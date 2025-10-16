Robert Ilyeș a oferit declarația serii: „Dacă rata îl trimiteam cu primul tren la Budapesta!”
Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit o reacție savuroasă. Ciucanii au egalat la ultima fază din penalty, după „panenka” lui Lorand Paszka (29 de ani).Întrebat despre ce s-ar fi întâmplat dacă fotbalistul ar fi ratat, Ilyeș n-a stat pe gânduri: „Îl trimiteam cu primul tren la Budapesta!”.Tehnicianul nu mai vrea să vadă asemenea execuții, chiar dacă fotbalistul a înscris. ...
Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit o reacție savuroasă. Ciucanii au egalat la ultima fază din penalty, după „panenka” lui Lorand Paszka (29 de ani).Întrebat despre ce s-ar fi întâmplat dacă fotbalistul ar fi ratat, Ilyeș n-a stat pe gânduri: „Îl trimiteam cu primul tren la Budapesta!”.Tehnicianul nu mai vrea să vadă asemenea execuții, chiar dacă fotbalistul a înscris. ...
Islam Slimani a „spart gheața” la CFR Cluj și s-a luat de arbitraj: „Nu a fost penalty!” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Islam Slimani (37 de ani) a înscris primul gol pentru vicecampioana României. Nu a fost suficient, întrucât ardelenii au fost egalați la una dintre ultimele faze și au plecat cu un singur punct de la Miercurea Ciuc.Cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei a început meciul ca rezervă și a fost trimis pe teren în minutul 69. 2 minute mai târziu a înscris, iar la final s-a luat de arbitrajul lui George Găman. ...
Basarab Panduru, șocat de execuție: „De la sânge rece la nesimțire e o fracțiune de secundă” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a comentat execuția pe care a avut-o maghiarul Lorand Paszka (29 de ani). În minutul 90+9, la una dintre ultimele faze, fotbalistul a executat o „panenka”.Panduru adresează următoarea întrebare: ce s-ar fi întâmplat în momentul în care Hindrich ar fi reținut balonul? Prezent în studio, fostul fotbalist Marius Baciu a spus că l-ar amenda pe Paszka chiar dacă a transformat lovitura de la 11 metri. ...
Andrea Mandorlini, antrenorul de la CFR Cluj, a tras concluziile, după ce echipa lui a remizat pe terenul celor de la Csikszereda, scor 2-2, într-un meci restant din runda 5 din Superliga. Andrea Mandorlini consideră că CFR Cluj a fost clar echipa mai bună și ar fi trebuit să se impună. A dat vina pe arbitraj pentru penalty-ul din care Paszka a făcut 2-2 în prelungirile partidei. ...
Mario Camora, căpitanul celor de la CFR Cluj, consideră că ardelenii ar fi trebuit să marcheze al treilea gol în meciul cu Csiksereda, scor 2-1, și să ia cele 3 puncte.CFR Cluj este doar pe locul 11, cu 13 puncte, iar Mario Camora dă vina de lipsa de încredere pentru forma proastă traversată de ardeleni. Aceștia au doar două victorii în primele două etape. ...
Și-a închiriat casa unui coleg de națională și povestește: „Era un chiriaș din Iad!” # Gazeta Sporturilor
Ryan Babel (38 de ani), olandezul care a jucat la Liverpool, a vorbit despre un episod în care a fost implicat cu Royston Drenthe (tot 38 de ani, fost jucător la Real Madrid).De la eterna promisiune a fotbalului olandez la un adevărat globetrotter, cariera lui Royston Drenthe a fost marcată de multe suișuri și coborâșuri. ...
Greșeală mare de arbitraj în meciul Csikszereda - CFR Cluj, 2-2, partidă restantă din runda cu numărul 5 din Superliga.Era minutul 86, iar CFR Cluj conducea cu scorul de 2-1. Jebari a trimis o centrare în careul clujenilor, unde aștepta Eppel, marcatorul primului gol al gazdelor. GALERIE FOTO. George Găman, greșeală mare de arbitraj în Cskiszereda - CFR Cluj +1 FOTOOtto Hindrich, portarul CFR-ului, a ieșit din poartă, în încercarea de a reține balonul. ...
Marcus Coco (29 de ani) a fost unul dintre cele mai tari transferuri pe care le-a făcut CFR Cluj în mercato. Fundașul dreapta care a jucat de-a lungul carierei la echipe precum Guingamp și Nantes are un bilanț slab de la sosirea în România.Aflat la meciul cu numărul 5 în Csikszereda - CFR Cluj, Coco a comis greșeala cu numărul 3. Cordea a deschis scorul în minutul 17, iar Eppel a egalat pentru ciucani în minutul 34. ...
