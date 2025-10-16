Robert Ilyeș a oferit declarația serii: „Dacă rata îl trimiteam cu primul tren la Budapesta!”

20:50

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj. Discuția a venit în contextul în care fostul președinte Cristi Balaj și-a dat demisia în urmă cu câteva zile.MM susține că îl cunoaște foarte bine pe omul cu banii din Gruia. E de părere că lui Balaj nu i-a fost ușor să lucreze cu el, ținând cont de faptul că este o persoană imprevizibilă. ...