # Antena1
Sorin a comentat replica fostei sale iubite după ce aceasta a trimis un mesaj prin care pune punct oricărei legături dintre ei. Cum a reacționat Diana la auzul explicațiilor băiatul cu care încă se află într-o cunoaștere.
11:50
Cursa pentru ultima șansă din Hue: Provocări inspirate de obiceiurile împărătești. Asia Express, record de audiență # Antena1
Asia Express a fost din nou lider de audiență, aseară, 15 octombrie 2025, pe toate segmentele de public, marcând totodată un nou record de audiență al sezonului.
Acum 24 ore
10:10
Unii copii par independenți și „maturi înainte de vreme”, dar în spatele acestei imagini se poate ascunde neglijarea emoțională. Află ce înseamnă cu adevărat independența emoțională la copii, care sunt consecințele pe termen lung și cum pot părinții să repare legătura emoțională cu micuții lor.
10:10
În Suedia, tăticii își iau concediu paternal și devin adevărați parteneri de parenting, împărțind grijile și bucuriile din primele zile ale copilului. Află cum funcționează sistemul, ce impact are asupra familiilor și de ce modelul suedez a devenit un exemplu de masculinitate pozitivă.
10:10
Nimic nu aduce mai bine gustul copilăriei decât varza murată pusă la butoi pentru iarnă, după rețeta clasică a bunicii. Acrișoară, aromată și crocantă, ea păstrează în fiecare frunză parfumul toamnei și grija cu care gospodinele pregăteau cămara pentru zilele reci.
10:10
Saramura de pește la grătar cu roșii și ardei copți este una dintre acele rețete care impresionează prin simplitate. Nu ai nevoie de tehnici complicate sau de ustensile speciale, ci doar de câteva ingrediente de bază și de dorința de a aduce la masă un preparat tradițional, cu gust autentic.
10:10
În cele peste opt decenii de la apariția primului vaccin antigripal, au apărut numeroase controverse și temeri legate de compoziția și siguranța sa. Unele persistă și astăzi, chiar dacă formulele moderne sunt testate mult mai riguros. Află ce conține vaccinul antigripal și cât e de sigur.
00:10
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Concurenții s-au întrecut pentru a doua imunitate a etapei! Ce a anunțat Irina Fodor # Antena1
În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 15 octombrie 2025, concurenții au luptat pentru o amuletă și pentru cea de-a doua imunitate. Descoperă ce s-a întâmplat.
Ieri
23:00
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cătălin Bordea, cerere de căsătorie neașteptată! Gestul lui Alexandru Ion pentru Cortea # Antena1
În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Cătălin Bordea i-a surprins pe toți cu o cerere în căsătorie atipică! Alexandru Ion a făcut un gest neașteptat față de Nelu Cortea, în ediția din 15 octombrie 2025.
22:40
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat amuleta. Ce au făcut concurenții la jocurile vietnameze # Antena1
În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, trei echipe s-au calificat la un joc de amuletă captivant. La final, Irina Fodor a anunțat cine a câștigat.
21:00
20:50
Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea și ce reacții au avut echipele când au aflat. Ce a urmat # Antena1
În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Irina Fodor a dezvăluit cine a câștigat imunitatea. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 15 octombrie 2025.
18:00
Mireasa, sezon 12. Cine este, de fapt, doamna Cristiana. Simona Gherghe și-a dat seama că are de-a face cu un „personaj de știri” # Antena1
Simona Gherghe le-a spus concurenților de la Mireasa că doamna Cristiana, însoțitoarea lui Virgil din sezonul 12 Mireasa, este o cântăreață cunoscută din anii 2000.
17:50
Anumiți nativi sunt răsfățații Universului în luna noiembrie 2025. Iată ce înseamnă asta pentru ei.
17:40
Ce mai face și cum arată Daniela Silivaș, marea campioană a gimnasticii românești. Ce a recunoscut despre cariera ei # Antena1
Daniela Silivaș, una dintre cele mai iubite gimnaste ale României, a recunoscut deschis că i-a fost mereu teamă de sărituri, chiar dacă prin grația și precizia ei a cucerit publicul din întreaga lume.
17:20
Ce bancă dispare din România! Ce trebuie să facă clienții și ce sa va întâmpla cu cardurile lor # Antena1
Procesul de consolidare din sectorul bancar românesc continuă. First Bank va dispărea oficial de pe piața locală, urmând să fie absorbită de Intesa Sanpaolo Bank România, într-o fuziune care a intrat deja în etapa finală.
17:20
Mireasa, sezon 12. Văzând imagini cu ei din trecut, Ștefania și Liviu au fost cuprinși de lacrimi: „Regret că nu a fost mai mult” # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 15 octombrie 2025, Ștefania și Liviu au văzut imagini de pe vremea când erau într-o cunoaștere. Ambii s-au emoționat.
17:10
La ce intervenție estetică vrea să apeleze Marilu Dobrescu. Ce a dezvăluit influencerița
17:00
Cum arată mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs. Eve este superbă. Pasiunile sale se îndepărtează de afacerea tatălui ei # Antena1
Eve Jobs a intrat în atenția presei internaționale după cea mai recentă apariție la Săptămâna Modei de la Milano. Iată cum arată tânăra.
16:50
Cât costă o nuntă în România în 2025. Ce sumă trebuie să scoți din buzunar pentru o petrecere cu 100 de invitați # Antena1
Organizarea unei nunți în România în 2025 este o adevărată provocare pentru viitorii miri. Costurile pentru o petrecere cu 100 de invitați diferă în funcție de locație, meniuri și serviciile alese.