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, va pleca în luna decembrie la Cupa Africii pe Națiuni, iar echipa campioană nu se va putea baza nici pe el pe finalul lui 2025. Siyabonga Ngezana are șanse mari să fie convocat la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, care se va desfășura în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie 2026. ...
Internaționalul român Denis Drăguș (26 de ani) a spus care este echipa lui preferată din Premier League, prima ligă din Anglia și cel mai bine cotat campionat la nivel mondial. Denis Drăguș, atacantul turcilor de la Eyupspor, a spus că este fanul celor de la Arsenal și speră că „tunarii” vor reuși să câștige competiția internă în acest sezon. Arsenal nu a mai triumfar în Premier League din sezonul 2003-2004. ...
Fostul număr 2 mondial preferă turneele Masters 1000 mai scurte: „Mi se pare mai distractiv” # Gazeta Sporturilor
Casper Ruud (26 de ani, numărul 12 ATP) a vorbit după calificarea în „sferturi” la turneul ATP 250 de la Stockhom despre extinderea majorității concursurilor Masters 1000 de la o săptămână la două, semnalând că „ATP trage într-o parte, noi în cealaltă”. ...
„Surpriză mare!” » Cum a reacționat Florin Tănase după ce Mircea Lucescu i-a prezentat scuze # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani) i-a prezentat scuze lui Florin Tănase (30 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la FCSB. Selecționerul României l-a lăsat pe banca de rezerve la meciul cu Austria, câștigat cu 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României, a dezvăluit cum a reacționat fotbalistul după scuzele lui Lucescu.Tănase a jucat doar 2 minute în amicalul cu Moldova și a fost rezervă neutilizată la partida cu Austria. ...
MM Stoica îl ridică-n slăvi pe patronul rivalei din Superliga: „Îl știu de peste 20 de ani, îmi place foarte mult ca om” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj. Discuția a venit în contextul în care fostul președinte Cristi Balaj și-a dat demisia în urmă cu câteva zile.MM susține că îl cunoaște foarte bine pe omul cu banii din Gruia. E de părere că lui Balaj nu i-a fost ușor să lucreze cu el, ținând cont de faptul că este o persoană imprevizibilă. ...
Adrian Mititelu a auzit planurile lui Dani Coman și a început atacurile: „Mă, băiatule” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a auzit că Dani Coman, președintele lui FC Argeș, vrea să candideze pentru șefia LPF, și a reacționat dur. În 2027 vor avea loc noi alegeri pentru funcția de președintele al Ligii Profesioniste de Fotbal, ocupată de Gino Iorgulescu, iar Dani Coman a anunțat la GSP că vrea să candideze. ...
Concluziile lui Victor Pițurcă după primele 4 luni ale lui Chivu la Inter: „E foarte dificil ce a făcut el” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani) a analizat modul în care Cristi Chivu și-a început aventura la Inter, club care l-a numit antrenor la începutul lunii iunie.Cu fostul fundaș pe bancă, Inter e pe locul 4 în Serie A, cu 12 puncte în 6 meciuri (4 victorii, două egaluri). Iar în UEFA Champions League e tot pe 4, cu două victorii în două meciuri. ...
Reprezentativa feminină a României, calificată cu emoții în „sferturi” la Campionatul European pe echipe, 3-2 cu Serbia » Bernadette Szocs a câștigat două meciuri # Gazeta Sporturilor
Echipa națională feminină a României s-a impus, 3-2, în fața reprezentativei Serbiei în optimile de finală ale Campionatului European pe echipe de la Zadar (Croația). Bernadette Szocs a câștigat două dueluri, iar Andreea Dragoman a adus punctul victoriei. În „sferturi” România o va înfrunta pe învingătoarea din disputa Slovacia - Croația. ...
Edward Iordănescu continuă „războiul” cu Mircea Lucescu: „M-a deranjat, nu poți să faci asta” # Gazeta Sporturilor
Edward Iordănescu a continuat schimbul de replici de la distanță cu Mircea Lucescu. Cei doi s-au „înțepat” de mai multe ori de când Il Luce a preluat naționala României, acesta fiind și cel care a dat tonul. După meciul cu Austria, Mircea Lucescu a trimis o nouă înțepătură în direcția fostului selecționer, spunând că acesta a condus o echipă națională bazată pe emoție. Iordănescu s-a arătat deranjat de declarațiile lui Lucescu și l-a contrazis pe acesta. ...
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a anunțat joi că fotbaliștii au primit primele pentru calificarea în grupele Europa League, iar acest lucru s-a simțit și la antrenamentele din ultimele zile.MM susține că nu a mai văzut de foarte mult timp asemenea execuții la antrenamente. ...
CFR Cluj stă pe un butoi cu pulbere » Jucătorii nu au primit niciun salariu în acest sezon și sunt datorii și din cel precedent! # Gazeta Sporturilor
Dacă în plan fotbalistic CFR Cluj se zbate în subsolul clasamentului, clubul din Gruia nu stă deloc bine nici în plan administrativ-financiar.Recent și-a pierdut președintele, pe Cristi Balaj. Cel care mai avusese o tentativă de a pleca, imediat după înfrângerea de proporții de la Hacken, 2-7. Când și antrenorul Dan Petrescu a decis să se retragă pentru o vreme, inclusiv din motive medicale. ...
Ce se întâmplă cu suporterii israelieni la Aston Villa - Maccabi Tel Aviv, meci din Europa League # Gazeta Sporturilor
Maccabi Tel Aviv riscă să nu aibă suporteri la meciul cu Aston Villa, după ce poliția din West Midlands a cerut ca fanii israelieni să nu aibă acces pe stadion, potrivit sportal.gr. Aston Villa - Maccabi Tel Aviv se joacă pe 6 noiembrie, în grupa principală de Europa League, etapa 4.Partida a fost catalogată cu risc ridicat din cauza conflictului din Gaza, iar poliția din West Midlands a cerut ca suporterii israelieni să nu aibă acces pe Villa Park. ...
Haos în Italia! Muralul lui Diego Maradona a fost acoperit cu un cerșeaf alb » De ce protestează localnicii # Gazeta Sporturilor
Pe strada Emanuele de Deo se află unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului Napoli, muralul dedicat lui Maradona, pictat în 1990 de artistul local Mauro Filardi, la inițiativa liderului grupului de suporteri, în onoarea celui de-al doilea Scudetto câștigat de clubul de fotbal Napoli.Strada și piațeta de sub mural au devenit un fel de sanctuar, mai ales după moartea lui Maradona în 2020. ...
Florin Prunea a dat scorul exact înainte de Dinamo - Rapid: „Cum nu a mai fost” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Florin Prunea (57 de ani) a dat pronosticul înainte de derby-ul Dinamo - Rapid, care se va disputa duminică, de la 20:30, în runda cu numărul 13 din Superliga. Florin Prunea a apărat poarta lui Dinamo în 3 perioade diferite (1985-1988), 1992-1990, 2000-2002), iar fostul jucător are încredere că fosta lui echipă se va impune duminică pe Arena Națională. Florin Prunea, înainte de Dinamo - Rapid: „Va fi 2-1”Cu peste 25. ...
Alarmă falsă: Alexandru Musi (21 de ani) s-a accidentat în meciul de marți al României U21 cu Cipru U21, iar dinamoviștii s-au temut pentru ce e mai rău, o accidentare de lungă durată. În cele din urmă, RMN-ul a confirmat că nu e vorba despre o accidentare gravă, iar fotbalistul e apt pentru derby-ul de duminică cu Rapid.Anunțul a fost făcut de Florentin Petre (49 de ani), antrenorul „secund” al echipei. ...
„Eroul nevăzut” al lui Daniel Pancu din România - Austria: „Degeaba ai 7 Ianis Hagi și Dennis Man” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei de tineret, a spus care a fost, în opinia lui, cel mai important fotbalist din meciul România - Austria, scor 1-0, din preliminariile pentru Cupa Mondială. Chiar dacă fotbaliști precum Ianis Hagi sau Dennis Man s-au mișcat foarte bine în fața austriecilor, fostul atacant de la Rapid a avut un alt favorit: Daniel Bîrligea, vârful de atac al campioanei FCSB. ...
Lovitură pe piața media din România! Antena 1 a „furat” un show cu audiență imensă de la Pro TV # Gazeta Sporturilor
Antena 1 va produce, începând din 2026, şi va difuza formatul Survivor, este un reality-show care scoate în evidență calitățile sportive, atletice, ale participanților.Printre cele mai importante nume din sport care au participat la Survivor se numără Mihai Onicaș, Ștefan Ciuculescu, Sebastian Chitoșcă (foști fotbaliști la FCSB), Asiana Peng, Ana Porgras, Ștefania Stănilă, Marian Drăgulescu (foști gimnaști), Cezar Juratoni (fost boxer), Cătălin Moroșanu, Cătălin ...
„Apare Cristiano Ronaldo în filmul despre dumneavoastră?” » Boloni a dat răspunsul pe loc # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Ladislau Boloni (72 de ani) a fost întrebat dacă starul portughez Cristiano Ronaldo (40) apare în filmul documentar despre viața antrenorului român care va fi lansat în România la mijlocul lunii noiembrie.Ladislau Boloni este cel care l-a promovat pe Cristiano Ronaldo la echipa mare a celor de la Sporting Lisabona în 2002. A urmat o carieră extraordinară pentru portughez, cu nu mai puțin de 5 Baloane de Aur în palmares. ...
Florin Prunea s-ar duce președinte la rivala lui Dinamo! „Păi, cum să nu fiu interesat? Normal că m-aș duce!” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) nu ar refuza să devină președintele celor de la CFR Cluj. Cristi Balaj și-a dat demisia, iar patronul Nelu Varga a anunțat faptul că are nevoie de „«un bărbat» care să dezvolte clubul într-o manieră pozitivă”.Întrebat dacă ar accepta postul, fostul portar al „Generației de Aur” n-a stat pe gânduri și a recunoscut că i-ar surâde această propunere. A mers mai departe și a explicat și ce antrenor ar numi imediat. ...
Are 74 de selecții la națională și îl somează pe Lucescu: „Să rămână și la baraj!” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ionuț Lupescu (56 de ani) a comentat ultimele evenimente din interiorul echipei naționale. „Tricolorii” se pregătesc pentru „finala” din noiembrie cu Bosnia, în preliminariile Campionatului Mondial.După meciul cu Austria, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat că e gata să demisioneze dacă nu va califica echipa de pe primul loc.La câteva zile distanță și-a mai nuanțat declarația și a recunoscut că s-ar putea răzgândi. ...
Înainte de meciul cu FCSB, Juan Miranda (25 de ani), fundașul stânga al celor de la Bologna, a spus ce planuri au italienii în acest sezon de Europa League.Bologna va fi următorul adversar al campioanei FCSB din Europa League. Cele două se vor întâlni pe Arena Națională joi, 23 octombrie, de la 19:45. ...
Președintele din Superligă care n-a luat niciun salariu în actualul sezon: „Stau șase-opt ore la birou” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al clubului Rapid a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Dan Șucu, despre decizii și despre sumele de bani investite în club până acum. Numit președinte în vara acestui an, Angelescu a dezvăluit la „Prietenii lui Ovidiu” că nu a primit salariu pentru funcția pe care o ocupă în Giulești.Victor Angelescu: „La club stau între șase și opt ore. ...
Are 214 goluri în Liga 1 și îi vrea postul schimbat la Dinamo: „Ascultă-mă, bă, mor de el!” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu (48 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Danny Armstrong (28 de ani), mijlocașul dreapta legitimat de „câini” în această vară. Scoțianul s-a integrat în angrenajul echipei lui Zeljko Kopic (48 de ani), însă Dănciulescu vine cu o propunere neașteptată.În viziunea lui, Armstrong oferă un randament mult mai bun pe postul de fundaș stânga. ...
Tatăl lui Lisav Eissat, surprins că acesta a ales România: „Pentru mine nu are sens, dar decizia a fost deja luată. Suntem israelieni” # Gazeta Sporturilor
Aviv Eissat, tatăl lui Lisav Eissat (20 de ani), care a debutat pentru naționala României în amicalul cu Moldova (2-1), a spus că fiul său și-ar fi dorit să joace pentru Israel. Lisav Eissat este născut la Haifa și ar fi putut să reprezinte naționala Israelului. Tatăl său a mărturisit că fundașul central asta și-ar fi dorit, însă românii s-au mișcat mai rapid și le-au luat fața israelienilor. ...
Bătălia pentru fiecare metru » La aproape 3 ani de când un copac s-a prăbușit peste ea, Anda Arghir a luat titlul la tir cu arcul și reînvață să meargă # Gazeta Sporturilor
Recent, Anda Arghir (25 de ani), sportiva clubului Steaua, a câștigat primul său titlu național la campionatele paralimpice de tir cu arcul, organizate pe stadionul Arcul de Triumf. Și a dublat potul câștigând și proba pe echipe mixte, alături de colegul ei, Eduard Romilă.Nu sunt însă singurele performanțe ale Andei. Care progresează și pe partea de refacere, după ce, în ianuarie 2023, în timp ce mergea spre școală, a fost surprinsă de un plop care a căzut pe ea. ...
„Moment istoric pentru orașul nostru!” » Vot decisiv în Consiliul Local, azi, pentru noul stadion din România. Un partid s-a abținut! # Gazeta Sporturilor
Au fost ore decisive, joi, în privința stadionului „Nicolae Dobrin” din Trivale, unul dintre obiectivele de infrastructură sportivă intens mediatizate în ultima perioadă. După ce Compania Națională de Investiții solicitase autorităților locale o cofinanțare de 25% pentru ca lucrările să poată debuta, Consiliul Local Pitești s-a reunit în această după-amiază pentru a vota proiectul de cofinanțare. ...
Sorana Cîrstea (35 de ani, #51 WTA) o va înfrunta pe Viktorija Golubic (33 de ani, #60 WTA) în sferturile de finală ale turneului de la Osaka. Meciul va avea loc vineri, 17 octombrie, de la ora 8:30, ora României.Într-un alt sfert de finală al turneului din Japonia, românca Jaqueline Cristian (27 de ani, #47 WTA) o va înfrunta pe nipona Naomi Osaka (28 de ani, #16 WTA). Meciul are loc tot vineri, de la ora 7:00. ...
Dorin Goian a făcut iureș la conferința de presă: „Zmeilor care sunt pe Facebook, cioflingarilor care din spatele tastelor sunt șmecherași, le cer să fie mai realiști” # Gazeta Sporturilor
Dorin Goian (44 de ani), fost internațional român și actualul antrenor de la Cetatea 1932 Suceava, a făcut iureș în conferința de presă premergătoare partidei cu Aerostar Bacău din etapa #9 a Ligii 3, Seria 1.Fostul internațional român a făcut scandal în conferința de presă din cauza faptului că la Cetatea nu sunt condițiile care i-au fost prmoise. ...
Rapidiștii iau cu asalt Arena Națională la derby-ul cu Dinamo » Câte bilete au achiziționat: „Le vom arăta tuturor, încă o dată” # Gazeta Sporturilor
Clubul Rapid a anunțat că peste 6.000 de suporteri ai echipei și-au achiziționat bilet pentru derby-ul cu Dinamo, de pe Arena Națională. În urmă cu câteva ore, „câinii” precizaseră printr-un comunicat că s-au vândut deja peste 25.000 de tichete.Dinamo - Rapid, capul de afiș al etapei #13 din Superliga, are loc pe 19 octombrie, de la ora 20:30. ...
Retragere-șoc a înotătoarei cvadruplă campioană mondială și olimpică, la numai 25 de ani: „O decizie foarte dificilă” # Gazeta Sporturilor
Înotătoarea australiană Ariarne Titmus (25 de ani) și-a anunțat retragerea din activitate, o hotărâre care a surprins atât în țara sa, cât și și la nivel internațional. Câștigătoare a opt medalii olimpice, ea a avut o rivalitate aprigă și fair-play în bazin cu sportiva americană Katie Ledecky. ...
Banii fac minuni la FC Botoșani » Noul sistem de premiere a prins la liderul din Superliga # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani a trecut printr-o serie de modificări, în vară, pentru ca retrogradarea să nu mai reprezinte un adevărat pericol, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane. Dincolo de strategia de transferuri, Valeriu Iftime (65 de ani) a schimbat și regulamentul de premiere pentru jucători, iar rezultatele se văd și în clasament.Liderul la zi din Superliga este într-o formă la care granzii competiției nu îndrâznesc să spere, în acest moment. ...
De presupus că mulți dintre noi și-l amintesc pe înotătorul australian Kyle Chalmers din finala Mondialelor 2025 de la Singapore, câștigată spectaculos de David Popovici la 100 m liber, cursă pe care sportivul de la Antipozi a terminat-o pe locul 3. CV-ul lui Chalmers, 27 de ani, e însă infinit mai bogat. El cuprinde, pe lângă alte performanțe, titlul olimpic de la Rio 2016 și recordul mondial stabilit în bazinul de 25 m. ...
Farul apelează și la superstiții înaintea duelului cu FC Argeș: „13 este un număr norocos pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Cristi Sava, antrenorul cu licență PRO care figurează acum în acte ca „principal” la Farul Constanța, a susținut conferința de presă dinaintea duelului cu FC Argeș, programat vineri, de la ora 20:30, în cadrul etapei #13 din Superliga.Duelul dintre Farul Constanța și FC Argeș deschide vineri etapa a 13-a a Superligii, iar băieții lui Ianis Zicu și-au propus să ia cele cele 3 puncte și să se apropie din nou de locurile de play-off. ...
Pas cu pas, calvarul lui Mihai Popescu după operație » Când va merge din nou și când ar putea reveni pe gazon # Gazeta Sporturilor
Mihai Popescu (32 de ani) a fost operat la Roma, după ruptură de ligamente încrucișate suferită în meciul României cu Austria (1-0). Acum, pentru fundașul central de la FCSB urmează un lung drum pentru a se recupera.Internaționalul român a fost operat de profesorul Pier Paolo Mariani, la celebra clinică Villa Stuart din Roma.S-a operat la Roma, la profesorul Mariani, un octogenar, în continuare este o legendă vie a domeniului. E ca Mircea Lucescu, nu cred că se poate opri. ...
Cotele pentru playoff-ul Superligii, prezentate în emisiunea Breaking Bets de azi. Află care e cota pe care o are FCSB pentru a prinde primele 6 locuri! # Gazeta Sporturilor
Ca de obicei, pariurile speciale și-au găsit locul și în ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, iar Dan Bâra și Tudor Belivacă, jurnaliștii Gazetei Sporturilor, au discutat pe marginea șanselor favoritelor la primele șase locuri din Superliga României. Dacă ai ratat transmisiunea live de la ora 13:00, poți urmări înregistrarea emisiunii pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor sau poți accesa videoclipul de mai jos. ...
„A venit Poliția la ușă, «haideți jos!»” » Sportivul român a trecut peste bâlbele MApN și s-a prezentat azi la mobilizarea rezerviștilor: „Practic, știi ce te pun să faci acolo?” # Gazeta Sporturilor
Ultramaratonistul Andrei Roșu, 49 de ani, sportiv de anduranță intrat în Cartea Recordurilor grație performanțelor sale, antreprenor, speaker motivațional și activist social, a povestit pe larg, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, cum a decurs experiența lui de rezervist mobilizat pe repede înainte de MApN pentru exercițiile care se desfășoară zilele acestea în România.CONTEXT: Peste 10. ...
Cele mai tari meciuri ale weekendului din România și Italia, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Dan Bâra, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a revenit azi cu o nouă ediție a emisiunii Breaking Bets, în care a analizat, alături de Tudor Belivacă, cele mai atractive confruntări programate în fotbalul intern și european.Printre acestea s-au numărat derby-urile Dinamo - Rapid și AS Roma - Inter, dar și despre partidele celor de la FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova. ...
Aici ai ponturile pentru biletul de cotă 2 prezentat în emisiunea Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos.Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
Își critică propriul jucător de la Farul: „Dacă se mulțumește cu puțin, e problema lui” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar al celor de la Farul Constanța, a criticat atitudinea propriului jucător, Jovan Markovic (24 de ani). Jovan Markovic a ajuns în această vară la Farul Constanța. A bifat 174 de minute în 6 meciuri și nu a reușit săcontribuie decisiv la niciun gol al echipei.A jucat în ultima etapă din Superliga cu Rapid 18 minute. ...
Florin Niță (38 de ani), portar liber de contract de la 1 iulie, a câștigat procesul la FIFA cu Damac și a primit 260.000 de euro.Niță a reclamat la FIFA fostul club și a avut câștiga de cauză. Portarul a primit cele 4 salarii restante, echivalentul sumei de 260.000 de euro, potrivit fanatik.ro.Florin Niță a primit 260. ...
„Nea Mircea, mă ocup eu de masaj, încep de la gambe!” » Mesaj pentru contestatari: „Dați-vă două palme!” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) i-a criticat la „Prietenii lui Ovidiu” pe cei care au râs de Mircea Lucescu (80 de ani) că ar fi adormit pe masa de masaj.Marius Șumudică a declarat în exclusivitate pentru GSP.ro că Federația Română de Fotbal trebuie să meargă pe mâna lui Mircea Lucescu până la barajul din martie, anul viitor. ...
